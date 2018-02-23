Афиша выходного дня
г.Кандалакша
24 февраля - 16.00
Впервые на сцене ДК «Металлург» состоится открытый городской фестиваль творчества среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Сила! Мужество! Талант!».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
24 февраля - 17.00
Благотворительная акция в Кандалакше в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять». Волонтеры Кандалакши проведут беспроигрышную лотерею, призами в которой будут поделки воспитанников центра содействия социальному развитию молодёжи «Гармония».
г.Кандалакша, центральная площадь.
24 февраля - 18.00
Праздничная игровая программа в честь Дня защитника Отечества «Я бы в армию пошёл» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка». г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».
г.Ковдор
24 февраля - 12.00
На ГЛК «Варс» пройдёт мальчишник с экстремальной гонкой «Зимний забег».
г.Ковдор, Ковдорский горнолыжный комплекс «Варс».
28 февраля – 11.00
В Ковдорском районном краеведческом музее начнёт работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Собаки на войне».
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
г.Кировск
24 и 25 февраля – 12.00
В баре «Йети» будет проходить благотворительный семейный фестиваль. В программе: выступление мурманской студии этнических барабанов «DrumTamTam», книжная мастерская московского издательства «Крылья», показ спектакля «Человечек из часов» петербургского театра «ТриЧетыре» и многое другое.
г.Кировск, ул.Кондрикова, 19 корп. 13. Бар «Йети».
г.Апатиты
25 февраля – 18.00
ДК имени В.К. Егорова приглашает на концерт саксофониста из Израиля «J.Seven».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
26 февраля - 19.00
Во Дворце культуры будет показана комедия «Авантюристка, или Как найти мужа» (12+). В главных ролях - Оксана Сташенко и Александр Носик.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»
(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)
Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:
24 февраля - 18.00
Танцы на «Северный Арбат. Весна».
25 февраля - 18.00
II концерт «Северный Арбат. Весна».
3 марта - 18.00
Рок Light.
4 марта - 18.00
Творческий вечер Никиты Васильева.
9 марта - 19.00
Творческий вечер Александры Евдокимовой.
10 марта - 18.00
Закрытие «Северный Арбат. Весна».
г.Мончегорск
25 февраля - 18.00
Городской центр культуры приглашает на комедию «Авантюристка, или Как найти мужа» (12+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
Февраль
Работает передвижная выставка «Олимпийский огонь на Северном полюсе» Мурманского областного краеведческого музея. Информационные планшеты расскажут о том, как олимпийский огонь побывал на Северном полюсе. Выставка была подготовлена ФГУП «Атомфлот» и передана в Мурманский областной краеведческий музей на постоянное хранение. Автор фотографий – Валерий Василевский.
Эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» стала самой продолжительной. Олимпийский огонь зажегся на Северном полюсе. В самое сердце Арктики его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».
В месте, где сходятся все меридианы и часовые пояса, финальный факелоносец арктического этапа эстафеты олимпийского огня заслуженный исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров зажег чашу в окружении факелоносцев, держащих в руках флаги своих стран – участниц Арктического совета. Олимпийский праздник в сердце Арктики завершился ярким лазерным 3D шоу. Выставка работает до 25 февраля.
г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.
с.Ловозеро
23 февраля - 14.00
В ЦРДК состоится праздничный концерт «Память - победам! Песни - солдатам!».
с.Ловозеро, ул.Советская, 30. Ловозерский ЦРДК.
г.Полярный
Февраль
В городском историко-краеведческом музее работает выставка Мурманского областного краеведческого музея «История гражданской обороны Кольского Севера».
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ЗАТО г.Североморск
23 февраля – 8.50
Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 8.50-9.30 - торжественный подъём Военно-морского флага на кораблях Северного флота, вынос боевых знамен в береговых частях; 12.00-13.00 - строевая прогулка частей Североморского гарнизона; 11.00-13.00 - торжественная церемония принятия в ряды «Юнармия» учащихся образовательных учреждений г. Североморск на кораблях Северного флота.
ЗАТО г.Североморск.
24 февраля – 10.00
Состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 10.00-12.00 - митинг на Приморской площади, возложение венков и цветов к памятнику героям-североморцам – защитникам Заполярья. Торжественное прохождение исторических взводов и войск Североморского местного гарнизона; 12.00-13.00 - торжественная церемония присвоения противодиверсионному катеру почётного наименования «Валерий Федянин»; 15.00-17.00 - чемпионат Северной военной хоккейной лиги. Матч среди команд «К-21» и «Арктика».
ЗАТО г.Североморск, Приморская площадь.
25 февраля - 18.00
Во Дворце культуры «Строитель» состоится показ комедии «Авантюристка, или Как найти мужа» (12+).
ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».
п.Сафоново-1
25 февраля - 12.00-14.00
Военно-историческая реконструкция боев по разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье (1944 год) в п.Сафоново.
п.Сафоново-1.
пгт.Мурмаши
25 февраля - 14.00
ДК «Энергетик» приглашает на праздничный концерт «Русский солдат не знает преград».
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.Мурманск
23-25 февраля – 16.00
На сценической площадке детской театральной школы в Мурманске проходит международный фестиваль «Грани-2018» – творческая лаборатория среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов. Фестиваль направлен на поддержку разных направлений детского и молодежного любительского театра.
В этом году на фестивале будет показано 19 спектаклей, в которых примут участие более 200 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полярного, Апатитов, Североморска, Гаджиево, Мурмашей, Мурманска и Тбилиси. Всего за время существования проекта в «Гранях» приняло участие более тысячи человек и более 80 театральных самодеятельных коллективов из России, Норвегии, Германии, Финляндии, Грузии.
В рамках фестиваля состоятся конкурсные показы, будут организованы «круглые столы» и мастер-класс по театральным дисциплинам – их проведут ведущие театральные педагоги и режиссёры Москвы, Санкт-Петербурга и Тбилиси.
В состав жюри вошли представители Союза театральных деятелей РФ, театральных вузов России, ведущих театров России и Грузии.
Организаторы и учредители проекта «Грани-2018» – комитет по культуре администрации города Мурманска, театральное общество «Театр Аериен» (Грузия) и мурманская детская театральная школа.
г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Мурманская детская театральная школа.
23 февраля - 17.00
Состоится концерт «От Баха к современности» в исполнении Алессандро Бьянки (орган), Италия. Маэстро из Италии является главным органистом базилики Святого Павла в Канту и художественным руководителем музыкальной ассоциации «Amici dell Organo di Cantu».
Музыкант предложит публике программу «От Баха к современности», в которой прозвучат сочинения известных композиторов XVII-XIX вв. и современников - Джона Раттера, Энрико Пазини, Ханса Увэ Хильшера.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманской областной филармонии, концертный зал.
23 февраля - 18.00
24 февраля – 18.00
25 февраля – 14.00
Областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова соберёт юных любителей авторской песни на детско-юношеском конкурсе «Маленький фонарщик». Участники в возрасте до 18 лет из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь продемонстрируют исполнительское мастерство в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбли», «Исполнитель» и «Поэтическая».
В этом году организаторы выделили специальную номинацию, посвященную 80-летию со дня рождения выдающегося актёра и барда Владимира Высоцкого.
В рамках конкурса будут организованы экскурсионные программы, фестивальные концерты, вечер общения участников конкурса «Гитара по кругу» и мастер-классы от членов жюри.
Торжественное открытие конкурса «Маленький фонарщик» состоится 23 февраля в 18.00, гала-концерт и церемония награждения – 25 февраля в 14.00.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова.
24 февраля - 11.00
Начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке представлены фотографии, которые рассказывают о применении различных видов животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 годах.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на службе в Красной Армии состояли различные животные – лошади, олени, собаки, верблюды, ослы, голуби. На Карельском фронте массово использовались лошади, северные олени и собаки.
Лошади были основной тягловой силой армии. Они перевозили артиллерию и раненых, обозы и полевые кухни. По штату 1941 года стрелковому полку РККА полагалось 477 лошадей – 84 верховых, 90 артиллерийских, 303 обозных. В каждом полку был предусмотрен ветеринарный лазарет. Общая численность кавалерии Красной Армии по штатам военного времени по состоянию на 22 июня 1941 года составляла: людей – 133940, лошадей – 117970.
В условиях Крайнего Севера войска далеко не всегда могли использовать обычный транспорт на механической или конной тяге. Опыт местного населения показывал, что наиболее пригодным, а иногда и единственным средством передвижения здесь оставались оленьи и собачьи упряжки...
Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И. Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, старший техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др.
Выставка работает до 1 апреля.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.
24 февраля - 11.00
Начнёт работу мини-выставка «Настроение», которая представляет наиболее интересные предметы, поступившие в музей в предыдущем году. В витрине посетители увидят настольные скульптуры 1950-х гг.: «Папа Карло и Буратино», «Девочка с цыплятами», «Девушка с прялкой».
На выставке будут представлены сувенирные куклы в поморских костюмах, выполненные в 2015 году по оригинальным образцам конца ХIХ века, хранящимся в фондах Мурманского областного краеведческого музея.
На выставке будет показан кофейный сервиз 1960-х годов известного Тюрингского фарфорового завода «KAHLA», ГДР. Настроение создадут женские шляпы Чехословацкой фирмы «Дамский шик» и Ленинградской фирмы «Ладога», а также перчатки 1970-1980-х годов, переданные мурманчанами в дар музею. Выставка «Настроение» для тех, кто хочет получить «частичку» хорошего настроения в преддверии весны, перенести её в свой дом, передать своим родным и друзьям.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.
24 февраля - 11.30 и 14.00
Мастер-класс по устному счету перед спектаклем «Зима в Простоквашино». Перед спектаклем «Зима в Простоквашино» инструкторы Центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для зрителей театра мастер-класс по ментальной арифметике.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.
24 февраля - 12.00
В Мурманском областном краеведческом музее состоится День семейного отдыха, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Для участников мероприятия пройдет экскурсия «Герои – защитники Заполярья» по экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Юные посетители рассмотрят предметы из солдатского вещмешка и увидят солдатскую фляжку, котелок, ложку-вилку и другие предметы. Музейный сотрудник расскажет об оружии Победы, винтовке Мосина образца 1891/1930, самого распространённого стрелкового вооружения Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Ребята примут участие в викторине и разгадают многочисленные головоломки, логические задачи, ребусы и шарады на военную и историческую тематику. Самые активные участники получат призы.
В завершение занятия ребята смастерят открытку-сувенир в технике «аппликация».
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения, 1-й этаж.
24 февраля - 13.00
Пройдёт областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». Учащиеся кадетских классов учреждений общего образования, воспитанники клубов юных моряков и военно-патриотических клубов учреждений культуры и дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Кировска, Гаджиево, Заозерска и Оленегорска примут участие в состязаниях интеллектуального, спортивного и творческого характера.
Во время конкурса строевой подготовки «Хорош в строю – силён в бою» ребята продемонстрируют исполнение строевой песни в движении и умение выполнять отделением строевые приемы. Этап «Кадеты-Live» позволит участникам рассказать про один день из жизни кадетов с помощью видео. Конкурс «Героям слава на все времена!» раскроет творческие способности ребят. Команды представят литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности, посвященные подвигам героев России на страже и защите Родины. Во время квест-игры «Юные разведчики» конкурсанты решат историческую головоломку, связанную с одной из вех Великой Отечественной войны.
На протяжении всего конкурса члены жюри будут оценивать физическую подготовку, эрудицию, правильность и быстроту выполнения заданий. Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. По итогам конкурса строевой подготовки самый инициативный, решительный и грамотный командир отделения получит звание «Лучший командир».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова.
24 февраля - 15.00
Областной конкурс среди военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах». В этом году конкурс посвящен 80-летию со дня образования Мурманской области. Тема конкурса «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
24 февраля - 15.00
Открытие выставки литовского текстиля «Три познания природы». Выставка подготовлена Международной Гильдией Мастеров при поддержке Генерального консульства Литовской республики в Санкт-Петербурге, Литовского культурного общества г. Мурманска «Литва».
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.
24 февраля - 18.00
Концерт «Для сильных духом мужчин...» Алексея Набиулина (фортепьяно, г.Москва). Пианист Алексей Набиулин – лауреат международных конкурсов, серебряный медалист XII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В его исполнении прозвучат сочинения Петра Ильича Чайковского, Роберта Шумана и Фредерика Шопена.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, II этаж, музыкальная гостиная.
25 февраля - 10.00
День открытых дверей «В библиотеку всей семьей». Для гостей Дня открытых дверей состоятся семейные конкурсы, викторины, мастер-классы и многое другое.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
25 февраля – 11.00
В Мурманской детско-юношеской библиотеке состоится День открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Специалисты всех отделов детско-юношеской библиотеки предложат гостям принять участие в комплексе занятий и развлечений для всей семьи от младших дошкольников до учащихся, студентов, родителей, бабушек и дедушек.
Пройдут семейные конкурсы, многочисленные мастер-классы, фитнес-занятия, викторины. Состоятся знакомство с роботом «Деревяка», школа компьютерной графики, семейные праздники и концерты.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская детско-юношеская библиотека, все отделы библиотеки.
25 февраля - 12.00
На сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». В мероприятии примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов: Петрозаводск, Гатчина, Пушкин, Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, а также поселка Никеля.
Состоятся конкурсные просмотры, во время которых ансамбли представят танцевальные номера в следующих номинациях: танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс», танцевальные композиции отечественной программы, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и шоу-номера.
Жюри будет оценивать сценическую культуру, оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство и соответствие хореографической композиции музыкальному материалу.
В 16.00 состоится гала-концерт конкурса и торжественное награждение победителей.
Все участники награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
25 февраля - 13.00
Заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы клуба – известный мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин – представят документальный фильм «Кобра над океаном». Фильм посвящён памяти военно-морского лётчика генерал-майора Героя Российской Федерации Тимура Автандиловича Апакидзе и его сослуживцам. Участникам мероприятия будут представлены не вошедшие в фильм фрагменты и редкие фотодокументы по истории Кольского края.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.
25 февраля - 15.00
Показ документальных фильмов о Петре Первом из циклов «Век Русского музея» и «История одного шедевра». Зрители увидят фильм «Избранники Клио. Петр I» в рамках авторской программы директора Русского музея Владимира Гусева из цикла «Век Русского музея». Также состоятся показы документальных фильмов из цикла «История одного шедевра»: «К.К.Штейбен. Петр Великий в детстве, спасенный матерью от ярости стрельцов»; «И.-Г. Таннауер. Петр I в Полтавской битве»; «С. Хлебовский. Ассамблея при Петре I»; «И. Никитин. Петр I на смертном ложе».
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.
25 февраля - 15.00
На главной площади Мурманска стартует I фестиваль «Гонкикартонки» - гонки на санях из картона с ледяных горок.
г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Площадь Пять Углов.
25 февраля - 15.00-18.00
Будет проходить «Блинный забег». Девушки побегут с блинами на сковородках, а вот юношам достанутся блины от штанги. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы и вкусное угощение.
г.Мурманск, ул.Бондарная, 10а. Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания.
25 февраля - 17.00
Концерт «Есть только миг…» в исполнении «Терем-квартета» и Елизаветы Панченко (орган), г. Санкт-Петербург. В программе – оригинальные транскрипции и фантазии на темы шедевров музыкальной классики.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» из коллекции «Дар Нади Леже»; «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»; «Цветы. Живопись и графика»; «Живопись и графика Ольги Богдановой»; «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: фотовыставка «Белая Арктика»: снимки белого медведя и его соседей - лис, песцов, белых куропаток; «Пока нас помнят - мы живем»: выставка изданий к 110-летию писателя Николая Блинова; «Гобелены и батик Татьяны Черномор».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
25 февраля - 10.00
День открытых дверей «В библиотеку всей семьей». Для гостей Дня открытых дверей состоятся семейные конкурсы, викторины, мастер-классы и многое другое.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: ««Море - наше поле. История северных морских промыслов»; «Саамское село Варзино»; «Из глубины веков»; «Все для Победы».
24 февраля - 11.00
Начинает работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке представлены фотографии, которые рассказывают о применении различных видов животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 годах.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на службе в Красной Армии состояли различные животные – лошади, олени, собаки, верблюды, ослы, голуби. На Карельском фронте массово использовались лошади, северные олени и собаки.
Лошади были основной тягловой силой армии. Они перевозили артиллерию и раненых, обозы и полевые кухни. По штату 1941 года стрелковому полку РККА полагалось 477 лошадей – 84 верховых, 90 артиллерийских, 303 обозных. В каждом полку был предусмотрен ветеринарный лазарет. Общая численность кавалерии Красной Армии по штатам военного времени по состоянию на 22 июня 1941 года составляла: людей – 133940, лошадей – 117970.
В условиях Крайнего Севера войска далеко не всегда могли использовать обычный транспорт на механической или конной тяге. Опыт местного населения показывал, что наиболее пригодным, а иногда и единственным средством передвижения здесь оставались оленьи и собачьи упряжки...
Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И. Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, старший техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др.
Выставка работает до 1 апреля.
24 февраля - 11.00
Начнёт работу мини-выставка «Настроение», которая представляет наиболее интересные предметы, поступившие в музей в предыдущем году. В витрине посетители увидят настольные скульптуры 1950-х гг.: «Папа Карло и Буратино», «Девочка с цыплятами», «Девушка с прялкой».
На выставке будут представлены сувенирные куклы в поморских костюмах, выполненные в 2015 году по оригинальным образцам конца ХIХ века, хранящимся в фондах Мурманского областного краеведческого музея.
На выставке будет показан кофейный сервиз 1960-х годов известного Тюрингского фарфорового завода «KAHLA», ГДР. Настроение создадут женские шляпы Чехословацкой фирмы «Дамский шик» и Ленинградской фирмы «Ладога», а также перчатки 1970-1980-х годов, переданные мурманчанами в дар музею. Выставка «Настроение» для тех, кто хочет получить «частичку» хорошего настроения в преддверии весны, перенести её в свой дом, передать своим родным и друзьям.
24 февраля - 11.00
Выставка «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На выставке представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, которые рассказывают о применении различных видов животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 гг.
Выставка продлится до 1 апреля.
24 февраля - 12.00
День семейного отдыха, посвященный Дню защитника Отечества. Юные посетители музея рассмотрят предметы из солдатского вещмешка. Музейный сотрудник расскажет об оружии Победы: винтовке Мосина образца 1891-1930 гг. – самом распространённом стрелковом вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Ребята примут участие в викторине, разгадают головоломки, решат логические задачи, ребусы и шарады на военную и историческую тематику.
24 февраля - 15.00
Открытие выставки литовского текстиля «Три познания природы». Выставка подготовлена Международной Гильдией Мастеров при поддержке Генерального консульства Литовской республики в Санкт-Петербурге, Литовского культурного общества г. Мурманска «Литва».
24 февраля - 15.00
Состоится награждение победителей IV открытого конкурса декоративно-прикладного творчества среди детей «Арт-Декор».
25 февраля - 13.00
Заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы клуба – известный мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин – представят документальный фильм «Кобра над океаном». Фильм посвящён памяти военно-морского лётчика генерал-майора Героя Российской Федерации Тимура Автандиловича Апакидзе и его сослуживцам. Участникам мероприятия будут представлены не вошедшие в фильм фрагменты и редкие фотодокументы по истории Кольского края.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжает работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями.
23 февраля - 18.00
Открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». Авторы и исполнители продемонстрируют исполнительское мастерство в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбли», «Исполнитель», «Поэтическая».
24 февраля - 13.00
Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры».
Учащиеся кадетских классов учреждений общего образования, воспитанники клубов юных моряков и военно-патриотических клубов учреждений культуры и дополнительного образования Мурманской области примут участие в состязаниях интеллектуального, спортивного и творческого характера.
25 февраля - 12.00
Открытие областного конкурса ансамблей бального танца «Февральские вьюги». В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов Мурманск, Петрозаводск, Мончегорск, Полярные Зори, Гатчина, Пушкин и поселка Никель. В 12.00 состоятся конкурсные просмотры участников.
25 февраля - 14.00
Гала-концерт участников конкурса авторской песни «Маленький фонарщик» и торжественная церемония награждения состоятся.
28 февраля - 18.00
Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
28 февраля - 19.00
Состоится концерт «Хочешь жить - умей смеяться» артистов «Кривого зеркала».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Точка росы»; «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко»; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (г.Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых».
23 февраля - 17.00
Концерт «От Баха к современности» Алессандро Бьянки (орган, Италия). В Мурманской областной филармонии впервые выступит итальянский виртуоз Алессандро Бьянки. Маэстро из Италии является главным органистом базилики Святого Павла в Канту и художественным руководителем музыкальной ассоциации «Amici dell Organo di Cantu». Музыкант представит публике программу, в которой прозвучат сочинения известных композиторов XVII-XIX вв. и современников – Джона Раттера, Энрико Пазини, Ханса Увэ Хильшера.
24 февраля – 18.00
Концерт Алексея Набиулина.
25 февраля – 17.00
«Терем–квартет» и Е. Панченко (орган).
2 марта – 19.00
Группа «Resonance». Программа «Рок- хиты». Концертный зал.
3 марта – 19.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
4 марта – 17.00
Шоу «В ритме фламенко».
7 марта – 18.00
«Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.
8 марта – 16.00
Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.
8 марта – 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.
11 марта – 17.00
Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.
12 марта – 19.00
«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.
17 марта – 17.00
«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.
17 марта – 18.00
Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.
18 марта – 17.00
Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.
20 марта – 19.00
Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.
24 марта – 18.00
Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.
25 марта – 14.00
«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.
25 марта – 18.00
Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
24 февраля – 18.00
«Рядовые».
25 февраля – 18.00
«Примадонны».
3 марта – 18.00
«Барышня-крестьянка».
4 марта – 11.00
«Морозко».
4 марта – 18.00
«Ловушка для одинокого мужчины».
7 марта – 19.00
«Читающий мысли».
10 марта – 18.00
«Панночка».
11 марта – 11.00
«Муха-Цокотуха».
11 марта – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»
17 и 18 марта – 18.00
«Валентинов день».
24 марта – 18.00
«Домовой».
31 марта – 18.00
«Валентинов день».
1 апреля – 18.00
«Любовь по-французски».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
23 февраля – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+
24 февраля – 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
24 февраля – 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+
25 февраля – 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+
25 февраля – 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+
26 февраля – 19.00
«J. Seven» (Израиль). Концерт романтической саксофонной музыки. Золотая коллекция мировых шедевров. 12+
2 марта – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
2 марта – 19.00
«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни. Перевод М. Мишина. 16+
3 марта – 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
3 марта – 19.00
«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+
4 марта – 12.00
«Осторожно: дети!» А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
4 марта – 19.00
«Ох уж эта Анна!» Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+
6 марта – 19.00
«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).
7 марта – 19.00
«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).
8 марта – 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+
8 марта – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
24 февраля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
24 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
25 февраля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
25 февраля - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
2 марта – 16.0
3 марта – 10.00
«Маша и медведь». Т. Волынкина.
3 марта - 12.00 и 14.30
«Мама для мамонтёнка».
3 марта – 17.00
4 марта – 10.00
«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.
4 марта – 12.00 и 14.30
«Бармалей».
4 марта – 17.00
«Полянка».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
24 февраля - 11.30 и 14.00
Перед спектаклем «Зима в Простоквашино» инструкторы Центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для зрителей театра мастер-класс по ментальной арифметике. Занятие состоится не по классической школьной, знакомой всем программе, а по уникальной японской методике.
Детям будут представлены счёты и яркие учебники. Состоится общение с опытным педагогом. Обучаясь по данной методике, дети существенно продвигаются в интеллектуальном развитии, повышаются концентрация и внимание, развивается и обогащается воображение, улучшается память, поднимается самооценка, крепнет уверенность в своих силах.
24 февраля - 12.00 и 14.30
Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».
25 февраля - 12.00
Н. Шувалов. «Колобок».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».