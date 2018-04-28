Афиша выходного дня

пгт.Никель

28 апреля - 15.00

Открытие передвижных выставок «Игра цвета» и «Радуга Кольского края» участниц клуба «Бисерное сияние» в Историко-краеведческом музее Печенгского района. Выставки посвящены 80-летию Мурманской области и продлятся до 26 мая. Организатор проекта передвижных выставок декоративно-прикладного искусства – продюсерский центр «Северный Характер» при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области.

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а.

1 мая – 13.00-17.00

В рамках проекта «Славлю Мурманскую область!» в холле второго этажа ДК будет работать праздничная выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Добрым людям на загляденье».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

1 мая - 15.00

ДК «Восход» приглашает на концерт «Радужное настроение».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

30 апреля - 18.00

Во Дворце культуры состоится IV фестиваль «Rock waterfall» с участием лучших рок-коллективов области.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

п.Африканда

28 апреля - 16.00

Акция «Театральный десант». Спектакль по пьесе Андрея Князькова «Сказка для непослушных медвежат» представит самодеятельный кукольный театр «Маленькая страна» из Мончегорска.

п.Африканда, ул. Советская, 8. Сельский дом культуры.

г.Апатиты

28 апреля - 16.00

День открытых дверей детской музыкальной школе им. Л.М. Буркова.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

29 апреля - 12.00

ДК имени В. К. Егорова приглашает увидеть музыкально-литературную композицию «Сказки Пушкина» с песочной анимацией в музыкальном сопровождении ансамбля «Русская рапсодия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени Егорова В.К.

2 мая - 15.00

В городском Дворце культуры пройдёт концерт «Мир, в котором ты живёшь».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

1 мая - 15.00

В ГЦК начнётся хореографический фестиваль «Планета танца».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

с.Ловозеро

1 мая - 14.00

ЦРДК приглашает на праздничный концерт «Холодный край - горячие сердца!» ансамбля песни и танца «Луявьр» («Ловозеро»).

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».

ЗАТО Островной

29 апреля - 13.30

ГДК приглашает на театрализованное представление «Весна идёт, весне дорогу».

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б. ГДК.

пгт.Зеленоборский

29 апреля - 15.00

В ЦДК выступит фольклорный ансамбль «Поморочка» с программой «Как у моря, моря Белого…».

пгт.Зеленоборский, ул.Озёрная, 27а. ЦДК.

г.Мурманск

28 и 29 апреля – 11.00

В центре «Лапландия» проходит областной открытый фестиваль хореографического искусства «Праздник танца – 2018». Фестиваль проводится в целях сохранения традиций национальной хореографической культуры народов России, актуализации детского хореографического творчества в Мурманской области, повышения уровня исполнительского мастерства, выявления ярких дарований детей в сфере хореографического искусства, повышения престижа специалистов по хореографии, расширения творческих связей между хореографическими коллективами Мурманской области, развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области, формирования толерантного сознания.

В фестивале принимают участие свыше 1000 воспитанников хореографических коллективов в возрасте от 5 до 18 лет из муниципальных образований Мурманской области.

В рамках фестиваля проходят: областной открытый конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства «Надежды Заполярья», областной открытый конкурс хореографии «Новый век: взгляд в будущее», творческие мастерские для специалистов по хореографии, фестивальный концерт с участием творческих коллективов национально-культурных автономий, ведущих хореографических коллективов Мурманской области. 29 апреля в 14.30 состоится подведение итогов.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией «Сказки Пушкина». Произведения «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» исполнят чтец Ольга Егорова и ансамбль «Русская рапсодия». В составе ансамбля – три домры, гусли, баян, балалайка-контрабас, гобой и фортепиано. Иллюстрировать программу будет художница песочной анимации Лилия Равилова.

Мероприятие состоится также в 18.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 апреля - 15.00

День Централизованной библиотечной системы Ковдорского района в Мурманской областной универсальной научной библиотеке. В рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» состоится презентация культурного потенциала Ковдорского района. Будут представлены основные направления развития библиотек Ковдорского района и их особенности. Также состоится презентация литературного объединения Ковдора «Самовар». Проект «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» посвящен 80-летию Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

28 апреля - 15.00

Конкурсные выступления участников открытого детско-юношеского конкурса инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья!»

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 апреля - 18.00

Концерт «Старые весы». На сцене выступят Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

28 апреля - 18.30

Праздничный концерт, посвященный Международному Дню весны и труда.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

29 апреля - 15.00

В рамках фестиваля «Птица Баренц» состоится спортивное мероприятие «Отдохни по-фински».

г.Мурманск, сквер на улице Ленинградской.

29 апреля – 18.20

В Мурманске в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

XVII Московский Пасхальный фестиваль – одно из самых ярких событий в культурной жизни России – проходит с 8 апреля по 9 мая 2018 года. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на специальном поезде посетит почти тридцать регионов России.

В рамках фестиваля концерт прославленного коллектива состоится на сцене Мурманской областной филармонии.

В 18.20 состоится встреча первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с Валерием Гергиевым (прибытие поезда в 18.16).

г.Мурманск, 1-й путь железнодорожного вокзала Мурманска.

29 апреля – 20.00

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Двое. Фотографии Вячеслава Смоленского» (Раякоски) - по 29 апреля; «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой»; «Модные картинки»; «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко».

29 апреля - 14.00

В конференц-зале начнутся кинопоказы датских фильмов в рамках международного культурного фестиваля «Птица Баренц». Своего зрителя ждут драма «Час рыси» ( 2013 г .) и триллер «Стрелок» ( 2013 г .).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; историко-культурологическая выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика».

29 апреля - 13.00

На заседании Мурманского телевизионного клуба будет показан фильм «Он море и небо любил», посвященный первому дважды герою Советского Союза Борису Сафонову.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

28 апреля - 15.00

Начнутся конкурсные просмотры выступлений участников открытого детско-юношеского конкурса инклюзивного творчества «Возьмёмся за руки, друзья!».

28 апреля - 18.30

Состоится праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда.

29 апреля - 14.00

Ансамбли русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки» приглашают на концерт «Народный батл».

29 апреля - 15.00

Состоится концерт ансамбля танца «Радость» и церемония награждения победителей.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Бергман 100»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Первая мировая война. 1914-1918»; вставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» в рамках фестиваля «Птица Баренц».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Приглашает увидеть музыкально-литературную композицию «Сказки Пушкина» с песочной анимацией и в музыкальном сопровождении ансамбля «Русская рапсодия».

28 апреля - 18.00

Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) исполнят программу «Старые весы».

29 апреля - 20.00

В рамках XVII Московского Пасхального фестиваля выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

1 мая в 17.00

Ансамбль «Серенада» представит программу «Мимолетности».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 и 29 апреля - 19.00

Премьера на малой сцене. Будет представлен добрый спектакль-анекдот «Телефон доверия» (18+).

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

2 мая - 17.00

Пройдёт спектакль «Дети военного Мурмана». (12+).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

28 апреля - 18.00

В рамках фестиваля «Птица Баренц» выступит российско-норвежский проект «Snow in June».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

28 апреля - 12.00, 14.00 и 16.00

Начнутся кинопоказы шведских, фарерских и датских фильмов в рамках фестиваля «Птица Баренц».