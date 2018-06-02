Афиша выходного дня

г.Кандалакша

3 июня – 14.00 и 16.00

VIII традиционный фестиваль индийской культуры в Мурманской области приглашает северян на встречу с ярким солнечным миром Индии. В этом году он посвящен 80-летию Мурманской области. Почётным гостем Фестиваля станет генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге г-н Дипак Миглани. Фестиваль проводится Центром ведической культуры Мурманска при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

п.Никель

3 июня - 17.00

Состоится концерт «Лето начинается» во Дворце культуры «Металлург».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Ковдор

2 июня - 13.00

Праздничные колонны пройдут по улицам Ковдора. Возглавит парад техника военных лет поискового отряда «Ковдор». На площади Ленина парад будут принимать глава Ковдорского района и почетные жители Ковдорского района. Здесь же, в старой части города, развернет свои площадки фестиваль «Медвежий угол». Ковдорчан и гостей праздника своим творчеством порадуют коллективы Городского Дворца культуры и приглашенные артисты. В парке по ул. Ленина и возле ДК будут работать фотозоны, выставки, каждый сможет принять участие в творческих и спортивных конкурсах, викторинах и получить призы. Также в программе фестиваля – показательные выступления ковдорских пожарных, театрализованное представление «Путешествие в Ёно-Бабинский погост», флэшмоб мыльных пузырей. Участники праздника смогут попробовать себя в сдаче норм ГТО, пройти квест по улицам города, поиграть в любимые дворовые игры.

г.Ковдор.

г.Кировск

4 июня - 18.30

VIII традиционный фестиваль индийской культуры в Мурманской области приглашает северян на встречу с ярким солнечным миром Индии. В этом году он посвящен 80-летию Мурманской области. Почётным гостем Фестиваля станет генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге г-н Дипак Миглани. Фестиваль проводится Центром ведической культуры Мурманска при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Главный участник фестиваля - уже полюбившийся северянам певец в 13-м поколении из Индии Битту Маллик, который выступит с новой концертной программой. Его дедушка Пандит Видур Маллик был одним из самых ярких музыкантов и вокалистов 20-го столетия, он выступал с такими мировыми исполнителями, как Рави Шанкар. Битту перенял мастерство деда. Он - знаток во многих стилях индийской музыки, с детства гастролирующий по Индии и другим странам. Вместе с ним выступит один из лучших российских исполнителей на индийских ударных инструментах таблах Денис Кучеров (Санкт-Петербург), долгое время обучавшийся музыке в Индии.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Оленегорск

2 июня - 12.00

Народные гуляния в Оленегорске, посвящённые Дню защиты детей. г.Оленегорск, центральная площадь – Ленинградский проспект, центр «Полярная звезда».

г.Полярный

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

с.Ловозеро

3 июня – 16.00

Народный самодеятельный коллектив театр «Вдохновение» из Мончегорска представит спектакль «А зори здесь тихие» по пьесе Бориса Васильева. Спектакль рассчитан для возрастной категории 12+.

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» - одно из самых пронзительных произведений о войне. Спектакль рассказывает о пяти девушках-зенитчицах и их командире - старшине Васкове, принявших на себя неравный бой с фашистами. У каждого была своя, особая судьба. Но на их долю выпала жестокая война.

Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

с.Ловозеро, ул. Советская, 3. Ловозерский Центр развития досуга и культуры.

г.Мурманск

2 июня – 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей «Музей – территория хорошего настроения!», приуроченный к Международному дню защиты детей. Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить стационарные экспозиции и узнать о природных богатствах Кольского полуострова в экспозициях, а также узнать об истории края. В праздничный день детей ожидают веселые конкурсы, подвижные игры и сладкие призы.

Программа мероприятий: 12.00 – детский рисунок на асфальте «Город детства» и кормление птиц. 13.00 – мастер-класс по изготовлению праздничной открытки. 13.30 – музейные побродилки по экспозиции «Природа Мурманской области». 14.30 – просмотр мультфильмов. 15.00 – мастер-класс «Заполярное солнце» по созданию живописной композиции в технике сухой пастели «Заполярное солнце» в рамках открытия выставки детских работ по итогам совместного российско-норвежского проекта по изобразительному искусству «PeacePainting». Мастер-класс проводит – Пучкова Екатерина Руслановна, преподаватель Детской художественной школы г. Мурманска.

Количество участников – 8 человек. Время проведения – 40 минут. Участие по предварительной записи по телефону 42-25-89.

В День открытых дверей вход на постоянные и временные выставки музея бесплатный для всех категорий посетителей. Время работы музея – с 11.00 до 18.00.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

2 июня - 13.00-16.00

На территории парка отдыха гостиницы «Огни Мурманска» состоится благотворительный праздник «СЕВЕРНЫЙ КРУГ – Дети вокруг», приуроченный к международному Дню защиты детей. Инициатором мероприятия выступила Мурманская региональная общественная организация людей с диабетом «Диа-Север», а также группа инициативных неравнодушных мурманчан.

Данное мероприятие будет проведено для семей, в которых воспитываются дети, больные сахарным диабетом 1 типа. Это – серьёзная, неизлечимая болезнь. Однако, полноценное детство с ней возможно.

В формате семейной, развлекательной программы состоятся выступления талантливых жителей нашего города, будут проводиться игровые соревнования и обучающие программы для детей, юных северян ждут весёлые и интересные приключения. А выступления самодеятельных творческих коллективов: студия этнических барабанов «DrumTamTam»; коллектив мастерской клуба исторической реконструкции военных доспехов и военного искусства «Фьорд»; коллектив мастерской исторического костюма «Светлица»; байкеры Мурманска придадут празднику праздничную атмосферу. В это же время будет работать «Сумасшедшая лаборатория». Дети смогут осмотреть пожарную машина, подкрепится около полевой кухни. А яркие воздушные шары и подарки от организаторов праздника доставят радость участникам благотворительного праздника «СЕВЕРНЫЙ КРУГ – Дети вокруг»,

г.Мурманск, Восточно-объездная дорога, ГК «Огни Мурманска».

2 июня – 16.00

VIII традиционный фестиваль индийской культуры в Мурманской области приглашает северян на встречу с ярким солнечным миром Индии. В этом году он посвящен 80-летию Мурманской области. Почётным гостем Фестиваля станет генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге г-н Дипак Миглани. Фестиваль проводится Центром ведической культуры Мурманска при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области и Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Главный участник фестиваля - уже полюбившийся северянам певец в 13-м поколении из Индии Битту Маллик, который выступит с новой концертной программой. Его дедушка Пандит Видур Маллик был одним из самых ярких музыкантов и вокалистов 20-го столетия, он выступал с такими мировыми исполнителями, как Рави Шанкар. Битту перенял мастерство деда. Он - знаток во многих стилях индийской музыки, с детства гастролирующий по Индии и другим странам. Вместе с ним выступит один из лучших российских исполнителей на индийских ударных инструментах таблах Денис Кучеров (Санкт-Петербург), долгое время обучавшийся музыке в Индии.

Вторым гостем из Индии станет мастер йоги Вивек Тивари. Он проведет для северян бесплатные мастер-классы и выступит на концертах Фестиваля.

Также на фестивале зрителей ждут индийские танцы, театральное представление, шоу йогов, дегустация блюд индийской кухни, фотосессия в сари и многое другое.

Помимо концерта с участием Битту Маллика зрители смогут увидеть и стать участниками одного из крупнейших праздников Индии – Джаганнатха Ратха-ятры, Праздника колесниц, который на родине ежегодно собирает миллион гостей.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, сквер.

2 июня – 18.00

В рамках фестиваля индийской культуры в Мурманской области певец в 13-м поколении из Индии Битту Маллик выступит с новой концертной программой. Его дедушка Пандит Видур Маллик был одним из самых ярких музыкантов и вокалистов 20-го столетия, он выступал с такими мировыми исполнителями, как Рави Шанкар. Битту перенял мастерство деда. Он - знаток во многих стилях индийской музыки, с детства гастролирующий по Индии и другим странам. Вместе с ним выступит один из лучших российских исполнителей на индийских ударных инструментах таблах Денис Кучеров (Санкт-Петербург), долгое время обучавшийся музыке в Индии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

3 июня – 13.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города окунуться в атмосферу поморской культуры. Во второй раз коллективы-исполнители поморской песни съедутся в Мурманск на областной открытый конкурс «В северной сторонке».

В 13.00 в зрительном зале пройдут конкурсные прослушивания, в которых будут представлены программы коллективов из городов Мурманск и Апатиты, поселка Молочного, сёл Териберка и Варзуга. Участники исполнят лирические, протяжные, плясовые песни самых разных регионов, в которых проживают поморы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

3 июня - 14.00

Традиционный ежегодный семейный фестиваль «Мой мыльный Мурманск - 2018». В программе фестиваля: выступление творческих коллективов на главной сцене праздника, активные игровые площадки, мастер-классы по гигантским мыльным пузырям, фото-точка «Выдуй за любовь», благотворительный сбор для фонда помощи животным «Дворянская губерния», аквагрим, рисунки на воде, конкурсы, подарки и др. Завершится фестиваль традиционным массовым запуском мыльных пузырей (15.30).

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

3 июня - 15.00

Показ фильма «Русский портрет в коллекции Русского музея». Показ пройдет в рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» из цикла «Коллекции Русского музея». СПб. Видеофильм. 2001. Продолжительность 1 час 14 минут.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

3 июня – 16.00

На крыльце областной «Кировки» состоится гала-концерт областного конкурса исполнителей поморской песни. Подарком для всех мурманчан и гостей столицы Заполярья станут выступления любительского объединения «Русский танец» из Кильдинстроя и первого победителя конкурса «В северной сторонке» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 июня - 11.00

Игровая развлекательная программа «Ура! Каникулы!», посвящённая открытию смены оздоровительных лагерей. В программе примут участие обучающиеся мурманской гимназии № 9.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, фестивальный зал.

4 июня - 11.00

начало информационной акции «Люблю тебя, Россия!», посвященной Дню России. С 4 по 13 июня в Мурманской областной научной библиотеке пройдет информационная акция «Люблю тебя, Россия!». В эти дни все желающие могут познакомиться с символами российской государственности, посмотреть документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Государственные символы России». Юные читатели узнают для чего нужны государственные символы и где их используют, какие народы населяют нашу многонациональную страну и множество других интересных фактов. В интеллектуальной игре «Сделано в России» посетители будут вспоминать изобретения наших знаменитых соотечественников, которые прославили Россию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

4 июня - 12.00

Познавательная программа «В гостях у природы». В программе примут участие обучающиеся мурманской школы № 5.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, юннатский кружок.

4 июня - 17.00

Открытие выставки «В мире балета». Выставка подготовлена по итогам конкурса детского творчества «В мире балета», организованного Мурмашинской детской школой искусств, Мурманским областным краеведческим музеем и муниципалитетом п.г.т. Мурмаши. Посетители увидят творческие работы конкурсантов, которые выполнены в различных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, витраж, флористика, бумагопластика и др. В рамках открытия состоится торжественное награждение победителей конкурса. Выставка работает до 11 июля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка живописи Германа Шемякина из цикла «С днем рождения, художник!» (по 10 июня); выставка-конкурс «Друзья человека» (по 24 июня); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

3 июня – 14.00

Директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова проведет экскурсии по выставке «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

3 июня – 16.00

Директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова проведет экскурсии по выставке «Русский Север».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченная к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны; фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня).

2 июня - 11.00

День открытых дверей «Музей - территория хорошего настроения!», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

3 июня - 13.00 и 16.00

II областной открытый конкурс исполнителей поморской песни «В северной сторонке». Конкурсные прослушивания и гала-концерт с участием конкурсантов.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

2 июня 18.00

Концерт индийской музыки. Фестиваль культуры Индии в Мурманске. Концертный зал.

3 сентября – 19.00

Творческий вечер Дины Рубинной. Концертный зал.

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания- Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 июня -18.00

«Любовь по-французски».

3 июня – 11.00

«Грибной переполох».

3 июня – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

9 июня – 18.00

«Панночка»

10 июня – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

10 июня – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

2 июня - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

3 июня - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

3 июня - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

9 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

10 июня - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 июня - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

3 июня - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

10 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

6 июня - 10.30

Я. Пулинович «Ангелочек».

7 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

8 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

9 июня - 10.30

Д. Биссет. «Всё кувырком».

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «Педагогика лета» (до конца июля).

2-6 июня

Стартует ежегодная международная акция «Пушкин в городе».

2 июня - 11.00

Акция «Родился читателем». «Родился читателем» – акция, которая стала традиционной в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В этом году она будет проходить 2 июня во всех родильных домах города Мурманска. В 11.00 библиотекари посетят перинатальный центр, в 12.00 – роддом №1, в 13.00 – роддом № 3. В этот день матерям, родившим детей в прекрасный праздник День защиты детей, представителями библиотеки будут вручены подарочные наборы книг.