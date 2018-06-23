Афиша выходного дня

г.Полярные Зори

23 июня - 15.30

В городском Дворце культуры состоится выпускной «Под парусом мечты» и продолжится на центральной площади.

г.Полярные Зори.

25 июня - 11.00

Выезд передвижной детской библиотеки.

г.Полярные Зори, просп. Нивский, 7а. Центральная библиотека.

г.Апатиты

23 июня - 10.30

Летние чтения. Урок безопасности «Григорий Остер предупреждает!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 июня - 16.00

Эко-викторина «Кто в лесу живет, и что в лесу растёт». Клуб «Общение».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».

23 июня - 19.00

Выпускной вечер 11-х классов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

24 июня – 11.00

День молодёжи. Программа праздника: 11.00 - соревнования по стритболу (Универсальная спортивная площадка МАУ СШ «Олимп», ул. Фестивальная, 21); 13.00 - соревнования по скейтбордингу и показательные выступления. Создание интерактивного 3D арт-объекта с участием художников граффити. Уличные дворовые игры. Игра «Энкаунтер». Сопровождение мероприятия выступлением рок-групп (гг. Мурманск, Апатиты) на площадке ГТО МАУ СШ «Олимп», ул. Фестивальная, 21. 14.00 - творческая площадка Молодёжного совета г.Апатиты: буккросинг и настольные игры; «Фотосушка»; акустические выступления музыкантов; караоке-сквер (сквер у городской библиотеки им. Л.А. Гладиной, ул. Ленина, 24а). 14.00 - начало работы организаций торговли и общественного питания. Площадка уличных активностей Молодёжной организации АО «Апатит». Развлекательная площадка для детей на площадь у здания МАУ АГДК, ул. Ленина, 24. 15.00 - праздничный концерт на площадь у здания МАУ АГДК, ул. Ленина, 24.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21; ул.Ленина, 24а; ул.Ленина, 24.

г.Мончегорск

23 и 30 июня - 17.00

Кукольный спектакль «Непослушные малыши».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

пгт.Кильдинстрой

23 июня - 11.00

Развлекательная программа для школьников «Семь золушек». Ребята из летнего лагеря при Кадетской школе города Мурманска совершат экскурсию по выставке «Мир кукол в мире людей», посмотрят познавательный фильм, примут участие в тематической викторине и мастер-классе. Программа состоится для ребят из Кильдинской средней школы.

пгт.Кильдинстрой, ул.Набережная, 11. Кильдинская средняя школа.

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 15.00

В рамках празднования Дня молодёжи состоится мотопробег байкеров.

ЗАТО г.Североморск.

24 июня – 15.00

В рамках празднования Дня молодёжи на главной танцплощадке городского парка состоится рок-концерт. В нем примут участие группы «Частица N» и «Аменция».

ЗАТО г.Североморск. Городской парк.

г.Мурманск

23 июня - 10.00 и в 12.00

Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь в мурманской гимназии № 9. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.

23 июня - 11.00

Познавательная программа «Умные и веселые сказки Людмилы Петрушевской». Людмила Петрушевская – российский прозаик и поэт, драматург, сценарист, певица. Людмила Стефановна создала циклы сказок для разных возрастов, по многим из них поставлены мультфильмы. Самый знаменитый мультфильм по сценарию Людмилы Петрушевской – «Сказка сказок» в постановке режиссера Юрия Норштейна – в 1984 году был признан лучшим анимационным фильмом всех времен и народов.

В рамках мероприятия ребята, посещающие летний лагерь на базе мурманской школы № 43, услышат наполненные юмором сказки Людмилы Петрушевской и посмотрят мультфильмы по её сценариям.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

23 июня - 15.00

В Мурманске состоится общегородской праздник «Паруса надежды». Впервые на территории обновленной набережной Семёновского озера для мурманских выпускников будет организовано яркое водное шоу и концертная программа.

Помимо незабываемого представления молодёжь заполярной столицы ждёт множество сюрпризов. Завершится летняя феерия красочным фейерверком и дискотекой.

г.Мурманск, Семёновское озеро, набережная.

23 июня - 19.00

Премьера спектакля Мурманского областного драматического театра «Эти свободные бабочки». Спектакль по пьесе Леонарда Герше поставил режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Серов. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царева; артисты Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Андрей Белянцев, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

24 июня - 11.00-20.00

В рамках празднования Дня молодёжи: военно-тактическая игра «Лазертаг», бампербол, шоу мыльных пузырей, квест «Молодёжный портал», фестиваль красок «Холли», фестиваль уличной культуры «Двигатель», второй летний кубок по уличному хоккею, гигантский футбол, эстафета в матрешках. А также в 17.00 - «Забег на шпильках» (18+). Участницам нужно будет пробежать 40 метров в обуви на высоком каблуке-шпильке высотой не менее 8 см . И все завершит праздничный концерт.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

24 июня - 11.30

В Мурманском областном театре кукол состоится торжественное закрытие 85-го, юбилейного, театрального сезона. Юные зрители вместе с артистами театра будут запускать в небо воздушные шары, а также рисовать любимых героев спектаклей. В этот день маленькие северяне отправятся смотреть последний спектакль уходящего сезона – «Летающий диван», а затем торжественно закроют театр на импровизированный замок.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

24 июня - 14.00

Торжественное закрытие выставки-конкурса «Друзья человека».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

24 июня - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее. Состоится демонстрация программы «Природа Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 июня - 14.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное закрытие выставки-конкурса «Друзья человека». «Друзья человека» – выставка, объединяющая как детей, так и взрослых любовью к «братьям нашим меньшим». В течение месяца посетители музея могли увидеть уникальные моменты из жизни животных и трогательные кадры, которые удалось запечатлеть участникам конкурса. На выставке представлено 39 фотографий, на которых изображены семейные любимцы.

На закрытии выставки-конкурса ее победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

24 июня - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее. Состоится демонстрация программы «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

25 июня - 11.00

Программа для школьников «Просто танцуй!». В программе примут участие ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 43.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, фестивальный зал.

25 июня - 12.00

Познавательная программа для школьников «Символы России и Мурманской области». В программе примут участие ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 43.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, малая гостиная.

25 июня - 12.00

Экскурсия для людей старшего поколения «Библиотека – центр информации, досуга и общения». Сотрудники библиотеки познакомят посетителей с историей библиотеки, фондом литературы, техническими средствами, облегчающими доступ к информации людям с проблемами зрения, а также представят творческие работы читателей.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

25 июня -15.30

Познавательное мероприятие «Перстенёк мой лазоревый». Для юных гостей музея будет организована экскурсия по выставке «И в кольцах узкая рука…», мастер-классе по изготовлению колечка из бумаги и просмотр тематического мультфильма.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Весь мир человеческих чувств». Выставка изданий к 175-летию Эдварда Грига (по 30 августа); «Новая жизнь на краю океана». Книжно-иллюстративная выставка к 495-летию образования Териберки (по 30 июня); «Наш праздник», фотовыставка Александра Говорова (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей» (по 29 июня); «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Внутри себя я в Питере» (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: ХII областная выставка детского рисунка «В мире красок»; выставка графики Веры Борисовой, посвященная 65-летию художника (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа).

24 июня - 14.00

Торжественное закрытие выставки-конкурса «Друзья человека». В рамках мероприятия победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

26 июня - 12.00

Состоится запуск нового часового механизма. Благодаря подсветке узнать время можно будет не только днем, но и в темное время суток, что особенно актуально для нашего края.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дети и война» (по 21 августа); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).

24 июня - 14.00

Состоится показ фильма «Природа Мурманской области».

24 июня - 15.00

Состоится показ фильма «История Мурманска».

24 и 30 июня

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

23-27 июня

Проходит акция «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Предвечных роз простая красота», гости музея увидят цветы в графике российских художников середины ХХ века из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 9 сентября); фотовыставки Александра Говорова «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Акриловое ассорти». Выставка Марины Буровой (г.Мончегорск) (по 29 июня); «Взгляд души». Выставка живописи Оксаны Свинар (по 30 июня); «Текстуризм». Персональная выставка живописи Ильи Байдака (по 6 июля).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

24 июня - 11.30

Закрытие юбилейного 85-го театрального сезона Мурманского областного театра кукол. Последний спектакль уходящего сезона – «Летающий диван». В рамках закрытия вместе с артистами театра юные зрители запустят в небо воздушные шары, нарисуют любимых героев спектаклей и торжественно закроют театр на импровизированный замок.

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).