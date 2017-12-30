Афиша выходного дня

г.Кандалакша

1 января - 1.00

Новогодние гулянья в Кандалакше. В программе: 1.00-1.15 – музыкальная программа «Новогоднее сегодня настроение» (анимационные новогодние песни); 1.15-1.30 – новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки «В ожидании чудес»; поздравление руководства Кандалакшского района и города Кандалакша; 1.30 – новогодний салют; 1.35-3.00 – музыкальная видеопрограмма «По страницам «Голубого огонька»; 3.00-3.30 – новогодняя дискотека.

Новогодние гулянья развернутся на обновленной в 2017 году центральной площади, где уже успешно завершен первый этап масштабной реконструкции в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, а также установлены новые светодиодные фонари и нарядная ёлка.

г.Кандалакша, центральная площадь.

1 января - 2.00

Новогодние гулянья (площадь возле Дворца культуры «Металлург»). В программе: 2.00 – развлекательная программа; 2.25 – поздравление руководства Кандалакшского района и города Кандалакша; 2.30 – новогодний салют; 2.35 – концертная, танцевальная, игровая программы.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Кировск

30 декабря и 6 января 2018 года – 14.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает детей и их родителей на мероприятие «Суббота в музее». В программе: с 14.00 до 14.30 – показ мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Вход бесплатный.

г.Кировск, ул.Кондрикова, 5. Кировский историко-краеведческий музей.

1 января -1.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города вместе встретить Новый год. Весёлые конкурсы, розыгрыши, призы, дискотека. Всю новогоднюю ночь с Вами музыканты группы «Колотый лёд» (г.Мурманск).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3-7 января – 12.00-19.30

В музее можно записаться на экскурсии по стационарным экспозициям: «История освоения Хибин и создания апатитовой промышленности», «г. Кировск в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Природа и экология Хибин», а также записаться на мероприятия, игры и квесты, рассчитанные на разные возрастные группы: игра «Единая трудовая школа»; (7+); квест «10 лет без права переписки» на базе выставки «Страна СССР» (18+); игра «Типография «Кукисвумчоррский рабочий» (14+); игра «Топонимы Хибин: просто о сложном» (14+); квест «Бездна» (14+); квест «Тайна геологов» (18+); квест «Идущий по следу» (9-12); квест «Сказок.net: ключи от замкА» на базе выставки «Этот удивительный и сказочный мир кукол» (7-11).

г.Кировск, ул.Кондрикова, 5. Кировский историко-краеведческий музей.

3 января – 16.30

В клубе «Затейник» Кировского городского Дворца культуры состоится новогодний утренник для маленьких посетителей Кировского центра социального облуживания населения. Для гостей праздника веселые игры, хороводы, театрализованное представление. Вход по приглашению.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3 января - 17.00

На большой сцене Кировского городского Дворца культуры состоится балет «Щелкунчик» с участием солистов Государственного большого академического театра. Добрая рождественская история будет интересна и детям, и взрослым.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 января – 17.00

Норвежский музыкант Терье Исунгсет даст концерт в Кировске. Он выступит на площади около городского Дворца Культуры. Необычное творчество Терье Исунгсета, а играет он на инструментах изо льда, известно жителям наших городов - три года назад он уже выступал здесь. По словам музыканта, ледяные инструменты рождают особенный звук, и это - голос природы. Поэтому для их изготовления берётся очень чистый, без примесей лёд.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадь пере Кировским городским Дворцом культуры.

7 января - 11.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества у Храма Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа на ул. Солнечной состоится традиционный праздник для детей и взрослых. В программе: театрализованное представление, рождественские песни, колядки, хороводы.

г.Кировск, ул. Солнечная. Храм Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

7 января - 12.00

В Кировском городском Дворце культуры для детей-инвалидов состоится Рождественский праздник. В программе: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые развлечения и подарки. Вход по пригласительным билетам.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 января - 15.00

В большом зале Дворца культуры состоится праздничный концерт «Чудо Рождества» с участием лучших творческих коллективов города. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 января - 14.00

В малом зале Дворца культуры пройдет фестиваль «Рожественские встречи». Мероприятие организовано при участии Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Кировска. Гостей праздника ждут выступления воспитанников детских садов и школ г. Кировска, творческих коллективов и солистов учреждений культуры и творческих объединений города, а также участников воскресной школы и коллектива церковного хора. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 января – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. На этот раз вечер будет посвящён «Рождеству с оркестром В. Марсалиса!»

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

1 января - 2.00-5.00

Массовое гуляние «Новый год зажигает огни».

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

30 декабря 2017 года - 31 января 2018 года

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

30 декабря - 12.00

Новогодний арт-базар в Апатитах. Для гостей будут представлены книжные, журнальные выставки по рукоделию, изготовлению подарков, книги по проведению праздников, а также организованы крафтовая ярмарка, мастер-классы по изготовления новогодних и рождественских подарков и открыток и многое другое.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а, библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Оленегорск

3 января - 15.00

Жителей города у центральной ёлки ждет встреча с мото-Дедом Морозом и Зимушкой-Зимой.

г.Оленегорск, центральная площадь.

г.Мурманск

30 декабря - 11.00

Театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье». Дошкольники и школьники 5-7 классов посмотрят увлекательный спектакль и примут участие в игровой программе.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

30 декабря - 11.30

Показ новогодней сказки для детей «Ошибка Дедушки Мороза» Мурманского областного драматического театра. «Ошибка Дедушки Мороза» – веселая музыкальная сказка по пьесе Андрея Горбунова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Екатерина Сенченко, Ростислав Яцков. Показ спектакля состоится также в 14.30.

Новогодняя кампания в Мурманском областном драматическом театре продлится по 6 января.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

30 декабря - 12.00 и 14.30

Показ спектакля «Кто сказал: «Мяу?» областного театра кукол в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

30 декабря - 13.00

Открытие выставки «И на камнях растут деревья». На выставке будут представлены предметы из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк», а также воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной. Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья. Выставка продлится до 31 января.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, малый выставочный зал.

30 декабря - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска». Учебные интерактивные программы познакомят с природой Кольского полуострова и вековой историей столицы Кольского Заполярья. После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области»

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

30 декабря - 16.00

Программа «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

31 декабря - 11.30

Показ новогодней сказки для детей «Ошибка Дедушки Мороза». «Ошибка Дедушки Мороза» – веселая музыкальная сказка по пьесе Андрея Горбунова. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Екатерина Сенченко, Ростислав Яцков. Новогодняя кампания в Мурманском областном драматическом театре продлится по 6 января

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русское православное зодчество: храмы России» - по 31 декабря; «Как карты лягут»; «50 лет с Мурманском»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург).

3 января - 12.00

Новогодние показы советских мультфильмов. Посетители увидят картины «Когда зажигаются елки», «Снеговик-почтовик», «Новогоднее путешествие», «Тимошкина елка», «Дед Мороз и лето» (5+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Природа глазами детей»; «Зимняя сказка»; «Жди меня, и я вернусь»; «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой».

3 января – 12.00

В зале художественной литературы начнется квест «Тайны книжных полок», в зале электронных ресурсов посетителей ждут экскурсии по музею «Когда компьютеры были большими», интерактивная игра «Компьютерные загадки», турнир «СинемаRuЛИТ», викторина «Спорт Мемы», туристический тур «Чемоданное настроение».

3 января – 14.00

В конференц-зале пройдёт виртуальное путешествие «История новогодней открытки».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Георгий Герасимович Тисленко»; «Послание из прошлого»; «Сопка Варничная - по ту сторону «голубого экрана»; «Кировка: 85 лет в ритме страны».

30 декабря – 14.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.

30 декабря – 16.00

Гости музея просмотрят учебную программу «История Мурманска», повествующую об основных этапах развития города Мурманска: о предпосылках создания города, Первой мировой войне, основании Романова-на-Мурмане, интервенции и гражданской войне, развитии Мурманска в довоенный период, тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенном восстановлении города, 1950 -1980-е гг., кризисе 1990-х гг. и 2000 годах.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области. После просмотра программ посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 декабря – 14.00

«Аленький цветочек».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 14.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

30 декабря – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

31 декабря – 11.30

«Ошибка Дедушки Мороза». А. Горбунов. Музыкальная сказка 6+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

По 14 января

Проходит новогодняя кампания. Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры города Мурманска и Мурманской области и на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Традиционно все спектакли театра в этот период будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В этот период на стационаре пройдут два спектакля:

- для малышей от 2 до 4 лет премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (реж. Влад Костин);

- для детей старше 5 лет премьерный спектакль «Умка» (реж. Пётр Васильев).

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (ул.Буркова, 30) состоятся спектакли для детей старше 5 лет:

3 января – 12.00 и 14.30 - «Маленькая дочь Солнца».

6 января - 12.00 и 14.30 - «Три медведя».

8 января - 12.00 и 14.30 - «Заяц, лиса и петух».

Для малышей от 2 до 4 лет:

30 декабря - 12.00 и 14.30 - «Кто сказал: «Мяу?».

2 января -12.00 и 14.30 - «Золушка».

4 января - 12.00 и 14.30 - «Сказка о глупом мышонке».

5 января - 12.00 и 14.30 - «Пряничный человечек».

7 января - 12.00 и 14.30 - «Полянка».

На выездных площадках города Мурманска и Мурманской области артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Гусёнок». В п.Мурмаши 29 декабря - 11.00 юные северяне увидят спектакль «Гусёнок» и встретят Деда Мороза и Снегурочку. В рамках новогодней кампании состоится несколько благотворительных спектаклей: 29 декабря - 16.30 - в Мурманском областном Доме ребёнка состоится спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с интермедией.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

31 декабря - 22.00

Стартует новогодняя ночь «Стиляги».