Афиша выходного дня

г.Кировск

12 мая - 12.00

В ЦДТ «Хибины» фотокросс «Ах, весна!».

г.Кировск,просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

г.Апатиты

12 мая - 16.00

В Городском Дворце культуры лекция «Мусор и умение играть в команде».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

13 мая - 15.00

Открытый фестиваль хорового искусства «Звонкий май» в Апатитах. Участники фестиваля – хоровые коллективы и вокальные ансамбли академической направленности.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24., Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.

15 мая - 12.00

Выставка «Север глазами художника» (по 24 июня);

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

15 мая - 12.00

выставка «Цветы Победы» (по 31 мая).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Оленегорск

по 27 мая

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» города Оленегорска работают выставки работ членов клубов «Гобелен» и «Русская вышивка» Мурманского областного художественного музея..

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Музейно-выставочный зал.

г.Полярный

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

нп.Междуречье

13 мая - 14.00

в Междуреченском сельском Доме культуры пройдет музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям Константина Симонова «Истории тяжелая вода».

нп.Междуречье, ул. Строительная, 4а. Междуреченский сельский Дом культуры.

г.Мурманск

12 мая - 11.30

Детский мастер-класс мурманской художницы Марии Важинской. Мастер-класс состоится перед спектаклем «Колобок».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

12 мая - 15.00

Праздничный концерт «Под знаком семьи», посвящённый Международному Дню семьи. В рамках праздника губернатор Марина Ковтун вручит северянкам почётные знаки «Материнская слава», памятные адреса губернатора Мурманской области – самым крепким и дружным семьям региона. Также состоится торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова.

12 мая - 17.00

Концерт «…И поет нам май!» ансамбля народной песни «Любава».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

12 мая - 18.00

Концерт «Времена года» в исполнении государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Концерт посвящен 80-летию со дня образования Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

13 мая - 11.00

Областная выставка цветущих комнатных растений «Цветущий май». Цветущие комнатные растения представят участники любительского объединения цветоводов-коллекционеров «Многоцветие Севера».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

13 мая - 11.30

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Педагоги студии развития и рисования песком «Солнечный дом» проведут для зрителей театра мастер-класс и покажут песочную сказку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

13 мая - 12.00

Демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

13 мая - 12.00

Состоится демонстрация программы «Природа Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

13 мая - 15.00

Состоится демонстрация программы «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

13 мая - 13.00

День семейного отдыха «Любовь и верность», приуроченный к Международному дню семьи. Гости музея узнают об истории праздника, традициях бракосочетания средневекового русского Севера, свадебных обычаях поморов, смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению славянской куклы «Подорожница».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

13 мая - 14.00

Представление студии иллюзионного искусства. Зрители увидят программу «Магик-шоу».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

13 мая - 16.00

Финал сезона Мурманской школьной лиги КВН. Выступят команды Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского педагогического колледжа, школы №38, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Ведущий – руководитель Мурманской школьной лиги КВН, актёр и автор команды КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Денис Шалабанов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Знаменитые писатели и поэты»: выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет» (по 30 мая); «Дыхание Арктики - тепло жизни», посвященная Дню полярника (по 30 мая); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой» (по 25 мая); «Пять шагов по трапу»: фотовыставка Юрия Шумилкина, посвященная визиту в Кольское Заполярье Фиделя Кастро (по 26 мая).

12 мая - 15.00

Концептуальный концерт молодых мурманских музыкантов, поэтов и прозаиков (региональный центр Президентской библиотеки).

по 14 мая

Акция «Вспомним всех поименно!». С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Комплексная выставка-витрина «Такая загадочная Азия» - до 15 мая.

15 мая

Подведение итогов хештег-акций: «Большой России малый уголок» и «Я читаю «Антологию детской рукописной книги».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

12 мая - 17.00

Юбилейный отчетный концерт «Музыка нас связала!» преподавателя Натальи Гашниковой.

13 мая - 16.00

Финал мурманских школьных игр КВН.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Скульптура Ирины Мориловой» (по 13 мая); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Мои встречи с художественным музеем» (по 20 мая); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области» (по 21 мая); «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика» (по 27 мая); «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров» (по 30 мая).

13 мая - 13.00

День семейного отдыха «Любовь и верность», приуроченный к Международному дню семей.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

12 мая - 15.00

Праздничный концерт «Под знаком семьи».

12 мая - 17.00

Концерт ансамбля народной песни «Любава» «…и поет нам май».

13 мая - 11.00-17.00

Пройдёт выставка цветущих комнатных растений «Цветущий май».

13 мая - 14.00

Представление «МАГИК-ШОУ».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); «Перстенёк мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Поэтика. Послание к Тарковскому» (по 14 мая); «Бергман 100» (по 20 мая); «Первая мировая война. 1914-1918» (по 20 мая).

12 мая – 18.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». К 80-летию со дня образования Мурманской области. Программа «Времена года» исполняется без дирижера. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

15 мая – 18.00

Посвящение мастеру «Необъятный Рязанов». Виртуальный зал.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр Сергей Скрипка.

19 мая – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

Прозвучат сочинения Э. Гранадоса, М. де Фалья, А. Пьяццоллы…

20 мая – 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

26 мая – 17.00

«Оперетта — любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Ксения Жарко (г.Москва). Солисты театра «Московская оперетта» и Мурманской филармонии

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 мая – 18.00

«Примадонны».

13 мая – 11.00

«Кошкин дом».

13 мая – 18.00

«Такая долгая война».

19 мая – 17.00

Творческий вечер заслуженного артиста РФ О. Цыпляковой «Валентинов день».

20 мая – 18.00

«Домовой».

26 мая – 18.00

«Любовь по-французски».

27 мая – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 мая – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

13 мая – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 мая – 19.00

Не бросайте пепел на пол. Драма. Е. Скороходова. 16+

17 мая – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

п.Пушной

17 мая – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

18 мая – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

19 мая – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 мая – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

20 мая – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

20 мая – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

23 мая – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 мая – 19.00

«Одноклассники. Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

25 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

26 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

26 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

27 мая – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

27 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

1 июня – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

1 июня – 19.00

Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

12 мая - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

12 мая - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

13 мая - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

18 мая - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

19 мая - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

19 мая - 17.00

Н. Гернет «День рождения Петрушки»

20 мая - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 мая - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 мая - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

12 мая - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

13 мая - 12.00

П. Васильев. «Умка».

17 мая - 10.30

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

19 мая - 12.00 и 14.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки. А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

20 мая - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

26 мая - 12.00 и 14.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

27 мая - 12.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

Для любого возраста:

17 мая - 17.30

Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Союз театральных деятелей

(г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 19, офис 5)

12 и 13 мая - 18.00

«Выкрутасы» (16+).