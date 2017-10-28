Афиша выходного дня

г.Ковдор

с 1 ноября

В Ковдорском районном краеведческом музее будет экспонироваться передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

г.Кандалакша

28 октября - 15.00

В ДК «Металлург» начнётся праздничный концерт «Пока живем, помним…», посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

29 октября - 15.00

ДК «Металлург» приглашает кандалакшан старшего поколения на вечер отдыха «Ай да барыня - капуста!».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Кировск

28 октября в 14.00

В ГДК начнётся благотворительный семейный праздник «Большая суббота». В программе: представление театра «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), выступление студии этнических барабанов «DrumTamTam» (Мурманск), программа «Заплетися, плетень» от студии народного творчества «Ярушко» (Апатиты), мастер-класс по созданию арт-бутербродов, мини-кинотеатр, ярмарка рукоделия. Собранные средства пойдут на лечение детей, находящихся на попечении благотворительного фонда «Наше будущее».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

29 октября - 19.00

Дворец культуры приглашает на концерт памяти Михаила Круга «Круг друзей».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 ноября - 12.00-20.30

В ДК будет проходить игротека «Даже котики играют в настолки. А ты?».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

29 октября - 19.00

ДК имени В. К. Егорова приглашает на балет «Ромео и Джульетта» в постановке Русского национального классического балета.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

1 ноября - 19.00

Во Дворце культуры пройдет спектакль Санкт-Петербургского театра оперетты «Баядера».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Полярный

28 октября -13.00

Отмечается 20-летие со дня основания историко-краеведческого музея города. В 13.00 состоится открытие выставки «Сохранить для будущего», в 14.00 - презентация проекта «Путешествие в прошлое». В 15.00 в Детской школе искусств пройдет торжественное мероприятие «Это было недавно, это было давно».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г.Полярный».

1 ноября

В городском историко-краеведческом музее будет экспонироваться передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939-1940 годов».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г.Полярный».

пгт.Мурмаши

28 октября - 16.00

ДК «Энергетик» приглашает на театрализованное представление «Под бомбежками до времени взрослели».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

30 октября - 19.00

В ДК «Энергетик» пройдёт оперетта «Баядера» в исполнении артистов Санкт-Петербургского театра оперетты.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

28 октября - 16.00

В читальном зале Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна состоится VI городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Праздник белых журавлей».

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

28 октября - 18.00

В Центре досуга молодёжи состоится молодежная дискотека «Halloween» для старшеклассников.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

1 ноября - 19.00

На сцене ДК «Строитель» будет показан балет «Спящая красавица» в исполнении артистов Русского национального классического балета (г.Москва).

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Кола

28 октября - 16.00

Гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержи и развития молодежного творчества «Трасса». Свои выступления представят победители площадок «Трассы» – фестиваля эстрадного вокала «Взлетная полоса», фестиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестиваля эстрадного и современного танца «Highway», фестиваля рок-музыки «Rock Motor», фестиваля театрального искусства «Анти-freeze». Также на гала-концерте выступят лауреаты и обладатели гран-при – высшей награды фестиваля «Трасса» прошлых лет. Кульминацией фестиваля станет вручение гран-при участнику десятой, юбилейной «Трассы».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

30 октября

В Музее истории Колы начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман».

г.Кола,ул.Победы, 7. Музей истории Колы.

г.Мурманск

28 октября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по английскому языку от педагогов англоязычного детского клуба «SmartFox». Перед показами спектакля «Гадкий утенок» областного театра кукол педагоги англоязычного детского клуба «SmartFox» проведут для маленьких зрителей мастер-класс по английскому языку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

28 октября - 12.00

Балет для детей «Пиноккио». Артисты Московского балета представят юным зрителям сказку «Пиноккио». Именно по мотивам этой сказки русский писатель Алексей Толстой написал сказку «Золотой ключик, или приключения Буратино». Красочности и зрелищности балету придадут яркие костюмы артистов, анимированные декорации, созданные при помощи компьютерной графики.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

28 октября - 14.00

Торжественное открытие выставки «СРЗ 35: время, событие, люди». Выставка посвящена 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35-й судоремонтный завод». На выставке будут представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны, послевоенное время. Посетители увидят модели судоремонтной техники и узнают систему цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения. Выставка работает до 28 ноября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, большой выставочный зал.

28 октября - 15.00

Областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и муза». В мероприятии примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, а также членов их семей из городов Мурманской области. Конкурсанты представят творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 октября - 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Артисты Московского балета представят юным зрителям сказку «Пиноккио». Именно по мотивам этой сказки русский писатель Алексей Толстой написал сказку «Золотой ключик, или приключения Буратино». Красочности и зрелищности балету придадут яркие костюмы артистов, анимированные декорации, созданные при помощи компьютерной графики.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

28 октября - 17.30

Встреча с писателем Юрием Поляковым. Юрий Поляков – советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист. По его пьесам на сцене Мурманского областного драматического театра поставлены два спектакля: «Одноклассники» и «…Будем жить как боги?..». Юрий Михайлович встретится с творческой интеллигенцией, знатоками и любителями театра и ответит на вопросы. В 19.00 Юрий Поляков посмотрит спектакль «…Будем жить как боги?..», поделится своими впечатлениями от просмотра спектакля, поставленного заслуженным деятелем искусств России Султаном Абдиевым.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

28 октября - 19.00

Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Впервые на новой сцене Мурманской областной филармонии Московский балет представит гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра: Александра Смольянинова и Марии Мишиной. В программе – фрагменты лучших спектаклей, шедевров балетной классики. Артисты представят самые интересные и яркие номера из знаменитых балетов на одной сцене в один вечер.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

29 октября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс от детского центра «Игрумка». Перед показами спектакля «Кариус и Бактериус» областного театра кукол для маленьких зрителей театра педагоги детского центра «Игрумка» проведут занимательный мастер-класс.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

29 октября - 12.00

Литературно-игровая программа «Страшно смешные монстры». Ребята узнают о традициях празднования Хэллоуина, познакомятся и поиграют с необыкновенными книжками о великанах, монстрах и привидениях. Библиотекари приготовили для маленьких читателей веселые конкурсы и эстафеты, загадки о монстрах, танцы, игры и сладкие сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания дошкольников.

29 октября - 14.00

День семейного отдыха «А что у вас, солдаты, в вещмешках», приуроченный к 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» музейный педагог расскажет о боевых действиях во время Великой Отечественной войны в Заполярье и продемонстрирует работу сирены, которая подавала сигнал воздушной тревоги. Посетители увидят предметы из солдатского вещмешка (кружку, ложку, фляжку, кисет, котелок и другие), узнают об особенностях русской винтовки Сергея Мосина.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

29 октября - 15.00

Концерт «И осень прекрасна, когда на душе весна». Хор ветеранов «Встреча друзей» исполнит песни советских композиторов о дружбе и произведения заполярных авторов о любви к родному краю.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

29 октября - 17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний…». В исполнении солистов филармонии: Лилии Мифтаховой (меццо-сопрано), Филиппа Злотникова (тенор), Андрея Макарова (баритон), Елены Тимофеевой (фортепиано) прозвучат романсы Александра Гурилева, Александра Варламова, Александра Алябьева и других композиторов. Ведущая – заслуженный работник культуры РФ Светлана Бобрицкая.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

30 октября - 9.00

Начало работы в Коле передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Бои на рубеже Верман». Выставка посвящена обороне и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье в 1941-1944 гг. На выставке представлены плакаты по военным периодам: оборонительные бои 1941 года, 101-й погранотряд и позиционный период, сентябрьское наступление 1944 года. Посетители увидят фотографии, письма и личные документы бойцов и командиров 101-го погранотряда, командующего 19-й армии Г.К. Козлова, наградные листы первых Героев Советского Союза на Кандалакшском направлении, посмертно представленных к высшей награде, а также статьи из газет «За счастье Родины», «В бой за Родину», издававшихся в военное время. Выставка работает до 30 ноября.

г.Кола, пер. Островский, 6. Музей истории города Колы.

30 октября - 10.00 и 11.00

Развлекательно-познавательный интерактивный квест «С «Кировкой» веселей!» Ученики мурманской школы № 11 отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории областного Дворца культуры. Ребята побывают в кабинетах творческих коллективов и директора, на этапах квеста проявят танцевальные и музыкальные способности, а также выполнят интеллектуальные задания. В финале мероприятия школьники станут участниками грандиозного флеш-моба, посвященного юбилею областного Дворца.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский облпастной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 октября - 11.00

Творческая мастерская «Шар-шоу». Ученики мурманской школы № 44 обучатся искусству моделирования фигур из воздушных шаров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Бориса Сюхина из собрания музея» - по 29 октября; «Каналетто» - по 29 октября; «Радость постижения бытия» - по 29 октября; «Заполярье»; «Ленин. Без политики»; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Твое здоровье - в твоих руках» - по 29 октября; «ЛИ-ЦА» - по 30 октября; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо-Киркенесской операции» - по 31 октября; «Для творчества нет преград» - по 1 ноября; «Книги, шагнувшие на экран» - по 1 ноября; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

28 октября - 15.00

Приглашает на лекцию «Одиночка»: Владимир Владимирович Набоков» в рамках авторской литературной программы писателя Дмитрия Коржова «Те, кого люблю…».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

29 октября - 12.00

Заседание клуба «Знакомьтесь – юристы». Мероприятие будет посвящено Дню памяти жертв политических репрессий. Ключевые вопросы этой сложной проблемы осветят в своих выступлениях специалисты Мурманского арктического государственного университета. Сотрудники библиотеки представят вниманию педагогов и учащихся обзор книжной выставки по теме встречи. Мурманские старшеклассники выступят с литературной композицией.

29 октября - 12.00

Для маленьких читателей и их родителей состоится литературно-игровая программа «Страшно смешные монстры».

31 октября - 11.00

В актовом зале библиотеки пройдет утренник для учащихся начальной школы «Едино государство, когда един народ».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «На дрейфующих льдах» - по 29 октября; «Василий Теркин» - по 31 октября; «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР» - по 31 октября; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «10-й сталинский удар»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

28 октября

Состоится торжественное открытие выставки «СРЗ 35: время, событие, люди». С этой экспозиции открывается череда мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звездочка» «35-й судоремонтный завод».

29 октября - 14.00

Состоится традиционный день семейного отдыха «А что у вас, солдаты, в вещмешках?», посвященный 73-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков на Кольской земле.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

28 октября - 15.00

Пройдёт областной конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза», посвященный 80-й годовщине со дня образования Мурманской области.

29 октября - 15.00

Хор ветеранов «Встреча друзей» приглашает на концерт «И осень прекрасна, когда на душе весна».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Живопись Алексея Попова-Правокумского» - по 29 октября; «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

28 октября - 12.00 и 15.00

Артисты Московского балета подарят юным зрителям сказку «Пиноккио».

28 октября - 19.00

Состоится гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра (Москва): Александра Смольянинова и Марии Мишиной. Артисты покажут самые интересные и яркие номера из лучших спектаклей и шедевров балетной классики.

29 октября - 17.00

Приглашает на вечер романса «Не пробуждай воспоминаний…». Исполнители - солисты филармонии: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано), Филипп Злотников (тенор), Андрей Макаров (баритон), Елена Тимофеева (фортепиано).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

Состоится концерт памяти Михаила Круга «Круг друзей».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.