Афиша выходного дня

г.Ковдор

3 мая - 9.00

Начало работы передвижной выставки «Окна «Полярной Правды» в Ковдоре. В экспозиции представлены информационные планшеты с сатирическими плакатами газеты «Полярная Правда», издававшимися в годы Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 2 июля.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

пгт.Никель

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а.

1 мая – 13.00-17.00

В рамках проекта «Славлю Мурманскую область!» в холле второго этажа ДК будет работать праздничная выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Добрым людям на загляденье».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

1 мая - 15.00

ДК «Восход» приглашает на концерт «Радужное настроение».

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

3 мая - 10.00

Открытие передвижной выставки «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» в Историко-краеведческом музее Печенгского района. Выставка продлится до 1 июня.

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Кировск

30 апреля - 18.00

Во Дворце культуры состоится IV фестиваль «Rock waterfall» с участием лучших рок-коллективов области.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

п.Африканда

28 апреля - 16.00

Акция «Театральный десант». Спектакль по пьесе Андрея Князькова «Сказка для непослушных медвежат» представит самодеятельный кукольный театр «Маленькая страна» из Мончегорска.

п.Африканда, ул. Советская, 8. Сельский дом культуры.

г.Апатиты

28 апреля - 16.00

День открытых дверей детской музыкальной школе им. Л.М. Буркова.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова.

29 апреля - 12.00

ДК имени В. К. Егорова приглашает увидеть музыкально-литературную композицию «Сказки Пушкина» с песочной анимацией в музыкальном сопровождении ансамбля «Русская рапсодия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени Егорова В.К.

2 мая - 15.00

В городском Дворце культуры пройдёт концерт «Мир, в котором ты живёшь».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

1 мая - 15.00

В ГЦК начнётся хореографический фестиваль «Планета танца».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

с.Алакуртти

3 мая - 11.00

Культурно-просветительский проект «День с музеем» в Алакуртти. Жители и гости Алакуртти смогут познакомиться с выставками Мурманского областного краеведческого музея, принять участие в мастер-классах и музейных занятиях. Для школьников состоится демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История освоения и развития Арктики».

Культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем» приурочены к празднованию 80-летия Мурманской области.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 1. Школа № 3.

с.Ловозеро

1 мая - 14.00

ЦРДК приглашает на праздничный концерт «Холодный край - горячие сердца!» ансамбля песни и танца «Луявьр» («Ловозеро»).

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».

г.Полярный

3 мая - 11.00

Начало работы передвижной выставки «Памятники военной истории» в Городском историко-краеведческом музее г.Полярный. На выставке, подготовленной по материалам Мурманского областного краеведческого музея и Военно-морского музея Северного флота, представлены фотографии наиболее известных памятников Мурманской области, увековечивших подвиг защитников Кольской земли в годы Великой Отечественной войны.

Выставка продлится до 30 мая.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей г.Полярный.

ЗАТО Островной

29 апреля - 13.30

ГДК приглашает на театрализованное представление «Весна идёт, весне дорогу».

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б. ГДК.

пгт.Зеленоборский

29 апреля - 15.00

В ЦДК выступит фольклорный ансамбль «Поморочка» с программой «Как у моря, моря Белого…».

пгт.Зеленоборский, ул.Озёрная, 27а. ЦДК.

г.Мурманск

29 апреля – 11.00

В центре «Лапландия» проходит областной открытый фестиваль хореографического искусства «Праздник танца – 2018». Фестиваль проводится в целях сохранения традиций национальной хореографической культуры народов России, актуализации детского хореографического творчества в Мурманской области, повышения уровня исполнительского мастерства, выявления ярких дарований детей в сфере хореографического искусства, повышения престижа специалистов по хореографии, расширения творческих связей между хореографическими коллективами Мурманской области, развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области, формирования толерантного сознания.

В фестивале принимают участие свыше 1000 воспитанников хореографических коллективов в возрасте от 5 до 18 лет из муниципальных образований Мурманской области.

В рамках фестиваля проходят: областной открытый конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства «Надежды Заполярья», областной открытый конкурс хореографии «Новый век: взгляд в будущее», творческие мастерские для специалистов по хореографии, фестивальный концерт с участием творческих коллективов национально-культурных автономий, ведущих хореографических коллективов Мурманской области. 29 апреля в 14.30 состоится подведение итогов.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

29 апреля - 11.30 и 14.00

Развивающий мастер-класс по английскому языку от педагогов детского развивающего центра «Игрумка». Перед спектаклем «Маленькая дочь Солнца» педагог детского развивающего центра «Игрумка» проведет для юных зрителей театра мастер-класс по английскому языку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

29 апреля - 13.00

Заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное 80-летию Мурманской области. Организаторы клуба, телережиссёр Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают посмотреть фильм-посвящение первому дважды герою Советского Союза Борису Сафонову «Он море и небо любил» (ГТРК «Мурман»).

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

29 апреля - 14.00

Концерт «Народный баттл» ансамблей русских народных инструментов «Русские потешки» и «Россия».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

29 апреля - 14.00

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц»: кинопоказы датских фильмов. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Состоится показ драмы «Час рыси» (16+).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

29 апреля - 15.00

Гала–концерт областного фестиваля хореографического искусства «Праздник танца-2018».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

29 апреля - 15.00

Гала-концерт открытого детско-юношеского конкурса инклюзивного творчества «Возьмемся за руки, друзья!».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 апреля - 15.00

Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость». Концертная программа посвящена Международному дню танца.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

29 апреля -16.00

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц»: кинопоказы датских фильмов. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Состоится показ триллера «Стрелок» (16+).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

29 апреля – 18.20

В Мурманске в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

XVII Московский Пасхальный фестиваль – одно из самых ярких событий в культурной жизни России – проходит с 8 апреля по 9 мая 2018 года. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на специальном поезде посетит почти тридцать регионов России.

В рамках фестиваля концерт прославленного коллектива состоится на сцене Мурманской областной филармонии.

В 18.20 состоится встреча первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с Валерием Гергиевым (прибытие поезда в 18.16).

г.Мурманск, 1-й путь железнодорожного вокзала Мурманска.

29 апреля – 20.00

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

1 мая - 17.00

Первый концерт ансамбля «Серенада». В составе ансамбля Дмитрий Гилев (скрипка), Марина Письменская (альт), Андрей Скороходов (гитара). Для дебютного выступления ансамбля музыканты подготовили программу «Мимолетности», в которую вошли сочинения композиторов разных эпох. Художественное слово – актер Андрей Бобров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

2 мая - 11.00

Начало работы выставок «Живопись Геннадия Герасимова» и «Скульптура Ирины Мариловой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!». Выставки продлятся до 13 мая.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

3 мая - 10.00

Старт информационной акции «Вспомним всех поименно!». С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, окажут помощь в сохранении архивов в электронном виде и помогут разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

3 мая - 11.00

Открытие выставки «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи». Посетители увидят экспонаты из частных коллекций северян. Выставка будет работать до 3 июня.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

3 мая - 12.00

Фестиваль «Один день в Хогвартсе».

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотек.

3 мая - 13.00

Вечер памяти «Дороги войны – дороги Победы». Ветераны войны и труда, труженики тыла и дети войны поделятся воспоминаниями, а молодые люди исполнят стихи и песни.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

5 мая - 12.00-20.00

Проходит информационная акция «Вспомним всех поименно!». С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, окажут помощь в сохранении архивов в электронном виде и помогут разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

г.Мурманск, просп. Кольский, 158. МФЦ «Северное Нагорное».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Двое. Фотографии Вячеслава Смоленского» (Раякоски) - по 29 апреля; «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой»; «Модные картинки»; «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко».

29 апреля - 14.00

В конференц-зале начнутся кинопоказы датских фильмов в рамках международного культурного фестиваля «Птица Баренц». Своего зрителя ждут драма «Час рыси» ( 2013 г .) и триллер «Стрелок» ( 2013 г .).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

3 мая - 12.00

Фестиваль «Один день в Хогвартсе».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; историко-культурологическая выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея.

2 мая - 11.00

Начало работы выставок «Живопись Геннадия Герасимова» и «Скульптура Ирины Мариловой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!». Выставки продлятся до 13 мая.

3 мая - 11.00

Открытие выставки «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи». Посетители увидят экспонаты из частных коллекций северян. Выставка будет работать до 3 июня.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика».

29 апреля - 13.00

На заседании Мурманского телевизионного клуба будет показан фильм «Он море и небо любил», посвященный первому дважды герою Советского Союза Борису Сафонову.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

29 апреля - 14.00

Ансамбли русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки» приглашают на концерт «Народный батл».

29 апреля - 15.00

Состоится концерт ансамбля танца «Радость» и церемония награждения победителей.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Бергман 100»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Первая мировая война. 1914-1918»; вставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» в рамках фестиваля «Птица Баренц».

29 апреля - 20.00

В рамках XVII Московского Пасхального фестиваля выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

1 мая в 17.00

Ансамбль «Серенада» представит программу «Мимолетности».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 апреля - 19.00

Премьера на малой сцене. Будет представлен добрый спектакль-анекдот «Телефон доверия» (18+).

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

2 мая - 17.00

Пройдёт спектакль «Дети военного Мурмана». (12+).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».