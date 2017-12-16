Афиша выходного дня

с.Ловозеро

17 декабря - 16.00

В ЦРДК пройдёт концертная программа «В предновогодней суете...».

с.Ловозеро. ЦРДК.

нп.Енский

16 декабря - 16.00

Торжественный вечер, посвященный 95-летию школы № 4 посёлка Енский. История школы начинается с 1922 года. Учились дети не более 4 лет, преподавание велось на финском языке. В 1937 году перешли на обучение на русском языке. В 1954 году в посёлке Ёнском открылась начальная школа. Дети старших классов учились в колхозе «Ёна», в семилетке. В 1959 году в поселке открыли семилетнюю школу, позднее появилась пристройка для спортзала. В 1971 году семилетняя школа была преобразована в среднюю, а в 1972 году состоялся первый выпуск. В 1976 году у школы появилось новое современное здание.

В мае 2006 года школа № 4 нп.Ёнский выиграла миллионный грант в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2008 году школа награждена Правительственной наградой – Почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». В 2009 году школа стала победителем конкурса «Лучшие школы Мурманской области: от профессионализма учителя к компетентному выпускнику» в номинации «Лучшая сельская школа Мурманской области». В подарок школа получила мобильный компьютерный класс, цифровую лабораторию и денежную премию в размере 100 тысяч рублей. В 2011 году школа стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области – 2011» в номинации «Лучшая сельская школа Мурманской области» и получила денежную премию в размере 500 тысяч рублей.

нп.Енский, ул. Строителей, 1а. Школа № 4.

г.Полярные Зори

16 декабря - 12.30

в Детской школе искусств г. Полярные Зори пройдёт региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному творчеству «Технология кубовой набойки». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств. Преподаватель детской школы искусств г. Полярный Зори Нина Александровна Сизова раскроет секреты древнего ремесла набойки тканей, поделится с преподавателями опытом работы с традиционными и современными инструментами и красителями, предложит слушателям выполнить работу в данной технике.

Технологию кубовой набойки можно использовать в детских школах искусств на уроках композиции для учащихся старших классов дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».

г.Полярные Зори, улица А. Пушкина, 18. Детская школа искусств г.Полярные Зори.

г.Кировск

20 декабря - 18.00

На центральной площади пройдёт традиционный праздник «Раз, два, три, ёлочка, гори!».

г.Кировск, Городская площадь.

г.Апатиты

16 декабря - 14.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на вторую «Виниловую барахолку» с Андреем Павловым.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

16 декабря - 17.00

В библиотеке имени Л.А. Гладиной состоится концерт «Средство от депрессии» молодежного хора «Viktoria».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

16 декабря - 18.00

В Молодежном социальном центре состоится благотворительный концерт «Бенефис Солнечного Зайца» (все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд помощи детям «Наше будущее).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

16 декабря - 19.00

Во Дворце культуры состоится концерт народного гармониста России Игоря Шипкова. Он выступит с хитами «Лариса», «Никто тебя не любит», «Тополь и рябина» и другие.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

17 декабря – 12.00

Пройдет VIII Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства на народных инструментах «3+2» для учащихся народных отделений ДМШ и ДШИ. Конкурс является учебно-методическим и музыкально-просветительским мероприятием, способствующим повышению интереса преподавателей и учащихся к народному искусству, популяризации ансамблевого исполнения на народных инструментах, привлечение большего числа юных музыкантов к коллективному музицированию. В конкурсе примут участие учащиеся из ДМШ им. Л.М. Буркова, ДШИ п. Коашва, ДШИ г.Полярные Зори.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. ДМШ им. Л.М. Буркова.

17 декабря – 13.00

В рамках конкурса состоится концерт дуэта преподавателей из ДШИ г.Полярные Зори в составе: Антон Реунов (балалайка) и Марина Кабакова (фортепиано). В программе прозвучат классическая и современная музыка, обработки русских народных мелодий. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. ДМШ им. Л.М. Буркова.

17 декабря - 13.00-16.00

В центральной городской библиотеке будет проходить выставка-ярмарка народных мастеров г. Апатиты «Подарок под ёлочку».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

17 декабря - 13.00

Клуб «Модное рукоделие» центральной городской библиотеки (ул. Пушкина,4) приглашает на мастер-класс «Символ Нового года», чтобы сделать собачку из фетра.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

17 декабря - 13.00

Городская детско–юношеская библиотека приглашает детей и родителей на семейный фольклорный праздник «Декабрь. В доме - тепло, на столе – добро». В программе развлекательная программа и мастер-класс «Птичка в окне».

г.Апатиты, ул. Дзержинского,53. Городская детско–юношеская библиотека.

17 декабря - 14.00

В танцевальном зале состоится новогодняя «Воробьиная дискотека» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Будут работать интерактивные развлекательные площадки. Театрализованная дискотека с участием новогодних персонажей пригласит всех на танцпол. Детям предложат участие в играх и аттракционах.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

17 декабря - 14.00

Библиотека семейного чтения приглашает в семейный кинозал для просмотра старой доброй сказки «Двенадцать месяцев».

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

17 декабря - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей в экологическую мастерскую «Живые книжки», где детей познакомят с книгой Владимира Степанова «Зимний карнавал» и проведут мастер-класс «Карнавальная маска».

г.Апатиты, ул. Дзержинского,53. Городская детско–юношеская библиотека.

23 декабря- 19.00

На апатитской сцене вновь Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». Зрителей ждёт шоу «Под дождём-2» с романтическим названием.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

24 декабря - 15.00

Состоится конкурс «Лучшая Снегурочка 2017 года». 10 конкурсанток поборются за звание «Лучшая Снегурочка 2017 года» и за победу в номинациях: самая весёлая Снегурочка, самая талантливая Снегурочка, самая оригинальная Снегурочка, самая артистичная Снегурочка, самая креативная Снегурочка, самая загадочная Снегурочка, самая обаятельная Снегурочка, самая зажигательная Снегурочка, приз зрительских симпатий (Народная Снегурочка). Участницы предстанут в сказочном дефиле, продемонстрируют творческие способности и таланты, проведут игры и конкурсы со зрителями.

Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

23 декабря 2017 года - 31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры пройдёт традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря – 12.00

В рамках работы выставки состоится театрализовано-игровая программа «Восточные сказки», которая пройдёт в форме «капустника». Художники – участники выставки – подготовят миниатюры, скетчи, карнавальные костюмы; исполнят новогодние песни и шуточные танцы. Вход по пригласительным билетам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

23 декабря - 18.00

Квартирник в МСЦ - это творческое пространство, которое создано для общения и обмена опытом и интересами между исполнителями и зрителями. Напоминаем, что на квартирнике все происходит в формате живого общения. Живое выступление - это значит, что выступления под фонограмму приниматься не будут. Своя музыка, чужая музыка, стихи, песни, танца - все это и есть квартирник. В нашем творческом пространстве приветствуются все направления музыки, стихов, перфомансов и, конечно же мы рады каждому! Концепция выступлений как всегда - живой звук, живой вокал (без минусовок)! Зовите друзей и приходите/участвуйте сами!

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

24 декабря - 18.00

В Молодёжном социальном центре пройдет уютный вечер фольклора «Русские потехи. Смешные и страшные» (народный театр, сказки, потешки, колядки и др.).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

28 декабря – 17.30

Состоится акция волонтерского движения «Волли» «Горячий чай в холодный день».

г.Апатиты, пл.Ленина.

г.Мончегорск

Декабрь

В Музее истории города Мончегорска работает выставка «Северный город» молодой и талантливой мурманской художницы Анны Крисановой. Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Анна Крисанова родилась в Мурманске, поэтому значительную часть своего творчества посвящает родному городу. Её произведения были представлены горожанам и гостям на экспозиции к 100-летию заполярной столицы.

Мончегорцы увидят портовые зарисовки, старые районы Мурманска, исторический центр города-героя. Автор мастерски с особым трепетом и любовью передаёт очарование мурманских пейзажей, это отражается даже в названиях работ: «Сопка Варничная», «На морвокзале», «Проспект Ленина вечером», серия «Больничный городок». В открытии выставки примет участие сама юная художница.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области. Выставка будет работать до 20 декабря.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

16 декабря - 16.00

В ЦКиД «Полярная звезда» состоится концерт «Есть у каждого Русь изначальная» почетных гостей III Фестиваля «Под сенью Трифона».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Заозёрск

16 декабря - 19.00

Центр культуры и библиотечного обслуживания приглашает на карнавал-дискотеку «Оп, оп, Новый год!».

г.Заозёрск, ул.Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

16 декабря - 14.00

На площади Двух Капитанов состоится городской праздник «Елочка зажигает огни». В рамках мероприятия пройдёт парад новогодних костюмов «Маленькой елочке весело зимой». Также открытие городских елок состоится в

г.Полярный. Площадь Двух Капитанов.

г.Снежногорск

16 декабря - 14.00

На площади имени В. Мурко состоится городской праздник «Ёлочка зажигает огни». По традиции театрализованные представления для детей и их родителей откроют череду новогодних мероприятий.

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.

г.Гаджиево

16 декабря - 14.00

На пощади имени Л. Матушкина состоится городской праздник «Ёлочка зажигает огни». По традиции театрализованные представления для детей и их родителей откроют череду новогодних мероприятий.

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь.

нп.Оленья Губа

Праздник «Елка зажигает огни». По традиции театрализованные представления для детей и их родителей откроют череду новогодних мероприятий.

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, территория между домами №№ 35 и 37.

пгт.Мурмаши

16 декабря - 12.00

На площади перед ДК «Энергетик» начнётся церемония открытия новогодней елки.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

16 декабря - 18.00

ДК «Энергетик» приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Сны о Есенине» (18+) творческого объединения «Белые росы» (г.Санкт-Петербург). В главных ролях - заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов и Ксения Зуден.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

16 декабря - 14.00

В Кольском РЦК пройдёт финал открытого чемпионата серии интеллектуальных игр среди молодёжи «Холодные игры».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

17 декабря - 14.00

В КРЦК стартует открытый районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Кольские звёздочки».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

16 декабря - 11.30 и 14.00

Артисты Мурманского областного театра кукол вместе со зрителями отметят 35-летний юбилей спектакля «Саамская сказка». 24 декабря 1982 года мурманчане впервые увидели удивительный волшебный спектакль «Саамская сказка», который ярко и точно отражает быт и деятельность народов севера. Спектакль поставил Федор Шевяков, который на тот момент был главным режиссером Мурманского областного театра кукол. Художник-постановщик: Любовь Пивкина, а музыку к спектаклю написал Юрий Коткович.

«Саамская сказка» – история, наполненная волшебством и очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть любимая внучка - Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную и капризную девчонку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим, не хочет она ни для кого трудиться. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

В спектакле заняты артисты: заслуженный артист Российской Федерации Владимир Пьянков, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Тамара Лашина и Татьяна Смирнова.

Перед показом спектакля артисты театра поиграют с ребятами в занимательные игры, поводят хороводы и споют веселые песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

16 декабря - 13.00

Семейный праздник «Новогодняя путаница». Детей и их родителей ждут веселые игры, конкурсы и музыкальные номера. Мероприятие организовано Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

16 декабря - 15.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится очередная лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Викторовна Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского Ботанического общества, расскажет участникам о тайнах и загадках природы, а также о связанных с ней легендах и преданиях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, отдел краеведения.

16 декабря - 15.00

Ппрезентация новых книг Владимира Сорокажердьева. Будут представлены две новые книги поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Сорокажердьева – «Берёзовый сад» и «Кольский острог – город Кола». В сборник «Берёзовый сад» вошли стихи 2015-2017 годов, посвященные природе, Мурманску, размышлениям о сегодняшней жизни. Книга «Кольский острог – город Кола» будет представлена читателям уже в третьем, дополненном, издании. О творческом пути литератора расскажут специалисты библиотеки, прозвучат стихи автора. На мероприятие приглашены писатели, поэты, краеведы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

16 декабря - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт Театра музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente». Театр музыки и танца фламенко представит программу «Откровение» - гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и танец фламенко в исполнении харизматичных танцоров.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

17 декабря - 11.00

Пройдёт игра-головоломка «Вниз по Волшебной реке» по мотивам книг Эдуарда Успенского. Для прохождения всех этапов литературного сыска ребятам необходимо будет пройти по маршруту совместно с главными героями книг известного детского писателя и выполнить множество очень непростых заданий. Участникам игры предстоит разгадать тайну волшебного леса, познакомиться с устройством механических приборов и подобрать недостающие детали, а также избежать каверз вредной старухи Шапокляк, отправиться на весёлые и необычные уроки в гости к героям книги «Меховой интернат». Только самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

17 декабря - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Сказки бабушки Зимы» воспитанники детской музыкальной школы №5 г. Мурманска проведут для юных зрителей концерт «Новый год уже спешит...».

Для маленьких зрителей театра выступят гитаристы, скрипачи и балалаечники, которые исполнят новогодние музыкальные произведения, а талантливые юные вокалисты подарят рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

17 декабря - 13.00

Состоится традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы клуба, известный мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, представят документальный фильм «Легендарная К-21».

30 июля 1983 года в Североморске на площади Мужества был открыт мемориальный комплекс защитникам Заполярья, включающий в себя крейсерскую подводную лодку К-21. Она была спущена на воду 14 августа 1939 года. В октябре 1941 года она прибыла на Север. 5 июля 1942 года под командованием капитана 3 ранга Лунина Н. А. К-21 атаковала немецкий линкор «Тирпиц». В дни Великой Отечественной войны К-21 совершила 12 боевых походов, а на счету её экипажа 17 потопленных кораблей противника. За образцовое выполнение боевых заданий 23 октября 1942 года награждена орденом Красного Знамени. После войны в корпусе К-21 была оборудована учебно-тренировочная станция, где моряки отрабатывали приемы борьбы за живучесть. Потом подводная лодка была отправлена в доковый ремонт. После восстановления в 4, 5, 6 отсеках создана музейная экспозиция, посвященная боевому пути бригады подводных лодок и экипажу краснознаменной К-21.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский клуб краеведения.

17 декабря - 16.00

Показ фильма «У Венсана нет чешуи» в рамках Дней французского кино. Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Неделя французского кино проходит в Мурманске по инициативе Французского института.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, кафе «Ботаник».

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика» в рамках фестиваля «Рождественские встречи». Лука Гаделия (орган, Абхазия), Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор) исполнят произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Джоаккино Россини и других композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

18 декабря - 15.30

Презентация книги «О чем молчат фьорды». Вниманию читателей будет представлена электронная версия книги «О чем молчат фьорды». В нее вошли более 20 рассказов о совместной борьбе с фашизмом советского и норвежского народов и три документальных телефильма. Авторы сборника – журналисты, писатели, а также офицеры, проходившие службу в силовых структурах. Книгу представят редактор-составитель, председатель Совета некоммерческого фонда «Щит», генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Гурылёв, авторы рассказов Вячеслав Сидорин и Виктор Федоров. В презентации примет участие Мурманская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

20 декабря – 12.00

В Мурманском областном театре кукол состоится генеральный прогон новогоднего спектакля «Умка». Спектакль для деток от 4-х лет «Умка» поставил режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, художник – Алевтина Торик (г.Санкт-Петербург). Петр Васильев уже хорошо знаком мурманскому зрителю. В июне 2017 года он поставил в Мурманском областном театре кукол спектакль «Гадкий утёнок».

Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс. В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова. Музыкальное оформление – Петр Васильев. Премьера – 22 декабря в 10.00

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 лет с Мурманском»; «Финны на Мурмане»; «На праздник к нам пришла…»; «Открытое письмо»; «Русское православное зодчество: храмы России»; «Между квадратами и котами» (Санкт-Петербург); «Эстебан Мурильо» из коллекции «Дар Нади Леже»; выставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание»: батик Вероники Салтыковой; «Коллажи Жака Превера»; «Коллажи Жака Превера» - по 20 декабря; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой»; «Север - край без границ»; «Сказки водят хоровод»; «Литературный век Финляндии».

16 декабря - 15.00

Состоится очередная лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Викторовна Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского Ботанического общества, расскажет участникам о тайнах и загадках природы, а также о связанных с ней легендах и преданиях.

16 декабря – 15.00

В отделе краеведения член Русского Ботанического общества Ольга Петрова прочитает лекцию «А правда ли это? Или обо всем понемногу...» из цикла «Край, в котором я живу». В литературной гостиной пройдет презентация новых книг Владимира Сорокажердьева.

17 декабря 15.00

Будет показан фильм именитого режиссера Томаса Сальвадора «У Венсана нет чешуи» (2014 год). Фильм снят в жанре фэнтези. Венсан - скромный молодой человек, обладающий экстраординарной силой, которая возникает при контакте с водой. Чтобы максимально использовать свои возможности, он переезжает поближе к озерам и рекам и подальше от людей. Во время одного из своих погружений, он встречает Люси, в которую влюбляется. Вход на все показы Недели французского кино свободный.

17 декабря - 16.00

В кафе «Ботаник» в рамках Дней французского кино состоится показ короткометражного фильма «У Венсана нет чешуи» (16+) ( 2014 г .).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

17 декабря -11.00

Познавательное мероприятие «Вниз по Волшебной реке» по мотивам книг Эдуарда Успенского. Участникам мероприятия предстоит пройти по маршруту с главными героями книг Эдуарда Успенского и выполнить множество очень непростых заданий.

17 декабря - 14.00

Проводит новогоднюю «Минутку славы».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

17 декабря - 13.00

Заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы клуба – мурманский телепродюсер Андрей Сычев и журналист Андрей Привалихин – представят документальный фильм «Легендарная К-21».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

20 декабря

Открывается выставка творческих проектов «Бюджет для граждан».

Открывается выставка игрушек «В блеске елочных огней».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: вставка живописи Ирины Музыриной (г.Санкт-Петербург); выставка «Народный костюм в семейных традициях».

16 декабря – 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение». Концертный зал.

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко. Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Гармоничное сочетание авторской и традиционной музыки, потрясающий вокал, слаженное звучание таких инструментов, как контрабас, гитара и перкуссионные и, наконец, танец фламенко в исполнении танцоров с яркой, харизматичной индивидуальностью уведут вас в чарующий мир фламенко.

Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» — прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря – 17.00

Концерт «Чарующая классика». Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор), г.Москва.

23 декабря – 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Эдуард Дядюра (г.Москва); солисты — Людмила Лаврентьева, сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров, баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря – 19.00

«Жизнь прекрасна!» Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. «Мурманск-классик-квинтет» в составе: заслуженный артист России Дмитрий Гилев – скрипка; лауреат международного конкурса Евгений Попов – скрипка; Марина Письменская – альт; лауреат международного конкурса Екатерина Охраминская – виолончель; дипломант Всероссийского конкурса Елена Лебедева – фортепиано.

29 декабря – 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» Камерный хор «AMADEUS» Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств). За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 декабря – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

17 декабря – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

27 декабря, - 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

28 декабря - 11.0 и 14.00

«Аленький цветочек».

29 декабря – 11.00 и 14.00

«Аленький цветочек».

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 декабря – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

17 декабря – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Веселая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. Премьера. 6+

17 декабря – 19.00

«Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 декабря – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 декабря – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия 16+

22 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

23 декабря – 19.00

«Не покидай меня…» А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 декабря – 11.30 и 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка. Премьера. 6+

24 декабря – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

25 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

25 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

26 декабря – 17.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

27 декабря – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

28 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

28 декабря – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

29 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

29 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

16 декабря - 10.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

16 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

17 декабря - 11.30 и 14.00

Концерт мурманской детской музыкальной школы № 5. Перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы» для маленьких зрителей театра ученики и педагоги мурманской музыкальной школы № 5 проведут новогодний концерт.

17 декабря - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

16 декабря - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. Интермедия от артистов театра, посвященная 35-летию спектакля «Саамская сказка». Перед спектаклем «Саамская сказка» артисты областного театра кукол проведут занимательные игры, споют весёлые песни и поводят хороводы. 17 декабря - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».