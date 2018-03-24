Афиша выходного дня

г.Кандалакша

28 марта - 10.00

Кандалакшская ЦБС приглашает на праздник чтения «Большой Книжкин день». В программе: игры, викторины, мастер-классы, театрализованное представление «Буратино и Волшебная книга», награждение лучших читателей 2017 года.

г.Кандалакша, Первомайская улица, 40. Кандалакшская ЦБС.

г.Ковдор

25 марта – 16.00

В городском Дворце культуры пройдёт областной конкурс современной хореографии «Танцевальный контакт». Состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения участников.

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

гп.Умба

24 марта – 16.00

Национально-культурные общественные объединения – участники проекта «Дом Дружбы» представят в поселке Умба творческую программу «В дружбе народов – единство края». Мероприятие организовано общественной организацией «Объединение украинцев Мурманской области» рамках реализации проекта – победителя конкурса грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ, проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие народный самодеятельный коллектив Хор украинской песни «Джерела», ансамбли: белорусской песни «Завея», народной песни «Тальяночка» и русской песни «Поморье», а также исполнители песен на языках разных народов.

гп.Умба, Беломорская ул., 1а. Дом культуры гп.Умба.

г.Полярные Зори

24-30 марта

Будет проходить 19-я традиционная «Неделя театра». Фестиваль состоится на базе городского Дворца культуры. 24 марта в 17.00 Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Будем жить как боги?..». 27 марта в 11.00 начнётся экскурсия для младших школьников «Театральное закулисье». В 19.00 - концерт по творчеству Геннадия Гладкова «Ничего на свете лучше нету…». 28 марта в 11.00 ГДК приглашает на спектакль «Улицы детства» детской театральной студии «Бумбараш».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

24 и 25 марта

Будет проходить 27-й парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с поэтами-песенниками из Москвы и Санкт-Петербурга, мастер-классы, концерт в «Снежной деревне», бард-гостиная. Гала-концерт состоится 25 марта в 15.00 в городском Дворце культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

25 марта - 15.00

Городской Дворец культуры приглашает на конкурс творчества и очарования «Маленькая принцесса-2018».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

24 марта - 13.00

В центре семейного чтения состоится литературный ералаш «Затейники и фантазеры» (к 110-летию Николая Носова).

г.Мончегорск, ул.Лесная, 10. Центр семейного чтения.

25 марта – 13.00

Пройдёт литературно-игровая программа «В моей Вообразилии» (к 100-летию Бориса Заходера).

г.Мончегорск, ул.Лесная, 10. Центр семейного чтения.

27 марта - 19.00

В городском центре культуры состоится премьера спектакля «Васса Железнова» народного театра «Вдохновение». Посвящается 150-летию со дня рождения Максима Горького.

г.Мончегорск, просп.металлургов, 30/2. ГЦК.

п.Африканда-2

26 марта - 13.30

Региональный мастер-класс для преподавателей художественных дисциплин «Улов. Декоративный барельеф из гофрокартона» в детской школе искусств посёлка Африканда-2.

Мастер-класс проведёт преподаватель школы искусств Елена Киселева.

п.Африканда-2, ул. Ленина, 14. Детская школа искусств.

г.Заозёрск

25 марта - 13.00

Городской конкурс художественного слова.

г.Заозёрск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

г.Кола

25 марта - 14.00

В Кольском районном Центре культуры состоится 16-й районный открытый конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Арт-шок».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

24 марта - 11.00

Начало работы выставки живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский». Выставка продлится до 17 июня.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж, большой зал.

24 марта – 11.00-18.00

25 марта – 11.00-15.30

С целью выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков в области вокального исполнительства года в центре «Лапландия» состоится областной конкурс юных вокалистов «Северная мозаика».

В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций Мурманской области основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и дополнительного образования.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 1 группа: 5 - 6 лет; 2 группа: 7 - 9 лет; 3 группа: 10 - 12 лет; 4 группа: 13 - 15 лет; 5 группа: 16 - 17 лет. Номинации конкурса: эстрадный вокал (ансамбли, соло); народный вокал (ансамбли, соло); патриотическая песня (ансамбли, соло); авторская песня (ансамбли, соло).

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и призами.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

24 марта - 12.00

Областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества».

г.Мурманск, просп.. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

24 марта - 13.00

Областной конкурс «Семейный марафон». В конкурсе примут участие семьи из Мурманска, Мончегорска, Снежногорска, Заозерска и города Полярные Зори.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

24 марта - 15.00

День открытых дверей в Мурманском колледже искусств. Мероприятие проводится в рамках приёмной кампании колледжа искусств. В Малом зале состоится концерт студентов всех специальностей – прозвучат сольные и ансамблевые пьесы на разных инструментах. Студенты и преподаватели специальности «Живопись» представят выставку учебно-творческих работ. Преподаватели и представители администрации колледжа расскажут о правилах приёма в 2018 году, учебном процессе, достижениях студентов за последние годы. Абитуриенты, их преподаватели и родители получат возможность пообщаться с преподавателями колледжа, получить консультацию по правилам приёмных испытаний и вступительных экзаменов, ознакомиться с учебными классами колледжа.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

24 марта - 15.20

Мурманский книжный салон – 2018: виртуальная экскурсия по музейному комплексу «Мурман литературный» областной детско-юношеской библиотеки.

Областная детско-юношеская библиотека примет участие в Мурманском книжном салоне во второй раз с экспозицией литературы из фондов музейного комплекса «Мурман литературный». Посетить экспозицию можно в любой день работы книжного салона с 10 до 18 часов. В ходе виртуальной экскурсии гости салона посетят музейный комплекс библиотеки «Мурман литературный», включающий Аллею писателей, витринную экспозицию, галерею Николая Рубцова, кабинет писателя XX века и портретную галерею писателей-земляков. Гости салона также смогут пообщаться с молодым автором детских книг Татьяной Березюк.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Павильон «МурманЭКСПОЦентр».

24 марта - 18.00

Премьера спектакля драматического театра «Комедиограф» «Браво, Джулия.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры моряков.

24 марта - 18.00

Концерт «Шедевры камерной музыки». Гости областной филармонии – московские музыканты: скрипач Владимир Таланов и пианист Александр Кондратьев. В программе выступления – сонаты для скрипки и фортепиано Эдварда Грига № 1-3.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

25 марта - 10.00

Неделя детской и юношеской книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В 10.00 состоится семейная литературная викторина по творчеству Сергея Михалкова, в 11.00 сотрудники отдела информационной и справочно-библиографической работы проведут с читателями 4-6 классов библиографические игры и викторины. В 14.00 в зале «Мир необыкновенных книг» начнется семейный праздник «Книжный переполох» – ребят ждут сказочные загадки, веселые конкуры и танцы. Также в 14.00 в отделе искусства и творчества будет организован мастер-класс «Рисуем любимых героев».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотеа.

25 марта - 11.00

Акция «Воздушный привет от писателя». Юные читатели получат спрятанные в воздушных шарах пожелания гостей областной детско-юношеской библиотеки – детских писателей Наталии Волковой, Татьяны Корниенко, Анастасии Строкиной.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

25 марта - 11.30 и 14.00

мастер-класс от центра развития интеллекта «Пифагорка». Перед спектаклем «Три медведя» инструкторы центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для зрителей мастер-класс по ментальной арифметике.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

25 марта – 13.00

Библиовстреча в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Специалисты отдела познакомят родителей юных читателей с источниками информации о детской литературе, расскажут о новинках и проекте «Любимые книги нашей семьи».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Отдел информационной и справочно-библиографической работы.

25 марта - 13.00

Мастер-класс по созданию книги «Саамская сказка».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

25 марта - 13.00

Заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы телеклуба – мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин – представят фильм «Чёрные береты» телерадиокомпании «Мурман».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

25 марта - 14.00

Концерт для детей «Мультифантазия» в рамках фестиваля «Музыкальное приношение». Солисты Томской филармонии Мария Блажевич (орган) и Евгений Штейнмиллер (баритон) исполнят известные мелодии и песни из популярных мультфильмов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

25 марта - 15.00

Презентация изданий Епископа Североморского и Умбского Митрофана «Кольский Север в средние века» и «Духовные истоки русской революции». На презентацию приглашены клирики Мурманской митрополии, историки, писатели, краеведы, педагоги и учащиеся воскресных школ региона.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

25 марта - 15.00

Показ документальных фильмов в Культурно-выставочном центре Русского музея. Зрители увидят фильм «Искусство начала XVIII века» из цикла «Век Русского музея» авторской программы директора Русского музея Владимира Гусева, а также фильмы «Е. Мошков. Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны» и «В. Боровиковский. Портрет императора Павла I в коронационном облачении» из цикла «История одного шедевра».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

25 марта - 18.00

Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа» в рамках фестиваля «Музыкальное приношение». Солисты Томской филармонии Мария Блажевич (орган) и Евгений Штейнмиллер (баритон) исполнят мелодии оркестра Поля Мориа в органной аранжировке, а также классические сочинения И.С. Баха, А.Л. Вивальди, В.А. Моцарта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

26-29 марта - 10.00-20.00

Информационная акция «Аты-баты, шли солдаты...». Акция посвящена весеннему призыву в Вооруженные силы РФ и Дню сотрудников военных комиссариатов в России. Участники проверят свои знания в интеллектуальной игре, посмотрят документальный фильм и слайд-презентацию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

26 марта - 11.00

Начало работы мини-выставки «Пасхальное настроение». Выставка проходит в рамках регионального отборочного этапа международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо-2018». Посетители увидят пасхальные яйца, которые выполненные в различных техниках: декупаж, вязание, аппликация, коллаж, лепка и других. В конкурсе приняли участие дошкольники, школьники, студенты и творческие коллективы региона. Выставка продлится до 16 апреля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

26 марта - 18.00

Цикл мероприятий к 150-летию со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Мероприятия состоятся с 26 по 31 марта в рамках проекта «Погружение в книгу: писатели-юбиляры 2018 года».

г.Мурманск,ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

26 марта - 18.00

Лекция «Льок, Бэнкси и другие. О сходстве и различиях современного искусства и древнейшего творчества». Лекцию прочитает Алексей Бойко, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: графика Дарьи Шелковниковой из цикла «С днем рождения, художник!»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Плакат молодых художников»; «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Русский изразец».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: экспозиция детских рисунков «Вода - чудесный дар природы»; работы Анатолия Сергиенко; «Кольский Север в новых изданиях»; «Выдающиеся ученые»; «Мудрость жизни. Омар Хайям»; «Вот компания какая!»; «Максим Горький и его эпоха»; «История казачества в России»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой»; «Север в живописи Николая Рериха»; «Магия комикса».

24 марта - 15.00

В конференц-зале мастер песочной анимации Людмила Семенова проведет обучающее занятие.

25 марта - 14.00

В литературной гостиной пройдёт мастер-класс «Как читать и понимать современных авторов».

25 марта - 15.00

В конференц-зале епископ Североморский и Умбский Митрофан представит свои новые книги «Кольский Север в средние века» и «Духовные истоки русской революции».

26-29 марта - 18.00-20.00

В региональном центре Президентской библиотеки будет работать видеолекторий, приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зрители увидят фильмы и спектакли по произведениям Горького и документальные фильмы, посвященные писателю.

28 марта - 12.30

В литературной гостиной состоится беседа «Максим Горький: удивительная биография».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Вода Заполярья»: экспозиция детского рисунка, посвященная Всемирному дню водных ресурсов; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Животные на войне. Карельский фронт»; «Три познания природы».

24 марта - 12.00

На базе музея центр «Лапландия» проведёт областную военно-патриотическую игру «Защитник Отечества».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

24 марта - 13.00

Пройдёт областной конкурс «Семейный марафон».

28 марта - 18.00

Приглашает северян старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка».

28 марта - 19.00

Балет Аллы Духовой «TODES» представит программу «И приснится же такое».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Книжный дар Русского музея»; «Первая мировая война. 1914-1918»; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

24 марта - 18.00

Музыкальная гостиная. Шедевры камерной музыки. Владимир Таланов (скрипка), Александр Кондратьев (фортепиано, г.Москва).

25 марта - 14.00

Концертный зал. Концерт для детей «Мультифантазия». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

25 марта - 18.00

Концертный зал. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концерт «Под музыку Вивальди и Мориа». Мария Блажевич (орган), Евгений Штейнмиллер (баритон, г.Томск).

27 марта - 19.00

Концертный зал. Кейко Мацуи (фортепиано, Япония).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 марта – 18.00

«Домовой».

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 марта – 19.00

г.Полярные Зори. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

25 марта – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

28 марта – 15.30

Центр соцпомощи Мурманска. «Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

29 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

30 марта – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

24 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 марта - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 10.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

25 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

24 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. Я. Пулинович. «Ангелочек».

25 марта - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В дни школьных каникул:

27 марта - 10.30

А. Усачев. «Летающий диван».

28 марта - 10.30

К. Чуковский. «Бармалей».

29 марта - 10.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

31 марта - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

28 марта - 13.00

В детском технопарке «Кванториум-51» проходит «Неделя регионального развития», направленная на формирование у воспитанников технопарка основных знаний и сведений об исторических и культурных особенностях развития региона, его современном социально-экономическом положении и успехах дальнейшего развития.

В рамках недели, обучающиеся «Кванториум-51» и участники инженерных каникул в 13.00 в фойе 2-го этажа примут участие в командной квиз-игре «Мой регион - моя Родина». Тематическая развлекательно - познавательная викторина в формате квиза «Мой регион - моя Родина!» состоит из 4 туров по 10 вопросов. 1 тур с раздаточным материалом. 2 тур - текстовые вопросы. 3 и 4 туры - мультимедийные.

После квиза, в 15.00 в холле 1-го этажа для кванторианцев состоится гуру-лекция от первого заместителя министра экономического развития Мурманской области – Шпак Аллы Владимировны. Доступным языком Алла Владимировна расскажет ребятам об особенностях развития нашего региона и его перспективах.