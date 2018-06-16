Афиша выходного дня

г.Полярные Зори

16 июня - 14.00

Фестиваль семейного отдыха в парке.

г.Полярные Зори, городской парк.

17 июня - 18.00

«10 песен атомных городов в Полярных Зорях». Концертная версия проекта..

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

16 июня - 10.30, 11.15 и 16.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 июня – 11.00

Квест- программа для школьников «В краю летучего камня».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.

16 июня - 16.00

Литературная игра-викторина. «Сказки братьев Гримм».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС городская библиотека № 1», клуб «Общение».

г.Полярный

18 июня - 10.30

Выезд Передвижной детской библиотеки в Полярный. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут развлекательную программу в детском оздоровительном лагере «Солнечный».

г.Полярный, ул. Красный Горн, 6.

ЗАТО Видяево

17 июня -15.00

Творческая программа к Дню отца в ЗАТО Видяево.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 7а. Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат».

18 июня - 11.00

Тематическая экскурсия, посвященная памяти погибших членов экипажа подводной лодки К-131.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 5. Дом офицеров, Музей истории посёлка и гарнизона Видяево.

г.Гаджиево

17 июня - 12.00

Встреча-диалог «Любопытство ценою в жизнь» в рамках антинаркотической кампании в Вооруженных силах.

г.Гаджиево, наб. Сергея Преминина, 106. ГБ.

17 июня - 15.00

Мастер-класс «Цветы, как люди, на добро щедры», посвященный Международному дню цветка.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 39. ГДБ.

пгт.Кильдинстрой

23 июня - 11.00

Развлекательная программа для школьников «Семь золушек». Ребята из летнего лагеря при Кадетской школе города Мурманска совершат экскурсию по выставке «Мир кукол в мире людей», посмотрят познавательный фильм, примут участие в тематической викторине и мастер-классе. Программа состоится для ребят из Кильдинской средней школы.

пгт.Кильдинстрой, ул.Набережная, 11. Кильдинская средняя школа.

г.Мурманск

17 июня – 13.00

Состоится восьмая встреча клуба «Terra Incognita» в Мурманске. Если вы любите миры Часодеев, Зерцалию, знаете все о Вечниках, что-то когда-то слышали о Витчхантерах и не прочь сыграть в Макабр, в общем, души не чаете в книгах от издательства «Росмэн», тогда добро пожаловать в библиотеку!

На встрече посетителей ждут интересные знакомства, игры и конкурсы с призами от издательства «Росмэн», живое общение об интересных книгах, чай с печеньем и многое-многое другое.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

17 июня – 14.00

Мурманская областная научная библиотека и чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная Река» приглашают всех желающих на необычное чаепитие. На этот раз все желающие смогут отведать чай улун разных сортов. Напиток будет приготовлен традиционным китайским способом.

Название чаепития легко объяснимо. «Улун» с китайского – вороной дракон. Это название дала ему река Улунцзян, «река Черного дракона», где собирается большинство видов улуна.

Улун – особенный напиток. Он сочетает свойства черного и зеленого чаев: может зарядить энергией, а может способствовать релаксации. Он содержит фтор и кальций, его считают средством для омоложения и борьбы с избыточной массой тела. Улун выдерживает большое количество заварок и позволяет наслаждаться умиротворяющей чайной церемонией несколько часов.

Дмитрий, по уже сложившейся традиции, поделится интересной информацией о китайском чае и ответит на вопросы аудитории.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

18 июня - 11.00

Виртуальное путешествие для школьников «Необыкновенные места Кольского Севера». Участие в мероприятии примут ребята из летнего лагеря при Кадетской школе города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

18 июня - 11.00

Развлекательная программа для школьников «Семь золушек». Ребята из летнего лагеря при Кадетской школе города Мурманска совершат экскурсию по выставке «Мир кукол в мире людей», посмотрят познавательный фильм, примут участие в тематической викторине и мастер-классе.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, зал литературы по искусству.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); выставка живописи Елены Паршенковой «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий к юбилеям Джорджа Оруэлла и Эриха Марии Ремарка (по 29 июня); книжная выставка «Мои географические открытия» (по 29 июня 2019 года); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Фотоботаника» (по 20 июня); «Внутри себя я в Питере» (до 30 июня); «Чудеса науки», две научных выставки в одной (до 31 декабря).

17 июня - 14.00

Мурманская областная научная библиотека и чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная река» приглашают на необычное чаепитие – все желающие смогут отведать чай улун разных сортов. Название чаепития легко объяснимо: «улун» в переводе с китайского – «вороной дракон». Дмитрий Ендураев поделится с участниками встречи интересной информацией о китайском чае.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Друзья человека» (по 24 июня); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа); «Винсент Ван Гог» (по 16 июня).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (до 12 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Берегите женщин!» Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина (по 29 августа); «Мурманская область на керамике» (по 30 июня); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).

16, 24 и 30 июня

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.

20 июня - 17.00

Состоится открытие выставки «Дети и война», приуроченной ко Дню памяти и скорби.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

16 июня - 10.00

Конкурс рисунка на асфальте «Край, в котором мы живём».

16 июня - 11.00 и 12.00

Песенный конкурс «Музыкальный хит-парад».

16 июня - 11.00

Познавательная программа «В гостях у природы».

18-27 июня

Пройдёт акция «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ», фотовыставки Александра Говорова (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).