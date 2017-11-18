Афиша выходного дня

гп.Ревда

19 ноября - 11.00

В Культурно-спортивном центре посёлка Ревда Ловозерского района пройдётся областной конкурс хореографических коллективов сельских учреждений культуры «Танцы за околицей». Организатор конкурса – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Комитет по культуре и искусству Мурманской области. В конкурсе примут участие хореографические коллективы сельских учреждений культуры и дополнительного образования, образовательных учреждений, национально-культурных центров Мурманской области. Они представят свои творческие номера в номинациях: «Народный/национальный танец», «Стилизованный народный/национальный танец», «Современная пластика» и «Танцы народов Севера».

Конкурс проводится в целях развития любительского хореографического искусства, популяризации народной хореографии, развития традиций балетмейстерского творчества в народной хореографии, формирования и воспитания художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения.

гп.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр посёлка Ревда Ловозерского района.

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

18 ноября - 14.00

В Кировском городском Дворце культуры состоится вечер дружбы «Поморы приглашают». В программе мероприятия: знакомство с народными традициями, кухней, творчеством, национальными играми поморов, показ фото слайда «Покровский праздник «Северно играньице» в Умбе, работа книжной мини-выставки «Поморский край», концертные выступления участников клуба. Разработчик программы – актив клуба национальных культур КГДК. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.

19 ноября - 12.00

В демонстрационном зале Кировского городского Дворца культуры состоится День семейного отдыха «Я люблю свою маму» для участников студии раннего эстетического развития «Малышок». Праздник откроется мастер-классом «Подарок маме».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, демонстрационный зал.

19 ноября - 12.00

В детско-юношеской библиотеке Кировска состоится очередная встреча литературного объединения «Алаш» - «Мы родом из СССР», посвященная 95-летию образования Советского Союза. Организаторы предлагают вспомнить песни, стихи тех лет, поделиться воспоминаниями о том времени.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Детско-юношеская библиотека г. Кировска.

19 ноября - 14.00

В фойе городского Дворца культуры состоится театрализованное представление «День рождения Деда Мороза» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

20 и 22 ноября

В клубе «Затейник» МАУК «КГДК» состоятся бесплатные мастер-классы «Декор на первый день рождения», «Пальчиковый театр для малыша» в стиле оригами. Обязательна предварительная запись. Работает аниматор для маленьких непосед, чайный стол.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник» МАУК «КГДК».

22 ноября - 19.00

В помещении «Jazz-холл» (каб.125А) Кировского городского Дворца культуры в видео джаз-гостиной Анатолия Грабчака состоится встреча «Большой джаз-оркестр у Петра Востокова» с участниками клуба любителей джазовой музыки.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, помещение «Jazz-холл» (каб.125А.

24 ноября - 19.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль (суперкомедия) «Мужики не танцуют стриптиз» в постановке Московского независимого театра. Ограничения по возрасту 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

г.Мончегорск

19 ноября - 15.00

в Музее истории города Мончегорска откроется выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

ЗАТО г.Североморск

20-22 ноября - 11.00.

В рамках декады инвалидов проводится благотворительный бесплатный показ короткометражных кинолент различных жанров – мультипликационные, игровые, короткометражные и полнометражные картины. Всех их объединяет общая тема – люди с инвалидностью. Люди, которые не сдаются и, несмотря на свою непростую судьбу, на свои физические ограничения живут, радуются, создают семьи, находят работу и достигают успехов. Просмотр фильмов о людях с инвалидностью – это отличный способ изменить отношение в обществе к этим людям. Это возможность осознать, как по-разному можно жить с инвалидностью; показать, что из любой ситуации можно найти выход. Такие показы – это ещё и площадка для обсуждения тем, о которых раньше молчали. Приглашаем всех желающих.

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

23 ноября - 11.00

Будет проходить показ документального фильма «Выход» и встреча с режиссёром фильма Антоном Калюжным. Документальный фильм режиссёра - бейсера, работа над которым велась непрерывно в течение 12 лет и который впервые раскрывает всю правду о бейсджампинге. Бейсджампинг - это самый экстремальный вид спорта, где по статистике каждый шестидесятый спортсмен погибает. Но риск потерять жизнь никого не останавливает, и с каждым годом желающих становится все больше...

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета 51».

г.Мурманск

18 и 19.00 ноября - 12.00

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие областной выставки-ярмарки народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка». На выставке-ярмарке будут представлены авторские и традиционные текстильные куклы, изделия из природных материалов, флористические композиции, а также работы, выполненные в различных техниках: холодный и горячий батик, лоскутное шитье, валяние из шерсти, кружевоплетение, вязание, вышивка и другие. У посетителей будет возможность приобрести уникальные новогодние подарки, сувениры и игрушки.

В мероприятии примут участие клубы и народные самодеятельные коллективы, студии и мастера декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Выставка-ярмарка будет работать 18 и 19 ноября.

г.Мурманск, ул.Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

18 сентября - 13.00

Предварительный отбор учеников Академии танца Бориса Эйфмана. Академия танца Бориса Эйфмана проводит отбор детей в возрасте от 6,5 до 13 лет на будущий учебный год. Академия создана по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Яковлевича Эйфмана. По результатам отбора дети будут направлены в Санкт-Петербург для прохождения вступительных экзаменов.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, II этаж, танцевальный зал.

18 сентября - 14.00

Праздник «Детство – это мир и радость!», посвященный Всемирному Дню ребенка. Корреспонденты телецентра «Чудетство» проведут развлекательную программу с песнями, танцами, играми и выступлениями творческих коллективов областного Дворца.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

18 сентября - 15.00

Презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга». На презентации книгу представит ее автор, ветеран педагогического труда, председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов – Нина Миронова. Первая часть книги вышла в свет в 2009 году. Историю Йоканьги – одного из древнейших саамских погостов – автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых. О подготовке книги к изданию расскажут специалисты Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотек, III этаж, конференц-зал.

18 сентября - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Всемирному Дню ребёнка. Ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и клуб авторской песни «Пять углов» подарят зрителям песни о незабываемом детстве.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

19 ноября - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Мама для мамонтенка» воспитанники детской музыкальной школы № 5 г. Мурманска проведут для юных зрителей концерт, посвященный Дню матери.

Для маленьких зрителей театра выступят гитаристы, скрипачи и балалаечники, а талантливые юные вокалисты подарят зрителям хорошо знакомые и любимые всем песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

19 ноября - 14.00

Хор украинской песни «Джерела» приглашает мурманчан на концерт «В гостi просимо до нас», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Зрители услышат песни, в которых отражается общественный и бытовой уклад украинского народа, песни о жизни, природе, фольклорные песни, сопровождающие свадебный обряд, а также старинные произведения, которые интересны своими причитаниями, речитативом.

История украинского казачества, его слава нашли своё отражение во многих народных песнях. Несколько таких песен также прозвучат в концерте. Песни о любви, как и о казачестве – вершина народной поэзии. Они впитали в себя всю гамму чувств: любовь и счастье, горе и печаль. Гости областного Дворца также услышат украинские романсы, которые являются наиболее романтичной лирической песней, передающей жизненную правду, красоту чувств.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

19 ноября - 15.00

Показ документальных фильмов об истории искусств. Будут демонстрироваться фильмы «Бубновый валет» в русском авангарде» и «Выставка «Удар кисти: «Новые художники» и некрореализм».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

19 ноября - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт ансамбля танца «Радость». Концертная программа «Жизнь – прекрасный миг» будет полностью посвящена творческому наследию любимого педагога и прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева.

В честь 70-летия мастера на сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости»: первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В программе примет участие ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, в котором балетмейстер начинал свою деятельность. Зажигательная «Цыганская сюита», трогательная военная композиция «Как молоды вы были…», танцевальная картинка «За околицей», «Русский перепляс» и многие другие хореографические постановки Евгения Кораблева будут представлены мурманчанам на сцене областного Дворца.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3.Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

19 ноября - 17.00

В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в Мурманской областной филармонии состоится концерт Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижёра Сергея Свиридова. Сергей Свиридов владеет обширным репертуаром симфонической, камерной и духовой музыки от эпохи барокко и до современной академической музыки. Он является художественным руководителем и главным дирижером Концертного оркестра Югры г. Ханты-Мансийск. В исполнении музыкантов зрители услышат произведения Иоганна Баха, Антонина Дворжака, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. Солисты: московский пианист Семен Гилев и мурманский трубач Сергей Горбатюк.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

20 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки «Послание из прошлого». Посетители увидят новый экспонат музея – послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года, а также капсулу послания и фотографии с церемонии ее извлечения, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, хранившуюся в музее копию послания, газеты того периода и другие документы. Выставка продлится до 30 января.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

21 ноября - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках всероссийской недели «Театр детям и юношеству» пройдет арт-встреча с молодежной театральной студией «Катарсис». Студия создана в 2001 году и объединяет школьников и подростков от 10 до 17 лет. Коллективом руководит педагог Татьяна Николаевна Малкова. Юные артисты покажут музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям поэтов: Роберта Рождественского, Уильяма Шекспира, Имантаса Зиедониса и других авторов. На встречу приглашаются старшеклассники школ города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства творчества.

21 ноября - 18.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится показ документального фильма «Сибирские зарисовки». Кинолента «Сибирские зарисовки», снятая независимым нидерландским режиссером и сценаристом Беном ван Лисхаутом, рассказывает о прошлом и настоящем Сибири. Источником вдохновения для создания фильма послужил дневник норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, принимавшего участие в экспедиции по освоению торговых путей между Россией и регионами в глубине Сибири.

Автор привлекает внимание зрителя к поиску места человека в малонаселённых труднодоступных районах Сибири, на границе между интересами и нуждами простого человека и мегамашинами, изменяющими окружающую среду и её экологию. Режиссер дважды посетил Сибирь, чтобы создать реалистичную картину. Автор киноленты работает в таких жанрах, как документальное, художественное и короткометражное кино. Он является режиссером фильмов «Инвентаризация Родины», «Муза» и других.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения,1-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой»; «Заполярье»; выставка живописи и графики из собрания музея «День матери».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «1917 год на Мурмане»; «С мольбертом по земному шару»; «Птицы Мурмана»; «Передачу ведёт Мурманск»; «Литературный век Финляндии»; «Революция 1917 года в контексте истории XX века»; «Пойманные мгновения»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Реставрация как искусство».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны»; «СРЗ 35: время, события, люди»; «Революционный держите шаг»; «Страна Советов. Михаил Михайлов»; «Красная книга Мурманской области глазами детей»; мини-выставка из цикла «Сделано в СССР», посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также 100-летию советской милиции; фотовыставка «15 лет в фокусе».

20 ноября - 11.00

Начало работы мини-выставки «Послание из прошлого». Посетители увидят новый экспонат музея – послание жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года, а также капсулу послания и фотографии с церемонии ее извлечения, диплом, дающий право на вскрытие капсулы, хранившуюся в музее копию послания, газеты того периода и другие документы. Выставка продлится до 30 января.

20 ноября - 12.00

Музейное занятие для школьников «Все ради Победы». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня начала проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда. Ребята посмотрят документальную фото- и кинохронику военных действий, узнают о страшных бомбежках города и его героической обороне, о жизни людей в военное время, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка советского воина. Школьники услышат рассказ музейного сотрудника о фронтовых письмах и отправят собственное письмо на номер полевой почты.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

18 ноября - 13.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится финал образовательно-воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка». В рамках акции проводился конкурс литературных, художественных работ, видеопроектов и сценариев на тему «Хоровод дружбы». В оргкомитет конкурса, старт которому был дан еще в январе, поступило более 250 работ от школьников от 7 до 17 лет, а также методистов, специалистов и педагогов учреждений культуры, учреждений общего и дополнительного образования со всей Мурманской области.

18 ноября – 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт, посвященный Всемирному Дню ребенка, который отмечается 20 ноября во многих странах мира, в том числе и в России. Именно в этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил своей конечной целью «обеспечить детям счастливое детство». 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка, которая обязывает все страны обеспечить детям хорошую жизнь. Ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и клуб авторской песни «Пять углов» подарят зрителям песни о незабываемом детстве.

19 ноября - 14.00

Концерт «В гостi просимо до нас» хора украинской песни «Джерела». Мурманчане услышат песни, в которых отражается общественный и бытовой уклад украинского народа, песни о жизни, природе, фольклорные песни, сопровождающие свадебный обряд, а также старинные песни, которые интересны своими причитаниями и речитативом.

19 ноября - 15.00

Концерт «Жизнь – прекрасный миг». Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» будет посвящен творческому наследию педагога и балетмейстера Евгения Кораблева. На сцене в честь 70-летия мастера вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости»: первые исполнители постановок Евгения Кораблева и совсем юные танцоры. В программе примет участие ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, в котором балетмейстер начинал свою деятельность.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

19 ноября - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Сергея Свиридова прозвучат произведения Иоганна Баха, Антонина Дворжака, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. Солисты: московский пианист Семен Гилев и мурманский трубач Сергей Горбатюк.

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». Дуэт органистов: Дина Ихина и Денис Маханьков, Карелия.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер – Юрий Симонов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

18 ноября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

18 ноября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях 16+ Малая сцена. ПРЕМЬЕРА.

19 ноября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

24 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

18 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

18 ноября - 17.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

19 ноября - 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки.

24 ноября - 16.30

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

« Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

18 ноября - 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца». ПРЕМЬЕРА. Е. Ефремова.

19 ноября - 11.30 и 14.00

Концерт детской музыкальной школы № 5 города Мурманска. Перед спектаклем «Мама для мамонтенка» для маленьких зрителей театра ученики и педагоги мурманской музыкальной школы № 5 проведут концерт.

19 ноября - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтенка». Д. Непомнящая.

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.