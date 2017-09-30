Афиша выходного дня

г.Кандалакша

30 сентября - 15.00

Во Дворце культуры для северян старшего поколения пройдёт традиционный осенний бал «Вихрем закружит белый танец».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

пгт.Никель

1 октября - 14.00

В преддверии Дней приграничного сотрудничества в Центральной библиотеке п.Никель состоится презентация книги норвежского автора Каролины Серк-Хансен «Святой приграничья: наследие Трифона Печенгского». Преподобного Трифона Печенгского считают своим святым восточные саамы, русские, православные финны и норвежцы. Такое полное исследование наследия просветителя саамов впервые вышло на норвежском языке. Книга основана на исторических источниках и новейших российских исследованиях и представляет ранее неизвестные широкому читателю знания и факты. Каролина Серк-Хансен - доктор искусствоведения. Во время работы музейным хранителем в Северной Норвегии она увлеклась изучением норвежско-российских отношений. Серк-Хансен принадлежат несколько статей и книг по темам искусства и культуры. Она является активным популяризатором и лектором. Автор хорошо владеет русским языком и будет представлять свою книгу по-русски.

пгт.Никель, просп.Гвардейский, 33. Центральная библиотека п.Никель.

1 октября - 15.00

ДК «Восход» приглашает на танцевальный вечер «Мир. Любовь. Почтение. Забота».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

3 октября - 15.00

В Историко-краеведческом музее Печенгского района состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова». На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.

Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают в настоящее время на территории четырех северных государств - России, Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове, их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.

Выставка будет работать до 30 октября.

пгт Никель, Печенгская улица, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Ковдор

2 октября – 9.00

В Ковдорском районном краеведческом музее начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века». Выставка рассказывает о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, а также об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере - охоте, рыболовстве и собирательстве. В экспозиции представлены памятники наскального искусства Мурманской области, в которых свое отражение нашли религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира. Выставка работает до 31 октября.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Полярные Зори

30 сентября - 17.00

Во Дворце культуры состоится концерт «Свет А» певицы Алисы Мон.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

3 октября - 19.00

В городском ДК выступит заслуженная артистка России Варвара с программой «Там, где любовь...».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

нп.Килпъявр

2 октября - 12.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приедет к школьникам Междуреченской средней общеобразовательной школы. Для учащихся 1-9 классов библиотекари проведут виртуальную экскурсию по городу Мурманску, которая познакомит школьников с достопримечательностями заполярной столицы. С помощью книг и презентации участники мероприятия узнают интересные факты из истории города. В качестве звукового сопровождения будут использованы песни мурманских композиторов. В завершении мероприятия ребята примут участие в викторине, которая закрепит полученные знания.

нп.Килпъявр, ул. Небольсина, 12.

г.Кировск

30 сентября - 11.00-16.00

Состоится третья акция «DRESS-CROSSING» - бесплатный обмен вещами. Участники акции могут принести вещи, которые им больше не нужны, и меняют их на те, которые им понравились. Вещи, которые останутся после акции, рассортируют и отправят в благотворительные организации и общества. На акцию приглашаются все желающие!

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

30 сентября - 15.00

Состоится праздничная концертная программа «От сердца к сердцу», с участием коллективов самодеятельности Дворца культуры и учащихся ДШИ им. А.С. Розанова, посвящённая Международному дню пожилых людей. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

1 октября - 15.00

В демонстрационном зале «МАУК «КГДК» состоится праздничная программа, посвящённая Международному дню пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой». На мероприятие приглашены участники девяти любительских объединений по интересам из СДК нп.Коашва, СДК нп.Титан, МАУК «КГДК» городских общественных организаций. В программе мероприятия командные соревнования между участниками любительских объединений в номинациях танец, песня, поэзия, театральная зарисовка и др., а также выступление участников коллективов художественной самодеятельности МАУК «КГДК», мастер-классы по декоративно- прикладному творчеству, дегустация блюд здорового питания «Питаемся с пользой» (политехнический колледж г.Апатиты), акция «Подари красоту», чайный стол. Вход по пригласительным билетам.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3 октября - 14.00

Состоится праздничная программа для людей старшего поколения, посвящённая Международному дню пожилых людей. Организаторы мероприятия - волонтёрский клуб «Кукисвумчорр». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Орлёнок».

5 октября - 12.00

В клубе «Родник», совместно с библиотекой им. Горького состоится арт - гостиная «Очарование русского романса», в программе мероприятия знакомство с творчеством исполнителей романсов, сольное выступление участников самодеятельного коллектива «Надежда». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Родник».

5 октября - 15.00

Состоится традиционная, праздничная программа для людей старшего поколения «Пусть будет теплой осень жизни», с участием коллективов самодеятельности Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

7 октября - 22.00-3.00

Танцы для взрослых! Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 октября - 17.00

Состоится концерт Российско-норвежского коллектива академической музыки «KammerRomanse» в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб, малый зал.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

нп.Коашва

30 сентября – 16.00

Состоится праздничная программа для людей старшего поколения «Душой мы молоды всегда».

нп. Кошва, МАУК «СДК нп. Кошва».

г.Апатиты

30 сентября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на концерт «От всей души». В программе: выступление хореографического коллектива Детской школы искусств, эстрадной вокальной группы «Модус» Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, художественное чтение стихов учащимися Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

30 сентября - 16.00

В Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. открывается новый сезон в научно-познавательном лектории под эгидой главы г.Апатиты. Тема лекции «По страницам «Тиетты». 10 лет журналу». Основатель и главный редактор научно-популярного журнала «Тиетта» профессор Ю.Л. Войтеховский расскажет об истории, целях и проблемах издания. Среди основных достижений журнала – организация вокруг него творческих людей хибинского края, которым небезразлична богатая и противоречивая история его освоения, сегодняшний день и будущее. В лекции примут участие авторы опубликованных статей. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

30 сентября - 17.00

В библиотеке имени Л.А. Гладиной возобновляются встречи для молодых родителей и будущих мам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 15.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на лекторий «Край, в котором я живу».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 15.00

В Апатитском городском Дворце культуры состоится праздник, посвященный Дню пожилого человека. В концерте участвуют творческие коллективы самодеятельности, будут игры, конкурсы и кино-викторина. Для любителей активного отдыха – танцы под «живую» музыку (вокальный ансамбль «Счастливый случай», шоу-группа «Колдовское зелье»). Вход свободный

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры.

1 октября - 17.00

Состоится концерт «Песня остается с человеком!». Выступает хор «Viktoria», концертмейстер Виктория Филин.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 октября - 17.00

Клуб «Хорошие фильмы» Апатитского городского Дворца культуры приглашает на просмотр и обсуждение художественного фильма «Бабуся» (Ленфильм, 2003). Режиссер Лидия Боброва. Совместный российско-французский художественный фильм. Продюсеры: Андрей Зерцалов, Жан Бреа. В главной роли Нина Шубина. Гран-при Международного кинофестиваля «Ранкотре» в Париже, Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), Специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Карловых Варах и другие награды. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1 октября - 18.30

Просмотр и обсуждение комедии «Старая дева» (Италия, Франция 1971). Сценарист и режиссёр – Жан-Пьер Блан, композитор – Мишель Легран. В главных ролях – Анни Жирардо и Филипп Нуаре. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1-10 октября

В центральной городской библиотеке будут проходить бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

3 октября - 17.00

Библиотека семейного чтения приглашает на встречу депутатов городского Совета Натальи Николаевны Бровко и Андрея Николаевича Бугаева с жителями микрорайона Старые Апатиты.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. Библиотека семейного чтения.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Мончегорск

30 сентября

Начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж». Экспозиция посвящена 70-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлены редкие фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья. На них также изображены все рода войск, принимавшие участие в обороне края.

Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников» и «Октябрь 1944 Петсамо-Киркенесская наступательная операция». Выставка будет работать до 31 октября.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

1 октября - 17.00

В ГЦК состоится концерт «Свет А» певицы Алисы Мон.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры.

г.Заполярный

30 сентября и 1 октября – 15.00

В ДК «Октябрь» города Заполярный состоится финал открытого молодёжного фестиваля рок-музыки «Rock Motor». В первый день для участников, традиционно, пройдет мастер-класс от приглашенного специалиста, а 1 октября в 15.00 начнутся финальные выступления лучших рок-коллективов Мурманской области.

Председатель жюри площадки в 2017 году – Алексей Мурашов, музыкальный промоутер, директор фестиваля «Revolution», музыкант группы «Скворцы Степанова», менеджер отборочных музыкальных фестивалей («Emergenza», «Соседний мир»), арт-директор «Groggy Fest» (Рига), менеджер шоу-кейс фестиваля международной конференции «Colisium Music Week» (2016), спикер международных конференций «Colisium», «SoundGeist» (Finland); «Music Match» (Germany).

Напомним, открытый молодёжный фестиваль рок-музыки «Rock Motor» проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках Х Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Финал следующей площадки – фестиваля вокала «Взлетная полоса» – состоится 7-8 октября в городе Оленегорске.

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Полярный

30 сентября - 15.00

В ГЦК «Север» пройдёт праздничный вечер «Вашей жизни осень золотая».

г.Полярный. ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Снежногорск

1 октября - 15.00

В ГДК «Современник» состоится тематический вечер «Пусть будет жизнь на праздники щедра».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

п.Сафоново-1

30 сентября - 12.00

В ДК семейного досуга пройдет праздничная развлекательная программа ко Дню пожилого человека «Люди, молодые душой».

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

пгт.Мурмаши

1 октября - 19.00

В ДК «Энергетик» выступит юморист Сергей Дроботенко.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

с 4 октября

В ДК «Энергетик» будет работать выставка «Графическая сюита «Сердце женщины» художника Александра Мееровича (ЗАТО г.Североморск).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

30 сентября в 10.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится очередное занятие творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис» на тему «Экология танца. Традиционные, специфические и экспериментальные типы драматургического построения композиции танца».

Руководители хореографических коллективов Кольского Заполярья посетят лекционно-практические занятия «Начало номера как проявление авторской концепции и драматургии хореографического жанра», «Значение 3-х частной структуры в композиции танца» и «Специфические ошибки при использовании различных приемов композиционного построения танца». Они также просмотрят видео лучших номеров коллективов-участников VIII областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России».

Мероприятие проводит ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, отличник народного просвещения Российской Федерации Виктор Борисович Выдрин.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 сентября - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Летающий диван» педагоги студии «Солнечный дом» покажут удивительную песочную анимацию и мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры. Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

30 сентября - 14.00

Состоится авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю». Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России, прочтет лекцию «Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда», посвященную творчеству Николая Туроверова.

Николай Николаевич Туроверов – поэт, участник Гражданской и двух мировых войн. Несмотря на то, что долгое время писатель провел в эмиграции, он все равно продолжал писать стихи. Лирику Н. Туроверова отличают тяготение к поэтике фрагмента, отрывка и отказ от прямого выплеска чувства. Эмоции оставлены в подтексте. Дмитрий Коржов расскажет не только об удивительной судьбе Николая Николаевича, его стихах и прозе, но и о поэтах русской эмиграции первой волны, поэтах из круга литераторов-белогвардейцев, оставшихся в Советской России. На вечере прозвучат стихи и проза Николая Туроверова в исполнении артиста Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, литературная гостиная.

30 сентября в 16.00

Состоится День поэзии Заполярья, посвященный памяти Владимира Александровича Смирнова. В этом году Владимиру Александровичу исполнилось бы 80 лет. В День поэзии участники мероприятия вспомнят не только Владимира Смирнова, но и саамскую поэтессу Октябрину Воронову, мурманских писателей и поэтов Виктора Тимофеева, Викдана Синицына, Николая Скромного, Михаила Тверцова, Николая Колычева, и, конечно же, человека, который возродил в России Дни Славянской письменности и культуры, писателя и общественного деятеля Виталия Маслова. Участниками вечера станут вдова писателя – Роза Смирнова, члены писательской организации Михаил Орешета, Дмитрий Коржов, Марина Чистоногова (Доценко), Илья Виноградов, Ирина Поливцева и бард Александр Базанов. Стихи Владимира Смирнова прочитают студенты Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

30 сентября - 18.00

Состоится концерт органной музыки итальянского органиста Луки Массальи. Лука Массалья - талантливый и яркий музыкант. Он отличается уникальной выразительной и по-настоящему одухотворенной манерой исполнения. Его репертуар состоит из множества шедевров духовной музыки. В исполнении итальянского органиста прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Пьера Кошро, Марселя Дюпре, Иоганна Пахельбеля и других композиторов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

1 октября - 10.00

День открытых дверей «Возраст счастья», приуроченный к Международному дню пожилых людей. Библиотека представит новый проект «Возьмитесь за ум», разработанный совместно с Мурманским центром развития интеллекта «Пифагорка». В течение всего дня для читателей «серебряного возраста» будут организованы открытые уроки по обучению компьютерной грамотности. Любителей поэзии ждет литературно-музыкальный вечер, посвящённый 80-летию Беллы Ахмадулиной и Юнны Мориц. На вечере прозвучат песни в исполнении актрисы Мурманского театра кукол Екатерины Ефремовой. В залах библиотеки будут работать выставки изданий, рассказывающие о секретах долголетия, юбилейных датах писателей, выставка творческих работ «Школы доброты» и выставка проигрывателей, пластинок и редких нот. Весь день будут демонстрироваться лучшие отечественные и зарубежные фильмы о людях «высокого возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

1 октября - 10.00

Демонстрация видеоролика «Информационный мир пожилого человека». Библиотека подготовила подборку интернет-ресурсов для людей старшего возраста по различным направлениям: госуслуги, юридическая помощь, досуг, общение и творчество.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманска я областная детско-юношеская библиотека, отдел электронных ресурсов.

1 октября - 11.00

Часы досуга «Нам года – не беда». Гости библиотеки познакомятся с выставкой-советом «Каждой руке – свое дело». Для школьников пройдёт мастер-класс, где они смогут своими руками сделать открытки для своих бабушек и дедушек. Вниманию пожилых людей будет представлена выставка-обзор «Книги молодости нашей». В центре знаний будет организована выставка «Пресса на все интересы». Все посетители смогут познакомиться с книгами и периодическими изданиями.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодёжи.

1 октября - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба. «Поклонный крест» Владимира Смирнова» - так названа встреча, посвященная 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова, талантливого поэта Кольского Севера. В рамках мероприятия организаторы клуба, мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем пришедшим прикоснуться к творчеству известного писателя.

Владимир Смирнов - русский писатель, сыгравший выдающуюся роль в становлении саамской литературы. Он начал писать стихи ещё в школе и публиковал их в газете «Полярная правда». Владимир Александрович познакомил русского читателя с творчеством первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, создав переводы ее стихов. Вниманию зрителей будут представлены редкие архивные кадры с участием поэта. На мероприятии прозвучат стихи и воспоминания о поэте.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

1 октября - 14.00

Новый проект «Возьмитесь за ум», разработанный совместно с Мурманским центром развития интеллекта «Пифагорка». В его ходе десять мурманчан в возрасте 50+ в течение месяца пройдут бесплатный курс обучения по методике ментальной арифметики. Эта методика позволяет активизировать работу головного мозга при помощи арифметических вычислений на японских счетах соробан. Занятия будут проходить в библиотеке два раза в неделю. Инструкторы – команда профессионалов с педагогическим и психологическим образованием, владеющих методикой ментальной арифметики. Все участники проекта пройдут диагностику познавательных способностей до и после обучения.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

1 октября – 15.00

Для любителей поэзии состоится литературно-музыкальный вечер, посвящённый 80-летию Беллы Ахмадулиной и Юнны Мориц. На вечере прозвучат песни на стихи поэтесс в исполнении актрисы Мурманского театра кукол Екатерины Ефремовой. Выставка-просмотр «Активное долголетие» познакомит мурманчан с новыми научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки о секретах долголетия. В ходе мероприятия также будет представлена выставка творческих работ «Школы доброты». Эта организация объединяет активных и творческих людей пожилого возраста, которые остаются позитивными и открытыми для всего нового.

С помощью музыкальной программы «По волне моей памяти» мурманчане смогут окунуться в атмосферу прошлых лет и вспомнить песни своей молодости. Гостей также ждет знакомство с патефоном, наиболее интересными пластинками и редкими нотами.

В Литературной гостиной библиотеки и кофейне «Ботаник» в течение всего дня будут демонстрироваться лучшие отечественные и зарубежные фильмы о людях «высокого возраста», а в Музее занимательных наук «Фокус» пройдут бесплатные экскурсии «Для тех, кому за 60…».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

2 октября - 14.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска приглашает мурманчан и гостей города на открытие второго арт-подъезда в рамках проекта «Искусство у порога».

Организаторы откроют художественное полотно, посвященное поэзии, которая превратилась в музыкальные произведения. Работа над вторым подъездом началась в июне 2017 года. Над произведением живописи трудились 5 художниц, включая Репину Анастасию Сергеевну специалиста по работе с молодёжью Молодежного центра творчества и социальной адаптации, которая нанесла завершающий штрих, известную цитату великого советского поэта Владимира Семеновича Высоцкого.

г.Мурманск, ул. Шабалина, 43, подъезд № 1.

1 октября – 16.00

В Международный день музыки клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и любителей бардовской песни на концерт «Новый сезон», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. За время летних каникул участники клуба побывали на различных фестивалях бардовской песни и познакомились с новыми интересными людьми, вдохновившими «пятиугольников» на создание новых музыкальных композиций. В концертной программе прозвучат песни «Глобус Камчатки», «Ньютон», «Цыганский романс», «Кораблик», «На горбатом мостике», «Териберка» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка петербургского художника Алексея Попова-Правокумского; «Мир русского лубка» - по 1 октября; «Радость постижения бытия»; «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Дороги Параскевы»; «Колорист Пьер Боннар»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «История медицины» - по 1 октября; «Поветерья вам, люди добрые!» - по 1 октября; «Город чудный, город древний. Москва в русской поэзии» - по 2 октября; «Для творчества нет преград»: выставка творческих работ «Школы доброты»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области»; «Остаться в живых»; «Золотое кольцо России»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

1 октября - 10.00

Стартует день открытых дверей «Возраст счастья».

1 октября - 10.30 и 12.30

Читателей серебряного возраста ждут на уроки компьютерной и интернет-грамотности.

1 октября - 15.00

Начнётся литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию Беллы Ахмадулиной и Юнны Мориц. В литературной гостиной библиотеки и кофейне «Ботаник» будут демонстрироваться лучшие отечественные и зарубежные фильмы о людях старшего поколения. В музее занимательных наук «Фокус» будет действовать акция «Приведи бабушку и дедушку в музей».

2 октября

Откроется книжная выставка к 73-летию Петсамо-Киркенесской операции «Прочитать о войне, чтобы помнить…».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая красивая страна» - по 4 октября; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова».

30 сентября – 11.00

Пройдет День семейного отдыха, посвященный Дню города. Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края, а также временные выставки «На дрейфующих льдах» и «Самая красивая страна».

Участники мероприятия примут участие в музейном занятии «Мурманск – город мой широкоплечий». Музейный педагог проведет экскурсию, рассказав о рождении города и его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории. После экскурсии дети примут участие в создании совместной работы – аппликации «Мой город», на которой каждый сможет нарисовать любимые места в Мурманске. После музейного занятия будут демонстрироваться учебные программы: «История Мурманска» и «Природа Мурманской области».

30 сентября - 13.00, 14.00 и 16.00

Состоится музейное занятие «Мурманск - город мой широкоплечий». Затем будут демонстрироваться учебные программы «История Мурманска» об основных этапах развития заполярной столицы и «Природа Мурманской области» о географическом положении и климате.

30 сентября

Начнёт работу мини-выставка «Поэт, сын земли Кольской» из цикла «Сделано в СССР». Выставка посвящена 80-летию со дня рождения мурманского поэта Владимира Александровича Смирнова. Владимир Смирнов - русский писатель, сыгравший выдающуюся роль в становлении саамской литературы. Он начал писать стихи ещё в школе и публиковал их в газете «Полярная правда». Владимир Александрович был не только одним из организаторов областного литературного объединения ЛИТО, образованного при Мурманском книжном издательстве, но и принял участие в создании писательской организации. В 1978 году он первым из писателей-мурманчан стал членом Союза писателей СССР.

Писатель перевёл для русского читателя стихи первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, писавшей на родном языке. Владимир Смирнов является одним из организаторов Дней славянской письменности и Дней Баренцева моря. На выставке посетители увидят лучшие сборники стихов и очерков Владимира Александровича: «Поморье», «Я живу на Севере» и «Поклонный крест». В витринах также будут представлены его личные вещи: перекидной календарь, записная книжка, чернильница с ручкой и другие предметы. Выставка будет работать до 31 октября.

1 октября - 13.00

Состоится заседание Мурманского телевизионного клуба «Поклонный крест» Владимира Смирнова».

4 октября - 10.00

Состоится музейное занятие «Первый искусственный спутник Земли».

4 октября - 13.00

Начнётся мероприятие «Мурманск - город-герой, город-труженик», посвященное Дню города.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

1 октября - 12.00

Стартует День пожилого человека в библиотеке. В программе: концерт, игра «Песни вашего детства», встреча детей войны, мастер-классы, литературная лотерея «Книги на все времена».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

30 сентября - 10.00

В фестивальном зале состоится очередное занятие творческой мастерской по хореографическому искусству «Экзерсис» на тему «Экология танца. Традиционные, специфические и экспериментальные типы драматургического построения композиции танца». Руководители хореографических коллективов Кольского Заполярья посетят лекционно-практические занятия «Начало номера как проявление авторской концепции и драматургии хореографического жанра», «Значение 3-частной структуры в композиции танца» и «Специфические ошибки при использовании различных приемов композиционного построения танца». Они также просмотрят видео лучших номеров коллективов – участников VIII областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России».

Мероприятие проводит ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, отличник народного просвещения Российской Федерации Виктор Выдрин.

1 октября - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и любителей бардовской песни на концерт «Новый сезон».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыта экспозиция «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

Программа «Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр выступит под руководством дирижера Ксении Жарко (Москва). Солисты из столицы: Василиса Николаева (сопрано) и Александр Бабик (тенор).

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Радуга талантов» - по 30 сентября; «Трансформация плоскости» - по 2 октября.

1 октября

Откроется фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 сентября - 19.00

Начнётся сольный концерт юмориста Сергея Дроботенко.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

30 сентября - 21.00

Стартует ежегодный фестиваль «Легенды рус-ского рока». Выступят группы «Киноманы», «Парнас», «Сифон».

1 октября - 19.00

Концерт фолк-рок-метал-группы «Тролль гнет ель».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

1 октября - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут для зрителей Мурманского областного театра кукол необычный мастер-класс. Маленькие северяне научатся уникальной технике рисования «ЭБРУ».

ЭБРУ – это магия воды и красок. Рисуя с помощью этой техники, ощущаешь себя настоящим волшебником, создающим свой маленький мир! Разноцветные капли соединяются на жидком «холсте» в узоры-абстракции, легким росчерком шила можно придать им форму и наметить определенные очертания, но все равно не узнаешь наверняка, что получится в конечном итоге…

Детский развивающий центр в «Игрумка» открыт для детей возрастной категории от 1,5 до 10 лет. Главная задача Центра – помочь ребёнку раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.