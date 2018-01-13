Афиша выходного дня

г.Кандалакша

13 января - 19.00

Игровая программа для взрослых и детей «Как под старый Новый год!» Мероприятие состоится в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Площадь перед ДК «Металлург» планируется благоустроить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Каток Дворца спорта.

13 января - 22.00

Массовое гулянье «Как под старый Новый год». Мероприятие состоится в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Площадь перед ДК «Металлург» планируется благоустроить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Площадь перед МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

14 января -12.00

В«Нашем парке» пройдё детская новогодняя программа «Путешествие Деда Мороза и его друзей». Юные жители города Полярные Зори с подведомственной территорией и их родители примут участие в веселом представлении с играми на свежем воздухе. Зимние забавы пройдут в парке, где в 2017 году проводились работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

г.Полярные Зори, Наш парк.

17 января - 14.00

Во Дворце культуры состоится «Крещенская танцплощадка» для северян старшего поколения.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

13-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

13 января – 16.00

Для участников вокальной студии «Надежда» их друзей пройдёт праздник «Этот старый Новый год». Вход по приглашению.

г.Апатиты, ул. Хибиногорская, 30. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Родник».

14 января – 14.00

В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоятся январские гулянья, во время которых будет показана программа фолк-шоу группы «Росы».

г.Апатиты, ул. Пушкина. Городской парк.

14 января – 15.00

В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоятся январские гулянья, во время которых будет представлена музыкально-игровая программа для горожан всех возрастов. Игры и развлечения на любой вкус. Горожане попрощаются с новогодней ёлочкой, проведут святочные гадания, покажут удаль молодецкую в традиционных русских состязаниях.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

17 января - 19.00

В ДК имени В.К. Егорова состоится фестиваль детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

нп.Коашва

14 января – 18.00

Приглашают жителей любого возраста на вечер развлечений «Весёлые колядки». Для гостей праздника подготовлена интересная программа с традиционными святочными гаданиями и изготовлением оберегов. В завершении праздника желающие смогут принять участие в «колядовании» и с песнями, пожеланием счастья и процветания побывать в гостях у жителей поселка. Вход свободный.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Оленегорск

12 января - 18.00

На Центральной площади жителей города ждёт встреча с родным братом Деда Мороза - Морозко Ивановичем. В рамках праздника состоится забег Дедов Морозов «От ёлки к ёлке». На мероприятии будет дан старт II фестивалю новогодней сказки «Морозко», который продлится по 14 января.

г.Оленегорск, городская площадь.

14 января - 11.00

На центральной площади начнётся зарядка «Чуфырь-муфырь, спорт для Бабы Яги - козырь!».

г.Оленегорск, городская площадь.

г.Гаджиево

19 января – 18.30

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трех сценических площадках.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

г.Снежногорск

13 - 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

13 января - 14.00

Литературное путешествие «Пора чудес», посвященное новогодним и рождественским праздникам.

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

12 января - 17.45

Школьный конкурс «Рождественская сказка» (первый этап открытого конкурса).

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

21 января – 15.00

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

г.Заозёрск

13 января - 15.00

В музыкальной школе состоится «Рождественский концерт». Концерт состоится в рамках открытого православного фестиваля духовного творчества «Дай моей молитве крылья».

г.Заозерск, ул. Колышкина, 4. Детская музыкальная школа, читальный зал.

нп.Оленья Губа

13 января - 16.00

Тематический вечер «Голубой огонек» для старшего поколения.

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

20 января – 16.00.

На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. Встреча друзей пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

ЗАТО г.Североморск

13 января - 14.00

Североморская городская библиотека № 2 приглашает на творческую встречу с членами клуба бардовской песни «Пять углов» (г.Мурманск) «Здравствуй, старый Новый Год».

ЗАТО г.Североморск, ул.Флотских Строителей, 5. Североморская городская библиотека № 2.

пгт.Мурмаши

13 января - 16.00

ДК «Энергетик» приглашает на вечер памяти Виталия Николаевича Мешкова.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

13 января – 17.00

Вечер памяти почетного гражданина Мурманской области, почетного гражданина поселка Мурмаши Виталия Мешкова. Виталий Николаевич Мешков долгие годы возглавлял крупнейшее энергетическое предприятие Мурманской области – Колэнерго, избирался депутатом Мурманской областной Думы второго созыва, в 2006 году ему присвоено звание почетного гражданина Мурманской области. Скончался 19 апреля 2016 года на 84-м году жизни в Ленинградской области. 13 января исполняется 85 лет со дня рождения В.Н. Мешкова.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

с 16 января

В ДК «Энергетик» будет работать выставка участников фотостудии «Мурманск» «Глазами северян», посвященная 80-летию Мурманской области.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

13 января - 10.00, 12.00 и 17.30

14 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Состоятся показы новогоднего спектакля для самых маленьких зрителей «Когда родился Дед Мороз…». Для постановки нового спектакля из Москвы были приглашены режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. Их первую совместную работу - спектакль «Госпожа Метелица» северяне увидели весной этого года. Для Влада Костина спектакль «Когда родился Дед Мороз» – первый опыт создания постановки для маленьких зрителей от 2 до 4 лет. По его словам, самых юных гостей театра хочется удивлять чем-то особенным так, чтобы удержать их внимание.

«Когда родился Дед Мороз…» – сказка с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения Деда Мороза. Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили, кто в каком порядке должен царствовать на Земле, и матушка-природа решила помочь. Благодаря мастерству артистов областного театра кукол и идеи режиссера даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.

Музыку к спектаклю написал заведующий музыкальной частью Мурманского областного театра кукол, композитор Петр Макаров. В спектакле заняты артисты: Заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова и Иван Песнев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

13 января -12.00 и 15.00

14 января -12.00 и 15.00

Дляюных мурманчан пройдут показы новогоднего спектакля «Умка». Жанр спектакля «Умка» режиссер Петр Васильев обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс.

Спектакль предназначен для детей от 4 лет и их родителей, подходит для семейного просмотра. Режиссёр-постановщик - Петр Васильев, г. Санкт-Петербург; художник-постановщик - Алевтина Торик; музыкальное оформление – Петр Васильев. В спектакле заняты: Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

13 января в 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи». Рождественские встречи – традиционный литературно-музыкальный вечер, который библиотека проводит для читателей старшего поколения. В этом году вечер будет посвящен истории рождественских и новогодних открыток.

В 19 веке в Россию рождественские открытки привозили купцы из Англии и Германии. Первые открытки российского производства были выпущены в конце 19 века с благотворительной целью. В нашей стране открытки стали особым видом искусства - ими украшали интерьер, их вставляли в специальные альбомы. На рождественских открытках изображались как библейские сюжеты, так и моменты жизни обычных людей. Традиция рождественских открыток прервалась в 1917 году. Серийный выпуск новогодних открыток начался в середине 20 века.

В литературно-музыкальном вечере примут участие коллекционеры рождественских и новогодних открыток Валентина Чапенко и Ольга Плюснина. Они расскажут о своих собраниях, вспомнят интересные истории, связанные с экспонатами, а также рождественские поздравления и стихотворные строки, посвященные празднику. Перед слушателями выступят студентки Мурманского колледжа искусств Полина Игнашова и Наталья Филиппова, которые сыграют классические музыкальные произведения на гитаре.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

13 января - 17.00

Состоится концерт Александра Лемешева и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет». В исполнении московского музыканта Александра Лемешева, виртуозно играющего на необычном инструменте - «стеклянной арфе» (игра на бокалах), и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет» прозвучат музыкальные произведения Петра Чайковского, Вольфганга Моцарта, Антонина Дворжака и других композиторов. Александр получил высшее музыкальное образование по классу гитары и долгое время работал бас-гитаристом в рок группе и в джазовом оркестре. «Поющие бокалы» привлекли его своей необычностью, поначалу занятия игрой на бокалах не выходили за рамки простого хобби, однако по мере овладения новым инструментом музыка на стеклянных бокалах всё сильнее привлекала его.

С 2002 года Александр Лемешев профессионально занимается игрой на стеклянной арфе. За этот период он побывал с гастролями во многих городах России, а также неоднократно представлял своё мастерство игры на бокалах в разных странах мира. Александр Лемешев является действительным членом международной ассоциации стеклянной музыки.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

14 января - 15.00

Показ документального фильма «Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

14 января в 15.00

Состоится концерт «Рождественские встречи». В этот день праздничное настроение мурманчанам и гостям города подарят фольклорный ансамбль «Беломорье» и хор ветеранов «Встреча друзей». В их исполнении прозвучат поморские колядки, рождественские и народные поморские песни, песни советских композиторов о любви, счастье, шуточные народные песни, стихи с пожеланиями удачи и успехов в Новом году.

Участницы фольклорного ансамбля «Беломорье» познакомят зрителей с рождественскими традициями Терского берега и расскажут, как славили на Рождество хозяев дома, как гадали.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

14 января в 17.00

Состоится концерт для саксофона с органом. В рамках абонемента «Магия органа» в исполнении саксофониста Сергея Колесова и московского органиста Гарри Еприкяна прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Алессандро Марчелло, Феликса Мендельсона и других композиторов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

15 января - 13.30

Пройдёт познавательная программа на основе традиционной культуры «Рождество». Ученики мурманских гимназии № 3 и лицея № 2 примут участие в народных играх, забавах и хороводах, а фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 лет с Мурманском» - по 14 января; «Как карты лягут» - по 14 января; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «Между квадратами и котами» (г.Санкт-Петербург); «Зимний спорт».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Созерцание. Батик Вероники Салтыковой» - по 14 января; «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей»; «Жди меня, и я вернусь».

13 января - 15.00

Приглашает на литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи» с участием коллекционеров рождественских и новогодних открыток Валентины Чапенко и Ольги Плюсниной.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «И на камнях растут деревья»; «Бюджет для граждан»; «В блеске елочных огней»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Первый рассвет».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка «Кировка»: 85 лет в ритме страны», посвященной 85-летию Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

14 января - 15.00

Состоится концерт «Рождественские встречи» фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора ветеранов «Встреча друзей».

15 января - 13.30

Пройдёт познавательная программа на основе традиционной культуры «Рождество». Ученики мурманских гимназии № 3 и лицея № 2 примут участие в народных играх, забавах и хороводах, а фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.

17 января

Состоится открытие выставки «Сегодня» члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина (г.Мончегорск).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва).

13 января - 17.00

Концерт Александра Лемешева (стеклянная арфа, г.Москва) и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет». В исполнении музыканта Александра Лемешева, виртуозно играющего на необычном инструменте – «стеклянной арфе» (игра на бокалах), и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет» прозвучат музыкальные произведения Петра Чайковского, Вольфганга Моцарта, Антонина Дворжака и других композиторов.

14 января - 17.00

Состоится концерт в рамках абонемента «Магия органа». Исполнители - Сергей Колесов (саксофон, г.Москва) и Гарри Еприкян (орган, г.Москва).

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 января – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

14 января – 11.00

«Муха-Цокотуха».

14 января – 18.00

«Барышня-крестьянка».

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 января – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

13 января – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

13 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Показ новогоднего спектакля «Когда родился Дед Мороз…». Режиссёр-постановщик – Влад Костин, художник-постановщик – Светлана Рыбина. Композитор – Петр Макаров. В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова, Иван Песнев.

13 января - 12.00 и 15.00

Показ новогоднего спектакля «Умка». Режиссёр-постановщик – Петр Васильев (г.Санкт-Петербург), художник-постановщик – Алевтина Торик. В спектакле заняты Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.