Афиша выходного дня
г.Полярные Зори
14 апреля - 14.00
В городском Дворце культуры состоится фестиваль детского творчества «Единственной маме на свете».
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
14 апреля – 11.00
В малом и большом зале Кировского городского Дворца культуры, а также в Детской школе искусств им. А.С. Розанова пройдут конкурсные прослушивания участников. Вход свободный.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
14 апреля - 11.00-12.30
В отделе народного творчества и художественных ремёсел Кировского Дворца культуры состоится мастер– класс «Кукла-зернушка». Преподаватель Голубева Антонина. Занятие проводится бесплатно. Возраст участников от 16 лет.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
14 апреля - 13.00-14.30
Мастер-класс «Текстильный пряник». При изготовлении текстильных пряников участники научатся тонировать ткань с помощью кофе и узнают простейшие способы нанесения рисунка акриловыми красками по ткани. Преподаватель Голубева Антонина. Возраст участников от 16 лет.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
14 апреля – 14.00-14.30
Кировский историко-краеведческий музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.
г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.
14 апреля – 14.30-16.00
Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров.
г.Кировск, Советская улица, 9. Кировский историко-краеведческий музей.
15 апреля - 14.00
Кировчане и гости города смогут посетить гала-концерт лауреатов и членов жюри XVIII Межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «БРАВО». На концерте-закрытии в исполнении участников прозвучат песни, принесшие им победу в конкурсе, а также песни в исполнении членов жюри: Михаила Журкова (г.Саратов)- солиста Саратовского академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Республики Коми; Валентины Мельничук (г.Санкт-Петербург) - постановщик детских мюзиклов и музыкальных спектаклей, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского. Вход свободный.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
18 апреля – 19.00
Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на очередную творческую встречу. Тема вечера «Диззи Гиллеспи и Евробэнд»
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, «Jazz-холл».
нп.Титан
15 апреля - 13.00
На площадке у сельского Дома культуры нп.Титан состоится массовое уличное гуляние Проводы зимы «Весна хороша – широка её душа». В программе: театрализованное представление, народные игры и забавы, веселые конкурсы, горячий чай с блинами, ярмарка-продажа изделий прикладного творчества, беспроигрышная лотерея и выступление солистов Дворца культуры.
нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.
г.Апатиты
14 апреля - 12.00
Концерт, посвященный 80-летию Мурманской области, в Апатитах. В программе примут участие творческие коллективы Дворца культуры имени В.К. Егорова.
г.Апатиты, лыжный стадион за спорткомплексом «Атлет».
14 апреля - 14.00
Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает принять участие в Тотальном диктанте. В этом году автором диктанта стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».
г.Апатиты, 4ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.
14 апреля - 22.00
Дискотека для взрослых.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».
15 апреля - 12.00
Театрализованное представление «Дядя Стёпа и другие».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.
15 апреля - 12.00
Семейный мастер-класс «Вышивка лентами: сирень».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.
15 апреля – 12.00
В Детской музыкальной школе им. Л.М. Буркова пройдет III Открытый городской конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах «Заполярные фанфары». Конкурс-фестиваль является учебно-методическим мероприятием, целью которого является обеспечение благоприятных условий для выявления, поддержки, развития и профессионального самоопределения молодых дарований в области исполнительства на духовых и ударных инструментах.
г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова.
15 апреля - 13.00
Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает на концерт ансамбля «Каприччио» (руководитель Татьяна Куравина, ДМШ). Концерт приурочен к Международному дню культуры и всероссийской акции «Культурный минимум».
г.Апатиты, 4ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.
15 апреля в 14.00
Тотальный диктант (можно всей семьей).
г.Апатиты, 4ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.
15 апреля - 14.00
Закрытие городского фестиваля «Пасхальные радости» в Апатитах. В праздничной программе примут участие школьники, воспитанники образовательных учреждений, воскресных школ городов Апатиты и Кировск, а также коллективы Апатитского городского Дворца культуры имени В.К. Егорова.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.
15 апреля в 15.00
Семейный мастер-класс «Майский сувенир».
г.Апатиты, 4ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.
15 апреля - 15.00
Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа» приглашает детей и родителей познакомиться с книгой Сапгира «Твой гороскоп» и смастерить открытку на день рождения.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.
15 апреля - 16.00
Программа ко Дню художника «Когда цветет сакура» в Апатитах. Гости встречи – самодеятельные и профессиональные художники Кировска и Апатитов. В выставочном зале будет оформлена выставка работ участников апатитского творческого объединения художников «Галерея «М».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Музей-библиотека.
г.Мончегорск
14 апреля - 16.00
В ЦРТДиЮ «Полярис» состоится благотворительный концерт в память о погибших в пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове.
г.Мончегорск, ул. Ферсмана, 7. ЦРТДиЮ «Полярис».
15 апреля - 13.00
В Центре семейного чтения пройдёт праздник «Красной горки яркий свет».
г.Мончегорск, ул.Лесная, 10. Центр семейного чтения.
15 апреля - 15.00
В ГЦК хор ветеранов войны и труда приглашает на встречу «Музыка нас связала».
г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Городской Центр культуры.
17 апреля - 19.00
В городском Центре культуры театр Дениса Матросова (г.Москва) представит комедию «Двое в лифте, не считая текилы».
г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Городской Центр культуры.
г.Заполярный
14 апреля в 14.00
На центральной площади начнутся проводы русской зимы. Участников праздника ждут концерт, представление, молодецкие забавы и сожжение чучела Зимы.
г.Заполярный, Центральная площадь города.
г.Заозёрск
15 апреля - 9.00
Фестиваль православной культуры «Пасхальные встречи» в Заозёрске. Фестиваль организован совместно с Церковью Святителя Николая. В программе – выставка с участием воскресной школы Свято-Никольского прихода, концерт коллективов художественной самодеятельности, работа творческих мастерских.
г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.
пгт.Молочный
14 апреля в 14.00
В ДК «Гармония» состоится областной конкурс детских и молодёжных фольклорных коллективов «Солнечные веснушки». В фестивале примут участие коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.
пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ДК «Гармония».
пгт.Никель
14 апреля в 15.00
На площади Ленина с открытия ярмарки декоративно-прикладного творчества начнутся народные гулянья «Проводы русской зимы».
пгт.Никель, площадь Ленина.
с.Минькино
18 апреля в 15.30
В Доме культуры артисты Мурманского областного драматического театра представят сказку «Ищи ветра в поле».
с.Минькино, 123. МУ «Минькинский СДК».
ЗАТО г.Североморск
14 апреля – 15.00
Состоится городской фестиваль творчества учащихся детских школ искусств ЗАТО г.Североморска «Юные таланты – родному городу». Юные музыканты и художники, уже ставшие премиантами и стипендиатами различных уровней, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов представят жителям нашего города свое исполнительское мастерство игры на музыкальных инструментах, вокала и живописи. Вход свободный.
ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».
г.Кола
14 апреля в 15.00
Кольский районный Центр культуры приглашает отметить праздник Красной горки. В программе: концерт, закликание весны, свадебные заигрыши, народные песни и частушки, весенние игры и хороводы.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
г.Мурманск
14 апреля - 11.30 и 14.00
В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Все кувырком» известный мурманский художник Мария Важинская научит юных зрителей рисовать акварелью. 12 апреля традиционно отмечается День космонавтики. Ребята перед спектаклем попробуют вместе с художником рисовать вселенную и окружающие солнце планеты, а также пофантазируют на тему космоса в своих рисунках.
Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.
14 апреля - 13.00
День семейного отдыха «Первопроходец космоса» в Мурманском областном краеведческом музее.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Региональный детско-юношеский центр краеведения, I этаж.
14 апреля - 17.00
15 апреля в 16.00
Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение – 2018». В этом году фестиваль «НаМОДнение» пройдет в 19-й раз. В нем примут участие более 20 творческих коллективов из Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелия. Обладатели гран-при получат приглашение на участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» (г. Москва). Мероприятия в рамках фестиваля состоятся 14 апреля в 17.00,
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
14 апреля - 17.00
Концерт «Новый формат» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
14 апреля - 18.00
Выступление Московского мужского хора «Певчие дьяки». Хор «Певчие дьяки» выступит в Мурманской областной филармонии впервые. Художественный руководитель коллектива – Павел Сучков.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
14 апреля - 19.00
Премьера спектакля Мурманского областного драматического театра «Спиннинг». «Спиннинг» – это комедия в двух действиях, поставленная по пьесе Николая Ермохина режиссером-постановщиком из Санкт-Петербурга Евгением Зайдом. В спектакле заняты артисты Алексей Воронин, Глеб Глебов, Ольга Заяц, Светлана Лебедева, Ирина Рыдзелева, Наталья Поземина, Олеся Трум, Алексей Худяков.
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
15 апреля - 11.00
Областная выставка цветущих комнатных растений «Весенние фантазии». В выставке примут участие коллекционеры из Мончегорска, Апатитов, Кировска, Мурманска, Североморска и города Полярные Зори. Выставка будет работать с 10.00 до 17.00.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.
15 апреля - 11.30 и 14.00
Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Перед спектаклем «Кариус и Бактериус» педагог студии развития и рисования песком «Солнечный дом» проведет для зрителей театра мастер-класс и покажет песочную сказку.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.
15 апреля - 14.00
Заседание Родословного общества. На заседании представители Родословного общества проведут обзор новостей Российской генеалогической Федерации, помогут всем желающим в поисках и построении родословных схем.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.
15 апреля - 15.00
Концерт ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА».
г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
15 апреля - 15.00
Дом Дружбы Мурманской области присоединяется к празднованию Международного дня культуры и приглашает на концертную программу, которую представят студенты Мурманского колледжа искусств по специальности «Инструментальное исполнительство» по классу классической гитары. В программе прозвучат произведения И. С. Баха «Прелюдия D-dur», Н. Паганини - М. Каркасси «Кампанелла», Ю. Йоко «Вариации на тему японской песни «Сакура», В. Бэвэйз «Chicago style blues», Х. Сато «Токатта» и многие другие. В концерте примет участие артистка Мурманской областной филармонии вокалистка Людмила Лаврентьева. Вход свободный.
г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом Дружбы Мурманской области, 3-й этаж.
15 апреля - 16.00
Литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли...» с участием народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов «Орфей» Мурманского областного дворца культуры им.С.М. Кирова. В течение апреля в залах библиотеки будут работать выставки космической тематики. Читателям будут предложены самые интересные издания из фонда библиотеки: книги о космонавтах и великих учёных, журналы по космической технике, фантастика.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.
15 апреля - 17.00
Выступление квартета Калила Уилсона, США. Калил Уилсон – один из самых известных молодых джазовых вокалистов нашего времени, лауреат многочисленных премий в номинации «Лучший джазовый вокал» и участник большого количества международных фестивалей – как в США, так и в Европе и Азии. В рамках тура по России вокалист представит собственную программу из джазовых хитов XX века. На время гастролей к нему присоединятся известные музыканты из числа звезд отечественной джазовой сцены: Константин Хазанович – фортепиано, Олег Юданов – барабаны, Николай Клишин – контрабас.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Мир ненаглядный» - по 15 апреля; «НаМОДнение-2018. Эскизы» - по 15 апреля; «Плакаты Александра Тарановского»; «Рюмка» из цикла «Простые вещи»; «Русский изразец»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».
14 и 15 апреля – 17.00
Состоится XIX открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение». Публичные показы коллекций.
15 апреля - 16.00.
Гала-концерт.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Двое»: фотографии Вячеслава Смоленского (Раякоски); «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко»; «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Вода - чудесный дар природы»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа».
14 апреля – 15.00
Приглашает на кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии - к звездам: космическая фантастика на экране».
15 апреля – 13.00-17.00
Присоединяется к всероссийской акции «Культурный минимум». Посетителей ждут экскурсии по арт-объектам научки и выставке «Магия комикса», мастер-класс Вероники Вологжанниковой «Создание персонажа комикса», занятие «Основы каллиграфии» от Юрия Шачнева, акустическое выступление Кристины Амелиной и группы «Killer Cat».
15 апреля - 16.00
В конференц-зале пройдёт литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли...» с участием ансамбля солистов «Орфей» областной Кировки.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.
по 15 апреля
Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение» - по 16 апреля; «Из новых поступлений археологических предметов»; «Пылающие сердца»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Вода Заполярья».
14 апреля - 13.00
Состоится день семейного отдыха «Первопроходец космоса», посвященный биографии Юрия Гагарина.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
14 апреля - 17.00
Состоится концерт «Новый формат» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».
15 апреля - 11.00-17.00
Пройдёт выставка цветущих комнатных растений «Весенние фантазии».
15 апреля - 15.00
Ансамбли бального танца «Ювента» и «ОНиОНА» приглашают на концерт «Как прекрасен наш мир».
17 апреля - 19.00
Театр Алексея Рыбникова представит рок-оперу «Юнона» и «Авось».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».
15 апреля - 15.00
Приглашает присоединиться к всероссийской акции «Культурный минимум». Гостей ждет экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ-ХХI века». В 15.30 состоится показ образовательного фильма «Ты пришел в музей».
14 апреля - 18.00
Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».
15 апреля - 17.00
Квартет Калила Уилсона (США)
22 апреля - 17.00
Три баса-профундо. «Песни о любви».
23 апреля - 19.30
Концерт российских и норвежских музыкантов.
24 апреля - 18.00
Фильм «Оркестр им Осипова».
27 апреля - 19.00
Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».
28 апреля - 15.00 и 18.00
Сказки Пушкина с песочной анимацией.
28 апреля - 18.00
«Лёгкие люди».
29 апреля - 20.00
Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
14 апреля – 18.00
«Примадонны».
15 апреля – 11.00
«Муха-Цокотуха».
15 апреля – 18.00
«Домовой».
21 апреля – 18.00
«Валентинов день».
22 апреля – 11.00
«Маленькая Баба-Яга».
22 апреля – 18.00
«Рядовые»
28 и 29 апреля – 18.00
«Шампанского».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
14 апреля - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+
14 апреля - 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+
15 апреля - 19.00
«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+
18 апреля - 15.30
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+
19 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+
20 апреля - 19.00
«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+
20 апреля - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+
21 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+
21 апреля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
22 апреля - 12.00
«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
22 апреля - 19.00
«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+
25 апреля - 19.00
«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+
26 апреля - 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+
27 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
28 апреля - 12.00
«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
28 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
29 апреля - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+
29 апреля - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
14 апреля - 10.00
С. Харламо.в «Золушка».
14 апреля - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
15 апреля - 17.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
20 апреля - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
22 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 апреля - 16.30
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
28 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
29 апреля - 10.00
Н. Гернетю. «Полянка».
29 апреля - 17.00
К. Чукоапрелякий. «Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
14 апреля - 11.30 и 14.00
Перед спектаклем «Все кувырком» мурманский художник Мария Важинская научит юных зрителей рисовать акварелью. Тема занятия - День космонавтики.
14 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Биссет. «Апреляе кувырком».
15 апреля - 12.00 14.30
Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».
28 апреля - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
29 апреля - 12.00 и 14.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:
20 апреля - 10.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
20 апреля - 13.00
А. Вучинович. «Жуча».
21 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Жуча».
22 апреля - 12.00 и 14.30
А. Вучинович. «Красная шапочка».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
ДК «Судоремонтник»
(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)
18 апреля - 19.00
Санкт-Петербургский театр оперетты приглашает на постановку «Здрасьте, я ваша тетя!» (12+).
ДК «Первомайский»
(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)
14 апреля - 15.00
Приглашает на концерт «Откроем сердце для любви» хора украинской песни «Лелеки».+