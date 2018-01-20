Афиша выходного дня

г.Кандалакша

20 января - 16.00

Киномарафон, посвященный Дню российского студенчества. Подростки старше 12 лет и молодёжь посмотрят короткометражные фильмы на тему студенчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие» центра «Гармония».

20 января - 16.00

На детской площадке по улице Защитников Заполярья в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» пройдет развлекательно-игровая программа «Весёлый снеговик».

г.Кандалакша, ул.Защитников Заполярья.

22 января - 17.00

Показ фильма в Кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта». Зрители посмотрят фильм «Переполох».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Мечта».

пгт.Зеленоборский

20 января - 16.00

Состоится благотворительный концерт «Небо на ладони».

пгт.Зеленоборский, Озерная улица, 27а. ДК «Восток».

Печенгский район

20 января – 12.00-17.00

В Печенгском районе в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» состоятся массовые мероприятия «Прощай, Новый год!». Мероприятия пройдут на общественных территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

12.00 – нп.Лиинахамари (на центральной площади).

14.00 - нп.Спутник (на центральной площади).

15.30 - нп.19 км (на центральной площади).

17.00 - нп.Печенга (поселковый стадион).

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничая программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017» (Национальный культурный центр)

с.Ловозеро.

г.Ковдор

20 января - 17.00

Концертная программа «Молодёжный микс», посвященная Дню российского студенчества. В мероприятии примут участие студенты Ковдорского политехнического колледжа, а также молодые ковдорчане, приехавшие в родной город на каникулы.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

г.Полярные Зори

22 января - 16.00

Поэтическое музыкальное мероприятие «Своя колея», посвященное творчеству Владимира Высоцкого.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Дворец культуры, малый зал.

г.Кировск

20 января - 17.00

Городской ДК и народный драматический театр «Кураж» представят современную сказку для детей и взрослых «Лёлька».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Апатиты

20-31 января

В выставочном зале Апатитского Дворца культуры проходит традиционная ежегодная художественная выставка «От Рождества до Рождества». Свои работы представят члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» (руководитель Игорь Клюшкин), а так же художники четырёх студий: «MART» (г.Апатиты) под руководством Марии Голубцовой, «Акварель» (г. Кировск) под руководством Александры Мезенцевой, «Этюд» (г. Апатиты) под руководством Марины Борисовой, рисовальные классы Александра Терещука (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (часы работы выставки - с 12.00 до 18.00 - кроме понедельника). Вход свободный.

20 января - 12.00

День Японии - мастер-класс «Искусство оригами».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 12.30

День Японии – «Японская каллиграфия».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 13.00

День Японии – киносеанс «Японское аниме».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 14.00

Сказки мягкого дивана (читаем сказку Яны Сипаткиной «Волшебное дерево»).

г.Апатиты, ул. Зиновьева 8. Городская библиотека № 1.

20 января - 14.00

День Японии – «Боевое искусство Японии – дзюдо» (показательные выступления уч-ся ДЮСШ № 1).

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 14.00

Семейная игротека.

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

20 января - 14.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной и клуб «Книжная площадка» приглашают на встречу, где о своих книжных предпочтениях расскажут Виктория и Юрий Филин.

г.Апатиты, ул. Ленина 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

20 января - 15.00

Семейная литературная мастерская «Школа снеговиков».

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

20 января - 15.00

День Японии – «Танцуем по-японски» (выступление уч-ся шк. № 4).

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 16.00

День Японии – «Вкус Японии» - мастер-класс по изготовлению суши от поваров суши-бара «Суши WOK».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 16.00

Семейный мультсеанс.

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

20 января - 17.00

День Японии – семейный вечер «Страна Восходящего Солнца».

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

20 января - 18.00

Шоу-группа «Рада» и школа танцев «Амина» приглашают провести зимний субботний вечер вместе с танцами. В программе цыганские, гавайские, восточные танцы и много сюрпризов.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

21 января - 13.00

Фольклорный праздник «В январе снегу надует – хлеба прибудет!»

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

21 января - 14.00

ДК имени В.К. Егорова приглашает на «Воробьиную дискотеку с Машей» с участием семейного клуба «Счастливые родители».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

21 января - 15.00

Литературно-творческое занятие «ДеТвоРа» по книге «Лисёнок и ночь волшебства».

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

21 января - 15.00

Мастер-класс «Зимний лес» (бумажная аппликация).

г.Апатиты, ул. Ленина 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

21 января - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на презентацию выставки «Пётр Васильевич Новиков - летописец Хибиногорска», предоставленной Кировским историко-краеведческим музеем.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

г.Мончегорск

20 января - 17.00

Городской центр культуры и кукольный театр «Маленькая страна» приглашает на детский спектакль «Баба-яга против Снеговика».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 33/2. Мончегорский городской центр культуры.

г.Гаджиево

20 января - 12.00

Детская танцевально-развлекательная программа «Синий иней» для детей в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!». В программе мероприятия: танцевальные конкурсы, эстафеты, флешмобы, которые проведут специалисты Центра творчества и досуга г. Гаджиево ЗАТО Александровск совместно с веселыми жителями лесной чащи. Площадь Льва Матушкина благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

г.Гаджиево, площадь Л. Матушкина.

г.Снежногорск

20 - 26 января

Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства «Новогоднее настроение».

г.Снежногорск, улВалентина Бирюкова, 3. Детская музыкальная школа г.Снежногорск.

21 января – 15.00

XIX гала-концерт коллективов художественной самодеятельности ЗАТО Александровск в рамках фестиваля творчества «Встреча друзей». На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. «Встреча друзей» пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

г.Полярный

20 января – 16.00.

XIX гала-концерт коллективов художественной самодеятельности ЗАТО Александровск в рамках фестиваля творчества «Встреча друзей». На целых три дня Александровск закружит в хороводе традиционного новогоднего Фестиваля творчества городов большого ЗАТО. «Встреча друзей» пройдёт уже в 19 раз, как и прежде на трёх сценических площадках.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. Центр культуры «Север».

г.Заозёрск

20 января - 19.30

Танцевальный вечер в рамках празднования Дня российского студенчества в Заозёрске.

г.Заозёрск, улица Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

ЗАТО Островной

22 января

В Библиотечном объединении начнёт работу выставка «Донжуан Европы…», приуроченная к 230-летию со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона. Выставка продлится до 28 января.

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б.

п.Сафоново-1

24 января - 12.30

Сотрудники Сафоновской городской библиотеки проведут для учащихся первых классов познавательный час «Вежливый день».

п.Сафоново-1, ул.Панина, 68. Сафоновская городская библиотека.

ЗАТО г.Североморск

20 января - 17.00

В ДК «Строитель» пройдет концерт «Зимнее belcanto» ансамбля солистов «Виола». В отделе прикладного творчества и народных ремесел Музейно-выставочного комплекса начнет работу персональная выставка Татьяны Шмидт (г.Мурманск) «Лоскутные истории».

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

пгт.Мурмаши

19 января - 17.00

КДЦ «Причальный» приглашает на «Крещенские посиделки».

пгт.Мурмаши, ул.Причальная, 18.

19 января - 18.00

На улицах посёлка начнутся «Весёлые святки».

пгт.Мурмаши.

20 января - 17.00

В ДК «Мурмаши» в рамках цикла «Рождественские встречи» пройдет поэтический вечер «Таланты Кольского Севера».

пгт.Мурмаши, ул.Цесарского,14. ДК «Мурмаши».

23 января

В ДК «Энергетик» откроется выставка «Мурманск в сердце моем» клуба лоскутного шитья «Татьянин день».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

31 января – 13.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

Выездной спектакль труппы Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

20 января - 11.30

Перед показом спектакля «Саамская сказка» инспектор по пропаганде отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгения Новикова расскажет юным мурманчанам о правилах дорожного движения. Дети также примут участие в увлекательных конкурсах, веселых викторинах и интермедии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

20 января - 13.00

Киновечер из цикла «Слушаем кино». Киновечер посвящается 95-летию со дня рождения знаменитого кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Гайдая. Гости мероприятия познакомятся с историями создания культовых фильмов, вспомнят любимые моменты и музыку из комедий Л.И. Гайдая. Завершится вечер просмотром фильма с тифлокомментариями и субтитрами «Иван Васильевич меняет профессию».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

20 января - 15.00

Состоится презентация нового выпуска «Культурологического альманаха АСТЭС». Очередной выпуск литературно-художественного культурологического альманаха Ассоциации творческих союзов Мурманской области познакомит читателей с культурной жизнью края. В нем опубликованы архивные документы и воспоминания.

На презентации будут присутствовать авторы, чьи произведения вошли в новый альманах, - это и хорошо известные мастера слова, и начинающие авторы: Илья Виноградов, Валерий Бурбан, Дарья Высоцкая, Мария Пелевина, Павел Клочев, Виктор Красовский, Ольга Фролова, Владимир Шишков, Екатерина Андреева, Стелла Александрова и другие. Участники встречи услышат в их исполнении прозаические и поэтические фрагменты.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

20 января -15.00

Региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств. Мастер-класс посвящен технике сграффито (от итальянского sgraffito – «царапать») – декорированию керамики с нанесением верхнего слоя или нескольких цветных слоев, а затем соскребанием части слоя или слоев для создания узоров. Мастер-класс проведет преподаватель детской художественной школы Вероника Вологжанникова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», лауреат премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства».

г.Мурманск, ул. Халатина, 18. Детская художественная школа искусств.

20 января - 15.00

День открытых дверей на факультете искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета. Участники Дня открытых дверей познакомятся с преподавателями факультета, побывают в мастерских и лабораториях, примут участие в мастер-классе «Техника печатной графики» и посетят открытие отчетной выставки факультета за первое полугодие текущего учебного года.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский арктический государственный университет, II этаж, аудитория 206.

20 января – 15.00

В Мурманске прозвучат песни в исполнении саамского барда Ивана Матрехина. Концерт пройдёт в выставочном зале Мурманска, где с 13 января работает выставка «Лапландия – любовь моя». Организатором выставки является Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

На выставке представлены лучшие работы живописи и графики – это и фотовыставка «Саамы Кольского полуострова», и яркие живописные работы Василия Тимофеевича Горохова из цикла «Кольский край», а также иллюстрации к саамским сказкам и удивительные композиции из дерева, автором которых является Галеев Харис Кашафович.

Большинство работ находятся в частной коллекции Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

Выставка работает до 30 января 2018 года.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Выставочный зал города Мурманска.

21 января - 11.30 и 14.00

Концерт мурманской детской музыкальной школы № 5. Перед спектаклем «Летающий диван» для юных зрителей театра состоится джазовый концерт воспитанников мурманской музыкальной школы № 5. Перед ребятами выступят гитаристы, скрипачи, пианисты и вокалисты.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

21 января - 12.00

Мастер-класс «Как мы солнышко приближали». Гости мастер-класса смогут поучаствовать в создании собственной книжки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

21 января - 12.00

Праздник «Сказочное зимовье». Гости мероприятия – участники акции «И зима рассказывает сказки…», которая проходила с 1 декабря 2017 года по 20 января 2018 года. Участие в ней приняли более 160 малышей – ребята читали книги с новогодними и рождественскими сказками, учили новогодние стихи. На празднике состоится награждение победителей. Юных читателей библиотеки также ждет встреча с героями любимых сказок, игры, викторины, веселые зимние конкурсы. Завершится мероприятие просмотром мультфильма.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, читальный зал «Сказка».

21 января - 14.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Зимняя сказка». Участники ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» подарят мурманчанам и гостям города праздничный концерт, посвященный наступлению Нового года, и исполнят песни, посвященные Новому году и зиме.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

21 января - 15.00

Состоится музыкальный вечер «Встреча с песней». В музыкальном вечере примет участие клуб авторской песни «Пять углов», который давно снискал себе славу и любовь в бардовском мире. Клуб был создан в Мурманске в 1986 году, имеет звание «Народный коллектив» и ведет активную концертную деятельность, является организатором двух областных фестивалей - «Маленький фонарщик» и «Возьми гитару». В исполнении участников клуба прозвучат песни, которые любят и знают мурманчане.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

21 января - 15.00

Состоится концерт «В кругу друзей» Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи». Концерт «В кругу друзей» стал традиционным праздником хореографического искусства. Каждый год в январе ансамбль танца «Сполохи» собирает у себя в гостях своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца.

Мурманчан ждут сюрпризы от хореографических ансамблей «Мастерок» (г. Североморск) и «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (пгт. Ревда) и «Северок» (г. Мурманск), а участники ансамбля танца «Сполохи» покажут свои лучшие номера.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

21 января - 16.00

Показ документальных фильмов из цикла «Пряничный домик». Зрители увидят фильмы «Сундук с приданым» и «Русский жемчуг».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

21 января - 17.00

Состоится концерт «Зимняя фантазия в стиле…». В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Андрея Медведева из Санкт-Петербурга прозвучат популярные эстрадные песни. Солисты – артисты филармонии и студенты колледжа искусств (вокал).

Андрей Медведев – композитор, аранжировщик, сотрудничавший со многими петербургскими композиторами. Помимо исполнения оркестровых произведений, он очень тонкий аккомпаниатор таких известных артистов, как Лариса Луста, Сергей Захаров, Эдуард Хиль, Сергей Пенкин, Людмила Сенчина, Елена Ваенга, Сергей Рогожин и других. Он неоднократно принимал участие в концертах Санкт-Петербургского конкурса исполнителей романса «Весна романса» и «Осень романса».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

22 января - 11.00

Начало работы выставки «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны. Кроме того посетители библиотеки смогут познакомиться со списком кандидатов, участвующих в выборах на пост Президента, и узнают, как проголосовать, если в день выборов они окажутся в другом городе.

Для юных читателей будут представлены иллюстрированные издания о России. Выставка продлится до 16 марта.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

22 января - 12.00

Познавательный час «В поисках идеальной симметрии». Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих поговорят с участниками встречи о зиме, снеге и связанных с ними удивительных фактах и народных приметах.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» - из цикла «С днём рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» - из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «За Волгой для нас земли нет…»; «Великие политики и дипломаты»; «Остановленные мгновенья»; «Листая страницы в твой юбилей… Владимир Высоцкий»; «Под сенью Трифона»; «Возрожденная обитель»; «Север - край без границ»; «Природа глазами детей».

20 января – 15.00

В литературной гостиной пройдёт первая в этом году лекция «Заповедные люди: особо охраняемые природные территории Мурманской области в лицах» из цикла «Край, в котором я живу». В конференц-зале состоится презентация нового выпуска «Культурологического альманаха АСТЭС».

20 января

Откроется выставка изданий «Мы - Российской Арктики начало».

21 января - 15.00

Состоится музыкальный вечер «Встреча с песней» с участием клуба авторской песни «Пять углов».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка прикладного искусства «Театр кукол за стеклом».

21 января - 14.00

В отделе психологической поддержки читателей начнется литературная викторина «Все о собаках».

22 января - 11.00

Начало работы выставки «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны. Кроме того посетители библиотеки смогут познакомиться со списком кандидатов, участвующих в выборах на пост Президента, и узнают, как проголосовать, если в день выборов они окажутся в другом городе.

Для юных читателей будут представлены иллюстрированные издания о России. Выставка продлится до 16 марта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «В блеске елочных огней» - по 20 января; «Бюджет для граждан» - по 20 января; «И на камнях растут деревья»; «Удивительная математика и механика»; «Послание из прошлого»; «Всё для Победы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

21 января - 14.00

Концерт «Зимняя сказка» ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны». Коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова исполнят новогодние и зимние песни.

21 января - 14.00

Состоится концерт «Зимняя сказка» (0+) ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны».

21 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи». Традиционно в январе заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» дарит зрителям настоящий праздник народного танца. Гостей концерта также ждут сюрпризы от хореографических ансамблей «Мастерок» (ЗАТО г.Североморск) и «Калинка» (г.Оленегорск), «Дивертисмент» (п.Ревда) и «Северок» (г.Мурманск). 0+.

24 января - 18.00

Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Народный костюм в семейных традициях» из собрания народного костюма Сергея Глебушкина (г.Москва); «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Фрагменты» - выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой; фотовыставка «Блокада Ленинграда».

21 января – 17.00

«Зимние фантазии в стиле…». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Андрей Медведев, г.Санкт-Петербург.

25 января – 19.00

«Мне выбора, по счастью, не дано!» К 80-летию Владимира Высоцкого. Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

26 января – 19.00

«Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая — Екатерина Ефремова. «Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый — «Встречи в венском кафе» состоялся в сентябре).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых — место, где рождается музыка, филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму — Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б.Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, А. Скарлатти и… А. Шнитке.

27 января – 18.00

«Над балаганом небо…» Константин Райкин. Поэтический моноспектакль.

28 января – 17.00

«A Cappella Band Plusfive» (г.Санкт-Петербург). Программа «О чём поют мужчины».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 января – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

28 января – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 января – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

20 января – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

20 января – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо 16+

21 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

21 января – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган 18+

24 января – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

25 января – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

26 января – 19.00

«Том, Дк и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+

26 января – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г .Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 января – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

30 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

31 января – 19.00

«Близкие люди». Комедия. Современный театр антрепризы (г.Москва). 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: 42-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области – до 19 января.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

20 января - 15.00

Выступит саамский бард Иван Матрехин (12+).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 января - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

20 января - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

21 января - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

26 января - 16.30

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 10.00

По русской народной сказки «Рукавичка».

27 января - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

28 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

20 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

21 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 января - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

28 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».