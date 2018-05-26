Афиша выходного дня

г.Полярные Зори

26 мая - 11.00

Фестиваль молодёжных субкультур «Х-DAY».

г.Полярные Зори, улицы города.

г.Кировск

26 мая - 14.00

В демонстрационном зале Дворца культуры состоится праздник, посвященный Дню славянской культуры и письменности, который отмечается в России с 1989 года. В 2009 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил повысить уровень проведения праздника, сделав этот его более значимым для всего российского общества, а также для украинцев, белорусов и других братских народов. В мероприятии со своей программой выступит Мурманский клуб национальных культур «Содружество», в состав которого входят диаспоры чувашей, казахов, стран Египта, Испании и многих других народов, а также солисты клуба национальных культур Дворца культуры и ансамбля «Золотое сердце».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 мая – 14.00-14.30

Музей приглашает на бесплатное традиционное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого состоится показ мультфильмов.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

26 мая – 14.30-16.00

Настольные игры и мастер-класс по изготовлению сувениров. Вход свободный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

27 мая – 11.00-17.00

В Общероссийский день библиотек в детско-юношеской библиотеке пройдёт семейный праздник «Всей семьей – в библиотеку», где каждый сможет побывать в роли библиотекаря. Это и обслуживание читателей, и работа с каталогами, и проведение мероприятий, и создание книжных выставок, а также прохождение квеста «Библиотечный лабиринт». В этот день все залы открыты для читателей.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Детско-юношеская библиотека.

1 июня - 10.30

В большом зале Дворца культуры Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль по сказке «Колобок». Зрителями станут воспитанники детских садов города, дети летнего оздоровительного лагеря, а также любые желающие. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 июня - 12.00-18.00

На площадке у Дворца культуры начнут работать развлекательные аттракционы для детей: батуты, катание на машинках и лошадях, сладкая вата и др.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

26 мая - 12.00

День химика.

г.Апатиты, улицы города.

26 мая - 15.00

Открытие творческого центра «АртАрктик.loft».

г.Апатиты, ул. Академгородок, 39а.

г.Оленегорск

по 27 мая

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» города Оленегорска работают выставки работ членов клубов «Гобелен» и «Русская вышивка» Мурманского областного художественного музея.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Музейно-выставочный зал.

г.Полярный

26 мая - 14.00

«Формула семьи или сто рецептов счастья». Спортивная игровая программа для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, посвященная Международному дню семьи

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Снежногорск

27 мая - 12.00

«С любовью к городу родному». Конкурс рисунка на асфальте для взрослых и детей с ОВЗ, посвященный 45-летию Снежногорска.

г.Снежногорск, площадь им. В. Мурко.

26 мая - 17.00

«Здравствуй, лето!». Итоговый фестиваль МСК «Жемчужина».

г.Снежногорск, ул. П. Стеблина, 5. ОМДТ «Роза ветров».

г.Мурманск

26 мая - 10.00

День открытых дверей «Открой для себя библиотеку!» День открытых дверей пройдет в преддверии Общероссийского дня библиотек. Посетителей ждут путешествия по книгохранилищу, познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки и неформальная краеведческая экскурсия. Впервые в библиотеке состоится интеллектуальное шоу «Холодные игры» – командная игра по мотивам фильмов «451 градус по Фаренгейту», «Влюблен по собственному желанию», «Воровка книг». В программе праздника – презентация книги Анастасии Данилиной «Путешествие по граблям. Маршрут №1», интеллектуальные игры, литературный квест для юных мурманчан, концерт классической музыки от учащихся Мурманского колледжа искусств, открытие выставки макрофотографий растительного мира. Свою площадку представит благотворительный фонд «Путеводная звезда». В рамках Года добровольца волонтеры фонда проведут урок доброты для владельцев домашних животных, будет работать фотовыставка «Возьми себе друга».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

26 мая - 14.00

Демонстрация документального фильма «Тихая застава». Фильм повествует о бое на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан, который произошел 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой страны. Российские военные 11 часов отражали атаки противника, 25 человек погибло. После просмотра фильма посетители будут приглашены на экскурсию по выставке «История пограничной охраны Заполярья».

г. Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

26 мая - 17.00

Театрализованный концерт «Славься, Мурманская область!» Перед началом театрализованного представления губернатор Марина Ковтун проведет церемонию награждения государственными и региональными наградами: звания «Почётный гражданин Мурманской области» и знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

27 мая - 11.30

Мастер-класс от развивающего центра «Игрумка».Перед спектаклем «Плотник Андерсен и Рождественский гном» педагог детского развивающего центра «Игрумка» проведёт для зрителей театра мастер-класс по развитию речи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

27 мая - 13.00

Семейный литературный праздник «Вслед за северным оленем». В канун 80-летия Мурманской области юные читатели и их родители отправятся в необыкновенное путешествие по Кольскому полуострову. Ребята познакомятся с уникальными заповедными уголками и городами Кольского Заполярья, природными явлениями и памятниками, разнообразием животного и растительного мира Русского Севера. Кроме того, юные путешественники смогут принять участие в игре-квесте на знание родного края. С помощью книг и подсказок следопыты посетят самые недоступные места, заповедники и города малой родины. В заключение праздника будут подведены итоги семейной литературной викторины «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

27 мая - 13.00

Праздник, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области «Процветай, наш Кольский край!». В 13.00 на площади стадиона развернётся ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, будут работать торговые ряды. В 14.00 для маленьких северян заработает игровая площадка с аниматорами, веселыми играми и конкурсами. В 14.20 начнётся концерт «Ритмы души» сводного духового оркестра Мурманской области.

Заключительным аккордом празднования юбилея станет театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский край», который начнется в 15.00. С поздравлением к землякам обратится губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В театрализованном концерте примут участие творческие делегации муниципальных районов и городских округов Мурманской области, а также звезды российской эстрады.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

27 мая - 15.00

Встреча фанатов сериала «Доктор Кто». В зале новой художественной литературы состоится встреча фанатов «Доктора Кто». Для любителей британского сериала она будет последней в сезоне 2017-2018 года, после чего мурманский фан-клуб перейдет в летний формат. На собрании ребята поговорят о фанатском творчестве по сериалу, а также подведут итоги прошедшего сезона, поделятся планами на лето и обсудят подготовку к грядущему фестивалю «Поларкон».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

28 мая - 11.00

Начало работы выставки из серии «Навстречу юбилею Мурманской области». Открытие мини-выставки «Мурманская область на керамике» из серии выставок «Навстречу юбилею Мурманской области», посвящённых 80-летию нашей области. На выставке представлена сувенирная продукция из фондов музея, выпущенная к юбилейным датам городов и посёлков Мурманской области. На сувенирных тарелках изображены памятные места и лучшие виды населённых пунктов области: Мурманска, Полярного (Александровск) Мончегорска, Североморска, Снежногорска, Гаджиево, Заозёрска, Островного и др.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

28 мая - 17.00

Открытие выставки «Мурманская область: история и современность».

Выставка, приуроченная к 80-летнему юбилею со дня образования Мурманской области, подготовлена краеведческим музеем совместно с муниципальными музеями региона, а также областным художественным музеем. Выставка расскажет об истории становления нашего региона, образованного Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1938 года. Посетители смогут не только познакомиться с историей каждого района Мурманской области, но и узнать о его жизни сегодня. Выставка будет работать с 28 мая по 15 сентября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, большой выставочный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Виктор Васнецов - главный русский сказочник». Выставка к 170-летию со дня рождения художника (по 30 мая); «Волшебный мир доброй сказочницы». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Софьи Прокофьевой (по 30 мая); «Знаменитые писатели и поэты»: выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет» (по 30 мая); «Дыхание Арктики - тепло жизни», посвященная Дню полярника (по 30 мая); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой» (по 25 мая); «Пять шагов по трапу»: фотовыставка Юрия Шумилкина, посвященная визиту в Кольское Заполярье Фиделя Кастро (по 26 мая).

26 мая - 10.00-18.00

День открытых дверей.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Винсент Ван Гог» из цикла «С днём рождения, художник!» (по 27 мая); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченной к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны (по 12 августа); фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика» (по 27 мая); «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров» (по 30 мая).

26 мая - 14.00

В рамках работы выставки «История пограничной охраны Заполярья» состоится демонстрация документального фильма «Тихая застава».

28 мая - 11.00

Начало работы выставки из серии «Навстречу юбилею Мурманской области». Открытие мини-выставки «Мурманская область на керамике» из серии выставок «Навстречу юбилею Мурманской области», посвящённых 80-летию нашей области.

28 мая - 17.00

Открытие выставки «Мурманская область: история и современность».

Выставка, приуроченная к 80-летнему юбилею со дня образования Мурманской области, подготовлена краеведческим музеем совместно с муниципальными музеями региона, а также областным художественным музеем.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

26 мая - 17.00

Театрализованный концерт, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области «Славься, Мурманская область!».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенёк мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

26 мая – 17.00

«Оперетта — любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Ксения Жарко (г.Москва). Солисты театра «Московская оперетта» и Мурманской филармонии.

27 мая - 17.00

Концерт Татьяны Куинджи и Людмилы Голуб «От Баха до блюза».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 мая – 18.00

«Любовь по-французски».

27 мая – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

26 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

26 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

27 мая – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

27 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

1 июня – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

1 июня – 19.00

Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 мая - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 мая - 12.00 и 14.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

27 мая - 12.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Союз театральных деятелей

(г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 19, офис 5)

26 мая - 18.00

Ветхозаветная история о каждом «Иона».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

27 мая - 13.00

Для учеников 1-4 классов состоится семейный литературный праздник «Вслед за северным оленем».

27 мая - 15.00

Встреча фанатов сериала «Доктор Кто». В зале новой художественной литературы состоится встреча фанатов «Доктора Кто».