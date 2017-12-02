Афиша выходного дня

г.Кандалакша

3 декабря - 16.00

В ДК «Металлург» состоится игротека для подростков и молодёжи «ДоНКИhot».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Ковдор

3 декабря - 13.00

Откроется выставка «Саамский мир» известного художника Анатолия Сергиенко, посвященная 80-летию Мурманской области. Анатолий Александрович Сергиенко известен как прекрасный живописец, график, мастер портрета, пейзажа, жанровой картины. Многие его работы проникнуты интересом к народному творчеству, самобытному укладу жизни северян. Работы мастера хранятся в собраниях музеев, частных коллекциях во многих российских городах и за рубежом.

На выставке будут представлены работы, рассказывающие о национальных промыслах, культуре и укладе жителей Севера. В открытии выставки примут участие художник Анатолий Сергиенко и председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Полярные Зори

2 декабря - 17.00

Во Дворце культуры начнётся XXII городской открытый рок-фестиваль «Live in Drive».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

2 декабря - 17.00

В ЦДТ «Хибины» стартует фестиваль молодежного творчества «SWB fest».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

3 декабря - 12.00

В демонстрационном зале Дворца культуры состоится мероприятие «Яркий фреш, или Репетиция Нового года» в рамках международного проекта «Завтрак в платьях».

г.Кировск, ул.Мира, 7. МАУК «Кировский городской дворец культуры».

г.Апатиты

3 декабря – 15.00

Начнётся представление «Старые песни о главном». Цикл мероприятий, посвященных 80-летию области, откроется интерактивным представлением для людей пожилого возраста. Организаторы постараются создать чувство сопричастности к юбилею у северян, чьи жизненные истории сливаются с историей региона, в котором они живут и работают много лет. В представлении примут участие творческие коллективы, специально подготовившие концертные номера и композиции об освоении Кольского полуострова, о роли города в развитии Мурмана. Все пришедшие в этот день в ДК станут не зрителями, а участниками единого музыкально-танцевального спектакля! Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, танцевальный зал.

6 декабря - 17.00

Приглашают ребят и родителей на спектакль Н.П. Волковой «Непослушная Даша». Это замечательная поучительная история об отношении к старшему поколению. В игровой форме кукольные герои учат главную героиню Дашу и дошколят, что старших нужно уважать, старшим нужно помогать. Вход бесплатный.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Мончегорск

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

3 декабря - 15.00

В городском центре культуры пройдёт фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Душу исцелит добро».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Полярный

2 декабря - 13.00

ФОК «Канск» приглашает на молодёжную спортивную игру «FreeON».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. ФОК «Канск».

2 декабря - 17.00

В ГЦК «Север» пройдёт VIII открытый фестиваль школьных и студенческих агитбригад «Быть здоровым - это стильно!».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. ГЦК «Север».

г.Мурманск

2 декабря - 13.30

Открытие фестиваля детского и молодежного творчества «Ритмы России». В фестивале примут участие национально-культурные объединения и общественные организации.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

2 декабря - 14.00

Состоится концерт участников фестиваля детского и молодёжного творчества «Ритмы России». В целях сохранения традиций национальной культуры народов России, актуализации детского и молодёжного творчества, возможности творческого самовыражения, самореализации, взаимообогащения культур, развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области, формирования толерантного сознания, с 1 по 3 декабря 2017 года в центре «Лапландия» состоится областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России».

В программе фестиваля: концерт участников; этнокультурная выставка; мастер-классы и творческие мастерские (для обучающихся); семинар на тему: «Фольклор как средство сохранения и возрождения традиций народной художественной культуры» (для специалистов). В фестивале принимают участие: любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, национальных ремёсел, обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители национально-культурных автономий и общественных организаций Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

3 декабря - 11.30 и 14.00

Веселые игры от школы инновационных педагогических решений «Шкипер»

Перед показами спектакля «Зима в Простоквашино» областного театра кукол аниматоры школы инновационных педагогических решений «Шкипер» проведут для юных зрителей веселые игры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

3 декабря - 14.00

Пройдёт областной фестиваль традиционной народной культуры. 28 коллективов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Териберки, Кильдинстроя, Молочного, Росляково, Умбы, Мурмашей представят свои творческие номера. Зрители услышат традиционное и академическое народное пение, современные обработки народной музыки, игру русских народных инструментов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

3 декабря - 14.00

Состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Дворец зажигает огни». Первое отделение конкурса откроют участники спортивно-массовых мероприятий, многие из которых только начинают пробовать свои силы в этом замечательном танцевальном жанре. После перерыва наступит черёд танцевальных пар спорта высших достижений. Лучшие бальные ансамбли Заполярья покажут свое мастерство, красоту и грацию, представив на суд жюри танцы европейской и латиноамериканской программы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Крова, фестивальный зал.

3 декабря - 15.00

Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» в рамках проекта «Старость в радость» в кафе «Чайхана Зефир» проводит мероприятия в рамках Декады инвалидов. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.

В программе праздника выступление людей с ограниченными возможностями здоровья, презентация программы «Старость в радость», концертные номера коллективов самодеятельности, приглашенных из областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, откровенные разговоры о жизни людей с ОВЗ и одиноких пожилых людей за чашкой чая.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 33а. Кафе «Чайхана Зефир».

3 декабря - 19.00

На сцене областного драматического театра состоится показ спектакля «Проделки Ханумы», приуроченный к Международному дню инвалидов. Комедия поставлена по пьесе классика грузинской драматургии Авксентия Цагарели «Ханума». Это история о старом родовитом, но разорившемся князе, задумавшем жениться на богатой наследнице, и зажиточном купце, мечтающем о титуле. Он готов ради этого свою молодую красавицу дочь выдать замуж за князя. За помощью наши герои обращаются к свахам - знаменитой Хануме и ее сопернице Кабато. Ловкая и мудрая Ханума, главная героиня этой истории, начинает свой веселый, смешной спектакль: интригует, хитрит, изобретает комичные ситуации, заманивает в свои силки, заставляет всех действовать по её плану.

Режиссер-постановщик – Заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев. В спектакле заняты: народная артистка России Алла Журавлева; Заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев, Наталья Позёмина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Галина Серегина, Олеся Трум, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина, Андрей Шпеко, Оксана Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (бывший кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр.

4 декабря - 18.00

Творческая встреча с флейтистом Сами Юхани Юноненом в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии. Сами Юхани Юннонен родился в городе Тампере и имеет огромный опыт игры на флейте. Он солировал в Гонконге, выступал с Оклендским филармоническим оркестром, играл в королевском оркестре «Северная симфония», а также преподавал игру на флейте и камерную музыку в Оклендском университете в Новой Зеландии. Для студентов колледжа финского флейтиста проведёт мастер-класс.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

5 декабря - 17.30

Состоится презентация книги Виктора Георги «Севрыбхолодфлот». Виктор Сергеевич Георги - известный журналист, член Союза журналистов России. С 1994 по 2000 годы он работал редактором, а затем главным редактором еженедельника «Рыбный Мурман». На встрече он представит сразу три книги о ведущих флотах Северного рыбопромыслового бассейна конца ХХ века: «Тралфлот», «Мурмансельдь - Мурманрыбпром» и «Севрыбхолодфлот».

Серия «Капитаны рыбного хозяйства СССР», в которой вышли все вышеупомянутые издания, рассказывает о флотах бывших всесоюзных рыбопромышленных объединений – «Севрыба», «Дальрыба», «Запрыба» и «Азчеррыба». Авторы книг этой серии ставят своей целью назвать поименно тех, кто своим трудом в море и на берегу укреплял рыбную отрасль нашей страны. Третья книга цикла - «Севрыбхолодфлот» посвящена капитанам транспортного и рефрижераторного флота. Издание продолжает рассказ о тружениках рыбной отрасли Севера, о том, что стало причиной создания «Севрыбхолодфлота», почему рыбохозяйственная организация прекратила существование.

Многие мурманчане помнят капитанов Станислава Лазарева, Виктора Кузьмина, Александра Чурилова, чьими именами были названы пришедшие на флот корабли, помнят руководителей «Севрыбхолодфлота» Георгия Бородулина, Михаила Каргина, Владимира Журавлева и других. При создании книги автор-составитель в первую очередь опирался на архив газеты «Рыбный Мурман», что позволило создать документальное повествование, включить в издание воспоминания современников о капитанах и руководителях «Севрыбхолодфлота».

Недавно Виктор Сергеевич Георги представил читателю двухтомник «Рыбный Мурман» в кавычках и без». Сейчас готовятся к изданию новые книги: «Мурманский траловый флот», «Севрыбпромразведка», «Архангельский тралфлот». С книгами Виктора Георги можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, отдел краеведения.

5 и 6 декабря - 19.00

Состоится показ гастрольного спектакля «Колесо фортуны». «Колесо фортуны» - остроумная сатирическая комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козленок в молоке». Всё начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию. Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят – можно ли с помощью PR-технологий «из никого» сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный работяга со стройки превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Вот он - золотой час имиджмейкера, но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля.

В спектакле заняты артисты: Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, Евгений Сидихин, Иван Жидков, Валентина Мазунина, Максим Важов, Павел Майков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

8 декабря - 12.00-17.00

Будет проходить областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с участием детских и молодёжных общественных объединений. Целью мероприятия является популяризации здорового образа жизни, формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью. К участию в фестивале приглашаются команды образовательных организаций (общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций) Мурманской области. Количество человек в каждой команде – не более 8 (от 15 до 20 лет).

В программу фестиваля входят конкурсные и информационно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. Команды примут участие в творческом конкурсе, проявят свои знания, умения и смекалку, выполняя задания квеста «Новое поколение». Победители и призеры конкурсных мероприятий фестиваля награждаются призами и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ювелирное искусство Татьяны Алексеевой» - по 3 декабря; «День матери» - по 3 декабря; «Умиление». Автопортрет с мамой» - по 3 декабря; «Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

2 декабря – 12.00

Приглашает посетителей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в мероприятиях: экскурсия по постоянной экспозиции «Открытое хранение ДПИ России» (начало в 12.00), мастер-класс «Кукла Утешница» (начало в 12.30). В Культурно-выставочном центре Русского музея в 13.00 начнется экскурсия по тактильной выставке «Скульптура», в 14.00 - мастер-класс «Почтовые марки» (лоскутное панно, техника «Аппликация»).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад» - по 4 декабря; «Север - край без границ»; «Радуга дружбы: разнообразие народов и культур России»; «Образ матери в живописи»; «Реставрация как искусство»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии»; «Дмитрий Донской. Его слава воссияла на века»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

2 декабря - 15.00

Состоится открытие выставки «Коллажи Жака Превера».

5 декабря - 17.30

Состоится презентация книги Виктора Георги «Севрыбхолодфлот».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

3 декабря - 13.00

Пройдет иллюзионное интерактивное шоу от фокусника Бадри Цаавы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Советская милиция» - из цикла «Сделано в СССР»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 декабря - 18.00

Пройдёт финал региональной Мурманской лиги КВН.

3 декабря – 14.00

Пройдут конкурс по спортивным бальным танцам «Дворец зажигает огни» и областной фестиваль традиционной народной культуры. Первое отделение конкурса откроют участники спортивно-массовых мероприятий, многие из которых только начинают пробовать свои силы в этом танцевальном жанре. Эстафету примут танцевальные пары спорта высших достижений. Участники фестиваля представят на суд жюри танцы европейской и латиноамериканской программы.

3 декабря - 14.00

Областной фестиваль традиционной народной культуры. Творческие номера представят 28 коллективов области. Зрители услышат традиционное и академическое народное пение, современные обработки народной музыки, выступления ансамблей русских народных инструментов.

3 декабря - 19.00

Танцевальный коллектив «Юди» представит «Шоу света и тьмы».

6 декабря - 19.00

Состоится сольный концерт лидера группы «Смысловые Галлюцинации» Сергея Бобунца.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

2 декабря - 18.00

Рождественский концерт. Инструментальное трио, Норвегия. При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске.

Исполнители: Гьермунд Ларсен - норвежская скрипка; Андреас Утнем - рояль, фисгармония; Сондре Мейсфьорд - контрабас. Звучание трио - совершенно уникальное явление. Это музыка с напылением элементов фолкмузыки и джаза, жанра блюграсс и барокко, мелодий современного мира. И все это - в едином сплаве. Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» - «Spellemannspris» в разных номинациях. Последняя премия «Spellemannspris» была получена трио в феврале 2017 года.

3 декабря – 15.00

Показ документальных фильмов «Коронация Павла I и Марии Федоровны».

5 декабря - 19.00

Состоится концерт, посвященный 100-летию Финляндии, выступят Сами Юннонен (флейта) и «Мурманск-классик-квинтет».

8 декабря – 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин. Солист Михаил Плетнев. В программе: П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор; симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы».

9 декабря – 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Легкие люди» (г.Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.

10 декабря – 17.00

Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Фестиваль «Рождественские встречи».

Дуэт Сергей Говоров (саксофон) - Олеся Кравченко (орган) - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Дуэт сложился в 2010 г ., его дебютное выступление блестяще прошло в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

12 декабря – 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 декабря – 18.00

«Барышня-крестьянка».

3 декабря, - 11.00

«Кошкин дом».

3 декабря – 18.00

«Барышня-крестьянка».

9 декабря – 18.00

«Панночка».

10 декабря – 11.00

«Морозко».

10 декабря – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 декабря – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях 6+

2 декабря – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

3 декабря – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

3 декабря – 19.00

Показ спектакля «Проделки Ханумы», приуроченный к Международному дню инвалидов. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев. В спектакле заняты: народная артистка России Алла Журавлева; заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Галина Серегина, Олеся Трум, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина, Андрей Шпеко, Оксана Шпеко.

Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

5 декабря – 19.00

«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+

6 декабря – 19.00

«Колесо фортуны». По роману Ю. Полякова «Козлёнок в молоке». 16+

13 декабря – 19.00

«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

2 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

2 декабря - 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 декабря - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 декабря - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

8 декабря - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

2 декабря - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

3 декабря - 11.30 и 14.00

Перед показом спектакля «Зима в Простоквашино» педагоги Школы инновационных педагогических решений «Шкипер» с настоящей Сказочницей проведут для юных зрителей театра весёлые игры и конкурсы.

3 декабря - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

9 декабря - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

10 декабря - 12.00 и 14.30

В. Синакевич. «Гадкий утёнок».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.

2 декабря

Начнут работу выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии» в рамках XVIII Фестиваля финского кино в Мурманске.

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

2 декабря - 17.00

Начнётся музыкальный проект «Большая дискотека». Выступят диско-легенды Bad Boys Blue, «Русский Размер», Оксана Почепа - она же «Акула», DJ Цветкоff, а также Алексей Потехин со всеми хитами «Руки Вверх!».