Афиша выходного дня

г.Кандалакша

2 апреля - 17.00

Мастер-класс «Открытка ветерану» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка.

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Полярные Зори

31 марта - 11.00-21.00

1 апреля - 11.00-18.00

Областной конкурс детских и юношеских любительских театров «Новая энергия» в городе Полярные Зори. В конкурсе примут участие детские и юношеские театральные коллективы из городов Полярные Зори, Североморск, Мурманск, Полярный, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша и поселка Зеленоборский.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

31 марта – 14.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого с 14.00 до 14.30 состоится показ мультфильмов, с 14.30 до 16.00 – настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

31 марта – 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится 3-й сеанс киномарафона «Северный характер», на котором будут представлены мультипликационные фильмы студии «Шар»: «Осторожно, двери открываются!», «Гамлет, комедия», «Банка», «Самый страшный зверь» Вход бесплатный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

31 марта - 16.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Кировском городском Дворце культуры. Артисты драматического театра покажут жителям Кировска музыкальную сказку «Зачарованное царство» по пьесе Анны Богачевой. Постановка и.о. главного режиссера театра Никиты Ковалева. В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Гронский; артисты Наталья Боброва, Андрей Белянцев, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Наталья Поземина, Лев Мальцев, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина, Андрей Шпеко.

Также в этот день в Кировске в районе поля Умецкого (микрорайон Кукисвумчорр) состоятся открытые командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин – 2018».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

5 апреля – 13.00

На базе МБДОУ № 1 состоится муниципальный семинар-практикум «Игра как основное средство всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья».

г.Кировск, ул. Олимпийская, 33. МБДОУ № 1.

5 апреля – 9.30

На базе МБДОУ № 10 пройдёт муниципальный детский фестиваль театрализованной деятельности «Театральная палитра», посвященный сказкам народов ближнего зарубежья.

г.Кировск, ул.Дзержинского, 3, корп. 3. МБДОУ № 10.

г.Апатиты

31 марта в 15.00

В ДК имени В.К. Егорова состоится концерт «От сердца сердцу» апатитского хора ветеранов.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана.

1 апреля - 13.00

В Доме детского творчества состоится Фестиваль–конкурс драматических и кукольных коллективов «Театральная юность Хибин».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

1 апреля в 14.00

В парке на улице Пушкина в рамках фестиваля «Выходи гулять!» начнётся игровая программа «Веселые вытворяшки».

г.Апатиты, парк на улице Пушкина.

г.Мончегорск

31 марта - 19.00

В ГЦК пройдёт молодёжная дискотека «Весенний отрыв-2018».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

1 апреля в 14.00

В Городском Центре культуры в рамках фестиваля «Северный характер» состоится мероприятие «Кино в шутку и в серьёз». В программе: показ фильмов, мурманская команда КВН «Морская академия», проект «Север в каждом из нас».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

2 апреля в 19.00

В ГЦК выступит Денис Майданов с программой «Ничего не жаль!».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Ковдор

1 апреля - 10.30

Начало работы передвижной выставки «И прилетел к нам пламенный Фидель».На выставке посетители познакомятся с фотографиями путешествия Фиделя Кастро в Мурманск. Выставка продлится до 30 апреля.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

ЗАТО Островной

2 апреля - 18.00

Игровая программа в детской музыкальной школе ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2.Детская музыкальная школа.

г.Заозёрск

1 апреля - 11.00

Открытый городской конкурс детского, юношеского и молодёжного творчества «Полярная звезда». Конкурс посвящен 80-летию Мурманской области.

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Заполярный

31 марта - 17.00

В город приедет киномарафон «Северный характер». В 17.00 в ДК «Октябрь» состоятся показы фильмов из коллекции фестиваля и выступит команда КВН «Морская академия» из Мурманска.

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

1 апреля – 12.00-18.00

В ДК «Октябрь» будет работать выставка кукол европейских мастеров Моники Левинг и Моники Питер Ляйх «Когда куклы не игрушки».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

ЗАТО г.Североморск

31 марта - 12.00

Аниматоры ДК «Строитель» проводят танцевально-развлекательную программу «Мульти-дискотека для малышей».

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

31 марта - 10.00 и 11.30

Библиоэкскурсия «В мире доброй сказки».Перед спектаклем областного театра кукол «На восток от солнца, на запад от луны» сотрудники филиала № 15 Центральной детской библиотеки города Мурманска проведут для юных зрителей библиоэкскурсию «В мире доброй сказки».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

31 марта - 11.00

Танцевальная развлекательная программа для школьников.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

31 марта - 11.00

Неделя детской и юношеской книги в Мурманской области: слёт читательских делегаций городов-столиц.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

31 марта - 12.00 и 15.00

Гастрольный спектакль «Вредные советы» московского театра «Школа современной пьесы».

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

31 марта - 13.00

День семейного отдыха «Птицы нашего края», приуроченный к Международному Дню птиц.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж, экспозиции «Ландшафт зоны северной редкостойной тайги» и «Ландшафт тундры».

31 марта - 15.00

Конкурс «Красотка пенсионного возраста». В соревновании примут участие женщины от 55 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Колы, Заозерска и Териберки.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

31 марта - 15.00

Литературный вечер к 70-летию со дня рождения Николая Скромного «Мужество таланта».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

1 апреля - 11.30

Шоу мастера иллюзий Бадри Цаавы. Шоу иллюзий состоится перед показом спектакля «Бармалей» областного театра кукол.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

1 апреля - 14.00-16.00

На главной улице заполярной столицы будет проходить акция «Поделись улыбкой». Участниками мероприятия станут прохожие. Организаторы вместе с волонтерами подготовили программу розыгрышей. Акция начнется у дома № 32 по проспекту Ленина и завершится на площади Пять Углов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 32 и площадь Пять Углов.

1 апреля - 14.00

Развлекательная программа от артиста Мурманского областного театра кукол Сергея Репина. Перед спектаклем «Бармалей» Сергей Репин покажет зрителям занимательные фокусы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

1 апреля - 14.00

Воскресный мастер-класс «Пасхальный сувенир». Специалисты мурманской творческой мастерской «Мастер-Классы «Отличная идея» проведут мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира. Гости мероприятия из частного учреждения социального обслуживания «Социальный Центр-SОS Мурманск» и посетители библиотеки посмотрят также презентацию «История и традиции пасхального праздника».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

1 апреля - 14.00

Концерт ансамбля «Легкие люди». Участники ансамбля «Легкие люди» Екатерина Ефремова (голос, гитара), Евгений Попов (скрипка), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Охраминская (виолончель) приглашают маленьких слушателей на концерт «Вредные советы, или как выйти сухим из воды» на стихи Григория Остера. Помимо стихов в программе прозвучат популярные детские песни В. Шаинского Е. Крылатова, Г. Гладкова, инструментальные сочинения Э. Грига, С. Прокофьева, Ф. Крейслера.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская, областная филармония.

1 апреля - 14.00

Концерт «Под парусом весны». В концерте примут участие ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки» и вокальный кружок «Цветные сны».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

1 апреля - 15.00

Пробный тотальный диктант «Проверь себя». Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Мурманская областная научная библиотека совместно с координатором тотального диктанта в Мурманске впервые организуют пробный тотальный диктант. Это возможность для всех желающих не только проверить свою грамотность, но и актуализировать знания и навыки в области орфографии и пунктуации. Диктант проведет Саида Ибатуллина, координатор тотального диктанта в Мурманске, директор подготовительных курсов Мурманского государственного технического университета.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

1 апреля - 15.00

Юмористическая программа Владимира Данильца и Владимира Моисеенко (г.Москва).

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

1 апреля - 16.00

Юмористический концерт «Абордаж» клуба авторской песни «Пять углов».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

1 апреля - 19.00

Юмористическая программа «Делу время, потехе два часа».

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

2 апреля - 12.00

Региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: регистрация и жеребьевка участников. В первый день для ребят подготовлена увлекательная культурная программа: путешествие по книжным лабиринтам областной научной библиотеки, интеллектуальная игра «Книги нашего детства», творческие встречи с актрисой Мурманского областного театра кукол Екатериной Ефремовой и детским писателем Алексеем Сусликовым.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

3 апреля - 10.00

Конкурсные выступления участников Регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 17.00 состоится церемония награждения победителей

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» - по 1 апреля; «С днем рождения, художник! Графика Дарьи Шелковниковой» - по 1 апреля; «Русский изразец»; «Мир ненаглядный»; «Свет и воздух» Валентины Диффинэ-Кристи (г.Москва); «Виртуальная реальность. Компьютерная графика Анатолия Сергиенко»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

30 марта

В главном здании музея откроется выставка «Рюмка» из цикла «Простые вещи».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вода - чудесный дар природы»; «Работы Анатолия Сергиенко»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа»; «Были и небыли Беломорья. Иллюстрации Ирины Ситдиковой».

31 марта - 15.00

В конференц-зале пройдёт литературный вечер «Мужество таланта» к 70-летию со дня рождения писателя Николая Скромного.

31 марта - 16.00

В зале литературы по искусству выступит студия этнических барабанов «DrumTamTam».

1 апреля - 15.00

В конференц-зале состоится пробный Тотальный диктант «Проверь себя».

1 апреля

В отделе краеведения откроется выставка изданий к 130-летию со дня рождения Василия Алымова и 80-летию Станислава Дащинского «Краеведы Мурмана».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». На выставке будут представлены книги, посвященные истории избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента страны.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Животные на войне. Карельский фронт» - по 1 апреля; «Пасхальное настроение»; «Вода Заполярья»; «Интервенция. 100 лет»; «Не позволяй душе лениться»; «Настроение»; «Три познания природы».

31 марта - 13.00

Пройдёт день семейного отдыха «Птицы нашего края», приуроченный к Международному дню птиц.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

31 марта - 15.00

Пройдёт традиционный областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».

1 апреля - 14.00

Состоится концерт «Под парусом весны» детских творческих коллективов Дворца.

1 апреля - 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на юмористическое выступление «Абордаж».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Книжный дар Русского музея» - по 1 апреля; «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

1 апреля - 14.00

«Вредные советы».

6 апреля -19.00

«Поединок плюс...».

10 апреля - 10.00

«Приключения Незнайки и его друзей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

31 марта – 18.00

«Валентинов день».

1 апреля – 18.00

«Любовь по-французски».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

31 марта – 12.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва) 6+

31 марта – 15.00

«Вредные советы». Фолк-рок-рэп-поп-фантазия для взрослеющих детей (г.Москва). 6+

31 марта – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

31 марта – 19.00

г.Кировск. «Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

1 апреля - 15.00 и 19.00

«Делу время, потехе 2 часа». Юмористическая программа, В. Данилец и В. Моисеенко. 12+

4 апреля - 14.30

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. Мурм. ДИПИ. 16+

4 апреля -19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон. Малая сцена. 16+

5 апреля - 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

6 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

6 апреля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

7 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким. 6+

7 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон. 16+

8 апреля - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А.Островский. 12+

11 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

12 апреля - 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер. Малая сцена. 18+

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

31 марта - 15.00 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

1 апреля - 10.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

6 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

7 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

8 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий.«Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

31 марта - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

1 апреля - 12.00 и 14.30

К. Чукоапрелякий. «Бармалей».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

8 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».