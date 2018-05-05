Афиша выходного дня

г.Апатиты

5 мая - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Эти песни пели на войне» в центральной городской библиотеке.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

5 мая - 15.00

Презентация выставки «Этот день мы приближали, как могли!» в центральной городской библиотеке.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

ЗАТО Островной

5 мая - 16.00

Тематическая беседа для молодёжи «Нам не забыть суровых этих дней» в Городском Доме культуры ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Североморская, 1б. Городской Дом культуры.

г.Мурманск

5 мая - 10.30 и 13.00

6 мая - 12.00 и 14.30

Спектакль «Горькая память войны» в Мурманском областном театре кукол. Режиссер-постановщик, художник-сценограф – народная артистка РФ Тамара Волынкина, музыкальное оформление – Петр Макаров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

5 мая - 12.00-20.00

Проходит информационная акция «Вспомним всех поименно!». С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, окажут помощь в сохранении архивов в электронном виде и помогут разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

г.Мурманск, просп. Кольский, 158. МФЦ «Северное Нагорное».

5 мая - 13.00

Тематическое мероприятие «О доблести, о подвигах, о славе» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Вниманию посетителей будут представлены плакаты 1941-1945 годов из фондов Национальной электронной библиотеки и фотовыставка читательницы Александры Задернюк «Брестская крепость». Состоятся беседа о символах Победы и викторина «Помним их имена». Каждый желающий сможет поделиться любимыми стихами и песнями о Победе, рассказать о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

5 мая - 14.00

Встреча с переводчиком Анастасией Стронгиной в «Школе Колумба» областной универсальной научной библиотеки. Участники встреч в «Школе Колумба» делятся впечатлениями от посещения той или иной страны, а также обсуждают книги о путешествиях. Очередная встреча посвящена Бразилии. О жизни и обычаях страны расскажет переводчик с португальского и английского Анастасия Стронгина. Участники встречи также познакомятся с изданиями из фонда библиотеки, посвященными Бразилии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

5 мая - 14.30

Встреча с главным редактором газеты «Аргументы и факты. Мурманск» Александрой Миховой. В этом году газете «Аргументы и факты» исполняется 40 лет, а мурманскому приложению – 20. Встреча посвящена Всемирному дню свободы печати.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

5 мая - 16.00

Презентация сборника песен «Кольская земля». В сборник вошли песни и романсы, написанные членом любительского объединения «Композиторы Заполярья» Еленой Ростовской на стихи Виктора Тимофеева.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

5 мая - 18.00

Концерт Энрико Микеланджело Колонна. Энрико Колонна – итальянский певец, гитарист, автор и композитор. На сцене прозвучит оперная классика, джаз, блюз, латина, знаменитая итальянская эстрада 80-х. В концерте также примут участие: Мона Филини (скрипка), Дмитрий Кондрашов (тенор саксофон), Амага Готти (драматическое сопрано).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

5 мая - 18.00

Спектакль «Браво, Джулия!» драматического театра «Комедиограф». Артисты представят зрителям комедию по мотивам романа Сомерсета Моэма «Театр».

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры моряков.

6 мая - 12.00

Фестиваль «Один день в Хогвартсе».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодёжи.

6 мая - 13.00

День семейного отдыха «Этот День Победы».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

6 мая - 14.00

Концерт для детей «Гамельнский крысолов». Музыканты из Москвы Станислав Ярошевский (флейта) и Мария Макаренко (орган) выступят с концертом-представлением «Гамельнский крысолов». В концерте также примут участие воспитанники мурманской детской театральной школы. Ведущая – Светлана Бобрицкая.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

6 мая - 14.00

Заседание Родословного общества. Заседание проведёт Игорь Бронников, основатель общества и редактор альманаха «Кольский родословец».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

6 мая - 15.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее». Зрители увидят фильм «Спасибо, Пермь. Годы войны» из цикла «Век Русского музея» директора Русского музея Владимира Гусева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

6 мая - 16.00

Музыкальный спектакль «Из жизни Фигаро». Музыкальный спектакль по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» представит ансамбль солистов «Орфей» областного Дворца культуры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная

6 мая - 18.00

Концерт «Музыкальный сувенир». Музыканты Станислав Ярошевский (флейта) и Мария Макаренко (орган) включили в программу сочинения И.С. Баха, А.Л. Вивальди, Д. Бриччальди, Д. Раттера, Т. Бёма.

Мария Макаренко – представительница молодого поколения русских органистов, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат Международного конкурса фортепианных дуэтов в Монако, первая российская органистка, которая удостоилась чести играть на процессии у папы Римского в Ватикане. Станислав Ярошевский 10 лет назад окончил с отличием Российскую академию музыки им. Гнесиных, неоднократный победитель и лауреат крупных флейтовых конкурсов, с 2012 года – солист группы флейт Государственного академического Большого театра России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

7 мая - 11.00

Открытие мини-выставки «Памяти Станислава Наумовича Дащинского». Станислав Наумович Дащинский – известный мурманский краевед, журналист, редактор газет «Ловозерская правда», «Рыбный Мурман», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд», первый редактор газеты «Советский Мурман» (с октября 1993 года – «Мурманский вестник»). Он был автором, составителем и председателем редколлегии 7-томной «Книги памяти Мурманской области», в которую вошли десятки тысяч фамилий павших воинов и жертв политических репрессий. Станислав Дащинский выпустил более десяти краеведческих и публицистических книг.

Выставка открывается в рамках цикла «Имена в истории края» и посвящена 80-летию со дня рождения Станислава Дащинского. Выставка продлится до 20 июня.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

7 мая - 12.00

Праздничная программа «И стойкость народа, и доблесть солдат».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой»; «Модные картинки»; «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

6 мая - 12.00

Фестиваль «Один день в Хогвартсе».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; историко-культурологическая выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея; «Живопись Геннадия Герасимова» и «Скульптура Ирины Мариловой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!»; «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи»; «К 100-летию пограничной охраны РФ».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Бергман 100»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Первая мировая война. 1914-1918»; вставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» в рамках фестиваля «Птица Баренц»; «30 лет спустя».

5 мая – 18.00

Энрико Микеланджело Колонна – вокал, Мона Филини — скрипка, Дмитрий Кондрашов (тенор саксофон), Амага Готти (драматическое сопрано) и Энрико Колонна — итальянский певец, гитарист, автор и композитор, потомок старинного рода, уходящего корнями в XIII век. Его бархатный голос и проникновенные тексты любят в Сан-Ремо, Бразилии, Барселоне, Монте-Карло. В свои предыдущие концертные туры он посетил также Данию, Швецию, Норвегию, Исландию, Израиль и Россию, где с 2004 года является почетным членом Международного Союза композиторов.

Широкую известность артист приобрел не только за свое творчество, но и за внешность, Энрико — постоянный участник и ведущий показов мод Gucci, Dolce&Gabbana, Gianfranco Ferre.

Сольная программа артиста очень насыщенна. На сцене прозвучит музыка разных направлений: оперная классика, джаз, блюз, латина, знаменитая итальянская эстрада 80-х.

6 мая – 14.00

Детский концерт-представление «Гамельнский крысолов». Исполнители:

Станислав Ярошевский (флейта), Мария Макаренко (орган), Москва.

В концерте принимают участие воспитанники Детской театральной школы г. Мурманска. Руководитель Татьяна Калиновская, ведущая музыковед Светлана Бобрицкая.

6 мая – 18.00

«Музыкальный сувенир». Станислав Ярошевский — флейта, Мария Макаренко — орган (г.Москва).

8 мая – 18.00

«Счастливый жребий». К Дню Победы. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

11 мая – 19.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (бас).

12 мая – 18.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». К 80-летию со дня образования Мурманской области.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 мая – 18.00

«Шампанского».

6 мая – 18.00

«Рядовые».

12 мая – 18.00

«Примадонны».

13 мая – 11.00

«Кошкин дом».

13 мая – 18.00

«Такая долгая война».

19 мая – 17.00

Творческий вечер заслуженного артиста РФ О. Цыпляковой «Валентинов день».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

5 мая – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

5 мая – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

6 мая – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

6 мая – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

9 мая – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

10 мая – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

11 мая – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

12 мая – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

5 мая - 15.00 и 17.00

С. Харламов. «Золушка».

6 мая - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

6 мая - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

12 мая - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

12 мая - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

13 мая - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

5 мая - 10.30 и 13.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

6 мая - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

12 мая - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

13 мая - 12.00

П. Васильев. «Умка».

Для любого возраста:

17 мая - 17.30

Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».