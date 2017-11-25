Афиша выходного дня

г.Кандалакша

25 ноября - 15.00

В ДК «Металлург» пройдет концерт «Для тебя» Алексея Топорина и ансамбля «Jazz-time», посвященный Дню матери.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

26 ноября - 15.00

Дворец культуры «Металлург» приглашает представителей старшего поколения на ретро-вечер «Танцплощадка молодости нашей».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

29 ноября - 16.30

В ГКЦ «Нива» откроется фотовыставка «Заповедными тропами», посвященная 85-летию Кандалакшского государственного заповедника.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

25 ноября - 16.00

Мастер-класс для детей: «Подарок маме» и «Цветок для мамы».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

в Кировском городском Дворце культуры состоится праздник, посвященный

25 ноября - 17.00

Праздничный концерт «Мамина фиеста». Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

26 ноября - 12.00

Состоится «Географический диктант», целью которого является оценка географической грамотности населения. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

28 ноября - 19.00

Состоится спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник» в постановке Московского театра Школа современной пьесы. Мелодрама - это такой спектакль, в котором вы будете то смяться, то плакать. Жалеть героев. И себя заодно. Спектакль рассказывает о странной дружбе и странной любви героев. Длительность - 2 часа 15 минут с одним антрактом. Категория 16+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, большой зал.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Снежногорск

26 ноября - 15.00

ГДК «Современник» приглашает на городской шоу-конкурс «Дочки-матери».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

ЗАТО г.Североморск

25 ноября - 15.00

В ДК «Строитель» состоится праздничный концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля песни «Баренц-Бэнд», посвященный 20-летию коллектива.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

26 ноября - 16.00

Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна приглашает на час открытого разговора «По полям боевых сражений» с историком, поисковиком, писателем-краеведом Михаилом Орешетой.

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

г.Кола

26 ноября - 14.00

Состоится областной открытый конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши». В конкурсе примут участие оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов и поселков Мурманской области. Всего в оргкомитет поступило 14 заявок.

Участники конкурса представят программы, в которых прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, произведения для солистов в сопровождении ансамбля. Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Детские ансамбли и оркестры русских народных инструментов (до 14 лет)», «Взрослые ансамбли и оркестры русских народных инструментов (от 15 лет)» и «Малые формы (соло, дуэты, трио)». Все участники конкурса будут награждены дипломами, а победители - дипломом лауреата I, II, III степени в каждой номинации.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

25 ноября - 13.00

Киновечер из цикла «Расскажите мне кино», посвященный Дню матери. Участники вечера примут участие в киновикторине «Мама на экране» и посмотрят художественный фильм «Дневник мамы первоклассника» с тифлокомментариями.

г. Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

25 ноября - 13.00

Областной праздник «С любовью к маме», посвященный Дню матери.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 ноября - 14.00

Театрализованный концерт, посвященный Дню матери.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 ноября - 14.00

Авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю…»: заключительная лекция «Тайный гномик», посвященная творчеству Юрия Казакова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

25 ноября - 17.00

Концерт «Шубертиада». В исполнении скрипача Дмитрия Гилева, альтистки Марины Письменской и гитариста Андрея Скороходова прозвучат музыкальные произведения Франца Шуберта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

25 ноября - 19.00

В Мурманском областном драматическом театре проходит премьерный показ спектакля «Загнанная лошадь». «Загнанная лошадь» – драма в 2-х действиях, поставленная по пьесе Франсуазы Саган. Семья Честерфилдов - представители старинного английского рода. Они живут по давно сложившемуся укладу: в комфорте, удовольствиях и роскоши. Приезд дочери Присциллы с женихом французом Юбером, авантюристом и картежником, подготовка к неожиданной свадьбе привносят некое разнообразие в привычное течение времени. Для проницательного и ироничного лорда Честерфилда истинные мотивы женитьбы Юбера очевидны, а планы юноши романтическими не назовешь. На помолвку и свадьбу приглашена Корали, любовница Юбера, представленная всем как его сестра. Очаровательная, умная, свободная Корали взрывает жизнь Честерфилдов. Перед героями встает вопрос, что важнее: свобода, счастье, деньги? Ответ ищут не только молодые, но и глава семьи – лорд Генри-Джеймс Честерфилд.

Режиссер-постановщик: заслуженный артист Российской Федерации Ринат Фазлеев (г.Казань). Художник-постановщик – Надежда Осипова (г.Санкт-Петербург). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский; артисты – Владимир Вагайцев, Ольга Вирту, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев. Наталья Молчанова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманскийобластнойдраматический театр.

25 ноября - 13.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной праздник «С любовью к маме», посвященный Дню матери. День матери - международный праздник в честь матерей. В разных странах этот день приходится на разные даты, в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, именно в этот день по всей стране звучат слова благодарности и любви своим мамам.

В преддверии праздника в областном Дворце прошел конкурс детского творчества «С любовью к маме». На протяжении нескольких месяцев юные северяне готовили поделки для мам, посвящали им стихи, рассказы, рисовали портреты, снимали видеопоздравления. В оргкомитет конкурса поступило более 400 заявок от ребят разных возрастов. В рамках областного праздника будет работать выставка детских рисунков «С любовью к маме», а также стенды, на которых можно будет признаться в самых нежных чувствах мамам.

Завершится праздник театрализованным концертом в 14.00. В концерте примут участие коллективы областного Дворца. Зрители услышат песни и мелодии разных лет, в которых воспевается красота, любовь, доброта, верность и уважение к мамам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 ноября - 14.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Тайный гномик», посвященная творчеству Юрия Казакова.

В рамках заключительной лекции авторской литературной программы писателя и журналиста Дмитрия Коржова «Те, кого люблю…» речь пойдет о писателе Юрии Казакове, чья проза является неотъемлемой частью классической русской литературы. Лектор расскажет о его творческих открытиях и поворотах судьбы.

Юрий Казаков окончил музыкальное училище им. Гнесиных и был принят в состав оркестра Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вскоре понял, что музыка не его призвание. После окончания Литинститута у писателя появляются рассказы, за которые в 1970 году он получил Дантовскую премию. Писателя привлекал Русский Север своей первозданной самобытностью. На протяжении многих лет заполнял он «Северный дневник» - собрание путевой прозы, исторических экскурсов, портретов поморов. Ю. Казаков оставил огромное творческое наследие: «На полустанке», «По дороге», «Легкая жизнь», «Голубое и зеленое», «Запах хлеба», «Арктур – гончий пес», «Двое в декабре».

Лекция начнётся с джаза, который писатель очень любил. Эта музыка живёт на страницах всех его книг. Отрывки из лучших рассказов Юрия Казакова на вечере исполнят артист Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский и артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров. Своим отношением к прозе писателя поделятся поэт Владимир Сорокажердьев, журналисты Сергей Юдков и Игорь Катериничев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, литературная гостиная.

25 ноября - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Шубертиада». В исполнении скрипача Дмитрия Гилева, альтистки Марины Письменской и гитариста Андрея Скороходова прозвучат известные музыкальные произведения Франца Шуберта: «Соната для альта и гитары Арпеджионе», «Экспромт», «Серенада», «Баркарола», «Лесной Царь», «Три менуэта», «Музыкальный момент», «Ave Marıa» и «Маргарита за прялкой».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

26 ноября - 11.30

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Бармалей» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут мастер-класс по английскому языку. Ребята узнают основы грамматики английского языка и научатся петь веселые песенки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

26 ноября - 12.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится игровая развлекательная программа «С «Кировкой» веселей!». Специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова раскроют секреты создания праздников для детей. Каждый ребенок сможет примерить образ сказочного героя, а аквагрим поможет преобразиться в принцессу, фею, бабочку, пирата или тигра. Ребята также примут участие в веселых конкурсах и викторинах.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

26 ноября - 12.00

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает маленьких читателей и их родителей на фольклорный праздник «Русская ярмарка». С давних пор у русского народа был обычай устраивать веселые ярмарочные праздники с забавными представлениями. Библиотекари приготовили настоящую ярмарку фольклора с пословицами и поговорками, со смешными небылицами, с играми-потехами, с танцами и песнями. Ребят ждет встреча с веселым ярмарочным героем - Петрушкой. Он загадает хитрые загадки, проведет конкурсы и устроит шумовой оркестр из народных инструментов. В конце праздника всех участников ожидает театральный сюрприз – представление-импровизация по сказке «Курочка Ряба».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

26 ноября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится вторая сходка любителей книг Эрин Хантер «Коты-воители». Серия «Коты-воители» – популярная серия романов о приключениях диких котов и их жизни на своей территории. Ребята обсудят любимые книги и персонажей, примут участие в веселых играх, конкурсах, фотоквесте и беспроигрышной лотерее.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

26 ноября - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится традиционный День семейного отдыха, приуроченный к Всероссийскому Дню матери. Праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В рамках экскурсии «Забота о потомстве» ребята познакомятся с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, и узнают о том, как заботятся о потомстве зайцы, медведи, лоси, олени и другие дикие животные северного леса. В завершение мероприятия дети примут участие в мастер-классе и сделают открытку в технике «аппликация».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 2 этаж, экспозиция «Животный и растительный мир Мурманской области».

26 ноября - 14.00

В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в Мурманской областной филармонии состоится концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». В исполнении карельского дуэта органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Михаила Глинки, Антонио Валенте и других композиторов.

Музыканты - лауреаты международных конкурсов, выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории (класс заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого). Дуэтом органисты выступают с 2014 года, сочетая концертную и преподавательскую деятельность.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

26 ноября - 19.00

На сцене областного драматического театра состоится показ спектакля «Хитроумная влюбленная», приуроченный ко Дню матери. Спектакль поставлен по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Вега. Комедия в 2 действиях, созданная в XVII веке, принадлежит к числу вечной классики - хитроумно запутанный сюжет, бесконечные маскарады, обманы и разоблачения, серенады и пылкие признания. Любовь руководит героями спектакля и вовлекает в отчаянную, стремительную борьбу за счастье.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев. В спектакле заняты артисты: Анна Будовская, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Александр Покатнев, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, пр. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр (бывший кинотеатр «Атлантика»).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Радость постижения бытия. Детский мир в гравюре XVI-XIX веков» - по 26 ноября; «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка графики и живописи Андрея Ветрогонского (г.Санкт-Петербург); «День матери»; «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой»; «Альма-матер» из цикла «Уникальный экспонат»; «Умиление». Автопортрет с мамой».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Передачу ведёт Мурманск» - по 29 ноября; «1917 год на Мурмане» - по 29 ноября; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Премиальный парад»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

25 ноября

Откроется фотовыставка Дмитрия Горшенева «Север - край без границ».

25 ноября – 14.00

В библиотеке пройдет День семейного чтения. Писатель Дмитрий Коржов прочитает лекцию «Тайный гномик», посвященную творчеству Юрия Казакова.

26 ноября - 13.00

Состоится презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ, погибшего в 2012 году под Кандалакшей.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

26 ноября - 12.00

Приглашает маленьких читателей и их родителей на фольклорный праздник «Русская ярмарка». С давних пор у русского народа был обычай устраивать веселые ярмарочные праздники с забавными представлениями. Библиотекари приготовили настоящую ярмарку фольклора с пословицами и поговорками, со смешными небылицами, с играми-потехами, с танцами и песнями. Ребят ждет встреча с веселым ярмарочным героем - Петрушкой. Он загадает хитрые загадки, проведет конкурсы и устроит шумовой оркестр из народных инструментов. В конце праздника всех участников ожидает театральный сюрприз – представление-импровизация по сказке «Курочка Ряба».

26 ноября - 13.00

Встреча любителей творчества Эрин Хантер «Коты-воители». Посетителей ждет увлекательный фотоквест, викторина с каверзными вопросами, лотерея с призами и обсуждение любимых книг.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Революционный держите шаг» - по 25 ноября; «СРЗ 35: время, события, люди» - по 28 ноября; «Послание из прошлого»; «Северному характеру» - 10 лет»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка»: 85 лет в ритме страны».

26 ноября - 13.00

День семейного отдыха, приуроченный к Дню матери. Юные участники экскурсии познакомятся с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, и узнают, как заботятся о потомстве дикие животные северного леса. Ребята также примут участие в мастер-классе и сделают открытку.

26 ноября - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». Учебная интерактивная программа познакомит с природой Кольского полуострова. После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

26 ноября - 16.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 ноября - 13.00

Состоится праздник, посвященный Дню матери «С любовью к маме».

25 ноября - 14.00

Начнётся театрализованный концерт.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея» - по 26 ноября; вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

25 ноября - 17.00

Музыкальная гостиная « Шубертиада». Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (виолончель) Андрей Скороходов (гитара), г.Мурманск.

26 ноября- 14.00

Концерт для детей «Путешествие с органом по разным странам». В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» в исполнении дуэта органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Михаила Глинки, Антонио Валенте и других композиторов.

26 ноября - 15.00

Показ документальных фильмов, посвященных Гавриилу Скородумову в Культурно-выставочном центре Русского музея (II этаж). Гавриил Скородумов – русский художник-гравер, сочетавший в себе таланты живописца, миниатюриста и рисовальщика. Гавриил Иванович стал первым в истории русским художником, снискавшим европейскую известность.

28 ноября – 19.00

Виртуальный концертный зал. Концерт «Стихия танца». В исполнении симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижера Юрия Симонова прозвучат музыкальные произведения Франца Шуберта, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Арама Хачатуряна и других композиторов.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 ноября – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган 18+ ПРЕМЬЕРА.

26 ноября – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

26 ноября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

28 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

29 ноября – 19.00

«Лондонский треугольник». Московский театр «Школа современной пьесы», мелодрама в двух действиях, А. Углов 16+

30 ноября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

30 ноября – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 ноября – 18.00

«Домовой».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 лет):

25 ноября - 10.00

«Прилетели гуленьки...». С. Красковская.

25 ноября - 17.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 10.00

«Полянка». Н. Гернет.

26 ноября - 17.00

«Золушка». С. Харламов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (от 5 лет):

25 ноября - 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина.

26 ноября - 11.30

Мастер-класс по английскому языку от детского центра «Игрумка». Перед показами спектакля «Бармалей» областного театра кукол педагоги детского центра «Игрумка» проведут мастер-класс по английскому языку.

26 ноября - 12.00

«Бармалей». К. Чуковский.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.