Афиша выходного дня

п.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет». На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска. Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей. В 1920-е годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930-е годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры. В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения. В конце 1940-х и в 1950-е годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик. 1960-1970-е годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения. В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980-х годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны. Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться. Выставка будет работать до 10 декабря.

п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Апатиты

9 декабря - 14.00-15.00

Состоится «Суббота в музее» - новое музейное мероприятие для детей. В программе: показ короткометражных мультипликационных, художественных и документальных фильмов Международного кинофестиваля «Кино без границ».

г.Апатиты, мкр.Кукисвумчорр, ул. Советская, 9.

9 декабря - 15.00-16.00

Состоится «Суббота в музее» - новое музейное мероприятие для детей. Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток для добрых пожеланий Деду Морозу и новогодние игры. Мероприятие бесплатное. Вход свободный.

г.Апатиты, мкр.Кукисвумчорр, ул. Советская, 9.

9 декабря- 18.00

Рок-группа «Алатор» Кировского городского Дворца культуры приглашает на свой юбилейный концерт поклонников рок-музыки. Полтора часа музыкального шоу погрузят зрителей в мир серьезной, сложной и эмоциональной музыки. Прозвучат уже полюбившиеся ценителям композиции из рок-оперы «Путь к заоблачным мирам» и новые произведения. В этот раз на суд зрителей группа представит новую программу «Три короля» - своеобразный концептуальный альбом, объединенный одной темой. Это новая история, в которой переплелись сила, смелость, жажда власти, слабость, сомнения и непобедимые потусторонние силы.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

10 декабря – 10.00

В конном клубе «Ласточка» Кировского городского Дворца культуры состоится праздник «День здоровья», приуроченный к Декаде инвалидов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

10 декабря – 15.00

Состоится юбилейный концерт ансамбля русской песни «Славяне» Кировского городского Дворца культуры. Зрителей ждет необычайная атмосфера праздника народной песни с участием лучших хореографических коллективов и солистов Дворца культуры. В исполнении ансамбля прозвучат уже полюбившиеся и новые произведения. Среди гостей концерта – бывшая участница коллектива Людмила Дюльгер и дуэт «Stereo-пара» из города Североморска.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

с 13 декабря - 10.00-14.00 и 15.00-18.00

Начинает работу выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка. Символ 2018 года». На выставку заявлены коллективные и индивидуальные изделия участников разного возраста, отражающие новогоднюю тематику. Выставка оформлена в выставочном зале Кировского городского Дворца культуры. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

9 декабря - 18.00

Во Дворце культуры рок-коллектив «Алатор» представит новую программу «Три короля».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 декабря - 15.00

В ДК пройдёт концерт ансамбля русской песни «Славяне» в честь 25-летия коллектива.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

9 декабря – 16.00

В городском Центре культуры начнутся фестиваль молодёжных культур «Вне зависимости», акция «Забей на вредные привычки» и выставка плакатов «Выбираем будущее».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

9 декабря – 18.00

ГЦК приглашает на романтическую комедию «Неоконченный роман» в постановке московского театра «Арт-монополия».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

11 декабря - 14.00

В городском Центре культуры артисты драматического театра Северного флота представят спектакль «Гроза».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Декабрь

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

10 декабря - 16.00

На Центральной площади состоится церемония зажжения главной городской елки «Раз, два, три! Наша елочка, гори!».

г.Оленегорск, Центральной площади

г.Снежногорск

9 декабря - 16.00

В ГДК «Современник» состоится фестиваль молодежной моды «Стиль».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

10 декабря - 18.00

ГДК «Современник» приглашает на романтическую комедию «Неоконченный роман» в постановке московского театра «Арт-монополия».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.Зеленоборский

9 декабря - 15.00

В Доме культуры начнётся V общепоселковый фестиваль детского и подросткового творчества «Мы выбираем жизнь!».

г.Зеленоборский, ул.Озёрная,27а. Зеленоборский ДК.

г.Заполярный

12 декабря - 19.00

В ДК «Октябрь» пройдет романтическая комедия «Неоконченный роман» в постановке московского театра «Арт-монополия».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

9 декабря - 16.00

На площади имени Б.Ф. Сафонова состоится зажжение огней на главной елке города.

ЗАТО г.Североморск, площадь имени Б.Ф. Сафонова.

г.Кола

10 декабря - 15.00

Презентация книги Алексея Малашенкова «Кольский некрополь».

г.Кола, ул. Победы, 17. Воскресная школа храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

г.Мурманск

9 декабря - 13.00

Мероприятие «Герои среди нас», посвященное Дню Героев Отечества. В мероприятии примут участие учащиеся образовательных организаций Мурманска, Туломы, члены военно-патриотических клубов. Гостями мероприятия будут полковник запаса Петр Юдин, военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады, награжденные государственными наградами за участие в военных операциях.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, каб.315.

9 декабря - 15.00

Областной конкурс среди старшеклассниц «Юность Заполярья». В конкурсе примут участие 11 девушек из Мурманска, Оленегорска, Заозерска, города Полярные Зори, Ревды и Ловозера. В этом году тема конкурса – «Люди будущего». Конкурсантки в творческой форме расскажут о себе, выбранной профессии и исполнят творческий номер.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 декабря - 16.00

Концерт «Как трудно быть художником…» клуба авторской песни «Пять углов». Перед началом мероприятия, в 15.30, состоится открытие выставки художественных работ участника клуба «Пять углов», офицера запаса Валерия Никитина. На выставке будут представлены графика и живопись с использованием акварели, темперы и шариковых ручек.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

9 декабря - 17.00

Концерт «Все будет завтра» в рамках фестиваля «Рождественские встречи». В исполнении мурманского ансамбля «Легкие люди» прозвучат произведения Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, Исаака Шварца и Булата Окуджавы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.Мурманская областная филармония, концертный зал.

10 декабря - 11.30

Мастер-класс по английскому языку от детского центра «Игрумка». Перед показами спектакля «Гадкий утенок» областного театра кукол педагоги детского центра «Игрумка» проведут мастер-класс по английскому языку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

10 декабря - 12.00

Пройдёт выставка собак из приюта «Хочу домой!». В этот день мурманчане смогут познакомиться с подопечными благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда», найти и взять себе верного друга. Для детей и взрослых будут работать развлекательные площадки: фокусы, игры и подарки, аквагрим и фотозона, музыкальный конкурс и конкурс детских стихотворений о животных. Участников ждет дефиле собак из приютов, бесплатные консультации ветеринарного врача и кинолога по уходу и адаптации, благотворительная ярмарка, сбор кормов в поддержку животных. В читальном зале библиотеки будет работать выставка изданий «Все о собаках».

Комитет по ветеринарии сообщает, что на выставке всем владельцам животных будет оказана консультативная помощь по вопросам содержания, кормления, вакцинации, регистрации и чипирования. Можно будет записаться на проведение операций в рамках акции «Дни стерилизации», которые состоятся 13 и 20 декабря. Для удобства приёма владельцев животных будет задействована передвижная ветеринарная лаборатория.

Организаторы мероприятия – Мурманская областная научная библиотека и благотворительный фонд помощи животным «Путеводная звезда». Благотворительный фонд «Путеводная звезда» – некоммерческая организация, работа которой направлена на помощь бездомным животным. Фонд занимается мониторингом численности животных на территории города Мурманска, их стерилизацией, информационно-правовой поддержкой владельцев животных.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

10 декабря - 15.00

Концерт «С любовью к танцу» ансамбля танца «Сполохи». Участники знаменитого коллектива областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарят мурманчанам свои лучшие номера.

г.Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская, 1. Дворец культуры «Судоремонтник».

10 декабря - 17.00

Концерт московского дуэта Сергея Говорова и Олеси Кравченко в рамках фестиваля «Рождественские встречи». В исполнении московского дуэта Сергея Говорова (саксофон) и Олеси Кравченко (орган) прозвучат произведения Иоганна Баха, Луи Маршана, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

11 декабря - 11.00

Начало работы мини-выставки «85 лет Мурманскому тарному комбинату». На выставке будут представлены фотографии, документы и продукция Мурманского тарного комбината.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

11 декабря - 18.00

Показ фильма «2 осени, 3 зимы» в рамках Дней французского кино. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского Института. Вход на все показы бесплатный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, Литературная гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Финны на Мурмане»: живопись Свена Локко и Арви Хуттунена; «На праздник к нам пришла…» и «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи»; «Русское православное зодчество: храмы России»: работы воспитанников Детской галереи города Апатиты; «Между квадратами и котами»: графика и живопись Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург); «Нью-йоркская муза Каролина Эррера» из цикла «Короли грез»; «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка одного дня «Дар Эрмитажа»; «50 лет с Мурманском»: акварель, эстампы, книжная графика Татьяны Ковалевой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание»: батик Вероники Салтыковой; «Коллажи Жака Превера»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

11 и 13 декабря – 18.00

17 декабря – 15.00

Состоятся кинопоказы трех современных французских художественных фильмов в рамках Дней французского кино. Все картины сняты за последние четыре года и получили высокую оценку профессионалов и зрительские симпатии. Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского Института.

11 декабря - 18.00

Состоится показ комедии Себастьена Бетбедера «2 осени, 3 зимы» (2013 год). Главному герою фильма Арману 33 года - самое время что-то изменить в своей жизни. Серия монологов Армана, его девушки и его друга, пронизанные ироничной меланхолией, складываются в общую историю трех тридцатилетних парижских романтиков, страдающих от любви, кризиса и других недугов.

13 декабря - 18.00

Мурманчане посмотрят комедию французского режиссера Джюли Лопес-Кюрваль «Прекрасный мир» (2014 год). Это история о молодой провинциалке Алис, которая страстно увлечена вышиванием. Она не знает, как применить свой талант, пока однажды не встречает Аньес, богатую парижанку, которая помогает ей поступить в престижную художественную школу в Париже, где встречает Антуана, сына Аньес. Между ними зарождаются романтические чувства, благодаря Антуану Алис открывает для себя «прекрасный мир», который ее удивляет и завораживает. Она отдается ему без остатка, но при этом рискует потерять себя.

17 декабря 15.00

Будет показан фильм именитого режиссера Томаса Сальвадора «У Венсана нет чешуи» (2014 год). Фильм снят в жанре фэнтези. Венсан - скромный молодой человек, обладающий экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется. Вход на все показы Недели французского кино свободный.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: Интерактивная выставка «Удивительная математика и механика» музея занимательных наук «Фокус»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «15 лет в фокусе. К юбилею фотоклуба «Сейд»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

11 декабря

Начнёт работу мини-выставка «85 лет Мурманскому тарному комбинату». На выставке будут представлены фотографии, документы и продукция Мурманского тарного комбината.

В 2017 году исполнилось 85 лет одному из крупнейших предприятий Мурманской области – ОАО «Мурманский тарный комбинат». Предприятие было основано в 1932 году для обеспечения деревянной тарой быстро развивающуюся рыбную промышленность. Для этих целей на территории рыбного порта был построен бондарный завод, на котором производились бочки с деревянными, а позже металлическим ободками. В 1958 году было закончено строительство жестяно-баночной фабрики и был начат выпуск банок из жести и алюминия для консервов, пресервов, а также сувенирной продукции.

В 1975 году был запущен второй участок жестяно-баночной фабрики, началось массовое производство сувенирных банок из жести для кондитерских изделий, чая и кофе, ликёроводочной и парфюмерной продукции, праздничной упаковки для новогодних подарков.

В настоящее время ОАО «Мурманский тарный комбинат» - крупнейший на Северо-Западе России производитель упаковки из пищевой жести и гофрокартона и занимает лидирующие позиции на российском рынке упаковки. Металлическая упаковка для кондитерских изделий завоевала золотые медали на международных выставках в 1997, 1998 и в 2001 годах.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 декабря - 15.00

Состоится финал областного конкурса среди старшеклассниц «Юность Заполярья».

9 декабря - 16.00

В голубой гостиной состоится концерт «Как трудно быть художником…» клуба авторской песни «Пять углов». Участники клуба исполнят песни «Художник» Владимира Ланцберга, «Оранжевый кот» Леонида Филатова, «Мой друг художник и поэт» Константина Никольского и много других. Творческим дополнением к музыке станет песочная анимация мастера Людмилы Семёновой и её друзей. На экране во время концерта оживут песенные образы, связанные с творческими задумками художников.

Перед началом концерта в 15.30 откроется выставка художественных работ участника клуба «Пять углов», офицера запаса Валерия Никитина. На выставке будут представлены графика и живопись с использованием акварели, темперы и шариковых ручек.

13 декабря - 19.00

В сопровождении камерного оркестра выступит ДиДюЛя.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

9 декабря – 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Легкие люди» (г.Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

Екатерина Ефремова - вокал, гитара; Евгений Попов – скрипка; Екатерина Охраминская – виолончель; Петр Макаров – фортепиано; Василий Чистячков - бас-гитара; Александр Павловский – ударные.

10 декабря – 17.00

Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Фестиваль «Рождественские встречи». Этот дуэт - первый и единственный в России подобного состава, действующий на постоянной основе. Он сложился в 2010 г ., его дебютное выступление блестяще прошло в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

12 декабря – 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря – 19.00

«Филармония» - документальный фильм Студии «Рек.А». Автор сценария Светлана Бокова.

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 декабря – 18.00

«Панночка».

10 декабря – 11.00

«Морозко».

10 декабря – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 декабря – 19.00

«Неоконченный роман». Романтическая комедия. 16+

15 декабря – 19.00

«О любви...» Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

9 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 декабря - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

10 декабря - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

15 декабря - 16.30

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

9 декабря - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

10 декабря - 11.30

Перед спектаклем «Гадкий утёнок» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут мастер-класс по английскому языку. Ребята узнают основы грамматики английского языка и научатся петь весёлые песенки.

10 декабря - 12.00 и 14.30

В. Синакевич. «Гадкий утёнок».

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для взрослых

15 декабря - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?» (опера «Евгений Онегин», концертное исполнение)

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

9 и 10 декабря - 19.00

Будет проходить ежегодный рок-фестиваль от Мурманской ассоциации музыкантов и артистов «М.А.М.А». Выступят группы «Stone», «Wreckhall», «Воленс-Ноленс», «Naveka Band», «Роджер», «Счётчик мыслей», «DrumTamTam».