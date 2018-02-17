Афиша выходного дня

г.Кандалакша

17 февраля - 15.00

Игровая программа «Ай да Масленица!» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37.

18 февраля - 14.00-17.00

На центральной площади Кандалакши пройдёт народное гулянье «Широкая Масленица» в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять». В программе: театрализованное представление «Как Ваняшка да Петро Масленицу провожали»; игры, потехи, забавы «Гуляй-город»; ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Карусель мастеров»; прощание с Масленицей; в 15.00 – подведение итогов открытого городского фестиваля снежных фигур «Кандалакшские фантазии».

г.Кандалакша, центральная площадь города.

г.Кировск

17 и 18 февраля

В городе пройдёт традиционный фестиваль - конкурс снежных скульптур среди дошкольных и общеобразовательных учреждений «Снеговичок» - 2018».

К участию приглашаются: сотрудники, воспитанники и обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом проведения конкурса являются участки, прилегающие к территории дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Конкурс проходит по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция», показ костюмов снеговика – «Модный Снеговик», «Озорной Снеговик» - тематические работы (Снеговик или композиция с ним), выполненные в различных техниках декоративно – прикладного творчества.

Подведение итогов конкурса и награждение состоится на городском празднике «Широкая Масленица», который состоится 18 февраля. Заявки на участие принимаются до 6 февраля.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17 февраля - 13.30

Кировский Дворец культуры приглашает детей с родителями на детскую развлекательную программу «На масленицу не зевай – гостей встречай!» Хотите весело провести время, поучаствовать в интересных играх, конкурсах, забавах, украсить своими руками блины, отведать угощения – приходите в кафе «Сказка» Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17 февраля – 14.00-14.30

Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

17 февраля – 14.30-16.00

Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

18 февраля - 13.00

Конный клуб «Ласточка» приглашает детей с родителями на самый весенний народный праздник Масленицу! Гостей ждут любимые народные забавы, весёлые конкурсы, катание на лошадях, хоровод со сказочными героями и, конечно же, угощения!

г.Кировск, ул. Ботанический сад, конный клуб «Ласточка».

18 февраля – 15.00

Состоится встреча со специалистами Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области. Будут даны консультации по вопросам: в каких случаях старый полис ОМС подлежит замене, могут ли получить медицинский полис иностранные граждане, а также где и на основании каких документов можно оформить полис ОМС единого образца, в каких случаях медицинские услуги должны быть оказаны бесплатно, можно ли самостоятельно выбрать поликлинику и врача, куда обращаться, если отказали в медицинской помощи по полису ОМС и другие. Вход свободный.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, читальный зал.

21 февраля – 12.00

В клубе «Затейник» Кировского Дворца культуры для ребят 2-го класса школы № 5 состоится игровая программа «Курс молодого бойца». Ребята будут проходить испытания, как настоящие бойцы и защитники Родины, а в конце мероприятия, каждая команда получит звание в соответствии со звездочками, которые они будут получать в ходе испытаний.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Клуб «Затейник».

21 февраля – 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки «Притяжение суровых Хибин», в рамках которого пройдёт беседа руководителей лавинной службы и сотрудников МЧС со старшеклассниками школы № 2. Выставка будет интересна и полезна не только жителям, но и гостям города. На ней представлена информация о лавинах, как об опасных природных явлениях, об истории лавинной службы в нашем крае, о работе сотрудников МЧС и хибинских лавинщиках.

г.Кировск, мкр. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает во все дни с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).

21 февраля – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Квартет выдающихся трубачей». Речь пойдёт о четырех великих трубачах нашего времени: Уинтоне Марсалисе, Артуро Сандовале, Джоне Фэддисе и Джеймсе Моррисоне. Украшением вечера станет выступление семейного дуэта Юлии и Галины Буланкиных.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

17 февраля - 14.00

Сельский дом культуры нп.Коашва приглашает всех желающих на традиционное массовое гуляние «Масленичный разгуляй», которое состоится на площади у Дома культуры. В программе гуляния: веселые конкурсы, народные песни, театрализованное представление и конечно же традиционное угощение – блины и горячий чай.

нп.Коашва, 2. Сельский дом культуры.

нп.Титан

17 февраля - 18.00

В сельском Доме культуры нп.Титан для подростков и молодежи состоится игровая конкурсно-развлекательная программа «Акуна Матата».

В программе: танцевальный микс, весёлый конкурс «любвемобильники», игры, встреча с друзьями и позитивное настроение.

нп.Титан, 14. Дом культуры нп.Титан.

г.Апатиты

17 февраля - 12.00

Семейный выходной в библиотеке «День саамской семьи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС библиотека семейного чтения.

17 февраля - 12.00

Пройдёт встреча с молодой талантливой детской писательницей Анастасией Строкиной. Анастасия Строкина, популярная детская писательница, поэт, переводчик. Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей, лауреат специального приза от издательства «Компас-Гид». Лауреат Волошинского конкурса, литературного фестиваля в Черногории. Призер конкурсов перевода при Британском Совете. Родилась в 1984 году в поселке Луостари Печенгского района Мурманской области.

В 2007 году Анастасия Строкина окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Училась в аспирантуре РГГУ, Работала переводчиком на военном заводе, преподавателем иностранных языков, экскурсоводом. Переводит с английского, французского, сербского, датского, итальянского языков.

Первой серьезной публикацией Анастасия считает свой перевод из Т.С. Элиота, напечатанный в № 2 журнала «Нева» за 2003 год.

Написала цикл сказок «Кит плывет на север». Это была дебютная книга Анастасии Строкиной как детского писателя, с которой она вышла в финал Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина (2014).

Другая сказочная повесть – «Совиный волк» - принесла писательнице победу в номинации «Родная природа» на конкурсе «Новая детская книга-2016».

Много удивительных событий происходит с героями новой книги Анастасии Строкиной «Бусина карманного карлика», которая вышла в издательстве «КомпасГид» в конце 2017 года. Книга попала в топ-лист 2017: детская литература выставки «Non-fiction».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

17 февраля - 14.00

«Сказки старого дивана»: читаем добрые сказки, разгадываем веселые викторины и смотрим добрые мультфильмы.

г.Апатиты, ул. Зиновьева 8. Городская библиотека № 1.

17 февраля - 15.00-17.00

«День саамской семьи». В программе: 15.00 - экскурсия по выставке саамских рукоделий «В краю северного сияния» и мастер-класс по изготовлению рукавички с саамским узором; 16.00 - игровая программа «Зов тундры»; 17.00 -чай с травами и пирогами с брусникой.

г.Апатиты, ул. Кирова 15. Библиотека семейного чтения.

17 февраля - 18.00

В молодёжном социальном центре пройдёт вечер любителей вокала «В двух шагах от мечты». Участники вечера - не профессиональные вокалисты, а любители из Апатитов, Кировска, Мончегорска, которые занимаются менее 2-х лет. Желание научиться правильно петь - это их хобби, и помогает участникам в этом Ирина Андреевна Рамзина. Прозвучат песни о любви в разных проявлениях и разных жанрах, так что всё, что можно говорить о любви, будет спето! Приходите и познакомьтесь с обычными людьми, но которые уже в двух шагах от мечты!

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр».

18 февраля - 13.00

Мастер-класс по изготовлению куклы – Масленицы.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

18 февраля - 13.00

Фольклорный праздник «Февраль – месяц студёный» и мастер-класс по изготовлению традиционной куклы русского севера.

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 февраля - 14.00

Центральная библиотека и городская детско-юношеская библиотеки приглашают детей и родителей на праздник «Широкая масленица» в парк на улице Пушкина. Праздник пройдёт в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Детей и взрослых ждут конкурсы и забавы, народные песни и танцы. Вместе с ансамблем фольклорной песни «Долинушка» и студией народного творчества «Ярушко» участники праздника вспомнят старинные русские традиции масленичных гуляний, смогут принять участие в гаданиях, а также попробовать блины. Завершится праздник, как и полагается, сожжением чучела Масленицы.

г.Апатиты, парк на улице Пушкина.

18 февраля - 15.00

Весёлая Масленица, народное гулянье с песнями, танцами, забавами да потехами. Скоморохи представят хозяйку праздника – Масленицу, зрители встретят долгожданную весну. Театрализованный концерт с участием творческих коллективов «Здравица», «Заполярье», «Джосс», «Счастливый случай», «Лучики надежды», «Росы», «Колдовское зелье» и др. завершится торжественным сжиганием чучела Масленицы. Будет организована торговля горячими блинами и другими масленичными угощениями, оформлены игровые площадки с разнообразными аттракционами.

г.Апатиты, площадь Дворца культуры.

18 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская по книге В. Кастрючин «Сказки птички-невелички» и мастер-класс «Птичка».

г.Апатиты, ул. Дзержинского 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 февраля - 15.00

Мастер-класс «Подарок папе».

г.Апатиты, ул. Ленина 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

19 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Неразгаданные тайны Кольской земли», встреча с сотрудником Кольского центра охраны дикой природы, главным редактором «Земля ТРЕ» Вадимом Лихачёвым.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

19 февраля - 15.00

Состоится Открытый городской конкурс по сольфеджио «Эрудит» для учащихся средних классов. Конкурс по сольфеджио – форма творческого соревнования учащихся, позволяющая выявить не только знание учебного материала, но и умение применять эти знания в практической творческой деятельности. Цель конкурса – выявить наиболее одаренных детей, повысить интерес к предмету «Сольфеджио», активизировать методическую работу по внедрению инновационных методов преподавания. В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ им. Л.М, Буркова, ДШИ г. Апатиты и близлежащих районов.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

21 февраля - 16.00

Состоится V Открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе «Музыка барокко». Конкурс проводится среди учащихся средних, старших классов и раннего профессионального обучения ДМШ и ДШИ в форме мультимедийной презентации. Цели и задачи конкурса – реализация научно-познавательных интересов и выявление творческих способностей учащихся ДМШ и ДШИ, осмысление значимости того или иного музыкального, художественного явления в национальной и мировой культуре, приобретение учащимися навыков самостоятельной работы с информацией, создания компьютерной презентации по теме, профессиональная ориентация учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, подготовка к поступлению в специальные профессиональные учебные заведения, развитие умения вести дискуссию, лаконично и интересно излагать тему, демонстрировать эрудицию, выдержку и артистизм. В конкурсе примут участие учащиеся ДМШ им. Л.М.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

17 февраля - 18.00

Вокальный вечер И. Рамзиной.

24 февраля - 18.00

Танцы на «Северный Арбат. Весна».

25 февраля - 18.00

II концерт «Северный Арбат. Весна».

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

Февраль

Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.

Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

17 февраля - 12.00

Конкурс снежных арт-объектов «Снеговик-2018» в рамках закрытия фестиваля снежных скульптур в Мончегорске. Фестиваль снежных скульптур в рамках проекта «Мастерская снега» благотворительной программы «Мир новых возможностей» проходит с 14 февраля. Мероприятие организовано администрацией Мончегорска при поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель».

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

г.Оленегорск

18 февраля - 12.00

Народное гуляние на центральной площади и мотогонки на льду в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

г.Оленегорск, оз. Банное.

г.Заозёрск

18 февраля – 12.30

Городской фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!» в Заозёрске.

г.Заозёрск, городская площадь.

ЗАТО Островной

17 февраля - 14.00

Массовое народное гулянье «Широкая масленица» в ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

17 февраля - 16.00

Деловая игра «Умей уважать людей и самого себя» в Доме детского творчества ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Доме детского творчества.

17 февраля - 16.00

Презентация авторского сборника «Блики солнца» Валентины Двининой. Валентина Двинина – член литературного клуба «Феникс».

ЗАТО Островной, ул. 50 лет Октября, 8, сектор по работе с молодёжью «Содействие» центра «Гармония».

г.Мурманск

17-20 февраля - 10.00-20.00

Информационная акция «Служу России», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Состоятся просмотры документальных фильмов, слайд-шоу, тестирование, игры и много другое.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

17 и 18 февраля - 11.00-19.00

IX региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы артисты-пианисты». В конкурсе в номинации «Аккомпанемент» примут участие 28 ансамблей и 45 участников из 24 школ искусств области.

г.Мурманск, ул. Торцева, 14. Детская школа искусств № 3.

17 февраля - 11.30 и 14.00

Празднование Масленицы перед спектаклем «Саамская сказка» областного театра кукол.

г.Мурманск. ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

17 февраля - 13.00

Киновечер, посвященный Дню защитника Отечества.В программе вечера – музыкальная киновикторина «Когда поют солдаты», просмотр остросюжетного художественного фильма «Экипаж» с тифлокомментариями.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

17 февраля - 14.00

Акция «Спасем Землю!» в Мурманском областном краеведческом музее. Акция проводится совместно с членами Мурманской общественной экологической организации «Природа и Молодёжь». Гости музея узнают о «зеленом образе жизни» и смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению блокнотов из вторичного сырья.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

17 февраля - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени». В соревновании примут участие мужчины от 60 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Мончегорска.

Каждый конкурсант подготовит 3 задания. Во время первого этапа «Разрешите представиться» участники покажут визитные карточки в творческой форме. Конкурс «Любви все возрасты покорны» позволит конкурсантам посостязаться в красноречии, а во время этапа «Когда в душе поет весна» «рыцари» исполнят творческие номера.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

17 февраля – 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт лекция «Забытый город» из цикла «Край, в котором я живу». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз библиотекари приглашают отправиться на виртуальную прогулку по улицам Мурманска. Это необычное путешествие по улицам города, который остался в планах, чертежах и проектных документах.

Гид в этом путешествии - мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России, сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

17 февраля - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Могучий бас России» В исполнении народного самодеятельного коллектива Дворца культуры им. С.М. Кирова ансамбля солистов «Орфей» прозвучат произведения из репертуара великого русского баса Федора Шаляпина. Слушатели познакомятся с интересными фактами из жизни и творчества знаменитого артиста, а также с выставкой изданий, посвященных Федору Шаляпину, из фонда библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

18 февраля - 11.30 и 14.00

Празднование Масленицы перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы» Мурманского областного театра кукол.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

18 февраля - 12.00

На площадке около здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится праздник «Масленицу встречаем – весну зазываем!». Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть.

В мероприятии примут участие специалисты Передвижной детской библиотеки. Вместе с библиотекарями на встречу с читателями придут герои любимых детских книг кот Матроскин, почтальон Печкин, Снеговик.

Состоятся народные развлечения и забавы - подвижные игры, песни и танцы, творческие задания.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Площадка около здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

18 февраля - 13.00

Зал новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки распахнёт свои двери для любителей подросткового фэнтези. Областная детско-юношеская библиотека ждет в этот день читателей, которые любят миры Часодеев, Зерцалию, знают все о «Мутангелах», Гарри Поттере, обожают «Витчхантеров», «Техноведьму» и «Пардус».

Сходка «Терра Инкогнита» - это интересные знакомства, литературные игры и конкурсы, живое общение, обсуждение увлекательных книг, призы от издательства «Росмэн», акция «Приведи друга», награждение самых преданных членов клуба «Terra Incognita»и многое-многое другое...

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

18 февраля – 14.00

Театрализованные народные гулянья «Широкая Масленица» в Мурманске. Мероприятие состоится в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». В 12.00 откроются торговые ряды с праздничной продукцией. В 13.00 работу начнут игровые площадки. С 14.00 гостей праздника ждет театрализованная программа – веселые скоморохи и выступления народных творческих коллективов Мурманска. Завершится праздник шествием и торжественным запуском чучела Масленицы в небо.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

18 февраля - 14.30

Гала-концерт областного фестиваля хореографического искусства «Звёздный дождь.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

18 февраля - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро». Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Мурманчанам и гостям города спектакль представит Ансамбль солистов «Орфей» Областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

Спектакль «Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы XVII века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из города Североморска под руководством Марии Вишняковой.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

18 февраля - 16.00

Показ фильмов в рамках видеолектория к фотовыставке «Блокада Ленинграда». Зрители увидят седьмую и восьмую части многосерийного видеофильма «Дворцы взорвать и уходить» («НКВД против мокриц», «Тапочки профессора Яковлева»).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

18 февраля - 17.00

В Мурманской областной филармонии пройдёт открытие фестиваля «Музыкальное приношение». В программе – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Унаи Уреччо. Солист - Дмитрий Онищенко (фортепиано, г.Москва).

Прозвучат сочинения Иоганна Георга Леопольда Моцарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Альфреда Гарриевича Шнитке.

В Мурманск Унаи Урречо приедет впервые. Известный дирижер является основателем и художественным руководителем Hwaseong Festival Orchestra, главным дирижером Kwangsung Philharmonic Orchestra.

Дмитрий Онищенко – лауреат международных конкурсов. Выступает в концертных залах многих стран мира, среди которых Большой зал Московской консерватории, Concertgebouw (Амстердам), зал имени А. Корто (Париж), Minatomirai Hall в Йокогаме (Япония), Steinway Hall в Нью-Йорке…

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

21 февраля – 15.00

Старейшее в Мурманской области образовательное учреждение, которое оказывает поддержку детям-инвалидам и помогает им получить образование, отметит своё 65-летие. Торжественный праздник, посвящённый этому событию, пройдёт в стенах школы. В мероприятии примут участие министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.

г.Мурманск, ул. Калинина, 36. Мурманская коррекционная школа № 1.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Графика Юрия Тризны» (г.Санкт- Петербург); «Живопись Натальи Авдеевой»; «Что за совершенства эти силуэты!»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Живопись и графика О.М. Богдановой»; «Клуб «Солнцецвет арктический».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаток саамской письменности. К 95-летию со дня рождения Георгия Керта»; «Листая страницы твои в юбилей»: выставка изданий к юбилеям Георгия Вайнера и Жоржа Сименона; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Великие политики и дипломаты»; «Мы - Российской Арктики начало»; «Остановленные мгновенья»; «Возрожденная обитель».

17 февраля – 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт лекция «Забытый город» из цикла «Край, в котором я живу». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз библиотекари приглашают отправиться на виртуальную прогулку по улицам Мурманска. Это необычное путешествие по улицам города, который остался в планах, чертежах и проектных документах.

Гид в этом путешествии - мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России, сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

17 февраля - 15.00

В областной универсальной научной библиотеке пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвященный 145-летию Федора Шаляпина.

Выдающийся русский певец Фёдор Иванович Шаляпин соединил в своём творчестве яркие вокальные данные и необыкновенное актёрское мастерство, оказал большое влияние на мировое оперное искусство.

Областная научная библиотека приглашает на вечер мурманчан старшего поколения.

Прозвучат произведения из репертуара великого русского баса в исполнении народного самодеятельного коллектива Дворца культуры им. С.М. Кирова ансамбля солистов «Орфей». Слушатели узнают интересные факты из жизни и творчества знаменитого артиста, познакомятся с выставкой изданий из фонда библиотеки, посвященных Федору Шаляпину.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

18 февраля - 12.00

На площадке около здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится праздник «Масленицу встречаем – весну зазываем!». Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть.

В мероприятии примут участие специалисты Передвижной детской библиотеки. Вместе с библиотекарями на встречу с читателями придут герои любимых детских книг кот Матроскин, почтальон Печкин, Снеговик.

Состоятся народные развлечения и забавы - подвижные игры, песни и танцы, творческие задания.

18 февраля - 13.00

Зал новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки распахнет свои двери для любителей подросткового фэнтези. Областная детско-юношеская библиотека ждет в этот день читателей, которые любят миры Часодеев, Зерцалию, знают все о «Мутангелах», Гарри Поттере, обожают «Витчхантеров», «Техноведьму» и «Пардус».

Сходка «Терра Инкогнита» - это интересные знакомства, литературные игры и конкурсы, живое общение, обсуждение увлекательных книг, призы от издательства «Росмэн», акция «Приведи друга», награждение самых преданных членов клуба «Terra Incognita»и многое-многое другое...

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Деревенские зарисовки»; «Пейнтбол в Мурманской области»; «Всё для Победы»; «Море – наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.

17 февраля - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени». В соревновании примут участие мужчины от 60 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Мончегорска.

Каждый конкурсант подготовит 3 задания. Во время первого этапа «Разрешите представиться» участники покажут визитные карточки в творческой форме. Конкурс «Любви все возрасты покорны» позволит конкурсантам посостязаться в красноречии, а во время этапа «Когда в душе поет весна» «рыцари» исполнят творческие номера.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

17 февраля – 16.00

В День спонтанного проявления доброты пройдёт благотворительный бал. Его организатор – Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга».

В России 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца. И в рамках этого года волонтеры Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» организуют праздничный вечер, посвященный Дню спонтанного проявления доброты.

Для гостей бала выступят артисты со всей области – волонтеры праздника, а также благополучатели – дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями. Кроме того, в этот день откроется выставка-ярмарка изделий ручной работы. Участников благотворительного праздника ждут и другие сюрпризы в рамках программы вечера.

В рамках вечера руководители учреждений и организаций области, депутаты, творческие деятели и другие гости помогут детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, детям из малообеспеченных многодетных семей. Праздник является благотворительной акцией, боксы для сбора пожертвований будут размещены при входе в зал. Каждый участник станет в этот день благотворителем.

Принять участие в этой акции поддержки нуждающихся смогут все желающие.

18 февраля - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится показ спектакля «Из жизни Фигаро». Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Мурманчанам и гостям города спектакль представит Ансамбль солистов «Орфей» Областного Дворца культуры им. С.М. Кирова. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

Спектакль «Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы XVII века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

В спектакле принимает участие балетная студия «Сильфида» из города Североморска под руководством Марии Вишняковой.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Фрагменты. Графика и керамика Вероники Вологжанниковой»; «Блокада Ленинграда»; «Игра цвета. Бисероплетение Надежды Гвоздюк»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».

18 февраля – 17.00

В Мурманской областной филармонии пройдёт открытие фестиваля «Музыкальное приношение». В программе – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Унаи Уреччо. Солист - Дмитрий Онищенко (фортепиано, г.Москва). Прозвучат сочинения Иоганна Георга Леопольда Моцарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Альфреда Гарриевича Шнитке.

20 февраля – 19.00

Шлягеры ХХ века.

23 февраля – 17.00

Концерт Алессандро Бьянки (орган).

24 февраля – 18.00

Концерт Алексея Набиулина.

25 февраля – 17.0

«Терем–квартет» и Е.Панченко (орган).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

«Ловушка для одинокого мужчины».

18 февраля – 11.00

«Грибной переполох».

18 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

24 февраля – 18.00

«Рядовые».

25 февраля – 18.00

«Примадонны».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 февраля – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

17 февраля – 19.00

«…Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок». Й. Лады, М. Береговая. 6+

18 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

21 февраля – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

22 февраля – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

23 февраля – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

24 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 февраля – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 февраля – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

25 февраля – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

26 февраля – 19.00

«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба. Выставка продлится до 18 февраля.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

17 февраля - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

17 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

18 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

25 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

17 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

18 февраля - 11.30 и 14.00

Празднование Масленицы перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы» Мурманского областного театра кукол.

18 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

25 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Колобок».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

21 февраля – 14.00

Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 21 февраля года проводится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018», посвящённый 80-летию со дня образования Мурманской области. Цель мероприятия - популяризация кадетского движения, формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности кадет.

К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, кадетских классов образовательных организаций Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар в возрасте от 13 до 18 лет.