Афиша выходного дня

г.Кандалакша

2 сентября - 19.00

В ДК «Металлург» к юбилею Виктора Цоя выступит трибьют «Кино» - группа «Sолнечные Дни» (Москва) с программой «Легенда 55».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

3 сентября - 13.00

На центральной площади прозвучит радиогазета «Голос Беслана».

г.Кандалакша, центральная площадь города.

г.Кировск

2 сентября - 12.00 и 15.00

Кировский городской Дворец культуры совместно с администрацией города предоставляет возможность первоклассникам Кировска начать учебный год с приобщения к настоящему искусству через театр. В малом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль «Королевские зайцы» Мурманского областного театра кукол, зрителями которого станут первоклассники города Кировска. Вход по пригласительным билетам.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

До 3 сентября

В выставочном зале Кировского городского Дворца культуры работает городская выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Мир глазами детей» по декоративно-прикладному искусству, посвященному Году экологии. Данная выставка представляет собой творческие работы юных художников и мастеров от 6 до 17 лет. Работы исполнены индивидуально и коллективно в разных творческих жанрах, техниках и разными материалами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры (время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной).

г.Мончегорск

2 сентября - 9.00

В парке имени С. Бровцева с праздничной торговли начнется «День урожая - 2017».

2 сентября - 11.50

Пройдёт подведение итогов и награждение победителей.

2 сентября - 12.30

Концертная программа.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

2 сентября - 15.00

На территории Оленегорского механического завода на фестивале «METALург open-air» выступят группы «Мастер» (г.Москва), «Изморозь» (г.Москва), «Psilocybe Larvae» (г.Санкт-Петербург), «Нереида» (г.Мурманск).

г.Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20. Оленегорский механический завод.

нп.Лопарская

9 сентября – 12.00

Состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

нп.Лопарская, площадка возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Снежногорск

3 сентября - 11.00

В ОМДТ «Роза ветров» начнется митинг памяти жертв терроризма «Они тоже хотели жить…». На улицах города в этот день будет проходить акция «Беслан: непрожитое детство».

г.Снежногорск, ул.Стеблина, 5. ОМДТ «Роза ветров».

г.Полярный

6 августа - 11.00-18.00

Начнёт работу передвижная выставка «Мурманск в цвете 1958 года». На выставке будут представлены 22 цветные фотографии, рассказывающие о городе Мурманске 1958 года. На снимках запечатлены кадры построенных в 1950-е годы зданий в городе Мурманске: школа № 34 на улице Карла Либкнехта, Дворец Спорта, кинотеатр «Северное сияние», заново отстроенного на месте деревянного здания, сгоревшего в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также памятники и достопримечательные места города.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

3 сентября - 12.00

В региональном центре гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе состоится встреча с ветераном подразделения антитеррора Мурманской области майором в запасе Сергеем Мезенцевым.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, каб. 315.

3 сентября - 13.00

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут на площадке Культурно-выставочного центра областного художественного музея. Для участников Центра развития волонтерского движения объединения молодёжных центров города Мурманска будут организованы показ и обсуждение роликов-финалистов конкурса «Антитеррор» и документального фильма «История террора. Фильм 2. Ставка на камикадзе».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр областного художественного музея, II этаж.

3 сентября

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека предлагает своим читателям принять участие в ситуативной игре «Нет терроризму!». Игра поможет участникам проанализировать различные жизненные ситуации и принять правильные решения. Кроме того, сотрудники научной библиотеки подготовили информационную электронную презентацию «Терроризм – угроза новой жизни» и выставку периодических изданий «Остаться в живых». В течение дня будут демонстрироваться видеоролики Национального антитеррористического комитета, в которых наглядно показаны примеры экстремисткой деятельности и её последствия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

4 сентября - 12.00

В региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея пройдёт семинар «Молодёжь за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Представитель УМВД России по Мурманской области и сотрудники музея обсудят с учениками 8-9-х классов школы № 34 вопросы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

4 сентября в 12.00 и 15.30

В рамках мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут кинопоказы для школьников в кинотеатре «Одиссея». Ребята посмотрят документальные фильмы из серии «Антология антитеррора». Показы организованы комитетом по культуре и искусству Мурманской области совместно с министерством образования и науки Мурманской области в соответствии с комплексным планом по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона». Первыми из цикла будут показаны фильмы «Кавказский спрут» и «Разные судьбы одной веры». Документальные фильмы из серии «Антология антитеррора» предоставлены Национальным антитеррористическим комитетом.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 29. ТК «Центральный».

5 сентября

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих подготовила для своих читателей книжную выставку «Терроризм – паутина зла». Состоится обзор изданий с выставки, в том числе специальных форматов.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

6 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Конкурс «Самая красивая страна» учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», 2-й этаж, коридор.

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, малый выставочный зал.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Валентина Чудзина» - по 3 сентября; «Живопись и графика Арви Хуттунена» - по 3 сентября; «История великого заблуждения. Часы» - по 3 сентября; «Мир русского лубка»; «Графика Виктора Ершова»; «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Человек в своей тарелке»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

3 сентября - 13.00

Состоится подведение итогов и награждение победителей областной конкурсной выставки «Земля - наш дом».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Остаться в живых»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

2 сентября

Откроется выставка «Фантазии души и рук творения»: работы студии ручного творчества «ARTiшок».

3 сентября - 10.00-18.00

Будет проходить ситуативная игра «Нет терроризму!». Также для посетителей библиотеки подготовлена информационная электронная презентация «Терроризм - угроза новой жизни».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР».

2 сентября - 11.00

Начнётся день открытых дверей.

2 сентября - 12.00 и 15.00

Пройдут музейные занятия «Многообразие животного и растительного мира» с изготовлением тематической открытки и «Жизнь и быт саамов и поморов» с изготовлением поморского оберега.

2 сентября - 14.00 и 16.00

Состоятся демонстрации учебных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска».

4 сентября - 12.00

Состоится мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

6 сентября - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая красивая страна», приуроченной к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Конкурс «Самая красивая страна» учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. На выставке будут представлены работы учащихся детских школ искусств и Домов культуры города Мурманска и Мурманской области. После открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках» - по 3 сентября; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка «Познание через творчество»: работы учеников заслуженного художника России Виталия Бубенцова.

2 сентября

Открывается выставка «Радуга талантов»: работы участников изостудии «Волшебная палитра» гимназии № 7.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

2 сентября - 19.00

Состоится концерт группы «EXTASY» (Рязань).

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

3 сентября - 19.00

В рамках юбилейного тура «20 лет на радость!» пройдет шоу-выступление группы «Ленинград».

6 - 8 сентября

В Мурманске пройдёт VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями». Это мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выставки-форума комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из трёх площадок. Площадка ГТО - содержит в себе тестирование участников по четырем видам испытаний ГТО. Площадка рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень). Перечень видов испытаний: прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Вторая площадка «Давайте вместе поиграем!» - проведение подвижных игр, таких как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется – раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей. Третья площадка «Весёлые эстафеты» - проведение игр в форме эстафеты среди семейных команд.

Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.