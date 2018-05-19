Афиша выходного дня

г.Полярные Зори

19 мая - 14.00

Концерт ансамбля «Созвездие».

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Школа искусств.

г.Кировск

19 мая - 15.00

Большие семейные игры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Оленегорск

19 и 20 мая – 12.00

В Мурманской области впервые проходит масштабный фестиваль славянских культур «Ворота солнца». Он соберёт более 1000 участников из городов Мурманской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Свыше 10 творческих площадок в учреждениях культуры, а также в скверах и на площадях города предложат гостям яркие выступления артистов и коллективов, выставки, мастер - классы и многое другое. Подобное мероприятия в Кольском Заполярье пройдет впервые.

Одним из самых ярких событий обещает стать фестиваль колокольного звона. В нем примут участие лучшие звонари Мурманской и Мончегорской Епархии. Для этого на центральную площадь города специально привезут и установят переносную звонницу.

Еще одной изюминкой фестиваля станет концертная программа известного ансамбля казачьей песни «Люди вольные» из Москвы. Они представят свои лучшие творческие номера.

Также в программе фестиваля творческие состязания гармонистов, исполнителей частушек и танцоров, славянские забавы, ярмарка туристических маршрутов славянских стран, шествие участников фестиваля, встречи с писателями, артистами, мастерами декоративно-прикладного творчества, конкурс по выпечке пирогов и многие другие мероприятия для детей и взрослых.

г.Оленегорск. Улицы и учреждения города.

по 27 мая

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» города Оленегорска работают выставки работ членов клубов «Гобелен» и «Русская вышивка» Мурманского областного художественного музея..

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Музейно-выставочный зал.

г.Полярный

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Заозёрск

20 мая - 15.00

Акция «Театральный десант» в Заозёрске. Театр «Мотес» из Полярного представит спектакль «Земля такая огромная, а жизнь не очень» по пьесе Аси Волошиной «Анна Франк».

г.Заозёрск, пер. Школьный, 6. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

19 мая - 11.30

Развлекательная программа, подготовленная сотрудниками Центральной городской библиотеки Мурманска. Мероприятие состоится перед показом спектакля «Золотой ключик».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областной театр кукол.

19 мая -13.00

Презентация проекта «Поэтические голоса Заполярья» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26.

19 мая -13.00

Занятие «Школы традиционной народной культуры»: презентация фильма «Виноградье».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

19 мая -15.00

Встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу». О многообразии карт Мурманской области расскажет руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, член Русского ботанического общества Ольга Петрова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

19 мая -15.00

Презентация тактильной карты «Мурманская область в рельефе» в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих г.Мурманск, ул. Шевченко, 26.

19 мая -16.00

Всероссийская акция «Ночь музеев» в областном художественном музее. Акция пройдёт на площадках областного художественного музея. Для северян будут организованы экскурсии по выставкам, музейные занятия, викторины, концерты, творческие номера, мастер-классы и конкурсы.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13; Мурманский областной художественный музей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея II этаж.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел музея.

19 мая -17.00

Концерт «Танец огня». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

19 мая -17.00

Творческий вечер заслуженной артистки РФ Ольги Цыпляковой. Творческий вечер посвящен 60-летию со дня рождения актрисы и 35-летию её творческой деятельности. Заслуженная артистка России Ольга Цыплякова работает в театре Северного флота с 1983 года, является ведущей актрисой театра. За годы работы на сцене театра Северного флота ею сыграно множество ролей разного плана: Диана («Филумена Мартурано» Эд. де Филиппо), Неля («Жестокие игры» А. Арбузова), Лаура («Отец» А. Стринберга), Дорина («Тартюф» Ж.-Б. Мольера), Простакова («Недоросль» Д. Фонвизина), Хана («Калифорнийская сюита» Н. Саймона), миссис Бейкер («Эти свободные бабочки» Л. Герша), миссис Мэннингем («Газовый свет» П. Гамильтона), Елена Сергеевна («С днём рождения, Елена Сергеевна!» Л. Разумовской), Турусина («На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского) и многие другие. За создание высокохудожественных образов на сцене театра Северного флота и активную общественную работу актриса в 2008 году была удостоена высокого звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Драматический театр Северного флота.

19 мая -18.00

Всероссийская акция «Ночь музеев» в областном краеведческом музее. На базе временных и постоянных выставок будут организованы экскурсии, музейные занятия и викторины. Для юных гостей музея будет работать интерактивная игровая зона. Перед посетителями выступят молодые музыканты и творческие коллективы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

19 мая -19.00

Торжественное открытие фотовыставки «Берегите женщин!» Фотопроект посвящен 80-летию образования Мурманской области. На торжественном открытии будут присутствовать все героини проекта – мурманчанки разных профессий. Выставка продлится до 29 августа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

20 мая - 11.30

Мастер-класс от коллектива центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт». Мероприятие состоится перед показом спектакля «Маленькая дочь Солнца».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

20 мая - 13.00

Заседание литературного клуба «Высокие энергии». На очередном заседании литературного клуба участники поговорят об ироническом фэнтези и литературе ужасов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

20 мая - 14.00

концерт для детей «Да здравствует сюрприз!» ансамбля «Легкие люди».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

20 мая - 14.00

Гала-концерт областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

20 мая - 15.00

Показ фильмов в рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее». Зрители увидят фильмы «Живописец. Портретист. Иконописец В.Л. Боровиковский» из цикла директора Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея» и «В. Боровиковский. «Портрет А.И. Безбородко с дочерьми» из цикла «История одного шедевра».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

21 мая - 12.00

В рамках реализации направления «Театры – детям» партпроекта «Культура малой Родины» состоится экскурсия для воспитанников театральной студии «Круг» ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в Мурманский областной театр кукол. В ходе экскурсии детям расскажут о театре и покажут, как ведется подготовка к постановке спектаклей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Виктор Васнецов - главный русский сказочник». Выставка к 170-летию со дня рождения художника (по 30 мая); «Волшебный мир доброй сказочницы». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Софьи Прокофьевой (по 30 мая); «Знаменитые писатели и поэты»: выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет» (по 30 мая); «Дыхание Арктики - тепло жизни», посвященная Дню полярника (по 30 мая); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой» (по 25 мая); «Пять шагов по трапу»: фотовыставка Юрия Шумилкина, посвященная визиту в Кольское Заполярье Фиделя Кастро (26 мая).

19 мая - 15.00

«Кольские карты»: встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Винсент Ван Гог» из цикла «С днем рождения, художник!» (по 27 мая); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Мои встречи с художественным музеем» (по 20 мая); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

19 мая - 17.00

На всех площадках Мурманского областного художественного музея начнется ежегодная акция «Ночь музеев».

Начинают работу выставки:

23 мая

Выставка-конкурс «Друзья человека» (по 24 июня).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области» (по 21 мая); «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика» (по 27 мая); «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров» (по 30 мая).

Открываются выставки:

19 мая

Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа).

19 мая - 18.00

Всероссийская акция «Ночь музеев».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

20 мая - 13.00

В зале новой художественной литературы - заседание литературного клуба «Высокие энергии».

20 мая - 13.00

В отделе искусства и творчества - мастер-класс по рисованию героев манги и комиксов. В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов продолжается семейная литературная викторина «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями» (подведение итогов 27 мая в 13.00).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

20 мая - 14.00

Гала-концерт фестиваля «Возьми гитару».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Бергман 100» (по 20 мая); «Первая мировая война. 1914-1918» (по 20 мая); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

19 мая – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

Прозвучат сочинения Э. Гранадоса, М. де Фалья, А. Пьяццоллы…

20 мая – 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

26 мая – 17.00

«Оперетта — любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Ксения Жарко (г.Москва). Солисты театра «Московская оперетта» и Мурманской филармонии

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 мая – 17.00

Творческий вечер заслуженного артиста РФ О. Цыпляковой «Валентинов день».

20 мая – 18.00

«Домовой».

26 мая – 18.00

«Любовь по-французски».

27 мая – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 мая – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 мая – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

20 мая – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

20 мая – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

23 мая – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 мая – 19.00

«Одноклассники. Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

25 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

26 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

26 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

27 мая – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

27 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

1 июня – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

1 июня – 19.00

Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 мая - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

19 мая - 17.00

Н. Гернет «День рождения Петрушки»

20 мая - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 мая - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 мая - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

19 мая - 12.00 и 14.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки. А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

20 мая - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

26 мая - 12.00 и 14.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

27 мая - 12.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

19 мая - 14.00

Вечер-встреча «Семейная академия».

20 мая - 14.00

Народное гулянье «С юбилеем, Мурманская область!».