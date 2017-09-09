Афиша выходного дня

гт.Печенга

9 сентября – 17.00

Городское поселение празднует 484-летие. Поздравительная программа «Вместе мы - Печенга!» начнётся в 17.00. На празднике состоятся показательные выступления военных. В 19.30 пройдёт концерт заслуженного артиста России Кая Метова. В 21.00 будет запущен фейерверк.

пгт.Печенга.

г.Полярные Зори

9 сентября - 12.00

Состоится выставка деревянных фигур на полярнозоринском «Арбате».

г.Полярные Зори, «Арбат».

г.Кировск

9 сентября - 22.00-3.00

В Кировском городском Дворце культуры пройдёт программа «Танцы для взрослых». Звучат зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14 сентября - 19.00

В Кировском городском Дворце культуры состоится юмористическое шоу «Новые Русские бабки». Сергей Чванов (Матрёна) и Игорь Касилов (Цветочек) - два молодых юмориста создали свой дуэт ещё 15 лет назад, но настоящая популярность пришла к ним намного позже. Сегодня кабаре-дуэт «Новые русские бабки» чемпионы юмора, победители шоу «Это смешно». Молодые «старушки» приготовили для всех множество приятных сюрпризов. «Новые русские бабки» будут веселить всех пришедших своими шутками, песнями и танцами.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

9 сентября – 12.00

Горожане отметят 51-й день рождения. В 12.00 стартует праздник первоклассника «Приключение в королевстве невиданных наук», в 15.00 начнётся программа «Город мой - моя судьба», в 17.15 состоится концерт группы «Яхонт» (г.Красноярск).

г.Апатиты, площадь Ленина.

г.Мончегорск

9 сентября – 13.00

Пройдёт третий квест из серии «Легенды Мончегорска» - автомобильный. Как и в первых двух играх (пешей и велосипедной), участники разделятся на команды и отправятся выполнять задания, посвященные истории и легендам города. Все команды должны пройти предварительную регистрацию в группе «ВКонтакте», посвященной городским квестам «Легенды Мончегорска».

Сбор участников начнётся в 12.00 на автостоянке спортивного комплекса «Гольфстрим». Старт квеста запланирован на 13.00.

Особенность предстоящего квеста в том, что в каждой команде должен быть как минимум один совершеннолетний участник с водительскими правами и один личный автомобиль на команду. К тому же, в отличие от пешего и велосипедного, автомобильный квест выйдет за пределы города: для выполнения некоторых заданий командам придется объехать окрестности Мончегорска.

В этот раз игроки отправятся в прошлое и пройдут по следам основателей Мончегорска. Они узнают, с какими испытаниями столкнулись их предшественники и раскроют для себя неизвестные страницы из истории города и всего региона.

Автоквест – это заключительная познавательная городская викторина из серии «Легенды Мончегорска», которая организована в рамках празднования 80-летия Мончегорска. В честь Юбилея и в подарок горожанам каждые сентябрьские выходные в городе проходят разнообразные праздничные мероприятия:

г.Мончегорск, просп. Кирова, 5. Автостоянка спортивного комплекса «Гольфстрим».

15 сентября - 17.00

Откроется выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии Администрации Мончегорска и Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Выставочный проект стартует в канун важной юбилейной даты – 17 сентября 2017 года исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается в этом году в Заполярье и по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это – художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы, различные не только по творческому воплощению – объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видео-арт, но и по смысловому восприятию. Как отображение реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в космосе.

Крупные арт-проекты, групповые высказывания известных авторов на «космические» темы – до сих пор являются редкостью на российской арт-сцене. Тем более, когда речь идёт о серьезных региональных выставочных проектах. К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья, кроме того, в проекте принимают участие художники региона.

Среди авторов работ: Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов. А также мончегорские художники: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко, Евгений Шнейдер.

Диалог искусства и космоса неисчерпаем. Художников нередко вдохновляют идеи, открытия, харизматичные учёные, в том числе великие русские космисты. Часть работ посвящена К.Э. Циолковскому – основателю современной космонавтики и ракетной техники и основоположнику теории межпланетных сообщений, автору многих научных, философских, фантастических литературных произведений и рисунков, посвящённых полётам в космос.

Экспозиция призвана показать, что для современных художников тема Космоса сохраняет свою актуальность и по-прежнему вдохновляет и творцов, и зрителей. Выставка станет продолжением многочастного проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», Москва, 2014г.), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», Норильск, 2016г.). Выставка будет работать с 16 сентября по 4 октября.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры (работает ежедневно - 12.00 до 20.00)

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по – мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

9 сентября - 12.00

Горожане отмечают 68-летие. На центральной площади в 12.00 состоится торжественное открытие Дня города, в 15.00 начнётся шоу-конкурс «Автоледи», в 17.00 пройдёт концертная программа «Я люблю этот город» с участием народного гармониста России Игоря Шипкова (Санкт-Петербург), группы «Декабрь» (г.Санкт-Петербург) и коллектива «Колотый лёд» (г.Мурманск). В сквере «Надежда» в 14.00 стартуют областная молодёжная акция «Живи ярко!» и фестиваль настольных игр, также будет работать библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. В этот раз мероприятие пройдёт под девизом «Молодёжь – энергия будущего!». Гостей праздника ждёт развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».

Передвижная детская библиотека примет участие в празднике, посвященном Дню города. Для юных оленегорцев сотрудники библиотеки подготовили праздничную программу с веселыми играми и конкурсами.

г.Оленегорск. Сквер «Надежда» (между ул. Парковая и ул. Строительная).

нп.Лопарская

9 сентября – 12.00

Состоятся одни из наиболее ярких и значимых мероприятий в Кольском районе - XXI традиционные Саамские национальные игры. Праздник проводится при поддержке правительства Мурманской области и государственного учреждения «Центр народов Севера». Его цель – возрождение, развитие и популяризация самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Организаторами мероприятия подготовлена обширная программа: 12.00 - торжественное открытие праздника; 13.00 - начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 - начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 - награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», но главной изюминкой праздника по праву можно считать женский саамский футбол.

В этом году гостей праздника как всегда ожидает прекрасная концертная программа. Вниманию гостей представят свои номера лучшие хореографические и вокальные коллективы Кольского района. И конечно праздник не сможет обойтись без представителей саамской культуры. Для гостей праздника будет организована выставка-ярмарка декоративно-прикладных изделий самобытной культуры народа саами. Во время проведения игр все желающие смогут отведать саамские национальные блюда.

нп.Лопарская, площадка возле Лопарского сельского дома культуры.

пгт.Мурмаши

10 сентября – 12.00

ДК «Энергетик» приглашает на сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

с.Минькино

13 сентября - 13.30

На сцене Минькинской коррекционной школы-интерната артисты Мурманского областного драматического театра покажут спектакль «Гонза и волшебные яблоки».

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

ЗАТО г.Североморск

9 сентября – 14.00

На Комсомольской улице флотской столицы будет весело и шумно - с городским размахом здесь пройдёт праздник в честь улицы.

Напомним, что традицию праздновать День улицы Комсомольской возродили в 2014 году.

В программе народных гуляний: театрализованный концерт «Осень в нашем городе» с участием творческих коллективов Центра досуга молодёжи; интерактивные игры; флешмоб «Город дружных соседей»; детские атракционы; мастер-классы по изготовлению осенних сувениров; фотозона «Краски осени»; торговая ярмарка.

ЗАТО г.Североморск, Ул.Комсомольская.

г.Мурманск

9 и 10 сентября – 10.00

Стартует финал Открытого молодёжного фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», который проводится в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА». В клубе «Ледокол» 9 сентября в 14.00 состоится регистрация участников на мастер-класс приглашенного специалиста, в рамках которого также состоится жеребьевка. 10 сентября в 10.00 состоится регистрация, после которой в клубе «Ледокол» пройдут финалы направлений «Хип-хоп», «Брейк» и «Хаус». В состав жюри в этом году будет входить Макс Шушкевич, постановщик команд «Abzats Crew» и «Abzats Production», основатель школы «Abzats Crew DC», победитель крупных всероссийских и международных соревнований, например «UDO 2012», «Hip Hop International Russia 2011», «MOVE CUP BATTLE», «Millenium International Festival» и многих других.

Напоминаем, что X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА» проводится в Мурманской области с 2008 года. Организатором фестиваля выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Клуб «Ледокол».

10 сентября - 13.00

Состоится открытие выставки масштабных моделей, организованной моделистами-любителями города Мурманска. Гости музея познакомятся с историей развития военной техники и увидят сборные модели техники Второй мировой войны и современности: авиации, бронетехники и флота. Каждый экспонат собран и расписан вручную.

В экспозиции будут представлены военно-исторические миниатюры, которые позволят посетителям окунуться в атмосферу времен Второй мировой войны и представить военные действия. Кроме того, моделисты разработали фэнтезийные и фантастичные миниатюры для любителей научной фантастики.

Уникальные экспонаты выставки – модели, выполненные в технике скретч-билд. Данная техника позволяет создать масштабную модель «с нуля» самостоятельно в домашних условиях. В отличие от построения модели из готового коммерческого набора, скретч-билд считается высшей школой моделизма, так как изготовление модели «с нуля» чрезвычайно сложная и трудоемкая задача. Выставка будет работать до 17 октября.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, малый выставочный зал.

11 сентября - 13.00

Пройдет Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы». По легенде квеста игроки отправятся в прошлое, чтобы взглянуть глазами детей на Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Сценарий мероприятия создан на основе воспоминаний самых юных свидетелей военных действий и ветеранов войны. В ходе выполнения заданий игроки узнают исторические факты об одной из самых героических страниц истории нашей страны.

Организаторы квеста - Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

11 сентября - 16.00

В арт-галерее «Отпечаток» состоится открытие выставки «Без тенденций». В экспозиции представлены творческие работы студентов факультета Искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета и профессионалов в области графического дизайна. Выставка посвящена Дню графического дизайна. В программе мероприятия – встреча студентов с профессионалами графического дизайна и награждение участников.

На открытии выставки также состоится презентация стратегического проекта «Креативный город – территория развития» программы развития Мурманского арктического государственного университета как регионального опорного вуза.

г.Мурманск, просп.Ленина, 57. МАГУ, 1-й этаж.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка «Школа ремёсел приглашает»; «Графика Виктора Петровича Ершова» - по 10 сентября; «Под сиянием Полярной звезды» - по 10 сентября; «Уютные шкатулки» - по 10 сентября; «В своей тарелке» - по 10 сентября; «Портрет весны» - по 10 сентября; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний»: Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР».

10 сентября – 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Автомобили в масштабе». Экспонаты для выставки предоставлены Мурманским клубом коллекционеров масштабных моделей «В Масштабе». На выставке будут представлены более 250 моделей автомобилей: отечественного и зарубежного автопрома гражданские и военные автомобили, строительная техника, машины представительского класса и правительственного назначения, транспортные средства спецслужб.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

9 сентября - 12.00, 15.00 и 17.30

Приглашает на интерактивный квест «Телепередача «Счастливая семья».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»; «Радуга талантов».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 сентября - 20.00

Выступит кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой программой «Ю.М.О.Р».