Афиша выходного дня

г.Кандалакша

4 марта - 16.00

В ДК «Металлург» пройдёт IV открытый городской фестиваль шансона «Все для тебя».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

7 марта - 17.00

ДК «Металлург» приглашает на открытый городской конкурс «Жемчужинка» среди девочек дошкольного возраста.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

п.Енский

3 марта - 15.00

Торжественное открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Цветочная феерия». Мастерицы из посёлков Енский, Лейпи и села Ена представят цветы и цветочные композиции, выполненные в различных техниках из разнообразных материалов: бумаги, бисера, шерсти, соленого теста и других. В день открытия выставки работники Дома культуры проведут мастер-классы по изготовлению цветов из подручных материалов. Выставка продлится по 6 марта.

п.Енский, ул. Строителей, 4а. Дом культуры.

г.Полярные Зори

4 марта - 13.00

Центральная городская библиотека приглашает на концерт этнической музыки (варган) в исполнении дуэта «Аутентика».

г.Полярные Зори, Нивский просп., 7а. Центральная городская библиотека.

г.Кировск

3 марта – 14.00-14.30

Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.

г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

3 марта – 14.30-16.00

Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

3 марта – 15.00

Состоится творческая встреча с поэтом, бардом, художником, писателем и журналистом Александром Макаренковым (г. Москва). В программе под названием «Возвращение с небес» прозвучат авторские песни и стихи. Будет представлена возможность приобрести музыкальные альбомы А. Макаренкова, книги и альбомы живописи с автографом автора. Категория 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки кукол из частной коллекции «Красота из прошлого». На ней представлены антикварные куклы из Германии и Англии начала и середины XX века. Музей приглашает неравнодушных граждан, а также ценителей старины и искусства. Выставка работает до 30 марта.

г.Кировск, ул.Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

7 марта – 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл Кировского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Вечер посвящён американскому музыканту Билли Экстайну.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 марта – 16.00

Приглашаем кировчан и гостей города, особенно представительниц прекрасного пола, вместе встреть первый весенний праздник 8 марта! В это день в большом зале Дворца культуры для Вас – соревнования участниц конкурсной программы «Супермама», концерт, неожиданные сюрпризы и, конечно, праздничное настроение! Категория 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Коашва

3 марта - 17.00

Состоится вечер отдыха, посвященный 8 марта для людей старшего поколения «Весна, а твоем сердце». В программе: веселые конкурсы, викторины, угощения и мастер-класс по изготовлению ангела-хранителя. Вход на мероприятие свободный.

нп.Коашва, Сельский дом культуры, гостиная.

нп.Титан

3 марта - 17.00

Состоится праздничный вечер «Голоса Титана» - «Сердечный дождь», посвященный прекрасной половине всего человечества – женщине. В программе: слова признательности и любви в исполнении самодеятельных коллективов Кировского Дворца культуры, Сельского дома культуры нп. Титан, учащихся школы № 8 и воспитанников детского сада № 36.

В рамах мероприятия будет организована выставка-продажа «Чудо ручки – чудо штучки». Вход свободный.

нп.Титан. Сельский Дом культуры.

г.Апатиты

3 марта - 12.00-16.00

Библиотека имени Гладиной приглашает посетить «Весенний арт­базар».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Гладиной.

4 марта - 18.00

В ДК имени В.К. Егорова группа «Resonance» выступит с программой «Рок­хиты».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

10 марта - 16.00

В парке на улице Пушкина, преображенном в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоится стихотворный флеш-моб «По дорожкам Лукоморья». Учащиеся школ города Апатиты поделятся своими талантами чтецов и декламаторов. В программе прозвучит много известных произведений великого классика русской литературы, а всё действие завершится общим большим флеш-мобом, где дети и взрослые прочтут знаменитый пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный…». Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии в качестве участников или зрителей!

г.Апатиты, парк по улице Пушкина.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

Проходит фестиваль творческой молодёжи «Северный Арбат. Весна» 2018:

3 марта - 18.00

Рок Light.

4 марта - 18.00

Творческий вечер Никиты Васильева.

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

г.Мончегорск

5 марта -19.00

ГЦК приглашает на шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

с.Ловозеро

4 марта - 14.00

В ЦРДК состоится конкурсная программа для девочек «Ловозерские ягодки».

увлечения

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. ЦРДК.

г.Полярный

6 марта - 19.00

8 Марта - праздник женщин, а также праздник улыбок, цветов и весны. И, конечно, этот день не обходится без подарков. Что же подарить любимым женщинам?

Праздничный концерт, который состоится в ГЦК «Север», станет отличным подарком милым дамам. Уважаемые мужчины, не упустите шикарную возможность сделать приятный сюрприз вашей спутнице и провести время вместе.

В программе праздничного вечера: концертные номера от солистов и участников самодеятельных коллективов ГЦК «Север», приятные призы от спонсоров обладателям счастливых билетов, фотозона и милые подарочки всем женщинам!

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север» г.Полярного.

г.Заозёрск

3 марта - 17.00

Городской ретро-фестиваль песни и танца «Поверь в мечту!», посвященный Международному женскому дню, в Заозёрске.

г.Заозёрск, ул.Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Снежногорск

4 марта - 14.00

В ОМДТ «Роза ветров» пройдёт интеллектуальное шоу «Холодные игры».

г.Снежногорск, ул.Стеблина, 5. ОМДТ «Роза ветров».

г.Заполярный

3 марта - 19.00

В антикафе «Just Fun» состоится акустический квартирник.

г.Заполярный, ул.Бабикова, 19. Антикафе «Just Fun».

пос.Междуречье

3 марта - 13.00

В Междуреченском сельском Доме культуры откроется выставка «Книги. Время. Люди». Выставка посвящена 80-летию Мурманской области. Является продолжением проекта «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки - жителям Мурманской области», успешно начатого в 2013 году. И будет представлена в рамках акции «Славься, Мурманская область».

Цель проекта - представить северянам богатейшие фонды краеведческих, редких, ценных, малотиражных изданий, хранящихся в главной библиотеке региона. В рамках передвижной выставки планируется представить жителям пос. Междуречье экспозиции изданий и электронные презентации по темам – «Свидетели времени»: уникальные издания из фонда редких книг»; «Мурман и освоение Арктики»: издания из коллекции полярного исследователя Арефа Ивановича Минеева»; «Новые коллекции электронной библиотеки «Кольский Север».

Кольский район, пос.Междуречье, 4а. Междуреченский сельский Дом культуры.

ЗАТО г.Североморск

3 марта - 13.00

В Центре досуга молодёжи состоится II выставка кошек «Котомания».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

4 марта - 11.00

Бизнес-визит участниц проекта «Мама-предприниматель» в североморский центр раннего развития «Детвора».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 4. Североморский центр раннего развития «Детвора».

5 марта - 15.00

Церемония награждения в рамках закрытия образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 9. МФЦ

пгт.Мурмаши

2 март

В ДК «Энергетик» работает выставка текстильных кукол Юлии Набиевой.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

4 марта - 15.00

В сквере на улице Советской пройдёт семейный спортивный праздник в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

пгт.Мурмаши, сквер на улице Советской.

г.Мурманск

3-15 марта - 10.00

Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

3 марта - 15.00

Областной конкурс «Мисс Обаяние». В соревновании примут участие девушки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году тема конкурса «Времен связующая нить».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

3 марта - 17.00

Состоится представление «Вот это ЦИРК!». Мурманчанам и гостям города свое искусство продемонстрируют юные эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты, акробаты и артисты оригинального жанра из цирка «Комплимент».

«Комплимент» – коллектив особенный. Выступления юных циркачей всегда красочное, незабываемое зрелище, не оставляющее никого равнодушным. Цирковые артисты – это всегда завораживающая, уникальная демонстрация человеческих возможностей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

3 марта - 19.00

Музыканты представят программу «Рок-хиты». Выступление состоится также.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

4 марта - 11.30 и 14.00

Концерт Мурманской музыкальной школы № 5 в областном театре кукол.

Выступление музыкантов посвящено Международному женскому дню.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

4 марта - 13.00

В рамках акции «Всей семьей в музей» состоится День семейного отдыха «Моя любимая мама», приуроченный к Международному женскому дню. В рамках мероприятия будет проведена экскурсия по экспозиции «Животный и растительный мир Мурманской области». Ребята познакомятся с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, и узнают о том, как заботятся о потомстве зайцы, медведи, лоси, олени и другие дикие животные северного леса.

Юные гости музея примут участие в мастер-классе «Подарок маме»и изготовят памятный сувенир – открытку в технике «аппликация».

В завершение мероприятия ребята нарисуют портреты мам и представят свои работы на мини-выставке «Милой мамочки портрет».

Мероприятие предназначено для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

4 марта - 14.00

Состоится концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек», посвященный Международному женскому дню. В преддверии праздника детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.

Во время концерта мамы, бабушки, тети и сестры смогут насладиться творчеством юных артистов ансамбля народной песни «Горенка», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

4 марта - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города в «Кировку», чтобы окунуться в шумную, весёлую и музыкальную атмосферу песен о страсти и любви, неприятии и притяжении, сочетающихся в одном сложном «коктейле эмоций» между двумя полами.

Во время концерта «Ты и я – такие разные…» прозвучат песни «Ты моё дыхание», «Парни», «Страдание Ивана и Страдания Маруси», «Март. Сумерки», «Соседка», «Женщина» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 марта - 17.00

Концертная программа «Моцарт и Сальери» в Мурманской областной филармонии. Музыкально-драматическую фантазию на тему трагедии А. С. Пушкина исполнят Екатерина Ефремова и Андрей Бобров совместно с ансамблем «Мурманск-классик-квинтет».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «По земле Кольской. Графика Виталия Бубенцова» - по 4 марта; «Жорж де Латур. Постеры. К 430­летию художника» из коллекции «Дар Нади Леже»; «Клуб «Солнцецвет арктический». К 20-летию клуба»; «Цветы. Живопись и графика»; «Живопись и графика Ольги Богдановой»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые» из цикла «Серии ЖЗЛ - 85 лет!»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»: к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Гобелены и батик Татьяны Черномор»; «Белая Арктика»; «Пока нас помнят - мы живем»: выставка изданий к 110­летию писателя Николая Блинова; «Магия комикса».

3-15 марта

В региональном центре Президентской библиотеки будет проходить областная информационная акция, посвященная выборам президента РФ, «Твой выбор, Россия!».

5 марта

Выставка изданий, посвященная 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

6 марта

«Были и небыли Беломорья»: иллюстрации Ирины Ситдиковой.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамское село Варзино» - по 6 марта; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов»; «Все для Победы».

4 марта - 13.00

День семейного отдыха «Моя любимая мама». Для участников мероприятия пройдет экскурсия по экспозиции «Животный и растительный мир Мурманской области» и будет организован мастер-класс по изготовлению сувенира.

6 марта

Состоится торжественное открытие выставки «Интервенция. 100 лет».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

3 марта - 15.00

Пройдёт областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

3 марта - 17.00

Представление цирка «Комплимент».Мурманчанам и гостям города свое искусство продемонстрируют юные эквилибристы, жонглеры, воздушные гимнасты, акробаты и артисты оригинального жанра из цирка «Комплимент».

4 марта - 14.00

4 марта - 14.00

Концерт, посвященный Международному женскому дню. В преддверии праздника детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят зрителям хореографические, вокальные и цирковые номера. На сцене выступят юные артисты ансамбля народной песни «Горенка», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

4 марта - 16.00

Концерт «Ты и я – такие разные…» музыкантов клуба авторской песни «Пять углов».

7 марта - 18.30

Пройдёт праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Духовные вехи России. Постеры работ художника Павла Рыженко» - по 4 марта; «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (г.Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».

3 марта - 19.00

Группа «Resonance» выступит с программой «Рок-хиты».

3 марта - 19.00

Группа «Any Key» (г.Никель) представит публике новый полноформатный альбом «Правда жизни».

3 марта – 19.00

«Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал.

4 марта – 17.00

Шоу «В ритме фламенко».

4 марта - 18.00

В Камерном зале состоится премьера музыкально-драматической фантазии на тему трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Исполнители: Екатерина Ефремова (Моцарт), Андрей Бобров (Сальери) и ансамбль «Мурманск­классик-квинтет».

7 марта – 18.00

Состоится шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания). «Rock'n'Roll music bar».

7 марта – 19.00

Состоится презентация юбилейного альбома «10 лет на крыле» рок-группы «Ангел НеБес» (г.Санкт-Петербург).

8 марта – 16.00

Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва). Концертный зал.

8 марта – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Рене Гуликерс (Нидерланды). Солист Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

11 марта – 17.00

Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва). Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.

12 марта – 19.00

«Старые весы». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано). Камерный зал.

17 марта – 17.00

«Звёзд северных сияние». Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон), ансамбль «Ex Animo». Концертный зал.

17 марта – 18.00

Мартин Вельцель (орган, Германия). Концертный зал.

18 марта – 17.00

Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря. Концертный зал.

20 марта – 19.00

Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва). Музыкальная гостиная.

24 марта – 18.00

Мультифантазия. Концерт для детей. Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 14.00

«Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск). Концертный зал.

25 марта – 18.00

Кейко Мацуи (фортепиано, Япония). Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 марта – 18.00

«Барышня-крестьянка».

4 марта – 11.00

«Морозко».

4 марта – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

7 марта – 19.00

«Читающий мысли».

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 марта – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 марта – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

4 марта – 12.00

«Осторожно: дети!» А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

4 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

6 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

7 марта – 19.00

«Не торопитесь прощаться». Лирическая комедия (г.Москва).

8 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

8 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

3 марта – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина.

3 марта - 12.00 и 14.30

«Мама для мамонтёнка».

3 марта – 17.00

4 марта – 10.00

«В лесу родилась ёлочка». С. Харламов.

4 марта – 12.00 и 14.30

«Бармалей».

4 марта – 17.00

«Полянка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».