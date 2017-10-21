Афиша выходного дня

с.Ловозеро

22 октября - 14.00

В Ловозерском ЦРДК состоится концертная программа, посвященная 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».

пгт.Никель

22 октября - 15.00

ДК «Восход» приглашает принять участие во II Городском фестивале героико-патриотической песни «Во славу наших дедов и отцов!».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

21 октября - 17.00

Во Дворце культуры пройдёт концерт «На грани» шоу-балета «Альянс».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

22 октября - 19.00

В Молодёжном социальном центре начнётся дискотека по-русски «Молодёжная вечерка».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

23 октября - 19.00

В ДК имени ВК. Егорова артисты театра «Петербургский ангажемент» исполнят оперетту «Сильва».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

22 октября - 13.00

В городском Центре культуры пройдёт областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». В 13.00 начнутся прослушивания вокалистов, в 17.30 состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры

ЗАТО г.Североморск

21 октября - 14.00

Торжественное открытие в Североморске сквера «Народный», обустроенного по программе поддержки местных инициатив. Программа поддержки местных инициатив реализуется Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области с 2017 года. Всего в Мурманской области в программе участвует 21 муниципальное образование, общая сумма проектов достигает 38 млн рублей. Объём областного софинансирования проектов составил почти 25 млн рублей.

Для реализации проекта в Североморске из областного бюджета выделено 1,5 млн рублей. Софинансирование проекта со стороны муниципального образования составило 584 тысячи 491,38 рубля. Это деньги муниципального образования – 83 тысячи 657,58 рубля, населения – 222 тысячи 623,68 рубля и спонсоров – 278 тысяч 210,12 рубля.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская. Сквер «Народный».

22 октября - 15.00

Североморская городская библиотека № 4 приглашает читателей всех возрастов принять участие в празднике «Белые журавли».

ЗАТО г.Североморск, ул.Кортик, 14. Североморская городская библиотека № 4.

г.Мурманск

21 октября - 11.30 и 14.00

Профилактическое занятие для детей от Управления ГИБДД УМВД по Мурманской области. Перед показом спектакля «Тайна дочери короля» Мурманского областного театра кукол сотрудник отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгения Новикова расскажет юным мурманчанам о правилах дорожного движения. Мероприятие пройдет также в 14.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

21 октября - 13.00

Областной конкурс «Мой папа – лучший!» В соревновании примут участие главы семей из Мурманска, Колы, Мончегорска, поселков Мурмаши, Ревда и Молочный. Конкурсанты подготовят визитные карточки, удивят своими творческими способностями, продемонстрируют костюмы и аксессуары.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

21 октября - 17.00

Концерт «Вариации от барокко до рока». В исполнении ансамбля «Мурманск-классик-квинтет» прозвучат произведения Антонио Вивальди, Никколо Паганини, британской рок-группы «Пинк Флоид» и другие. Состав ансамбля «Мурманск-классик-квинтет»: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано; лауреат международного конкурса Марина Письменская – альт; Екатерина Охраминская – виолончель.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

21 октября - 19.00

Премьера спектакля «Сочельник в Манхэттене». «Сочельник в Манхэттене» – комедийный детектив в 2-х действиях, поставленный по пьесе Вячеслава Денисова. Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты артисты: Юлия Денежкина, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Алексей Худяков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

22 октября - 11.00

Литературно-игровой час «Праздник первой оценки». Второклассники мурманской школы № 11 отправятся в волшебную страну, где они встретятся со сказочными героями, которые не любят учиться и не хотят ходить в школу. Школьников ждут веселые конкурсы, эстафеты, игры и загадки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

22 октября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по ментальной арифметике от центра развития интеллекта «Пифагорка». Перед показами спектакля «Мама для мамонтенка» областного театра кукол педагоги центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для юных зрителей мастер-класс по ментальной арифметике.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

22 октября - 13.00

Областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». Ансамбли, трио, дуэты и солисты эстрадного жанра культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования Мурманской области представят номера в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Городской центр культуры.

22 октября - 17.30

Состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей областного конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Городской центр культуры.

22 октября - 14.00

Воскресный праздник «Минутка славы в библиотеке открывает новый сезон». Для участия в мероприятии приглашаются посетители библиотеки от 6 лет и старше, жители Мурманска и области. Участники исполнят стихи, песни, сценические и оригинальные номера и все, чем хотелось бы удивить зрителей. Главные темы – золотая осень и любимый город.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

22 октября - 14.00

Акция «Тысяча белых журавликов. Загадаем мир вместе». В ходе мероприятия все желающие смастерят журавликов, загадают желание о мире на всей Земле и развесят подделки на деревьях возле библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

22 октября - 14.00

Концерт для детей «Когда некогда». В исполнении ансамбля «Легкие люди» прозвучат стихи Артура Гиваргизова – российского детского писателя и поэта. Исполнители: Екатерина Ефремова (голос), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Екатерина Шиляева (электрогитара).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

22 октября - 15.00

Музыкальный вечер памяти поэта Николая Колычева «Милая заплаканная осень…». На вечере прозвучат песни композиторов Александра Базанова и Виктории Ермоловой, будут петь Светлана Танцерева, Ирина Колычева. Стихи поэта исполнят участники театра-студии «Сказка» мурманской школы № 56.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

22 октября - 15.00

Показ документальных фильмов, посвященных творчеству русских художников Дмитрия Левицкого и Николая Ге. Видеофильмы из цикла авторских программ директора Русского музея Владимира Гусева «Сокровищница Российского искусства. Рассказы о Русском музее» и из серии фильмов «Тайники Русского музея». Показ состоится в рамках работы Виртуального филиала Русского музея.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Каналетто»; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия»; выставка произведений художников Мурманской области «Заполярье».

21 октября - 10.00-20.00

Будет проходить юбилейный фестиваль настольных игр «RPG-Fest V».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Забытый наряд мелодии» - по 22 октября; «Остаться в живых» - по 23 октября; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Твое здоровье - в твоих руках»; «Книги, шагнувшие на экран»; «Редкие нотные издания из частной коллекции Рулевских»; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

22 октября - 15.00

Состоится музыкальный вечер Александра Базанова «Милая заплаканная осень…», посвященный памяти поэта Николая Колычева.

24 октября

Откроется выставка изданий «Революция 1917 года в контексте истории XX века».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта персональная выставка «России малый уголок» учащегося Мурманской детской художественной школы Михаила Давыдова.

22 октября - 14.00

Состоится открытие нового сезона осенней «Минутки славы».

25 октября - 17.30

В отделе искусства и творчества будет открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

21 октября - 13.00

Пройдёт областной конкурс «Мой папа - лучший!».

22 октября -14.00

Лучшие танцевальные пары Мурманской области примут участие в конкурсе «Осенние ритмы».

24 октября - 19.00

Приглашает на пьесу Елены Исаевой «Шестикрылая Серафима» в постановке театра «ORANGE» (г.Москва). В ролях: Виктория Тарасова, Андрей Чадов, Дмитрий Исаев, Анатолий Смиранин.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

21 октября - 17.00

Ансамбль «Мурманск-классик-квинтет» выступит с новой программой «Вариации от барокко до рока».

22 октября - 14.00

Ансамбль «Легкие люди» исполнит новую программу «Когда некогда». Для юных зрителей прозвучат джазовые композиции и стихи Артура Гиваргизова.

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

21 октября - 17.00

Спектакль «Дети военного Мурмана».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

21 октября - 20.00

Мурманский рок-коллектив «Счётчик мыслей» представит новый альбом «Прыжок в бездну».