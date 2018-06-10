Афиша выходного дня

г.Кандалакша

10 июня - 15.00

На 95-м километре автодороги Кандалакша - Салла (поворот на Алакуртти) - рок-фестиваль «Долина рок».

г.Кандалакша, 95-й километр автодороги Кандалакша – Сала.

12 июня - 14.00

Праздник «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

12 июня - 13.00-16.00

«Фотосушка», на которой будет представлена выставка работ фотоконкурса «Мой город» и проведено награждение победителей и призеров («Наш парк»).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

12 июня - 14.00

Концерт «Энергия Севера».

г.Полярные Зори, площадь им. А.С. Андрушечко.

г.Апатиты

10 июня - 16.30

Встреча в клубе «Хорошие фильмы» - просмотр и обсуждение художественных фильмов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 июня - 13.00

Празднование Дня России, концерт творческих коллективов города.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

г.Островной

10 июня - 12.00

Игра-конкурс, посвященная безопасности дорожного движения «Юный пешеход».

г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Дом детского творчества, спортивный зал.

г.Мончегорск

12 июня - 12.00

Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Молодые голоса Отчизны».

г.Мончегорск, городской парк им. Бровцева.

г.Полярный

12 июня - 15.00

Массовое уличное гулянье, посвященное Дню независимости России.

г.Полярный, площадь Победы.

с.Ловозеро

10 июня – 12.00

Состоится XXXIII традиционный районный праздник «Саамские игры».

Саамские игры стали, своего рода, визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждет захватывающая спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

В концертной программе примут участие саамская фольклорная группа «Елле», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор, самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», саамский бард Иван Матрехин, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук, исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфиса Агеева и Домна Хомюк.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).

Программа праздника включает в себя: 12.00 - торжественное открытие; 12.30-14.30 - проведение спортивных соревнований (бег с палкой по пересеченной местности, гребля на весельной лодке, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, метание копья на дальность, метание камня на дальность); 12.30-15.00 - проведение командных соревнований по саамскому футболу; 12.30 – 15.00 - работа интерактивных и игровых площадок (дерево желаний, рыбалочка, детский саамский футбол, кольцеброс, метание аркана на рога, перетягивание каната, прыжки через нарты, мастер-класс по изготовлению саамского мячика); 12.30-16.00 - работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30-16.00 - работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 13.00-14.00 - конкурс профессионального мастерства по вязанию на спицах; 15.30 - торжественное награждение победителей соревнований. Закрытие праздника.

с.Ловозеро, район озера Поповское.

пгт.Молочный

12 июня - 13.00

Народное гулянье «Россия, я люблю тебя!». Выступления творческих коллективов и спортивно-игровая программа.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а. Площадь ГДК «Гармония».

пгт.Мурмаши

10 июня - 19.00

Спектакль «Маленькие шалости неверных мужей» (16+).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

10 июня – 14.00

Состоится показ фильма «Природа Мурманской области». Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

Также после просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

в Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

10 июня – 15.00

Состоится показ фильма – «История Мурманска». Фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

11 июня - 11.00

Квиз «Удивительная Япония». Участниками квиза, посвященного перекрестному году России – Японии, станут студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Участникам квиза предстоит ответить на 30 занимательных вопросов по истории и культуре Японии, разгадать необычные загадки, дописать строки хокку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

11 июня - 11.00

В канун главного государственного праздника россиян состоится познавательно-игровое путешествие по российским городам, посвящённое Дню России. Этот праздник, ежегодно отмечаемый 12 июня, совсем молодой, но его история не менее интересна, чем у солидных дат, на протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. Участники мероприятия познакомятся с историей праздника, узнают, как этот праздничный день появился и почему он стал таким важным для государства и граждан. Ребята совершат увлекательное виртуальное путешествие по городам нашей необъятной родины, каждый уголок которой по-своему прекрасен и неповторим. Узнают о главных городских достопримечательностях и архитектурных памятниках, уникальных местах, которыми по праву гордятся россияне. Познакомятся с археопарком в Ханты-Мансийске и узнают, где находится самая холодная точка мира. Попробуют прочитать берестяное письмо из Великого Новгорода и отгадать, где в России растет танцующий лес.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

11 июня - 11.30

На площадке перед центральным входом в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку начнётся праздник для воспитанников 1-5-х классов «Россия, я твоя росинка». Сотрудники библиотеки в преддверии знаменательной даты проведут праздник, основанный на фольклоре, который как нельзя лучше раскрывает историю, показывает красоту души россиян. Посетители примут участие в беседе, из которой узнают, как появился праздник, его значение. Для маленьких граждан подготовлено много сюрпризов в этот день: встреча с героями сказок в исполнении библиотекарей, конкурсы, подвижные игры. Организаторы надеются, что в этот день летних каникул юные мурманчане не только весело проведут время, но и пополнят свои знания интересными фактами о стране.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

11 июня – 11.00 и 12.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летний оздоровительный лагерь при мурманской кадетской школе, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

11 июня в 13.00

День семейного отдыха, посвященный Дню России, состоится в музее. В предпраздничный день гости музея познакомятся с историей праздника, узнают о появлении государственных символов Российской Федерации и о значении герба, флага и гимна нашей страны. На мероприятии будет представлена мультимедийная презентация «Моя Россия», а также викторина, в ходе которой дети узнают о самых высоких горах в стране, самом большом озере, самой большой и самой маленькой крепостях России. Также на занятии ребята поговорят о символике Мурманской области и города Мурманска. В завершение дети посмотрят фильм мультипликационного проекта «Гора Самоцветов», созданный при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, и соберут тематические пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области» и «Герб России».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

13 июня - 11.00 и 12.00

Познавательная программа «Символы России и Мурманской области» программа пройдёт для мальчишек и девчонок из мурманского лицея № 2 и для ребят из мурманской гимназии № 9. В игровой форме ребятам, посещающим летний оздоровительный лагерь при мурманской кадетской школе, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

13 июня - 11.00

Виртуальное путешествие «Рождён в России». В отделе электронных ресурсов для учащихся 1-2-х классов, посещающих оздоровительный лагерь мурманской школы № 43, пройдет интерактивная викторина «Рожден в России». Ребята совершат виртуальное путешествие по родной стране от Калининграда до Владивостока. Узнают об официальных и не официальных символах государства, достопримечательностях, памятниках, необычных местах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел электронных ресурсов.

13 июня - 11.00

«Одуванчиковый» мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Мастер-класс по изготовлению книжных закладок посвящен знаменитому писателю Рэю Брэдбери и его произведению «Вино из одуванчиков», с момента выхода которого в этом году исполнилось 60 лет. Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 43, услышат отрывки из книги Рэя Брэдбери, увидят эпизоды из фильма «Вино из одуванчиков» и создадут своими руками книжную закладку-одуванчик.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

13 июня - 11.00

Начало работы выставки «История России в лицах» воспитанников Детской галереи города Апатиты. В экспозиции представлено 9 живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках. Выставка будет работать до 9 сентября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

13 июня - 18.00

Демонстрация фильмов в рамках видеоабонемента «Пятое измерение». Показ фильмов «Древний Китай: ритуал и музыка. Бронза и лаки из собрания Музея провинции Хубэй» и «Искусство Древнего Кипра из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» проводится в рамках видеоабонемента «Пятое измерение». Это авторская передача почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой. Россия, 2014. Продолжительность каждого фильма 26 минут.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Фотоботаника». Выставка научной фотографии (по 20 июня); «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «В волшебной пушкинской стране». Книжная выставка, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина (по 30 июня); «Не отнимай у себя завтра». Выставка изданий к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей». Выставка изданий к 85-летию Северного флота (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души». Фотовыставка Светланы Мамакиной (по 30 августа); «Сонеты Солнца». Выставка живописи Елены Паршенковой (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей». На выставке представлены невероятные авторские куклы участников международных выставок Елены и Игоря Паршенковых (по 30 августа); «Я люблю тебя, Россия!» Информационная акция, посвященная Дню России (по 13 июня).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка живописи Германа Шемякина из цикла «С днем рождения, художник!» (по 10 июня); выставка-конкурс «Друзья человека» (по 24 июня); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню» (до 8 июля).

13 июня - 11.00

Начало работы выставки «История России в лицах» воспитанников Детской галереи города Апатиты. В экспозиции представлено 9 живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках. Выставка будет работать до 9 сентября.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченной к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны; фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня).

10 июня – 14.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Состоится показ фильма «Природа Мурманской области».

10 июня – 15.00

Состоится показ фильма «История Мурманска». После просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

11 июня - 13.00

День семейного отдыха, приуроченный ко Дню России. В предпраздничный день гости музея познакомятся с историей праздника, узнают о появлении государственных символов Российской Федерации и о значении герба, флага и гимна нашей страны. На мероприятии будет представлена мультимедийная презентация «Моя Россия», а также викторина. Дети посмотрят фильм мультипликационного проекта «Гора Самоцветов», созданный при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, соберут тематические пазлы.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); Начнёт работу выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню».

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 июня – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

10 июня – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

10 июня - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

10 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

9 июня - 10.30

Д. Биссет. «Всё кувырком».

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).

11 июня - 11.00

Игровое путешествие «Городов много, а страна одна». В канун главного государственного праздника состоится познавательно-игровое путешествие по российским городам, посвященное Дню России. Участники мероприятия познакомятся с историей праздника, узнают, как этот праздничный день появился и почему он стал таким важным для государства и граждан.

11 июня - 11.30

Праздник «Россия, я твоя росинка». На площадке перед центральным входом в библиотеку состоится праздник, посвященный Дню России. К участию в мероприятии приглашаются дети от 6 до 12 лет.

13 июня - 11.00

В отделе электронных ресурсов пройдет интерактивная викторина «Рожден в России» для учащихся 1-2-х классов, посещающих оздоровительный лагерь при школе № 43 г . Мурманска.

14 июня - 10.00

Передвижная детская библиотека приедет в летний оздоровительный лагерь посёлка Высокий.