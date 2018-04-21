Афиша выходного дня

г.Кандалакша

22 апреля - 16.00

В ДК «Металлург» состоится гала-концерт победителей открытого городского конкурса «Кольская волна».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

пгт.Никель

21 апреля - 20.00

ДК «Восход» приглашает на панк-рок-вечеринку. Выступят коллективы «the boobs» и «Мэри Поппинс П…».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Полярные Зори

25 апреля - 18.00

В ГДК пройдут общественные показы фильмов из коллекции кинофестиваля «Северный характер».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

22 апреля - 15.00

Дворец культуры и храм Нерукотворенного Образа Иисуса Христа приглашают на фестиваль «Пасхальные радости».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

22 апреля - 11.00

VI открытый городской конкурс-фестиваль для детей дошкольного возраста в Апатитах. В конкурсе «Весенние колокольчики» примут участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

г.Мончегорск

21 апреля -17.00

Акция «Театральный десант» в Мончегорском городском центре культуры. Снежногорский театр юного зрителя «Сюрприз» представит зрителям спектакль «История Сары Кру, или Как стать принцессой» по мотивам повести Ф.Х. Бернетт «Маленькая принцесса».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский ГЦК.

25 апреля - 19.00

В ГЦК выступит Стас Пьеха с программой «Глубина».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Оленегорск

21 апреля - 16.00

Во Дворце культуры пройдёт премьера триллера-сказки «Они уже близко» молодёжного театра «Ленинградский проспект».

г.Оленегорск, ул.Мира, 38а. Дворец культуры.

22 апреля - 13.00

Торжественное открытие XXII фестиваля саамской музыки и культуры и XIII фестиваля детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь». Гостей фестиваля ждут выступления творческих коллективов, интерактивные игровые площадки, мастер-классы по саамским играм, угощение традиционной саамской ухой в куваксе. В 15.00 в большом зале Центра культуры начнется концертная программа.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Площадь у Центра культуры и досуга «Полярная Звезда».

23 апреля - 19.00

На сцене ЦКиД «Полярная звезда» состоится показ спектакля «Мастер и Маргарита» Московского театра.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

п.Туманный

23 апреля - 11.00-15.00

Культурно-просветительский проект «День с музеем». Жители и гости посёлка смогут познакомиться с выставками Мурманского областного краеведческого музея, принять участие в мастер-классах и музейных занятиях. Для школьников состоится демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История освоения и развития Арктики». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Мурманской области.

п.Туманный, ул. Энергетиков, 2а. Библиотека.

г.Заполярный

21 апреля - 14.00

В ДК «Октябрь» состоится открытие городского фестиваля «Театральная весна».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

22 апреля - 14.00

В ДК «Октябрь» пройдёт I городской благотворительный фестиваль «Детская лепта» при участии инклюзивного театра «Солнечный лучик надежды».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Полярный

21 апреля - 18.00

В ГЦК «Север» Санкт-Петербургский театр оперетты представит оперетту Имре Кальмана «Марица».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Гаджиево

22 апреля - 17.00

ДОФ приглашает на спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

ЗАТО г.Североморск

24 апреля - 19.00

В ДК «Строитель» состоится спектакль «Мастер и Маргарита» Московского театра.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

пгт.Мурмаши

22 апреля - 17.00

В ДК «Энергетик» Санкт-Петербургский театр оперетты представит оперетту «Марица».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

22 апреля - 19.00

Концерт исполнительницы авторской песни Светланы Копыловой.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Центр культуры.

г.Мурманск

21 апреля - 11.00

22 апреля - 11.00

IV региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон».

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

21 апреля - 11.30

Игровой урок, посвящённый Дню Земли, в Мурманском областном театре кукол. Перед началом спектакля «Жуча» артисты областного театра кукол поговорят с юными зрителями о планете Земля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

21 апреля - 15.00

Областной конкурс среди девочек «Очаровашка-2018». Конкурс посвящен 110-летию со дня рождения писателя Николая Носова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

21 апреля - 16.00

Акция «Библионочь» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Участники акции поделятся впечатлениями от путешествий, познакомятся с уникальными авторскими тактильными книгами, посвященными коренному народу Севера, примут участие в литературном квесте, мастер-классе, фотосессии, совершат экскурсию по библиотеке. Будет организована работа арт-площадки. Мероприятие завершится просмотром фильма с тифлокомментариями.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

21 апреля - 16.00

Концерт «Родники России» ансамбля народной песни «Горенка». Концерт посвящен 15-летию ансамбля народной песни «Горенка». В нем также примут участие ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», фольклорные ансамбли «Потешенки» и «Одеянка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

21 апреля - 17.00

Фестиваль короткого метра в культурно-выставочном центре Русского музея г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

22 апреля - 11.30

Концерт мурманской музыкальной школы № 5 в областном театре кукол. Перед показом спектакля «Красная шапочка» для зрителей выступят ученики и педагоги мурманской музыкальной школы № 5. В программе выступление вокалистов, гитаристов, ансамбля флейтистов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

22 апреля - 13.00

Встреча для родителей в рамках проекта «Азбука права». Проект «Азбука права» направлен на правовое просвещение социально незащищённых категорий семей. Темой очередного занятия станет планирование бюджета семьи и грамотное распределение средств.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

22 апреля -14.00

Театрализованное представление «Репка на новый лад» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мероприятие состоится в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

22 апреля - 15.00

Концерт «Радость вам протянет руки, если сердце светлое у вас…» ансамбля танца «Радость». Концерт посвящен 40-летию заслуженного коллектива народного творчества.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

22 апреля - 16.00

Музыкальный спектакль «Из жизни Фигаро». Музыкальный спектакль по мотивам оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта представят солисты ансамбля «Орфей».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

22 апреля - 17.00

Закрытие фестиваля «Музыкальное приношение»: концерт «Три баса-профундо. Песни о любви». Участники знаменитого трио: Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко, – выступят в сопровождении Мурманского филармонического оркестра. Дирижер – Андрей Истомин (г.Москва).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

23 апреля - 11.00

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц»: литературно-музыкальный праздник в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мероприятие «Муми-день в библиотеке» посвящено творчеству финской писательницы Туве Янссон. Праздник пройдет при участии и поддержке Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

23 апреля - 18.00

Концерт выпускников Мурманского колледжа искусств Михаила Козырева и Юлии Скачковой. Михаил Козырев и Юлия Скачкова – пятикурсники Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. На концерте прозвучат произведения для фортепиано и два виртуозных концерта С.В. Рахманинова. Партию оркестра вместе со своими учениками исполнит заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Карелия Виктор Абрамов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

23 апреля - 19.30

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц»: концерт норвежских исполнителей Тонье Утстада и Яна Эггума. Легендарные норвежские исполнители выступят при участии норвежских и российских музыкантов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Плакаты Александра Тарановского»; «Рюмка» из цикла «Простые вещи»; «Русский изразец»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Модные картинки»; «Двое»: фотографии Вячеслава Смоленского (Раякоски); «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко»; «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Выдающиеся учёные»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа».

21 апреля - 15.00

Кандидат биологических наук Денис Давыдов прочитает лекцию «Название на карте Шпицбергена - путешествие сквозь мифы и легенды».

24 апреля - 17.45

Состоится встреча с известным норвежским писателем Ханне Эрставик и российским переводчиком Ольгой Дробот.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

22 апреля - 14.00

В рамках фестиваля «Птица Баренц» состоится театрализованное представление «Репка на новый лад» с участием собак клуба кинологов и канис-терапевтов «Романов-на-Мурмане».

23 апреля - 11.00

Начнётся Муми-день - праздник для поклонников финской писательницы Туве Янсон.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пылающие сердца» - по 25 апреля; «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

21 апреля - 15.00

Пройдёт областной конкурс среди девочек «Очаровашка-2018».

21 апреля- 16.00

Ансамбль народной песни «Горенка» приглашает на концерт «Родники России», посвященный 15-летию коллектива.

22 апреля - 15.00

Пройдёт концерт «Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас», посвященный 40-летию ансамбля танца «Радость».

24 апреля - 19.00

Выступит Стас Пьеха с программой «Глубина».

25 апреля - 18.00

Приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

21 апреля – 17.00

В рамках Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино».

24 апреля

В Культурно-выставочном центре Русского музея в рамках фестиваля «Птица Баренц» состоится торжественное открытие мультимедийного проекта «Бергман 100», посвященного столетнему юбилею знаменитого шведского режиссера Ингмара Бергмана.

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 апреля – 18.00

«Валентинов день».

22 апреля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

22 апреля – 18.00

«Рядовые»

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

25 апреля - 18.00

Будет показан музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр».