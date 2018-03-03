Афиша выходного дня
г.Кандалакша
4 марта - 16.00
В ДК «Металлург» пройдёт IV открытый городской фестиваль шансона «Все для тебя».
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
7 марта - 17.00
ДК «Металлург» приглашает на открытый городской конкурс «Жемчужинка» среди девочек дошкольного возраста.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
п.Енский
3 марта - 15.00
Торжественное открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Цветочная феерия». Мастерицы из посёлков Енский, Лейпи и села Ена представят цветы и цветочные композиции, выполненные в различных техниках из разнообразных материалов: бумаги, бисера, шерсти, соленого теста и других. В день открытия выставки работники Дома культуры проведут мастер-классы по изготовлению цветов из подручных материалов. Выставка продлится по 6 марта.
п.Енский, ул. Строителей, 4а. Дом культуры.
г.Полярные Зори
4 марта - 13.00
Центральная городская библиотека приглашает на концерт этнической музыки (варган) в исполнении дуэта «Аутентика».
г.Полярные Зори, Нивский просп., 7а. Центральная городская библиотека.
г.Кировск
3 марта – 14.00-14.30
Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.
г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.
3 марта – 14.30-16.00
Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.
г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.
3 марта – 15.00
Состоится творческая встреча с поэтом, бардом, художником, писателем и журналистом Александром Макаренковым (г. Москва). В программе под названием «Возвращение с небес» прозвучат авторские песни и стихи. Будет представлена возможность приобрести музыкальные альбомы А. Макаренкова, книги и альбомы живописи с автографом автора. Категория 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.
6 марта - 15.00
Состоится открытие выставки кукол из частной коллекции «Красота из прошлого». На ней представлены антикварные куклы из Германии и Англии начала и середины XX века. Музей приглашает неравнодушных граждан, а также ценителей старины и искусства. Выставка работает до 30 марта.
г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.
7 марта – 19.00
Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Вечер посвящён американскому музыканту Билли Экстайну.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
8 марта – 16.00
Приглашаем кировчан и гостей города, особенно представительниц прекрасного пола, вместе встреть первый весенний праздник 8 марта! В это день в большом зале Дворца культуры для Вас – соревнования участниц конкурсной программы «Супермама», концерт, неожиданные сюрпризы и, конечно, праздничное настроение! Категория 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
нп.Коашва
3 марта - 17.00
Состоится вечер отдыха, посвященный 8 марта для людей старшего поколения «Весна, а твоем сердце». В программе: веселые конкурсы, викторины, угощения и мастер-класс по изготовлению ангела-хранителя. Вход на мероприятие свободный.
нп.Коашва, Сельский дом культуры, гостиная.
нп.Титан
3 марта - 17.00
Состоится праздничный вечер «Голоса Титана» - «Сердечный дождь», посвященный прекрасной половине всего человечества – женщине. В программе: слова признательности и любви в исполнении самодеятельных коллективов Кировского Дворца культуры, Сельского дома культуры нп. Титан, учащихся школы № 8 и воспитанников детского сада № 36.
В рамах мероприятия будет организована выставка-продажа «Чудо ручки – чудо штучки». Вход свободный.
нп.Титан. Сельский Дом культуры.
г.Апатиты
3 марта - 12.00-16.00
Библиотека имени Гладиной приглашает посетить «Весенний артбазар».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Гладиной.
4 марта - 18.00
В ДК имени В.К. Егорова группа «Resonance» выступит с программой «Рокхиты».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
10 марта - 16.00
В парке на улице Пушкина, преображенном в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоится стихотворный флеш-моб «По дорожкам Лукоморья». Учащиеся школ города Апатиты поделятся своими талантами чтецов и декламаторов. В программе прозвучит много известных произведений великого классика русской литературы, а всё действие завершится общим большим флеш-мобом, где дети и взрослые прочтут знаменитый пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный…». Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии в качестве участников или зрителей!
г.Апатиты, парк по улице Пушкина.
Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»
(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)
Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:
3 марта - 18.00
Рок Light.
4 марта - 18.00
Творческий вечер Никиты Васильева.
9 марта - 19.00
Творческий вечер Александры Евдокимовой.
10 марта - 18.00
Закрытие «Северный Арбат. Весна».
г.Мончегорск
5 марта -19.00
ГЦК приглашает на шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
с.Ловозеро
4 марта - 14.00
В ЦРДК состоится конкурсная программа для девочек «Ловозерские ягодки».
увлечения
с.Ловозеро, ул.Советская, 30. ЦРДК.
г.Полярный
6 марта - 19.00
8 Марта - праздник женщин, а также праздник улыбок, цветов и весны. И, конечно, этот день не обходится без подарков. Что же подарить любимым женщинам?
Праздничный концерт, который состоится в ГЦК «Север», станет отличным подарком милым дамам. Уважаемые мужчины, не упустите шикарную возможность сделать приятный сюрприз вашей спутнице и провести время вместе.
В программе праздничного вечера: концертные номера от солистов и участников самодеятельных коллективов ГЦК «Север», приятные призы от спонсоров обладателям счастливых билетов, фотозона и милые подарочки всем женщинам!
г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север» г.Полярного.
г.Заозёрск
3 марта - 17.00
Городской ретро-фестиваль песни и танца «Поверь в мечту!», посвященный Международному женскому дню, в Заозёрске.
г.Заозёрск, ул.Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.
г.Снежногорск
4 марта - 14.00
В ОМДТ «Роза ветров» пройдёт интеллектуальное шоу «Холодные игры».
г.Снежногорск, ул.Стеблина, 5. ОМДТ «Роза ветров».
г.Заполярный
3 марта - 19.00
В антикафе «Just Fun» состоится акустический квартирник.
г.Заполярный, ул.Бабикова, 19. Антикафе «Just Fun».
пос.Междуречье
3 марта - 13.00
В Междуреченском сельском Доме культуры откроется выставка «Книги. Время. Люди». Выставка посвящена 80-летию Мурманской области. Является продолжением проекта «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки - жителям Мурманской области», успешно начатого в 2013 году. И будет представлена в рамках акции «Славься, Мурманская область».
Цель проекта - представить северянам богатейшие фонды краеведческих, редких, ценных, малотиражных изданий, хранящихся в главной библиотеке региона. В рамках передвижной выставки планируется представить жителям пос. Междуречье экспозиции изданий и электронные презентации по темам – «Свидетели времени»: уникальные издания из фонда редких книг»; «Мурман и освоение Арктики»: издания из коллекции полярного исследователя Арефа Ивановича Минеева»; «Новые коллекции электронной библиотеки «Кольский Север».
Кольский район, пос.Междуречье, 4а. Междуреченский сельский Дом культуры.
ЗАТО г.Североморск
3 марта - 13.00
В Центре досуга молодёжи состоится II выставка кошек «Котомания».
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.
4 марта - 11.00
Бизнес-визит участниц проекта «Мама-предприниматель» в североморский центр раннего развития «Детвора».
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 4. Североморский центр раннего развития «Детвора».
5 марта - 15.00
Церемония награждения в рамках закрытия образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».
ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 9. МФЦ
пгт.Мурмаши
2 март
В ДК «Энергетик» работает выставка текстильных кукол Юлии Набиевой.
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
4 марта - 15.00
В сквере на улице Советской пройдёт семейный спортивный праздник в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».
пгт.Мурмаши, сквер на улице Советской.
г.Мурманск
3-15 марта - 10.00
Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
3 марта - 15.00
Областной конкурс «Мисс Обаяние». В соревновании примут участие девушки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году тема конкурса «Времен связующая нить».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
3 марта - 17.00
Состоится представление «Вот это ЦИРК!». Мурманчанам и гостям города свое искусство продемонстрируют юные эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты, акробаты и артисты оригинального жанра из цирка «Комплимент».
«Комплимент» – коллектив особенный. Выступления юных циркачей всегда красочное, незабываемое зрелище, не оставляющее никого равнодушным. Цирковые артисты – это всегда завораживающая, уникальная демонстрация человеческих возможностей.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
3 марта - 19.00
Музыканты представят программу «Рок-хиты». Выступление состоится также.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
4 марта - 11.30 и 14.00
Концерт Мурманской музыкальной школы № 5 в областном театре кукол.
Выступление музыкантов посвящено Международному женскому дню.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.
4 марта - 13.00
В рамках акции «Всей семьей в музей» состоится День семейного отдыха «Моя любимая мама», приуроченный к Международному женскому дню. В рамках мероприятия будет проведена экскурсия по экспозиции «Животный и растительный мир Мурманской области». Ребята познакомятся с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, и узнают о том, как заботятся о потомстве зайцы, медведи, лоси, олени и другие дикие животные северного леса.
Юные гости музея примут участие в мастер-классе «Подарок маме»и изготовят памятный сувенир – открытку в технике «аппликация».
В завершение мероприятия ребята нарисуют портреты мам и представят свои работы на мини-выставке «Милой мамочки портрет».
Мероприятие предназначено для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей.
г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.
4 марта - 14.00
Состоится концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек», посвященный Международному женскому дню. В преддверии праздника детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.
Во время концерта мамы, бабушки, тети и сестры смогут насладиться творчеством юных артистов ансамбля народной песни «Горенка», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
4 марта - 16.00
Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города в «Кировку», чтобы окунуться в шумную, весёлую и музыкальную атмосферу песен о страсти и любви, неприятии и притяжении, сочетающихся в одном сложном «коктейле эмоций» между двумя полами.
Во время концерта «Ты и я – такие разные…» прозвучат песни «Ты моё дыхание», «Парни», «Страдание Ивана и Страдания Маруси», «Март. Сумерки», «Соседка», «Женщина» и многие другие.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
4 марта - 17.00
Концертная программа «Моцарт и Сальери» в Мурманской областной филармонии. Музыкально-драматическую фантазию на тему трагедии А. С. Пушкина исполнят Екатерина Ефремова и Андрей Бобров совместно с ансамблем «Мурманск-классик-квинтет».
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова» - по 4 марта; «Жорж де Латур. Постеры. К 430летию художника» из коллекции «Дар Нади Леже»; «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»; «Цветы. Живопись и графика»; «Живопись и графика Ольги Богдановой»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Кольский север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые» из цикла «Серии ЖЗЛ - 85 лет!»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»: к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Белая Арктика»; «Пока нас помнят - мы живем»: выставка изданий к 110летию писателя Николая Блинова; «Магия комикса».
3-15 марта
В региональном центре Президентской библиотеки будет проходить областная информационная акция, посвященная выборам президента РФ, «Твой выбор, Россия!».
5 марта
Выставка изданий, посвященная 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
6 марта
«Были и небыли Беломорья»: иллюстрации Ирины Ситдиковой.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино» - по 6 марта; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов»; «Все для Победы».
4 марта - 13.00
День семейного отдыха «Моя любимая мама». Для участников мероприятия пройдет экскурсия по экспозиции «Животный и растительный мир Мурманской области» и будет организован мастер-класс по изготовлению сувенира.
6 марта
Состоится торжественное открытие выставки «Интервенция. 100 лет».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
3 марта - 15.00
Пройдёт областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».
3 марта - 17.00
Представление цирка «Комплимент».Мурманчанам и гостям города свое искусство продемонстрируют юные эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты, акробаты и артисты оригинального жанра из цирка «Комплимент».
4 марта - 14.00
4 марта - 14.00
Концерт, посвященный Международному женскому дню. В преддверии праздника детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят зрителям хореографические, вокальные и цирковые номера. На сцене выступят юные артисты ансамбля народной песни «Горенка», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».
4 марта - 16.00
Концерт «Ты и я – такие разные…» музыкантов клуба авторской песни «Пять углов».
7 марта - 18.30
Пройдёт праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко» - по 4 марта; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (г.Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».
3 марта - 19.00
Группа «Resonance» выступит с программой «Рок-хиты».
3 марта - 19.00
Группа «Any Key» (г.Никель) представит публике новый полноформатный альбом «Правда жизни».
3 марта – 19.00
«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.
4 марта – 17.00
Шоу «В ритме фламенко».
4 марта - 18.00
В Камерном зале состоится премьера музыкально-драматической фантазии на тему трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Исполнители: Екатерина Ефремова (Моцарт), Андрей Бобров (Сальери) и ансамбль «Мурманскклассик-квинтет».
7 марта – 18.00
Состоится шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания). «Rock'n'Roll music bar».
7 марта – 19.00
Состоится презентация юбилейного альбома «10 лет на крыле» рок-группы «Ангел НеБес» (г.Санкт-Петербург).
8 марта – 16.00
Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.
8 марта – 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.
11 марта – 17.00
Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.
12 марта – 19.00
«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.
17 марта – 17.00
«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.
17 марта – 18.00
Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.
18 марта – 17.00
Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.
20 марта – 19.00
Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.
24 марта – 18.00
Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.
25 марта – 14.00
«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.
25 марта – 18.00
Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
3 марта – 18.00
«Барышня-крестьянка».
4 марта – 11.00
«Морозко».
4 марта – 18.00
«Ловушка для одинокого мужчины».
7 марта – 19.00
«Читающий мысли».
10 марта – 18.00
«Панночка».
11 марта – 11.00
«Муха-Цокотуха».
11 марта – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»
17 и 18 марта – 18.00
«Валентинов день».
24 марта – 18.00
«Домовой».
31 марта – 18.00
«Валентинов день».
1 апреля – 18.00
«Любовь по-французски».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
3 марта – 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
3 марта – 19.00
«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+
4 марта – 12.00
«Осторожно: дети!» А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
4 марта – 19.00
«Ох уж эта Анна!» Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+
6 марта – 19.00
«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).
7 марта – 19.00
«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).
8 марта – 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+
8 марта – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
3 марта – 10.00
«Маша и медведь». Т. Волынкина.
3 марта - 12.00 и 14.30
«Мама для мамонтёнка».
3 марта – 17.00
4 марта – 10.00
«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.
4 марта – 12.00 и 14.30
«Бармалей».
4 марта – 17.00
«Полянка».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».