Афиша выходного дня

г.Полярные Зори

19 сентября - 14.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приедет в гости к ученикам Детской школы искусств г.Полярные Зори. Библиотекари проведут для старшеклассников интерактивное занятие с показом электронной презентации по теме «От Средневековья к Возрождению». Маленьких северян ждет встреча с театрализованной сказкой по мотивам произведения Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок». Ребята познакомятся с историей коренного народа Кольского Севера, вместе почитают книгу и поиграют в веселые подвижные игры.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств.

г.Кировск

16 сентября - 16.00

В ЦДТ «Хибины» в рамках работы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» состоится Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы». По легенде квеста игрокам предстоит отправиться в прошлое и взглянуть на Великую Отечественную войну глазами детей. Сценарий квеста создан на основе достоверных исторических фактов, воспоминаний детей и ветеранов войны. Выполняя задания, участники узнают интересные факты о самом героическом и трагическом периоде нашей истории, а также о роли детей на фронте и в тылу. К участию приглашаются обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций города. Состав команды 6-8 человек. Заявки на участие в квесте принимаются на электронный адрес: katerina_kir@mail.ru

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

17 сентября – 12.00

Открывает творческий сезон студия раннего эстетического развития «Малышок». Праздничное мероприятие состоится в 12.00 в демонстрационном зале Кировского городского Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18-23 сентября – 11.00-18.00

Всех, кто любит читать и предпочитает бумажную книгу электронной, абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на «Книжный развал». Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное для прочтения. «Книжный развал» будет работать в фойе абонемента в часы работы библиотеки - с 11.00 до 18.00.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

19 сентября - 11.30

В клубе «Орлёнок» для детей микрорайона Кукисвумчорр состоится игровая программа «Шестое чувство». В игровой форме участникам будет предложено проверить знания о собственном мире эмоций и чувств. Возраст участников 10 – 12 лет.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира АлександровичаСмирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н.Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

16 сентября – 14.00

Библиотека семейного чтения приглашает посетить семейный кинозал «Старая добрая сказка» и посмотреть художественный фильм «Старик Хоттабыч».

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

17 сентября – 14.00

Во Дворце культуры состоится День открытых дверей, посвященный открытию нового творческого сезона. Начнется он в танцевальном зале с детской игровой программы «Мэри Поппинс открывает мир искусства». Мэри Поппинс с помощью детских творческих коллективов Дворца культуры вступит в спор со злой няней мисс Эндрю и докажет ей, что искусство – жизненно необходимо каждому человеку. Искусство – это не только красота, но и сила, радость творчества, верные друзья и крылатые мечты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

17 сентября – 15.00

В зрительном зале состоится концерт творческих коллективов Дворца культуры, каждый из которых покажет свою визитную карточку. После концерта пройдет встреча с руководителями клубов по интересам, любительских объединений, ансамблей и студий, во время которой новые участники смогут записаться в понравившийся коллектив и получить ответы на интересующие вопросы.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

17 сентября в 15.00

Городская детско-юношеская библиотека продолжает реализацию проекта «Фольклорные забавы и приглашает ребят и родителей на семейный фольклорный праздник «В сентябре каждый день дорог».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

17 сентября в 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает на семейный просмотр мультипликационного фильма «Дядя Степа» и семейную литературную викторину «Кто не знает дядю Стёпу?».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

19 сентября - 19.00

В кинотеатре «Полярный» будет показан фильм-концерт «Проводник» (Норвегия, 1987 г .) с живым музыкальным сопровождением.

г.Апатиты, площадь Ленина, 3. Кинотеатр «Полярный».

г.Мончегорск

16 сентября – 4 октября

Работает выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века». Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии Администрации Мончегорска и Госкорпорации «РОСКОСМОС».

Выставочный проект стартовал в канун важной юбилейной даты – 17 сентября 2017 года исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается в этом году в Заполярье и по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это – художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы, различные не только по творческому воплощению – объекты, живопись, графика и скульптура, инсталляции, фотографии и видео-арт, но и по смысловому восприятию. Как отображение реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и философские и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в космосе.

Крупные арт-проекты, групповые высказывания известных авторов на «космические» темы – до сих пор являются редкостью на российской арт-сцене. Тем более, когда речь идёт о серьезных региональных выставочных проектах. К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья, кроме того, в проекте принимают участие художники региона.

Среди авторов работ: Кирилл Александров, Дмитрий Алексеев, Елена Асеева, Сергей Базилев, Константин Батынков, Игорь Гусев, Марина Звягинцева, Сергей Катран, Боб Кошелохов, Олег Кулик, Дмитрий Ляшенко, Владимир Марин, Иван Михайлов, Дамир Муратов, Аркадий Насонов, Георгий Пузенков, Кирилл Рубцов, Александр Савко, Мария Сафронова, Зоя Сокол, Ольга Солдатова, Леонид Тишков, Владимир Трямкин, Сергей Чернов, Илья Чичкан, Дмитрий Шорин, Сергей Шутов. А также мончегорские художники: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко, Евгений Шнейдер.

Диалог искусства и космоса неисчерпаем. Художников нередко вдохновляют идеи, открытия, харизматичные учёные, в том числе великие русские космисты. Часть работ посвящена К.Э. Циолковскому – основателю современной космонавтики и ракетной техники и основоположнику теории межпланетных сообщений, автору многих научных, философских, фантастических литературных произведений и рисунков, посвящённых полётам в космос.

Экспозиция призвана показать, что для современных художников тема Космоса сохраняет свою актуальность и по-прежнему вдохновляет и творцов, и зрителей. Выставка станет продолжением многочастного проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», Москва, 2014г.), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», Норильск, 2016г.).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры (работает ежедневно - 12.00 до 20.00).

16 сентября - 18.00

На стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта пройдёт фестиваль рок-музыки «Сохач-2017». Выступят группы «Fevralь», «Нереида», «Воленс-Ноленс», «The Broken Soul», «Счётчик мыслей» и «Алатор». Гостей фестиваля ждут взрывные композиции и лирические баллады, файер-шоу и историческая реконструкция.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта, стадион.

17 сентября - 17.00

В ГЦК народный театр «Вдохновение» представит комедию «№ 13».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Городской центр культуры.

23 сентября – 13.00-16.00

На центральной аллее городского парка пройдёт фотовыставка «Сушка по-мончегорски». Кто увлекается фотографией и хочет поделиться своим творчеством с окружающими, приходите, делитесь эмоциями, участвуйте в фотовыставке.

Мероприятие пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Современный диалог», посвященного юбилею города.

г.Мончегорск, Центральный вход в городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

20 сентября – 10.30

В ЦКиД «Полярная звезда» драматический театр Северного флота представит очень важную сказку «Кошкин дом».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКиД «Полярная звезда».

20 сентября – 14.30

В ЦКиД «Полярная звезда» драматический театр Северного флота представит пьесу «Гроза».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКиД «Полярная звезда».

г.Снежногорск

16 сентября - 14.00

На площади имени В.В. Мурко развернутся народные гулянья «Наш город родной, мы тебя поздравляем». Гости праздника смогут поучаствовать в благотворительной акции «Добрый хот-дог» в рамках благотворительного проекта «Копилка добра».

г.Снежногорск, площадь имени В.В. Мурко.

г.Полярный

16 сентября - 17.00

На площади Двух капитанов отмечает День города. В празднике «Живи и здравствуй, город мой!» примет участие библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки с программой «С днём рождения, Полярный!». В выезд передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в город Полярный. Передвижная детская библиотека примет участие в праздновании Дня города. Мурманские библиотекари подготовили для юных полярнинцев увлекательное виртуальное путешествие по городам Мурманской области. Во время путешествия участники праздника вспомнят, чем необычны города Кольского Севера, примут участие в веселых играх, конкурсах, соревнованиях на гибкость и ловкость, а также почитают детские книги передвижной библиотеки.

г.Полярный, площадь Двух капитанов.

16 сентября - 21.00

Фейерверк в честь Дня города.

г.Полярный, площадь Двух капитанов.

ЗАТО Видяево

17 сентября - 15.00

Подведение итогов виртуального III открытого фестиваля-конкурса самодеятельных авторов «Голоса поколений 2017». Фестиваль проходит в рамках празднования Дня города.

ЗАТО Видяево, ул.Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Мурманск

16 сентября - 11.00

Состоится торжественное открытие фестиваля военно-исторической реконструкции «Огненный круг». Областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» проходит в рамках областного образовательного проекта «Живая история». Его организаторами выступает Министерство образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия». Фестиваль объединяет областной слёт муниципальных военно-патриотических клубов и культурно-историческую ярмарку Раннего Средневековья.

Областной слёт муниципальных военно-патриотических клубов пройдет с 11.00 до 13.00. После завершения военно-патриотической игры - с 13.00 до 16.00 будет организована культурно-историческая ярмарка Раннего Средневековья. Все желающие смогут попробовать свои силы в различных видах ремесел: гончарном, ткацком, кузнечном. Будут организованы показательные выступления реконструкторов, пройдут мастер-классы по владению различными видами средневекового вооружения. Для всех посетителей будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой быта, оружия и образцов средневековой техники, а также военно-спортивный городок.

г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Территория футбольного поля центра «Лапландия».

16 сентября - 14.00 и 16.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска». Учебные интерактивные программы познакомят с природой Кольского полуострова и вековой историей столицы Кольского Заполярья – города Мурманска. После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

16 сентября - 17.00

Кконцерт «Встреча в венском кафе». В исполнении Евгения Попова (скрипка), Екатерины Охраминской (виолончель) и Петра Макарова (фортепиано) прозвучат произведения Людвига Бетховена, Вольфганга Моцарта и Йозефа Гайдна.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

17 сентября - 12.00

Областная детско-юношеская библиотека приглашает маленьких мурманчан и их родителей на семейный праздник «Дом, который построил Маршак!». В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится семейный праздник «Дом, который построил Маршак!». Дошкольники и их родители отправятся в волшебную страну стихов Самуила Яковлевича Маршака. Всех гостей ждут литературные игры и викторины, веселые конкурсы, стихосушка и творческая мастерская.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, читальный зал «Сказка».

17 сентября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится сходка любителей книг Эрин Хантер «Коты-воители». Серия «Коты-воители» – популярная серия романов о приключениях диких котов и их жизни на своей территории. Ребята обсудят любимые книги и персонажей, примут участие в весёлых играх, конкурсах и беспроигрышной лотерее.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

17 сентября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской состоится увлекательный литературно-игровой праздник «Школы разные нужны, школы всякие важны».

Школьники узнают, как учились их сверстники много лет назад, какие истории и приключения случались с ними. Ребята познакомятся с интересными фактами и обычаями разных школ мира, а также станут гостями и учениками сказочных школ. Маленьких путешественников ждут препятствия, непростые задачи, хитрые вопросы, эстафеты, игры и конкурсы. Только самым решительным, быстрым и дружным ребятам удастся все испытания.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания учащихся 1-4 классов.

17 сентября - 15.00

В Мурманске стартует II Городской фестиваль уличной музыки и искусства. Музыкальная аллея на ул.Воровского будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели - все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Миссия мероприятия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в соучастников творческого процесса.

Цель фестиваля - предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

г.Мурманск, ул.Воровского.

17 сентября -17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Венецианский карнавал». В исполнении солиста Большого театра Ивана Паисова (гобой) и органиста-виртуоза, композитора Александра Удальцова прозвучат один из самых популярных гобойных концертов Алессандро Марчелло, сочинения Антонио Вивальди и Иоганна Баха. Эпоху романтизма представит органная Соната Феликса Мендельсона, а завершит концерт шедевр Теодора Лалье «Венецианский карнавал».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

19-20 сентября – 10.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. В работе конференции примут участие музейные работники, ученые, исследователи, библиотекари, в том числе представители ведущих научных учреждений России: Российского государственного музея Арктики и Антарктики (г.Санкт-Петербург), Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (г.Санкт-Петербург), Геологического института РАН (Москва), Центрального военно-морского музея Министерства обороны Российской Федерации (г.Санкт-Петербург), Центра гуманитарных проблем Баренц Региона КНЦ РАН (г. Апатиты, Мурманская область).

Участники конференции обсудят социально-экономические факторы развития Арктики, проблемы исследования и сохранения природного и культурного наследия Арктики.

В рамках конференции состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвящённой 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1», из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики и фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорит Пьер Боннар»; «Мир русского лубка»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; «Ощущение города».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Иван Айвазовский: «Счастье улыбнулось мне!» - по 17 сентября; «ЛИ-ЦА» - фотовыставка Елизаветы Царевой; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии»; «История медицины»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР» - по 18 сентября; «Масштабные модели»; «Самая красивая страна»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».

16 сентября - 14.00 и 16.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска».

19 сентября - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвященной 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1» под руководством советского исследователя Арктики Ивана Дмитриевича Папанина. Впервые мурманчане и гости города смогут познакомиться с фотографиями, научными приборами и оборудованием, картами дрейфов, портретами начальников станций, личными вещами и экипировкой полярников, предметами филателии и нумизматики, отражающими историю отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.

Исследования Центральной Арктики с дрейфующих льдов - выдающийся отечественный научный проект, получивший развитие в XX и начале XXI века. Идея, выдвинутая великим полярным исследователем Фритьофом Нансеном, была развита советскими учеными в 1930-е годы и воплощена в жизнь организаторами отечественной науки, полярными исследователями и летчиками.

В течение нескольких десятилетий в Северном Ледовитом океане постоянно проводились комплексные исследования в области гидрометеорологии, гидробиологии, геофизики, экологии, полярной медицины и многих других дисциплин. Результатами деятельности дрейфующих станций стали многочисленные открытия в различных областях науки.

Выставка подготовлена Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем. Выставка будет работать по 29 октября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

17 сентября - 12.00

Семейный праздник «Дом, который построил Маршак!» Юных читателей ждут литературные игры и викторины, стихосушка и творческая мастерская.

17 сентября - 13.00

Литературно-игровой праздник «Школы разные нужны, школы всякие важны». Школьники узнают, как учились их сверстники много лет назад. Ребята познакомятся с интересными фактами и обычаями разных школ мира, а также станут гостями и учениками сказочных школ.

17 сентября - 13.00

Встреча любителей книг Эрин Хантер «Коты-воители». Ребята обсудят любимые книги и персонажей, примут участие в веселых играх, конкурсах и беспроигрышной лотерее.

19 сентября -14.00-16.00

Пойдут мастер-классы по 3D-аппликации из бумаги «Осенний калейдоскоп».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

19 сентября - 19.00

Выступит рок-группа «Моральный кодекс».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Коты для умножения доброты»; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

16 сентября - 17.00

Приглашает на очень необычный концерт «Встреча в венском кафе» ансамбля «Легкие люди».

17 сентября - 17.00

Состоится открытие нового музыкального сезона. Концерт «Венецианский карнавал». В исполнении солиста Большого театра Ивана Паисова (гобой) и органиста-виртуоза, композитора Александра Удальцова прозвучат один из самых популярных гобойных концертов Алессандро Марчелло, сочинения Антонио Вивальди и Иоганна Баха. Эпоху романтизма представит органная соната Феликса Мендельсона, а завершит концерт шедевр Теодора Лалье «Венецианский карнавал».

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки «Познание через творчество»; «Радуга талантов»; «Трансформация плоскости».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

20 сентября - 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная творческим планам Мурманского областного кукольного театра в юбилейном 85-м сезоне. Прессе представят молодых артистов, прибывших из Саратова, расскажут о гастрольных планах по проекту «Саамские сказки детям севера», при поддержке президента РФ, о дальнейших премьерах и событиях. В пресс-конференции примут участие: Суханов Евгений Владиславович, директор театра и артисты театра.

29 сентября – 19.00

«КЛюП-студия» представляет свой новый (уже шестой!) альбом под названием «Жили-были». Песни Дмитрия Левитеса на стихи отечественных классиков и молодых поэтов будет исполнять новый состав самого популярного студенческого ансамбля Мурманска.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

15 сентября - 20.00

Приглашает на сольный акустический концерт фронтмена групп «Ария» и «Автограф» Артура Беркута.

16 сентября - 21.00

Состоится вечер памяти вокалиста группы «Linkin Park» Честера Беннингтона. На сцене выступят группы «Атом Атланта», «Wreckhall», «Showtime!», «The Light Before We Land» и «Suspect Under Pressure».

Студия «DrumTamTam»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 25/26)

16 сентября - 18.00

Приглашает на благотворительный мастер-класс по игре на африканском барабане джембе. Все собранные средства будут направлены в фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека».