Афиша выходного дня

г.Апатиты

22 сентября - 14.00, 15.00 и 16.00

Компьютерная мастерская «Мозаика».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

22 сентября - 15.00

День семейного отдыха «Тайна заколдованного леса».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

23 сентября - 15.00

Семейный выходной «Капустные посиделки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

23 сентября - 15.00

Семейный выходной «Культ-поход в библиотеку».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

23 сентября - 13.00

Семейный выходной «Сентябрь – бабье лето».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

23 сентября - 15.00

Семейные выходные в библиотеке «Воскресный Кот».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мончегорск

22 сентября - 11.00

Ярмарка, посвященная Дню города.

г.Мончегорск, площадь Революции.

22 сентября - 12.00

Мероприятия, посвященные Дню города.

г.Мончегорск, площадь Революции.

22 сентября - 13.00

Исторический квест «В поисках тундры».

г.Мончегорск, площадь Революции.

23 сентября - 15.00

Открываются выставки работ декоративно-прикладного искусства членов мурманских клубов «Гобелен» и «Лоскутное шитьё». Выставки посвящены 80-летию Мурманской области.

Известный с 1994 года, клуб «Гобелен» под руководством члена Союза художников РФ Татьяны Черномор собрал мастеров ручного ткачества. В своём искусстве они применяют различные техники, но все работы объединены темой Севера. Мончегорцы увидят гобелены: «Море. Влюблённые рыбки», «По мотивам саамских сказок», «Кот Семён» и другие.

Всех, кто придёт на выставки, ждёт встреча с творчеством участниц Клуба «Лоскутное шитьё». Народный самодеятельный коллектив представляет выставку «Лоскуточки, лоскутки» на которой собраны, как авторские, так и коллективные работы. Несомненно, зрительский интерес вызовут панно: «Краски лета» и «Мальтийская звезда». Интересно будет своими глазами увидеть также «Осенний сонет», «Морошковый край», «Солнце, здравствуй», «За калиткой» и другие, всего 16 произведений. В самих названиях работ кроются тёплые и нежные чувства авторов к своей родине – Северу.

Проект передвижных выставок декоративно – прикладного искусства организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Жители и гости Мончегорска смогут познакомиться с выставками клубов «Гобелен» и «Лоскутное шитьё» до 25 октября.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музее истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

22 сентября - 14.00

Экологический квест «Чистые игры».

г.Оленегорск, сквер Иванова.

пгт.Умба

22 сентября - 14.00

День Умбы. Народное гулянье на площади у Дома культуры. В программе: концерт, парад семейных династий Умбы, ярмарка народного творчества, выставка-ярмарка продуктов сельскохозяйственного производства и цветоводства «Урожай-2018», шоу мыльных пузырей, работа мобильной фотокабинки, парк детских аттракционов.

22 сентября - 20.00

Вечерний концерт.

22 сентября - 21.00

Праздничный салют.

22 сентября - 22.00

Праздничная дискотека.

пгт.Умба, ул. Беломорская, 1а. Площадь перед Домом культуры.

пгт.Туманный

24 сентября - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки в пгт.Туманный. Для учащихся школы подготовлены литературно-познавательная игра «Снова в школу мы идем» и занимательный час «Самые великие тайны земли». Учащиеся начальных классов совершат необыкновенное путешествие в Страну знаний. Они узнают, как учились и чем жили их сверстники много лет назад, побывают в школах разных стран мира. Старшеклассники узнают о самых таинственных местах нашей планеты.

пгт.Туманный, ул. Энергетиков 2а. Туманненская основная общеобразовательная школа.

г.Снежногорск

22 сентября - 15.00

Выезд передвижной детской библиотеки в Снежногорск «С днём рождения, Снежногорск!» Передвижная детская библиотека будет праздновать день рождения Снежногорска вместе с юными жителями этого города. Сотрудники областной детско-юношеской библиотеки проведут праздничную программу: увлекательное и незабываемое виртуальное путешествие по Мурманской области с остановками в Апатитах, Кировске, Североморске, Оленегорске, Ловозере, Териберке, которое завершится в Снежногорске. Во время путешествия участники праздника вспомнят, чем необычны города и поселки Кольского Севера. Их ждут весёлые игры, конкурсы, танцы, соревнования и интересные детские книжки. Завершит праздник салют из мыльных пузырей.

г.Снежногорск, ул. Мира, 3.

22 сентября - 15.00

«Парад невест» в рамках празднования 45-летия Снежногорска. Организатор – Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи.

г.Снежногорск, площадь им. В. Мурко.

ЗАТО г.Североморск

22 сентября - 10.00, 12.00 и 18.00

Выступление цирка «Меланж». (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

26 сентября - 19.00

Спектакль «Бесконечное начало». (16+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

пгт.Мурмаши

25 сентября в 19.00

Спектакль по пьесе Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь». (18+)

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

22 сентября - 10.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится очередное занятие творческого объединения «Экзерсис» для руководителей хореографических коллективов города Мурманска и Мурманской области.

Занятие на тему: «Место крупных хореографических форм в репертуаре хореографического коллектива. Актуальные проблемы композиции и драматургии танца» проведет ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества областной Кировки, отличник просвещения РФ – Выдрин Виктор Борисович.

Для участников встречи проведут лекционно-практические занятия на темы: «Драматургия номера, как проявление авторской концепции и жанра», «Значение структуры в композиции танца» на примерах постановок участников 1-го Всероссийского конкурса артистов балета в Москве 2017 года. А также лекционно-практического занятие по теме «Специфические ошибки при использовании различных методик построения урока танца» и видео просмотр лучших номеров коллективов, участников 8-го областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России» в г. Мурманске.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

22 сентября – 14.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится уникальный концерт дружбы и взаимопонимания «Вдоль по морю». В концерте примут участие ансамбль «Беломорье» и хоры «Nattmål» и «UNTAK» из Норвегии.

Творчество «Беломорья» хорошо знакомо мурманскому зрителю - протяжные поморские песни, песни духовного содержания, авторские песни, произведения устного народного творчества.

Хор «Nattmål» был основан в 2010 году. В его репертуаре композиции различных музыкальных жанров на норвежском, английском, саамском и русском языках. Хор «Унтак» – это смешанный хор из коммун Нессебю (Nesseby) и Тана (Tana), (Финнмарк) основан в 1991 году. Участники хора исполняют светские и церковные композиции на саамском, норвежском, финском, шведском и русском языках. 12+

Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

22 сентября - 15.00

Презентация поэтических сборников Сергея Гронского. Один из любимых мурманских актеров Сергей Гронский представит мурманчанам сразу три новых поэтических сборника: «При свете рампы», «Принцесса Миланезии» и «Инструкция по применению». Сергей Гронский – заслуженный артист Российской Федерации, актёр Мурманского областного драматического театра, член Союза российских писателей. Во время творческого вечера любители поэзии и театрального искусства услышат в исполнении автора стихотворные строки, смогут задать вопросы о жизни и творчестве.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

22 сентября - 17.00

Первый в новом сезоне концерт Мурманского филармонического оркестра. Впервые оркестр выступит под управлением бразильско-испанского дирижера и композитора Роберто Лаборда. Солист – гитарист Артем Дервоед, один из самых известных российских музыкантов. 12+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

23 сентября - 11.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех любителей домашних комнатных растений на ежегодную выставку «Осенние фантазии».

На выставке мурманчане и гости города смогут узнать, как в условиях полярной ночи создать дома прекрасный, дивный сад, как правильно ухаживать за домашним зеленым другом.

Каждый год любительское объединение коллекционеров-цветоводов «Многоцветие Севера» радует северян красотой и многоликостью фиалок, стрептокарпусов, адениумов, бегоний, пеларгоний, фуксий, колеусов и других своих восхитительных жителей комнатных садов.

Выставка будет работать всего один день. Успей налюбоваться яркими красками зеленого царства цветов. У всех гостей областной Кировки будет возможность узнать о работе любительского объединения «Многоцветие Севера» и может стать его участником.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

23 сентября - 14.00

Интеллектуальное шоу «Холодные игры». «Холодные игры» – командная игра, посвященная кинематографу. Участники соревнуются в эрудиции и знании кинофильмов, проявляют творческие способности. Автор и организатор игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко. В сентябре 2018 года начинается третий сезон игр. Он посвящён мультипликации. В областной научной библиотеке состоится игра 1/8 финала. На этом этапе к просмотру и изучению предлагаются следующие мультфильмы: «Питер Пэн» (1953), «Снегурочка» (1952), «Унесенные призраками» (2001), «Спящая красавица» (1959), «Маугли» (1973), «Крепость» (2015).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

23 сентября - 15.00

Демонстрация фильмов «Зодчий Иван Старов» и «Зодчий Винченцо Бренна». Показ проводится в рамках видеоабонемента «Знакомство с Петербургом». Режиссер М. Трофимов ГТРК «Санкт-Петербург». 2011-2015. Продолжительность 50 минут.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

23 сентября - 15.00

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт «Рябиновый Мурманск».

В то время, когда многие мурманчане ещё вспоминают летние тёплые деньки, приятные отпускные моменты, артисты заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. Владимира Колбасы готовятся к открытию творческого сезона. Участники коллектива готовят для мурманчан концертную программу, посвященную 80–летию со дня образования Мурманской области.

Концерт не случайно носит поэтичное название «Рябиновый Мурманск». В нем прозвучат произведения о северном крае, написанные мурманскими поэтами и композиторами, а также русские народные песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

23 сентября - 17.00

Мастер-класс «Саамский узор». Мероприятие проводится в рамках работы детского клуба «Северята». Дети создадут закладку для книг с саамским орнаментом в технике «аппликация». Участникам мастер-класса расскажут о прикладном искусстве коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Программа мастер-классов будет интересна детям от 4 до 12 лет.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРК «Мурманск Молл», IV этаж.

23 сентября - 17.00

Сольный концерт Артема Дервоеда. В программе – сонаты Паганини, «Фантазия» Леньяни, «Дьявольское каприччио» Кастельнуово-Тедеско, другие виртуозные сочинения.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

24 сентября - 10.00

Начало работы выставки «На журнальной орбите». В рамках Недели периодики начнет работу выставка «На журнальной орбите», ориентированная на читателей разных возрастных групп. Сотрудники библиотеки расскажут посетителям о самых интересных периодических изданиях из фонда библиотеки, помогут сориентироваться и выбрать журнал в соответствии со своими увлечениями. Всех посетителей выставки ждет сюрприз – специально оформленная ретрозона, на которой будут представлены периодические издания начала 20 века из фондов книгохранения. Выставка продолжит свою работу до 30 сентября.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел электронных ресурсов.

24 сентября -11.00

Мини-выставка «Пусть всегда будет Мурманск!». На выставке будут представлены памятные книжные издания об истории Мурманска, сувенирные настольные медали, выпущенные к 100-летию города. Посетители увидят сувениры: юбилейную серебряную монету «100-летие основания Мурманска» номиналом 3 рубля 2016 года выпуска, настенную сувенирную тарелку «Мурманску 100 лет» производства Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге 2016 года и другие уникальные экспонаты. В дополнение к выставке гости музея могут увидеть награды города-героя Мурманска и «Меч Победы», представленные в зале «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Выставка работает до 14 октября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

24 сентября - 14.30

Слайд-путешествие «Всему начало здесь, в краю моем родном…». Читатели старшего поколения из Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов совершат виртуальную экскурсию по родному краю, познакомятся с историей городов и поселений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Брось мышку - возьми книжку!» (до 30 сентября); «Сделай правильный выбор» (до 30 сентября); «Северный характер» (до 30 сентября); «Замечательные путешественники и мечтатели» (до 30 сентября); «Моя Вообразилия» (до 30 сентября).

22 сентября - 15.00

Творческая встреча Сергея Гронского, на которой актер представит мурманчанам сразу три новых поэтических сборника.

23 сентября - 14.00

Третий сезон интеллектуальных игр «Холодные игры» (1/8 финала).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В связи с подготовкой к самому масштабному мероприятию в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области - выставке «Российский Север» - все три отдела художественного музея будут закрыты для посещения с 12 по 20 сентября, кроме показов видеоабонементов.

21 сентября - 11.00

Начало работы выставки «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

22 сентября - 10.00

Творческая мастерская по хореографическому искусству «Экзерсис». Тема семинара «Место крупных хореографических форм в репертуаре хореографического коллектива».

22 сентября - 14.00

Концерт «Вдоль по морю», в котором примут участие мурманский ансамбль «Беломорье» и хоры «Nattm» и «UNTAK» из Норвегии. 12+

23 сентября - 11.00

Областная выставка комнатных растений «Осенние фантазии».

23 сентября - 15.00

Выступление заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы «Рябиновый Мурманск». 12+

26 сентября - 19.00

Концерт Олега Митяева «Незабываемое». 12+

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября); семейная викторина-путешествие «Мы живем в России» (до 28 сентября).

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Программа «История Кольского края» познакомит посетителей с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней и расскажет о жизни древних людей, коренном населении Кольского Севера, развитии края в период с XI по XIX вв., Кольском Заполярье в XX – начале XXI столетия. Программа рекомендована учащимся средней школы.

Программа «История освоения и развития Арктики» расскажет об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века. Посетители узнают истории о легендарных полярниках – О.Ю. Шмидте, И.Д. Папанине, В.И. Воронине, а также о малоизвестных фактах изучения этого труднодоступного и опасного региона. Программа рекомендована учащимся старшей школы.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

22 сентября - 10.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 сентября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 сентября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

28 сентября - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 сентября - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 сентября - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

22 сентября - 12.00 и 14.30

Д. Биссет «Все кувырком».

23 сентября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен, Й. Му «Королевские зайцы».

29 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал. 12+

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная. 12+

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная. 12+

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

25 сентября - 19.00

Концерт российской синти-поп-группы «Электрофорез». 18+

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

25 сентября - 19.00

Группа «Би-2» презентует песни из нового альбома «Горизонт событий», не забывая при этом о своих главных хитах. 18+