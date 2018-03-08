Афиша выходного дня

г.Кандалакша

11 марта - 15.00

В ДК «Металлург» детский театральный коллектив «Акварель» покажет спектакль «Белоснежка и семь гномов».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

14 марта - 17.00

В Центральной библиотеке пройдут православные чтения «Праздник духовной книги» в рамках Дня православной книги.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 51. Центральная библиотека.

г.Кировск

8 марта – 16.00

Приглашаем кировчан и гостей города, особенно представительниц прекрасного пола, вместе встреть первый весенний праздник 8 марта! В это день в большом зале Дворца культуры для Вас – соревнования участниц конкурсной программы «Супермама», концерт, неожиданные сюрпризы и, конечно, праздничное настроение! Категория 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 19.00

Во Дворце культуры выступит Наргиз с программой «Вдвоём».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

8 марта - 19.00

ДК имени В.К. Егорова приглашает на шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

10 марта - 16.00

В парке на улице Пушкина, преображенном в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» состоится стихотворный флешмоб «По дорожкам Лукоморья». Учащиеся школ города Апатиты поделятся своими талантами чтецов и декламаторов. В программе прозвучит много известных произведений великого классика русской литературы, а всё действие завершится общим большим флешмобом, где дети и взрослые прочтут знаменитый пролог к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелёный…». Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии в качестве участников или зрителей!

г.Апатиты, парк по улице Пушкина.

10 марта - 16.00

Показ спектакля «Сегодня случится чудо» в Апатитах в рамках акции «Театральный десант». Сказку для всей семьи представит Свободная театральная компания «ЗАТО Театр» из Североморска.

Акция «Театральный десант» стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. Учредитель – комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г.Апатиты «Молодёжный социальный центр»

(г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Телефон 81555-215-40)

9 марта - 19.00

Творческий вечер Александры Евдокимовой.

10 марта - 18.00

Закрытие «Северный Арбат. Весна».

нп.Высокий

12 марта - 9.00

Выезд Передвижной детской библиотеки. На встречах со школьниками сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки будут вести разговор о лучших произведениях детской литературы, о жизни и творчестве таких писателей как А.С. Пушкин, С. Есенин, А. Рыбаков, Ю. Дружков.

нп.Высокий, ул.Сыромятникова, 13а. Школа № 13.

г.Заозёрск

11 марта - 14.00

Городской конкурс хореографического творчества в Заозёске.

г.Заозёск, Центр культуры и библиотечного обслуживания.

ЗАТО Островной

12 марта - 13.00

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

г.Гаджиево

11 марта - 12.00

На площади имени Л. А. Матушкина пройдёт городская акция «Мы вместе», посвященная воссоединению Крыма с Россией.

г.Гаджиево, площадь имени Л.А. Матушкина.

г.Полярный

11 марта - 12.00

В ГЦК «Север» состоится III открытый городской конкурс для мальчиков дошкольного возраста «Маленький принц».+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. ГЦК «Север».

г.Снежногорск

8 марта - 15.00

В ГДК «Современник» состоится праздничный концерт «Ах, эти женские мечты!».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

10 марта - 16.00

В ОМДТ «Роза ветров» начнется развлекательная программа «238 мавраля».

г.Снежногорск, ул.Стеблина, 5. ОМДТ «Роза ветров».

ЗАТО г.Североморск

8 марта - 12.00

Центр досуга молодёжи приглашает на концерт детских коллективов «Подари улыбку маме».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

11 марта - 15.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса пройдёт очередная встреча с этническим дуэтом «Аутентика», который проведет мастер-класс «Звучащие легенды: варганы и поющие чаши».

ЗАТО г.Североморск, Сафонова, 15. Североморский музейно-выставочный комплекс.

пгт.Мурмаши

9 марта - 19.00

ДК «Энергетик» приглашает на шоу «В ритме фламенко» (Россия - Испания).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

10 марта – 14.30

В ДК «Энергетик» состоится церемония награждения победителей конкурса «Весенний букет».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

10 марта – 15.00

Праздник «Весеннее настроение».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

9 марта - 16.00

В Кольском районном Центре культуры пройдет вечер отдыха «Очарование романса».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

8-15 марта - 10.00

Единая областная информационная акция «Твой выбор, Россия». Посетители библиотеки познакомятся с историей выборов в России и проверят свои знания по теме избирательного права. Акция проводится по 15 марта с 10.00 до 20.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

8-11 марта – 14.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 8 марта в 14 часов праздник состоится на площади Пять Углов. Торговые ряды свою работу начнут в 13 часов. В 14.30 впервые пройдёт флэшмоб «Самое большое заполярное селфи». В 15 часов на главной сцене города начнётся концертная программа с участием лучших творческих коллективов города. В исполнении мужчин прозвучат стихи и песни, посвященные женщинам.

9 марта в 14 часов праздничные представления будут организованы в Первомайском округе на площадке около дома № 101 по Кольскому проспекту. Мурманчан ждут выступления творческих коллективов, веселые конкурсы, игры, забавы и хорошее настроение.

10 марта в 14 часов в жилом районе Росляково перед зданием ДК «Судоремонтник» пройдёт народное гулянье. Всех гостей ждут мастер-классы, молодецкие забавы, игры со сказочными персонажами, море улыбок и смеха.

11 марта в 14 часов в сквере на улице Ленинградской состоится спортивно-развлекательная программа со множеством конкурсов, эстафет, современной музыкой, песнями и танцами.

г.Мурманск.

8 марта - 16.00 и 19.00

В Мурманской областной филармонии состоится выступление Сергея Жилина.

В новой концертной программе «Рояль – король джаза» Сергей Жилин исполнит лучшие произведения из своей сольной программы. Прозвучит и «вечнозелёная» классика, и произведения Дэйва Брубека и Чика Кориа, и ироничный хард-боп Джима Ричардсона.

Всевозможные образы джазового рояля: ибероамериканский джаз Тани Марии, джазовые обработки советских песен и щепотка классики – все в одном концерте!

Однако единоличным присутствием на сцене Маэстро не ограничится: он представит зрителям двух своих коллег: Александра Симканича и юную пианистку Валерию Базыкину, которая знакома зрителям «Первого канала» по проекту «Лучше всех».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

10 марта – 19.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится фестиваль нового сезона Региональной Мурманской лиги КВН. Среди участников команды из Мурманска, Мурманской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 марта - 12.00

День православной книги. Ежегодный традиционный День православной книги областная детско-юношеская библиотека организует совместно с Мурманской и Мончегорской Митрополией Русской православной церкви. Участники познавательной программы – воспитанники воскресных школ при православных храмах города – поделятся впечатлениями от своих любимых книг, примут участие в лингвистической викторине «Я люблю родной язык» и квесте.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

11 марта - 15.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова приглашает на концерт «От «Вернисажа» с любовью…». Свое творчество мурманчанам и гостям города представят участники студии эстрадной песни «Вернисаж». В разнообразной, обновленной концертной программе прозвучат как классика жанра, так и современные композиции. Гости Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова увидят совместные номера «Вернисажа» с ансамблем эстрадного танца «Форсаж» и цирком «Комплимент».

Студия эстрадной песни «Вернисаж» объединяет увлеченных, одаренных молодых вокалистов. Музыка – это голос души, а песня - лучший способ выразить любые эмоции и поделиться своим настроением.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 марта - 15.00

Показ фильмов в рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее». Зрители увидят документальные фильмы «Неизвестный главный герой» и «Христоф Гроот и Елизаветинское время».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, III этаж.

11 марта - 17.00

Фестиваль «Музыкальное приношение»: концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Рене Гуликерса (Нидерланды). Солист – известный московский пианист Михаил Лидский. Прозвучат сочинения Шопена и Шуберта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

12 марта - 15.00

Акция «Исторический диктант: День картографа». Акция проводится совместно с молодёжным клубом Мурманского областного отделения Русского географического общества. В программе – исторический диктант, обзор картографических материалов из фонда библиотеки (географические карты, атласы), игра «Полярный квиз», экскурсия по фотовыставке Дмитрия Дешевых «Белая Арктика».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, читальный зал.

12 марта -19.00

Фестиваль «Музыкальное приношение»: программа «Вечер русской музыки». Любителей фортепианной музыки ждет новая встреча с известным пианистом, доцентом Московской консерватории Михаилом Лидским. Программа «Вечер русской музыки» посвящена творчеству величайших русских композиторов первых десятилетий XX века.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: живопись московской художницы Валентины Михайловны Диффинэ-Кристи (1918 - 2010 гг.) «Свет и воздух»; «Живопись и графика Ольги Богдановой» - по 11 марта; «Жорж де Латур. Постеры. К 430-летию художника» - по 14 марта; «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «К 20-летию клуба «Солнцецвет арктический»; «Цветы. Живопись и графика»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Гобелены и батик Татьяны Черномор» - по 11 марта; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайам»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Белая Арктика»; «Пока нас любят - мы живем. К 110-летию писателя Николая Блинова»; «Магия комикса».

8-15 марта

В региональном центре Президентской библиотеки проходит областная информационная акция, посвященная выборам президента РФ, «Твой выбор, Россия!».

13 марта

Откроется выставка работ Анатолия Сергиенко (совместно с Мурманским областным художественным музеем).

14 марта - 14.30

Состоится презентация книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

11 марта - 12.00

Состоится День православной книги. В музее Сергея Есенина юные читатели расскажут о своих приоритетах в чтении. В отделе электронных ресурсов участники акции посетят Музей информации.

14 марта - 14.00

В отделе искусства пройдёт творческий экочас «Народный костюм саамов создаем своими руками».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Все для Победы» - по 11 марта; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы»; «Море - наше поле. История северных морских промыслов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

10 марта - 19.00

Приглашает на фестиваль региональной Мурманской лиги КВН.

11 марта - 14.00

Турнир по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы».

11 марта - 15.00

Состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…» студии эстрадной песни «Вернисаж».

14 марта - 18.00

Начнётся вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

14 марта - 19.00

Дмитрий Дюжев читает главы из романа А. Пушкина «Евгений Онегин».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург); «Флорентийские мозаики Зайцевых»; «Точка росы».

8 марта - 16.00 и 19.00

Концертный зал. Концерт «Рояль – король джаза». Сергей Жилин (г.Москва).

11 марта – 17.00.

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Рене Гуликерс, Нидерланды. Солист -Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва).

12 марта - 19.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Вечер русской музыки. Михаил Лидский (фортепиано, г.Москва).

17 марта - 17.00

Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

17 марта - 18.00

Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).

18 марта - 17.00

Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 марта – 18.00

«Панночка».

11 марта – 11.00

«Муха-Цокотуха».

11 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

8 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

8 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

9 марта – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

9 марта – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

10 марта – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М.Береговая. 6+

10 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, Мелодрама в 2-х действиях. 16+

11 марта – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

14 марта – 15.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. ГОБУЗ МДКБ. 0+

14 марта – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

15 марта – 18.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. Малая сцена. 12+

16 марта – 13.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

16 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 марта - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

10 марта - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

11 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

11 марта - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

16 марта - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

10 марта - 12.00 и 14.30

В. Костин. «Госпожа Метелица».

11 марта - 12.00 и 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

8 марта - 19.00

Выступит Наргиз с программой «Вдвоём».