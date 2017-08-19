Афиша выходного дня

г.Кандалакша

19 и 20 августа

У Песчаного ручья будет проходить фестиваль «Город Солнца - город Мастеров». В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, концерты, выставки, тренинги, экстремальные игры, клубные встречи и познавательные семинары. На фестивале мастера и активные группы могут принять участие или предложить собственные программы по следующим направлениям: экология; творческое направление; психология; традиции народов мира; духовные практики; ярмарочная площадь; спортивное, военно-патриотическое направления; военно-историческое, ролевое направления; свободное.

На территории проведения фестиваля будут организованы: радиоточка, ярмарочная площадь, тренировочные поляны для мужицких и рыцарских забав, зоны познания и народная площадь, творческие мастерские, концерты и многие другие мероприятия.

г.Кандалакша, Песчаный ручей.

23 августа в 17.00

В подростково-молодёжном клубе «Метеор» стартует турнир по настольному теннису.

г.Кандалакша, ул.Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Кировск

19-26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

19 августа - 11.00-18.00

На площадках у городского Дворца культуры состоится выставка-ярмарка «Дары осени». Торжественное открытие праздника в 13.00. Развлекательная программа для всей семьи, для детей - батуты, аттракционы, катание на лошадях.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

22 августа - 15.00

В клубе МАУК «КГДК» пройдёт познавательная викторина «Наш флаг – наша гордость» для детей и подростков микрорайона Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок» МАУК «КГДК».

До 3 сентября

В выставочном зале Кировского городского Дворца культуры работает городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей» по декоративно-прикладному искусству, посвященному Году экологии. Данная выставка представляет собой творческие работы юных художников и мастеров от 6 до 17 лет. Работы исполнены индивидуально и коллективно в разных творческих жанрах, техниках и разными материалами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной).

г.Мончегорск

19-30 августа

В городском Центре культуры будут проходить экскурсии по выставке фотографий из фонда Лапландского заповедника «Природа северного края - саамов колыбель».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

Август

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Здесь возведён на пьедестал…»: редкие снимки памятника Лосю.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Центральная городская библиотека.

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

ЗАТО г.Североморск

19 августа - 18.00

Специалисты центра досуга молодёжи проведут танцевальный вечер в городском парке.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

п.Сафоново-1

23 августа - 12.00

В Доме культуры и семейного досуга пройдёт интеллектуальная познавательная игра «Достояние на все времена!», посвященная Дню Государственного флага России.

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

19 августа - 14.00-16.00

На сценической площадке в сквере на ул. Ленинградской состоится митинг «День Государственного флага Российской Федерации». Цель митинга - формирование активной гражданской позиции молодёжи Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Сценическая площадка сквера.

20 августа - 12.30-14.00

На сценической площадке в сквере на улице Ленинградской пройдёт шествие. Цель мероприятия - знакомство мурманчан с индийской культурой, популяризация здорового образа жизни и общечеловеческих ценностей.

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Сценическая площадка сквера.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Виктора Ершова»; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Рыбацкие сети» - по 20 августа; «Достиг географической точки Северный полюс…»; «Дары природы для нашего здоровья»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

19-27 августа - 11.00

Информационная акция «Три цвета России». К участию в акции приглашаются жители и гости Мурманска всех возрастов. Для юных читателей библиотеки будут организованы познавательные игры «Президент России – гражданам школьного возраста», «Знатоки истории» и «Государственный флаг России». Все желающие смогут принять участие в викторине «Символы государственной власти», совершить виртуальную экскурсию по фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и посмотреть документальный фильм «Символы России. Флаг России». Информационно-просветительское мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

20 августа - 13.00

День семейного отдыха «Символика России, Мурманской области, города Мурманска». Юные посетители музея познакомятся с историей флага России – главного государственного символа страны. Музейный педагог расскажет также о гербе и гимне РФ. Информационно-просветительское мероприятие приурочено Дню Государственного флага Российской Федерации.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Земля Кольская» фонда культуры «Варзуга».