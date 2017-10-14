Афиша выходного дня

с.Ловозеро

14 октября - 14.00

Ловозерский ЦРДК приглашает на фольклорный театрализованный праздник по мотивам сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».

г.Полярные Зори

14 октября - 15.00

ДК приглашает посетить музыкальную гостиную, посвященную 73-й годовщине разгрома фашистских захватчиков в Заполярье.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

15 октября – 13.00

Во Дворце культуры состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». В 13.00 на площади перед ДК пройдёт плац-концерт. С 14.00 до 19.00 продлится фестивальная программа.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

15 октября - 14.00

Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». В фестивале примут участие духовые оркестры и эстрадно-джазовые коллективы Кольского Заполярья. В рамках мероприятия будут организованы «круглые столы» для руководителей духовых оркестров и вокально-инструментальных ансамблей.

г.Кировск, ул. Мира, 7, Кировский городской Дворец культуры.

17 октября – 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, Центральная площадь города Кировска.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

17 октября - 19.00

В ДК имени В.К. Егорова с программой «THE BEST» выступит Сергей Лазарев.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

18 октября - 19.00

Во Дворце культуры состоится концерт Государственного академического Северного русского народного хора (г.Архангельск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Мончегорск

14 октября - 16.00

В городском центре культуры состоится IX городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Память сердца».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

15 октября - 16.00

Финал открытого молодежного фестиваля театрального искусства «Анти-freeze». Площадка X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА».

г.Мончегорск, Центр развития творчества детей и юношества «Полярис».

18 октября - 18.00

В ГЦК артисты Мурманского областного драматического театра представят музыкальную сказку «Зачарованное царство».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

пгт.Туманный

18 октября - 9.00

В гости к ученикам общеобразовательной школы посёлка приедет библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Специалисты проведут игровую программу «Кто нам знания дает?» для младших классов и познавательный час «Космический мир: об известном и неизвестном» для старшеклассников.

пгт.Туманный.

г.Заполярный

14 октября - 17.00

В ДК «Октябрь» артисты театра «Петербургский ангажемент» представят оперетту «Сильва».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Заозёрск

15 октября - 11.00

Городской фестиваль для молодых семей с детьми «Счастливая семья».

г.Заозёрск. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

пгт.Мурмаши

14 октября - 14.00

Областной детский вокальный конкурс сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха». Участники от 7 до 17 лет из сельских культурно-досуговых учреждений Мурманской области представят творческие номера в номинациях «Народный вокал», «Академический вокал» и «Эстрадный вокал». В 18.00 состоится торжественная церемония награждения победителей вокального конкурса.

пгт.Мурмаши, ул. Кайкова, 26. Дом культуры «Мурмаши».

г.Мурманск

14 октября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по рисованию на песке от студии «Солнечный дом». Перед показами спектакля «Пастушка и трубочист» областного театра кукол педагоги студии «Солнечный дом» проведут мастер-класс по рисованию на песке и покажут песочную анимацию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

14 октября - 15.00

Областной конкурс «КВН без границ». В областном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ» будут состязаться команды общественных организаций, клубов инвалидов, отделений дневного пребывания молодых инвалидов из Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

14 октября - 18.00

Концерт «Все о любви». В исполнении молодого петербургского певца и артиста Евгения Южина и мурманского ансамбля русских народных инструментов «Экспромт» прозвучат романсы, зарубежные и советские шлягеры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

15 октября - 11.30

Гастрольный музыкальный спектакль для детей «Сказочные приключения Мокея, или как Бабы-Яги сказку спасали» (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

15 октября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по рисованию гуашью на молоке от детского центра «Игрумка». Перед показами спектакля «Королевские зайцы» областного театра кукол для маленьких зрителей театра педагоги детского центра «Игрумка» проведут мастер-класс по лепке из цветного соленого теста.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

15 октября - 12.00

Акция «Россия – страна возможностей».Мероприятие, посвящённое XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, пройдёт в рамках ежегодной серии акций «Правовая культура – молодым». Выставка-викторина «Здравствуй, фестиваль!» познакомит юных мурманчан с историей этого события и поможет продемонстрировать свои знания. Мероприятие будет организовано для учащихся старших классов и студентов, но маленькие мурманчане и родители также смогут проявить себя, приняв участие в оформлении панно «Дружат люди всей Земли».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центральный холл.

15 октября - 13.00

Занятие «Семейные встречи». Каждое воскресенье октября Культурно-выставочный центр Русского музея приглашает посетителей с детьми провести день в музее. В занятие входит экскурсия по выставке «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Государственного Русского музея» с интерактивным заданием-путешествием по выставке и мастер-класс «Северная Берегиня» по изготовлению текстильной куклы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

15 октября - 15.00

Показы документальных фильмов, посвящённых жизни и творчеству художника Архипа Куинджи. Северяне увидят два фильма: «Кудесник света Архип Куинджи» из серии фильмов «Тайники Русского музея» и «Архип Куинджи и его ученики» из цикла видеофильмов «Третьяковка – дар бесценный».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

15 октября - 17.00

Концерт «Джазовые портреты Стиви Уандера». В исполнении квартета Олега Бутмана прозвучат известные хиты американского соул-певца, композитора и пианиста Стиви Уандера. Состав квартета: Олег Бутман – барабаны, Наталья Смирнова-Бутман – вокал, рояль, Павел Протасов – контрабас, Павел Скорняков – саксофон.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

16 октября - 16.00

Персональная выставка рисунков «России малый уголок». На персональной выставке ученика детской художественной школы Мурманска Михаила Давыдова будут представлены 15 рисунков в разных техниках и жанрах, тема которых – родная природа и любимый город.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

16 октября - 19.00

Гастрольный спектакль-оперетта «Сильва» (г.Санкт-Петербург).

г. Мурманск, просп. Кольский, 131а,. Мурманский областной драматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мудрый японец Кензо Такада» - по 15 октября; «Ощущение города» - по 15 октября; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия».

15 октября - 15.00

Состоится трансляция программ «Кудесник света Архип Куинджи» ( 1999 г .) из серии «Тайники Русского музея» и «Архип Куинджи и его ученики» ( 2009 г .) из цикла «Третьяковка - дар бесценный».

18 октября

В основном здании музея начнёт работу мини-выставка «Каналетто», посвященная 320-летию со дня рождения Джованни Антонио Каналя, известного также под именем Каналетто - итальянского художника, главы венецианской школы ведутистов, мастера городских пейзажей в стиле академизма.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Твое здоровье - в твоих руках»;«Книги, шагнувшие на экран»; «Редкие нотные издания из частной коллекции Рулевских»; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции»; «Забытый наряд мелодии»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Остаться в живых»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; фотовыставка «Птицы Мурмана».

15 октября - 15.30

Научная библиотека и студия этнических барабанов «DrumTamTam» приглашают на премьеру документального фильма режиссера Андрея Сычева «Удар! Еще удар!». Перед показом состоится первое выступление детской группы «DrumTamTam».

16 октября - 14.00

В Литературной гостиной начнется день Кандалакшского заповедника. Посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения» и показ нового фильма «Озеро в море» телестудии «Леннаучфильм».

Открываются экспозиции:

16 октября

«С мольбертом по земному шару»: выставка изданий к 175-летию художника Василия Верещагина;

18 октября

«Пойманные мгновения»: фотовыставка сотрудников Кандалакшского заповедника.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

15 октября - 12.00-15.00

В центральном холле библиотеки в рамках ежегодной серии акций «Правовая культура - молодым» будет проходить акция «Россия - страна возможностей». Участникам будет предложено поделиться своим мнением о том, какие возможности предоставляет Россия молодёжи.

16 октября - 16.00

В отделе искусства и творчества будет открыта персональная выставка «России малый уголок» учащегося Мурманской детской художественной школы Михаила Давыдова.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Масштабные модели» - по 17 октября; «10-й сталинский удар»; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

17 октября

Представит новую мини-выставку в рамках проекта «Страна Советов», посвященную первому директору музея Михаилу Михайлову и приуроченную ко дню рождения учреждения.

17 октября - 11.00-18.00

Состоится день открытых дверей, приуроченный ко дню рождения музея. В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоится встреча с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

18 октября - 12.00

Состоится музейное занятие «Путешествие к Северному полюсу».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

14 октября -15.00

Пройдёт областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

14 октября – 18.00

«Все о любви». Евгений Южин – тенор (г.Санкт-Петербург) и ансамбль народных инструментов «Экспромт» (г.Мурманск). Концертный зал.

15 октября - 17.00

В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» квартет Олега Бутмана представит программу «Джазовые портреты Стиви Уандера».

17 октября - 19.00

Артисты из США Мэнди Гейнс (вокал) и Патрик Келли (орган) исполнят джаз и спиричуэлс. Концерт «Spirit and Swing».

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 октября – 12.00

«Осторожно: дети!» Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёв. 6+

14 октября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

15 октября – 11.30 и 14.00

«Сказочные приключения Мокея, или Как Бабы яги сказку спасали». Звёзды Петербургской оперетты. Музыкальная сказка для детей и их родителей. 0+

15 октября – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Комедия. Г. Слуцки. 16+

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

14 октября – 10.00

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 12.00

«Пастушка и трубочист».

14 октября – 17.00

«Маша и медведь».

15 октября – 10.00

«Маша и медведь».

15 октября – 12.00 и 14.30

«Королевские зайцы».

15 октября – 17.00

«Самый лучший день».

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 октября – 18.00

«Гроза». Драматические спектакли.

15 октября – 11.00

«Кошкин дом». Детский спектакль.

15 октября – 18.00

«Любовь по-французски». Драматический спектакль.

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

14 октября - 17.00

Состоится премьера кукольного спектакля «Китобой» по пьесе А. Артемьева и Е. Уваровой «А вы были на море?».