Афиша выходного дня

г.Кандалакша

18 марта - 15.00

В ДК «Металлург» состоится концерт «Пою тебе, мой край родной!» с участием ансамбля танца «Юность» и вокального ансамбля «Тары­бары», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области и 80-летию присвоения Кандалакше статуса города.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Ковдор

17 марта - 16.00

Конкурс «Маленькая принцесса и ее мама». Конкурс для девочек 6-8 лет и их мам проводится впервые, его организатор – клуб молодых семей «Калейдоскоп» ковдорского Дворца культуры.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры, малый зал.

г.Кировск

17 марта - 15.00

В историко-краеведческом музее состоится открытие киномарафона «Северный характер», который в этом году пройдет под лозунгом «Кино! Весна! На Мурмане». На первом сеансе будут представлены фильмы «Всходы коммунизма» и «А зори здесь… мирные».

г.Кировск, Советская улица, 9. Городской историко-краеведческий музей.

г.Апатиты

17 марта – 14.00

Праздник для детей и родителей «Когда на планете хозяева дети».

г.Апатиты, ул. Зиновьева,8. Городская библиотека № 1.

17 марта - 15.00

В центральной городской библиотеке состоится очередная встреча клуба «Морошка». Приглашаем всех желающих отправиться в «Путешествие по миру с книгой» и посетить романтическую Францию.

В программе: элегантная Франция: культурные традиции страны ; путешествие в мечту: популярные экскурсионные туры во Францию (туристическое агентство «Велл»); влюбленные во Францию: впечатления туристов о путешествиях по стране, представление слайд-шоу; весна с французским акцентом: выставка-приглашение и др.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

18 марта – 11.00

В Детской музыкальной школе им. Л.М. Буркова пройдёт IV Открытый городской конкурс исполнительского мастерства «Наигрыш» учащихся народных отделений. Задача конкурса выявить одаренных детей, способствовать исполнительскому росту и развитию творческой индивидуальности учащихся, дать возможность всем желающим добиться успехов музыкальном соревновании и научиться творчески общаться в музыкальной среде.

Будут представлены такие народные инструменты, как баян, аккордеон, домра, балалайка и шестиструнная гитара. В конкурсе примут участие учащиеся из «Кильдинской ДМШ», ДШИ г.Полярные Зори, ДШИ нп. Коашва и ДМШ им. Л.М. Буркова.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова».

18 марта - 13.00

В центральной городской библиотеке состоится мастер-класс по шитью косметички. Татьяна Васильевна Нелидова покажет очень простой способ, который не займет много времени, а порадует всех. Для рукоделия понадобится: плотная ткань двух расцветок, иголка, нитки «ирис», ножницы.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты».

18 марта – 13.00

В городской детско-юношеской библиотеке состоится подведение итогов конкурса «Открытка Президенту Российской Федерации».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 марта - 13.15

Семейный фольклорный праздник «Март – весновей» - поделка «Куколка-хороводница».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

18 марта – 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа» приглашает познакомиться с книгой Е.П. Левитан «Твое солнышко» и сделать поделку «Солнышко» из бумаги.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.Полярный

19 марта – 18.00

Торжественный вечер и праздничный концерт «Вам – покорителям морских глубин!», посвященные Дню моряка-подводника.

г.Полярный, ул.Гаджиава, 3. Городской центр культуры «Север» г.Полярный.

г.Заозёрск

17 марта - 11.00

В сквере ЦКБО в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» пройдёт городской конкурс снежных фигур «У Заозёрска юбилей, выходи гулять скорей».

г.Заозёрск, сквер ЦКБО.

19 марта - 18.00

Торжественное собрание и праздничный концерт к Дню моряка-подводника в Заозёрске.

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Гаджиево

19 марта – 9.00

В столице подводных сил Северного флота – Гаджиево начнут с поздравления тех военнослужащих, кто по состоянию здоровья в праздничные дни не сможет встать в строй. Их командование и руководство муниципалитета поздравят лично, навестив в госпитале. По старой доброй традиции в филиале № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ пройдёт литературно-музыкальная гостиная «Морская слава».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 37. Филиал № 6 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ.

19 марта – 12.00

На площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина состоится торжественное построение и прохождение войск гарнизона, возложение цветов и венков к монументу «Героям-североморцам, покорителям Северного полюса».

г.Гаджиево, площадь им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина.

19 марта – 16.00

Завершатся праздничные мероприятия в Центре творчества и досуга, где состоится торжественное собрание и праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

ЗАТО Видяево

18 марта - 15.00

Познавательная программа «О море, о флоте, о Родине» к 60-летию образования посёлка Видяево. Мероприятие программы «Патриоты Отечества» для местного штаба «Юнармии» состоится в рамках празднования Дня моряка-подводника.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

пгт.Мурмаши

21 марта - 19.00

В ДК «Энергетик» состоится показ спектакля «Сочельник в Манхэттене» (16+) Мурманского областного драматического театра.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

17 марта - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выберут победителя регионального конкурса «Звёздные барышни». В мероприятии принимают участие женщины-военнослужащие, сотрудницы силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал из Мурманска, Гаджиево, Североморска, Сафоново и Спутника.

Участницам конкурса предстоит выполнить комплекс упражнений аквааэробики, преодолеть дистанции 25 (50) метров, показать свое кулинарное мастерство. Конкурсантки продемонстрируют владение оружием и выполнят комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу. Подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

17 марта - 15.00

Хор украинской песни «Джерела» приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт «Всё про кохання, всё про любовь», который пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В программе концерта прозвучат лирические песни о любви, потере близкого человека, переживаниях родителей за судьбы детей... Также гости Областного Дворца культуры услышат шуточные песни, стихи и юморески.

Участники хора поднимут настроение и подарят зрителям огромное удовольствие и фейерверк ярких эмоций!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

17 марта - 17.00

Состоится концерт «Старые весы». Выступят музыканты филармонии Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) и Петр Макаров (фортепиано). На этот раз герои программы «Старые весы» - композиторы, чьи имена олицетворяют понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Вик. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств.

Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души. Прозвучат произведения этих композиторов, в том числе «Фантастические пьесы» Р. Шумана для виолончели и фортепьяно,1 часть трио ре-минор Клары Шуман, «Венгерские танцы» Й. Брамса...

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

17 марта - 18.00

Выступление солистов Мариинского театра и музыкантов ансамбля «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург). Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон) и ансамбль «Ex Animo» выступят с программой «Звезд северных сияние». Прозвучат вокальные и инструментальные сочинения С. Рахманинова, П. Чайковского, Г. Свиридова, Д. Шостаковича.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

18 марта - 11.30 и 14.00

Мастер-класс от студии рисования песком «Солнечный дом». Перед спектаклем «Колобок» педагоги студии «Солнечный Дом» покажут гостям театра сказку, нарисованную с помощью песка.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

18 марта - 12.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, большой выставочный зал.

18 марта - 15.00

Учебная программа «История Мурманска», посвященная основным этапам развития города.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

18 марта - 13.00

Состоится мастер-класс по созданию книжки. В марте отмечают неофициальный праздник котов и кошек в России. Люди чествуют заслуги усатых-полосатых, оказывают им своё почтение и любовь. Сотрудники отдела краеведческой литературы приглашают выразить свои чувства к этим милым пушистым животным и принять участие в мастер-классе по созданию книжки-котёнка.

Обложку книги ребята сделают в виде кота из плотного белого картона, глазки мурлыки оформят пуговичками, а ушки – кусочками меха, нос и усы нарисуют карандашами и фломастерами. Юные читатели попробуют себя в роли поэтов: сочинят четверостишия о всеми любимом домашнем животном и украсят страницы книжки своими стихами и рисунками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

18 марта - 14.00

Заседание Рериховского общества.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

18 марта - 15.00

День православной книги в Мурманской областной универсальной научной библиотеке. В рамках мероприятия состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса сочинений учащихся воскресной школы. Будет организована выставка факсимильных изданий рукописных книг XI–XIV вв. из фонда библиотеки (Остромирово Евангелие, Киевская Псалтирь, Изборник Святослава и др.). Викторина «Необыкновенные места Кольского Севера» позволит совершить виртуальное путешествие по уникальным природным и рукотворным объектам нашего региона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

18 марта - 17.00

Выступление органиста Мартина Вельцеля, Германия. Впервые в столице Заполярья выступит адъюнкт-профессор Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Мартин Вельцель. В его исполнении прозвучат сочинения И.С. Баха, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, Л. Вьерна.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

19 марта - 15.00

Открытие выставки «Книжный дар Русского музея». Выставка «Книжный дар Русского музея» посвящена 120-летию со дня открытия Русского музея для посетителей. В экспозиции будет представлено более 50 альбомов-каталогов выставок Государственного Русского музея, подаренных Мурманскому областному художественному музею с 1998 по 2017 годы. Выставка продлится до 1 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

23 марта - 12.00-16.30

Пройдёт финальный этап Регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В финальном этапе чемпионата примут участие команды обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области.

В этом году чемпионат проводится в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8 – 9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). В 2017- 2018 г .г. в региональном чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 72, из 14 муниципальных образований области. Команды-финалисты прошли три отборочных этапа, два из которых прошли в онлайн-режиме, что позволяло всем желающим поучаствовать в турнире.

Программа финального этапа чемпионата включает в себя проведение трёх туров по 15 вопросов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники чемпионата получат призы и подарки от партнеров чемпионата.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 марта – 11.00-18.00

25 марта – 11.00-15.30

С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства года в центре «Лапландия» состоится областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика».

В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций Мурманской области основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1 группа: 5 - 6 лет; 2 группа: 7 - 9 лет; 3 группа: 10 - 12 лет; 4 группа: 13 - 15 лет; 5 группа: 16 - 17 лет. Номинации конкурса: эстрадный вокал (ансамбли, соло); народный вокал (ансамбли, соло); патриотическая песня (ансамбли, соло); авторская песня (ансамбли, соло).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 20-летию клуба «Солнце­цвет арктический» - по 18 марта; «Цветы. Живопись и графика» - по 18 марта; «Образ великого писателя М. Горького в графике» - по 21 марта; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

16 марта

В главном здании музея состоится открытие выставки живописи Анастасии Герасенко «Мир ненаглядный».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пока нас любят - мы живём. К 110-летию писателя Николая Блинова» - по 20 марта; «Белая Арктика» - по 21 марта; Работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

17 марта - 15.00

В региональном центре Президентской библиотеки на 3-м этаже руководитель Кольского центра дикой природы Виктор Петров прочитает лекцию «Парк Хибинских гор - 100 лет истории» из цикла «Край, в котором я живу».

18 марта - 15.00

В конференц-зале на 3-м этаже в рамках «Дня православной книги» состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса сочинений учащихся воскресной школы. Собравшимся представят выставку факсимильных изданий рукописных книг XI-XIV веков из фонда библиотеки. Викторина «Необыкновенные места Кольского Севера» поможет виртуально посетить уникальные природные и рукотворные объекты нашего региона.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

15 марта – 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

18 марта - 13.00

Мастер-класс по созданию книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

17 марта - 15.00

Пройдёт финал областного конкурса «Звёздные барышни».

17 марта - 15.00

Хор украинской песни «Джерела» приглашает на концерт «Всё про кохання, всё про любов».

20 марта - 19.00

Комедийная драма «Одинокая насмешница» (18+). К 120-летию Фаины Раневской.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы. Живопись Игоря Клюшкина» (Санкт-Петербург) - по 16 марта; «Флорентийские мозаики Зайцевых» - по 18 марта; «Точка росы» - по 18 марта; «Первая мировая война. 1914-1918».

17 марта - 17.00

Камерный зал. Концерт «Старые весы». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Ведущая – Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

17 марта - 18.00

Концертный зал. Солисты Мариинского театра Александр Михайлов (тенор), Сергей Кайдалов (баритон). Ансамбль «Ex Animo» (г.Санкт-Петербург).

18 марта - 17.00

Концертный зал. Мартин Вельцель (орган, Германия).

20 марта - 19.00

Концертный зал. Виртуальный зал. Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 и 18 марта – 18.00

«Валентинов день».

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 марта – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

17 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

18 марта – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

18 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

21 марта – 19.00

пгт.Мурмаши. «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

21 марта – 19.00

«Хочу мужа». Московский «Театр О'кей». Комедия по пьесе Михаила Задорнова. 6+

22 марта – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

22 марта – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Клуб флористов «Белозор». К 20-летию со дня создания». Выставка познакомит с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея. В экспозиции представлено более 70 работ, в том числе работы ветеранов клуба.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

17 марта - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

17 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

18 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 марта - 11.30 и 14.00

В преддверии Международного дня кукольника, зрители под руководством мастеров театра смогут поближе познакомиться с процессом изготовления театральной куклы, увидеть и многое узнать о её типах, своими руками создать собственную куклу и побыть профессиональным кукловодом!

Детство каждого ребенка в мире связано с куклой. С древнейших времен и до современности кукла сопровождала человека, оберегала его, развлекала, воспитывала. Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений.

Традиционный театр кукол существует почти во всех странах мира. И сейчас, словно сотни лет назад, артисты кукольных театров стремятся повеселить своих зрителей, пошутить вместе с ними.

Мероприятия состоятся перед началом спектакля «Сказки бабушки Зимы».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

18 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

23 марта - 14.00

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

21 марта - 19.00

Состоится показ спектакля «Баба Шанель» (18+).