Афиша выходного дня

г.Кандалакша

6 февраля - 12.00

Начнётся экскурсия «1188 шагов по Кандалакше». Сбор состоится у мемориальной доски в честь погибших аэронавтов. Старт после митинга, посвященного памяти воздухоплавателей дирижабля «СССР-В6».

г.Кандалакша.

г.Полярные Зори

5 февраля - 19.00

ДК приглашает на спектакль «Анна Каренина» в постановке Московского Независимого театра.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

3 февраля – 14.00-14.30

Традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

3 февраля – 14.30-16.00

Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

3 февраля 22.00-3.00

Состоится ночная дискотека «Танцы для взрослых!»Для гостей - композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

4 февраля -14.00

Состоится отчётный концерт народного самодеятельного коллектива хора ветеранов Хибин. В программе «По волнам нашей памяти» в исполнении сводного хора, солистов и вокальной группы прозвучат известные и любимые песни советских композиторов.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, в малом зале.

6 февраля - 10.30

Для подопечных Кировского психоневрологического интерната и центра социального обслуживания населения состоится театрализованная, игровая программа «Время радостных затей». Вход по приглашениям.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, клуб «Затейник».

6 февраля,

В Международный день саамов, Кировский историко-краеведческий музей проведет для школьников мероприятие «Сказание нойдов». Участники мероприятия узнают историю саамского народа через мифы, легенды и, конечно же, игры: юкс-юкс, ляшк-ляшк, нючкант паяс и другие.

г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 февраля – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Несравненный Ал Хирт!».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6-18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

4 февраля – 15.00

Состоится концертная программа с участием гостей из г.Апатиты: вокального ансамбля «Иван да Марья» и ансамбля танца «Ангажемент».

нп. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Апатиты

3 февраля - 14.00

Мастер-класс «Саамские узоры». Вышивка бисером.

г.Апатиты, ул.Московская, 15. МБУМП МСЦ.

3 февраля - 17.00

Состоится концерт, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Кадры кинохроники создадут тревожную атмосферу военных дней. Прозвучат песни того времени в исполнении ансамбля «Заполярье», молодежного хора «Viсtoria». После минуты молчания в память о трагических событиях после торжественных слов о героическом подвиге воинов Советской Армии и населения, оказавшегося по воле судьбы в местах сражений, в программе зазвучат радостные ноты Победы, мелодии весны и мирной надежды в концертных номерах ансамблей «Джосс», «Ангажемент», «Счастливый случай», «Здравица» и многих других. Концерт закончится праздничным финалом, воспевающим дружбу всех народов и творческий энтузиазм. Вход на концерт свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

4 февраля – 11.00

Пройдёт IV Открытый городской фестиваль-конкурс ансамблевой игры и аккомпанемента учащихся ДМШ и ДШИ «Играем вместе!». Фестиваль-конкурс является учебно-методическим и музыкально просветительским мероприятием, способствует пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, способствует пробуждению интереса к коллективному музицированию.

В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ и ДШИ в следующих номинациях: Фортепианный ансамбль: «Учитель-ученика», Фортепианный ансамбль: «Ученик-ученик», Инструментальный ансамбль: «Ученик-ученик» и «Аккомпанемент».

Ежегодно в конкурсе принимают участие учащиеся из разных городов Мурманской области. В этом году подали заявки на участие из ДШИ г. Мончегорска, ДШИ им. А.С. Розанова г.Кировск, ДШИ гАпатиты и ДМШ им. Л.М. Буркова.

Оценивают выступления участников жюри, сформированное из преподавателей школ, чьи дети участвуют в конкурсе. Победители определяются в каждой номинации. По окончании фестиваля-конкурса состоится методический круглый стол для преподавателей. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова г.Апатиты.

4 февраля - 12.00

Сотрудники городской детско-юношеской библиотеки и педагоги Дома детского творчества приглашают детей и родителей весело и с пользой провести время в «Городе мастеров». Всех ждёт игровая программа и, конечно же, мастер-классы, на которых можно будет сделать открытки «Мезенские олени», сувениры - валентинки, магнитики «Воздушный шар» и аппликацию «Медведь с подарком».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

4 февраля - 13.00

Центральная городская библиотека и клуб «Модное рукоделие» приглашают на воскресный мастер-класс «Цветок из парчи».

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

4 февраля - 13.00, 14.30 и 16.30

Конкурс по спортивным и бальным танцам «Хибинский вальс». В конкурсе примут участие танцоры из Кировска, Мончегорска, Мурманска, Североморска, Никеля, Кандалакши, Апатитов и города Полярные Зори.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова, танцевальный зал.

5 февраля - 17.00

Презентация выставки «Лапландия – саамов колыбель».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

6 февраля

Краеведческий урок для школьников «Саамы Кольского края». Цикл «К юбилею Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

6 февраля - 18.00

Мастер-класс «Саамский оберег».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

10 февраля в 15.00

Библиотека им. Л.А. Гладиной (ул. Ленина,24а) приглашает на 25-е городские и III Областные Рубцовские чтения, настоящий праздник поэзии, посвященный Николаю Рубцову. Инициатором их проведения и постоянной ведущей многие годы была Лариса Адамовна Гладина, именем которой сейчас называется библиотека. Выступят поэты и писатели Мурманского ЛИТО (руководитель Коржов Дмитрий); состоится презентация фильма А.С. Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященная Мурманскому поэту Николаю Колычеву.

Литературно-музыкальную композицию на стихи Н. Рубцова представят воспитанники детского сада «Семицветик», а также выступят представители Апатитского ЛИТО «Хибины» и молодёжного поэтического клуба «Плитк@».

Также прозвучат стихи и песни Рубцова, пройдут презентации новых краеведческих изданий.

г.Апатиты, ул. Ленина,24а. Библиотека им. Л.А. Гладиной.

15 февраля - 28 марта

«Саамская сказка»- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная традиционной культуре саамов.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека МБУК ЦБС.

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

3 февраля - 18.00

Открытие фестиваля «Северный Арбат. Весна».

4 февраля - 18.00

Концерт Влада Захарова.

9 февраля - 19.00

I концерт «Северный Арбат. Весна».

11 февраля - 18.00

Вечер фокусов от Jasson.

16 февраля - 19.00

Творческий вечер Алексея Попова.

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

4 февраля - 11.00

Начинает работу передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Состоится Международный день саамов. Программа праздника: 12.00-12.30 -торжественная церемония поднятия саамского флага (площадка у здания МБУК «ЛРНКЦ»); 12.00-18.00 - работа фотовыставки «Саамь ялл суммь» / «Мелодия саамской жизни» (Национальный культурный центр); 12.30–14.00 - саамский сход «Сарнэпь минэ баяс» / «Говорим о нас» (Национальный культурный центр); 18.00 - праздничная программа, посвящённая празднованию международного Дня саамов «Самь пеййв» - театрализованный сказ о судьбе саамского языка «Колокол Мяндаша», вечер чествования саамского народа и вручение приза общественного признания «Человек года - 2017».

с.Ловозеро, ул.Советская, 8. Национальный культурный центр.

г.Островной

2 февраля - 13.00

Час чтения для школьников, посвященный творчеству Михаила Пришвина, в Библиотечном объединении Островного (ул. Североморская, 1б)

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Библиотечное объединение Островного.

ЗАТО Заозёрск

3 и 9 февраля - 17.00

Городской фестиваль «Музыкальная палитра» в ЗАТО Заозёрск. Туры фестиваля вокального творчества и игры на духовых и ударных инструментах. ЗАТО Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

4 февраля - 15.00

Открытый городской конкурс самодеятельного творчества «Овация».

ЗАТО Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

11 февраля

Награждение победителей Городского фестиваля «Музыкальная палитра».

ЗАТО Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

ЗАТО г.Североморск

3 февраля - 16.00

В Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна состоится презентация новой книги-фильма журналиста и краеведа Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино».

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

пгт.Мурмаши

3 февраля – 14.00

На сцене ДК «Энергетик» артисты Московского Независимого театра. Сказка «Золушка».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

3 февраля – 19.00

На сцене ДК «Энергетик» артисты Московского Независимого театра. Драма «Анна Каренина».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

4 февраля - 14.00

На площади Кольского районного Центра культуры начнутся народные гулянья «Здравствуй, Солнце!» и детский саамский праздник «Радуга на снегу».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Площадь около Кольского районного Центра культуры.

г.Мурманск

3 февраля - 11.30 и 14.00

Мастер-классы от педагога детской игровой комнаты «Сказочный лес».

Перед спектаклем «Морозко» областного театра кукол педагог детской игровой комнаты «Сказочный лес» проведет для зрителей театра занимательный мастер-класс.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

3 февраля - 14.00 и 16.30

Показ фильма в рамках международного фестиваля цифрового и медиаискусства «Инверсия». Участники фестиваля представят работы, созданные при помощи современных технологий, включая цифровое и интерактивное искусство, компьютерную графику.

г.Мурманск, пр. Ленина, 90, областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

3 февраля – 15.00

Состоится презентация книги Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и ее отражение в языке». Эта монография посвящена коренному малочисленному народу Кольского Севера - саамам, его культуре и истории, этнолингвистическому потенциалу его лексики. В основу работы легли материалы, собранные автором из архивов, этнографических источников, словарей и книг духовного содержания.

В рамках презентации Виктория Борисовна представит свой научный труд и расскажет гостям об истории его создания. Бакула Виктория Борисовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета, является исследователем саамской культуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

4 февраля - 11.30 и 14.00

Мастер-класс от детского развивающего центра «Игрумка». Перед спектаклем «Госпожа Метелица» областного театра кукол педагоги детского развивающего центра «Игрумка» проведут для зрителей открытый урок.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

4 февраля - 12.00 и 15.00

Спектакль для детей театра «Зазеркалье» (г.Минск). Зрители увидят спектакль «Щенячий патруль: Спасти Цыполетту».

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

4 февраля - 13.00

Начнётся открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Ковбасы. Конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени Владимира Ковбасы состоится в областном центре второй раз. В оргкомитет конкурса поступило 10 заявок от коллективов народной песни культурно-досуговых учреждений Мурманской области из города Полярные Зори, Ковдора, Апатитов, Мурманска и Молочного. В мероприятии примут участие 120 исполнителей в возрасте от 18 лет.

Конкурсанты представят программу из трех произведений: без сопровождения, вокально-хореографическую композицию и собственную оригинальную обработку произведения любого современного российского композитора в народном стиле.

Выступления участников будут оценивать специалисты учреждений культуры Мурманской области и Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

4 февраля - 15.00

Конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». Конкурс проходит в рамках областной акции «Молодая семья». В состязаниях примут участие восемь семейных пар из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска и Полярного.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

4 февраля - 16.00

Показ документального фильма в рамках видеолектория к фотовыставке «Блокада Ленинграда». Зрители увидят третью и четвертую части многосерийного документального фильма «Дворцы взорвать и уходить».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 февраля - 18.00

выступление квартета Эммануэле Чизи (Италия). Эммануэле Чизи – выдающийся итальянский саксофонист, один из самых известных в мире джазовых музыкантов. Его концерты проходили во всех уголках планеты. Музыкант уже выступал в Мурманске в рамках двухнедельного тура по России в 2016 году. На этот раз он представит ценителям современной музыки программу из собственных произведений, а также исполнит ряд джазовых стандартов в уникальных аранжировках. Эммануэле Чизи будут сопровождать известные российские музыканты Наталья Скворцова – фортепиано (г. Москва), Владимир Кольцов-Крутов – контрабас (г.Москва), Александр Боженко – барабаны (г.Ростов-на-Дону).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Юрия Тризны» (Санкт-Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой» из цикла «С днем рождения, художник!»; «Что за совершенства эти силуэты!» из цикла «Простые вещи»; «Зимний спорт»; «Модные картинки»; «Одежда кольских саамов»; «Открытое письмо»; «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Великие политики и дипломаты»; «За Волгой для нас земли нет…»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель». «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона.

3 февраля - 14.00

В Литературной гостиной пройдёт встреча-знакомство с арома- и звукотерапией «Эфирные масла и звуки». В конференц-зале в 15.00 состоится презентация нового издания Центра народов Севера - монографии кандидата филологических наук Виктории Бакула «Духовная культура саамов и её отражение в языке».

3 февраля - 15.00

Презентация новых изданий Центра народов Севера. Мероприятие приурочено к Международному дню саамов, который отмечается 6 февраля. В презентации примут участие представители саамской общественности, краеведы, историки, студенты, специалисты музеев и архивов. Ежегодно Центр народов Севера в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» издает книги саамских авторов и литературу на языке коренного народа саами. При поддержке правительства Мурманской области публикуются произведения художественной литературы, работы по декоративно-прикладному искусству, филологические исследования, учебно-методические издания, словари, мемуаристика.

4 февраля

«Север в живописи Николая Рериха»: выставка репродукций и фотографий; «Гобелены и батик Татьяны Черномор».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Удивительная математика и механика» - по 7 февраля; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы».

3 февраля – 14.00

Музей станет интерактивной площадкой для проведения международного фестиваля цифрового и медиаискусства «Инверсия». 2 февраля в 16.00 состоится демонстрация документального кино о фольклорной музыке «Костры и звезды», затем участники просмотра пообщаются с героем картины Булатом Халиловым. 3 февраля в 14.00 пройдёт трансляция фильма «Северное дискосияние», в 16.30 - ленты «Озеро под Волчьей горой». В 17.00 начнётся беседа с создателями норвежского проекта Dark Ecology («Тёмная экология»).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

4 февраля - 13.00

Открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Ковбасы.Конкурс проходит во второй раз, в этом году в нем примут участие более 100 участников коллективов народной песни культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Гала-концерт с награждением участников начнется в 16.00.

4 февраля - 15.00

В рамках областной акции «Молодая семья» пройдёт конкурс молодых семей «В гостях у Гименея».

6 февраля - 19.00

«Музыкальная терапия» Сергея Пенкина (16+).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: живопись Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» (Санкт-Петербург); «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк».

4 февраля - 18.00

Поклонников джаза ждет новая встреча с квартетом выдающегося итальянского саксофониста Эмануэле Чизи (Emanuele Cisi, 1964 г.) (12+).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 февраля – 18.00

«Домовой».

4 февраля – 18.00

«Любовь по-французски».

10 февраля – 18.00

«Гроза».

11 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга»

11 февраля – 18.00

«Панночка».

17 февраля – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

4 февраля – 12.00

«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+

4 февраля – 15.00

«Щенячий патруль». Шоу ростовых кукол, спектакль для детей (г. Москва). 0+

4 февраля – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 февраля – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

8 февраля – 19.00

«Комедия в двух действиях». А. Коровкин. 16+

9 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

10 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. Малая сцена. 16+

11 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Расев. 6+

11 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

13 февраля – 19.00

«В рамках приличия». Комедия (г.Москва). 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

3 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

3 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

4 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 февраля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

11 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

16 февраля - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

3 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

4 февраля - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

10 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

11 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

Для взрослых:

16 февраля - 19.00

Ансамбль солистов «Голоса Заполярья» «Что день грядущий мне готовит?»

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

7 февраля - 18.00

Будет показан спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» (12+).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Со 2 февраля работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

3 февраля - 19.00

Состоится концерт группы «ZNAKI» (г.Москва). (18+).

4 февраля - 20.00

Выступит квартет Эмануэле Чизи (Италия). (18+).

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

3 февраля - 13.00

Пройдёт день научного семейного отдыха «КвантоЛэнд».

4 февраля - 15.00

Состоится V Сретенский молодёжный бал.