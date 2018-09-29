Афиша выходного дня

г.Кандалакша

30 сентября - 16.00

Концерт «Не финал» Наталии Кудринской и Дарьи Садовской во Дворце культуры «Металлург».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

1 октября - 18.00

Выступление пермского передвижного цирка «Меланж» во Дворце культуры «Металлург» (0+).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Кировск

29 сентября - 20.00

Игра в «Мафию» в кафе-баре «В своей тарелке».

г.Кировск, ул.Мира, 10а. Кафе-бар «В своей тарелке».

30 сентября - 15.00

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека в городском Дворце культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 октября - 16.00

Игра-викторина «Назад в СССР» (18+) в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Апатиты

28 сентября - 14.00

Интерактивная программа по историко-краеведческой экспозиции. Проводится в рамках празднования Дня пожилого человека.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ «АГДК».

28 сентября - 15.00

Летняя мастерская «Наши руки не для скуки». Объёмная открытка «Зонтик».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

28 сентября - 15.00

Традиционный праздник «День первокурсника» в филиале Мурманского арктического университета.

г.Апатиты, ул. Лесная, 29. Филиал МАГУ.

28 сентября - 17.00

Презентация детской творческой студии «Сказки на песке».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

29 сентября - 12.00

«Виниловая барахолка» в библиотеке-музее им. Гладиной.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

29 сентября - 12.00

Лекция « Многообразие графических техник» (лектор - Е.М.Бушманова). Проводится в рамках выставки «Среда обитания. Животные Кольского Заполярья».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ «АГДК».

29 сентября - 12.00

«Виниловая барахолка – 6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

29 сентября - 16.00

Развлекательно-интеллектуальная игра «Угадай мелодию».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

29 сентября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК».

30 сентября - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа». Дональд Биссет «Носорог и добрая фея» (поделка «Носорог»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

30 сентября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Поэтами воспетый край».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

30 сентября - 15.00

Мастерская Домовёнка «Чудо ручки – чудо штучки» - «Поздравительная открытка ко Дню учителя».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

30 сентября - 15.00

Праздничная программа «Какого цвета осень?», посвященная Дню пожилого человека

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК».

29 сентября – 10.00

В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около 15 километров ) и будет носить название «Большой Поход в Хибины».

Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.

В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.

В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.

Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727

Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com

г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».

4 октября - 10.00

Всероссийский экономический диктант в библиотеке-музее им. Гладиной.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

г.Мончегорск

30 сентября - 12.00

Концерт «Закружилась в вальсе осень» в городском Центре культуры.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Ковдор

1 октября

В Ковдорском районном краеведческом музее начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939–1940 гг.».

Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939–1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области.

Выставка освещает события советско-финляндской войны на Кольском Севере, знакомит с ходом боевых действий на Мурманском направлении, с созданием и деятельностью Мурманского пограничного округа, 1-го Северного отряда пограничных кораблей, рассказывает о формировании Мурманской армейской группы, преобразованной в 14-й армию, о боевых операциях Северного флота. Также на выставке представлены фронтовые письма, красноармейские книжки, личные документы бойцов, которые были удостоены звания Героев Советского Союза.

Выставка работает до 25 ноября.

г.Ковдор, ул.Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

1 октября - 14.00

«Рябиновые посиделки» в рамках празднования Дня пожилого человека. Будут вручены благодарственные письма землякам, которые и на пенсии участвуют в жизни города и района, имеют активную гражданскую позицию.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

нп.Енский

1 октября - 15.00

Вечер «Я ещё не успела испить свою осень…». Отдел по работе с сельским населением с Ена ждёт односельчан на праздничное мероприятие «Ладушки, ладушки, дедушки и бабушки!».

нп.Енский, ул.Строителей, 4а.

нп.Лейпи

1 октября - 16.30

Для пожилых людей пройдёт вечер отдыха «Нам года не беда, коль душа молода!».

нп.Лейпи, ПДК.

ЗАТО г.Островной

29 сентября - 12.00

Выставка, посвященная Есенинскому празднику поэзии «Поэт с большой буквы».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Библиотечное объединение.

29 сентября - 17.00

Конкурсная программа «Осенние настроения».

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б.

1 октября - 13.00

Тематическая выставка «Мы славим седину», посвященная Международному дню пожилых людей.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Библиотечное объединение.

1 октября - 16.00

Деловая игра «Лотерея вежливости и хороших поступков».

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Полярный

3 ноября

На базе Городского центра культуры «Север» города Полярный состоится VI открытый фестиваль национальных культур «Край морошковый».

Мероприятие проводится в целях сохранения, развития и популяризации традиций народов, проживающих на территории Мурманской области, укрепления межнациональных отношений, утверждения толерантности и взаимного уважения между народами.

В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов и сольных исполнителей, выставка декоративно-прикладного творчества и блюд национальной кухни.

К участию приглашаются творческие фольклорные коллективы, объединения и группы различных направлений, коллективы национально-культурных объединений, представители национальных диаспор, проживающих в Мурманской области.

Заявки на участие подаются по следующим направлениям: хореография (народный танец, фольклорно-этнографический танец, стилизованный народный танец), вокал (народное пение, фольклорное пение, стилизованная народная песня), театральное творчество (обряды, гулянья, фрагменты постановок сказок, мифов, легенд), инструментальное исполнительство на народных инструментах (произведения, основанные на народном фольклорном материалах), народные промыслы (индивидуальные и коллективные работы, игрушка, роспись, куклы в национальных костюмах, предметы домашнего обихода, рукоделие и т.д), национальная кухня (национальное блюдо).

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Заозёрск

30 сентября - 15.00

Конкурс-парад колясок на площади перед городским Центром культуры и библиотечного обслуживания.

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Кола

28 сентября - 16.00

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека в районном Центре культуры.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

п.Молочный

30 сентября - 12.00

Конкурс-парад колясок на площади перед ГДК «Гармония».

п.Молочный, площадка перед ГДК «Гармония».

30 сентября - 13.00

Массовые народные гуляния «Я верю. К Молочному причалит теплоход» на площади перед ГДК «Гармония».

п.Молочный, площадка перед ГДК «Гармония».

г.Мурманск

29 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность – 18 минут).

Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

29 сентября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Мурманска» (продолжительность – 21 минута).

Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

30 сентября - 12.00

День поэзии Заполярья: «Поэтами воспетый край». Для всех присутствующих будет организована выставка книг мурманских поэтов. Все желающие смогут подойти к микрофону и прочитать любимое стихотворение поэтов Кольского Заполярья. Завершится мероприятие возложением цветов к мемориальным бюстам писателей.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Аллея писателей, цокольный этаж, отдел краеведческой литературы.

30 сентября - 13.00

День поэзии Заполярья: премьера документального фильма «Николай Колычев: В судьбу вырастает к России любовь». В Музее С.А. Есенина пройдет встреча с Александром Еремеевым, кинооператором, фотографом, корреспондентом, публицистом, автором многочисленных фото- и видеохроник. Состоится презентация новой книги «Созвучие», автором-составителем которой является Наталья Иванкова. В книгу вошла подборка стихов из коллективного сборника ЛитО «Алаш», а также новое ранее не опубликованное стихотворение Николая Колычева. Завершится мероприятие премьерным показом документального фильма «Николай Колычев: В судьбу вырастает к России любовь», автором которого является Александр Еремеев.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, цокольный этаж, Музей С.А. Есенина.

30 сентября - 14.00

Уроки рисования героев манги и комиксов. В отделе искусства и творчества ждут ребят от 10 до 16 лет – любителей комиксов и рисования на воскресный мастер-класс, который проведут юные волонтеры-добровольцы, воспитанники Детской школы искусств № 1 Мурманска. Волонтеры-художники не только сами прекрасно рисуют и знают комиксы, но и готовы помочь желающим овладеть этим непростым искусством. Ребята, которые побывали на первых занятиях, продолжат свою работу над созданием образов героев и над развитием сюжета.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, I этаж, отдел искусства и творчества.

30 сентября - 15.00

Показ фильмов в рамках видеоабонемента «Знакомство с Петербургом». Показ фильмов «Тома де Томон» и «Зодчий Василий Стасов». Документальный сериал. Режиссер М. Трофимов. ГТРК «Санкт-Петербург». 2011-2015. Продолжительность 50 минут.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

30 сентября - 16.00

Концерт «А у нас во дворе». Концерт проводится Клубом авторской песни «Пять углов».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, III этаж, голубая гостиная.

1 октября – 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится творческая встреча с историком и писателем Владимиром Прямицыным и презентация романа «Слезы богов».

В рамках презентации планируется выступления Дмитрия Валерьевича Коржова, члена Союза писателей России, руководителя Мурманского литературного объединения и Юлии Александровны Колмогоровой, члена Мурманского литературного объединения.

«Слезы богов» - это остросюжетный роман, действие которого разворачивается в годы Второй мировой войны. Нитью увлекательного и динамичного повествования связаны Мурманск, Берлин, Нарвик и остров Медвежий. Волею судьбы, жизненные пути главных героев – советского и немецкого гидрометеорологических диверсантов, пересекаются. Их встреча на удаленном арктическом острове это нечто большее, чем встреча двух человек из противостоящих друг другу стран. Читатель становится свидетелем столкновения цивилизаций. Взаимоотношения русского Тихона и немецкого Карла проходят сложную эволюцию. Видя, поначалу, друг в друге лишь врагов, за месяцы, проведенные в арктическом безмолвии, они мирятся с опасным соседством, пытаются извлечь из него выгоду, открывают в себе новые качества. Яркий событийный ряд романа изобилует сценами боев, описанием реалий мировой войны, философскими рассуждениями. Сюжет непостижимым образом закручен вокруг красивейшего места – водопада «Слезы богов», ставшего роковым для обоих главных героев.

Автор романа - подполковник Прямицын Владимир Николаевич, военный гидрометеоролог, историк гидрометеорологической службы, кандидат военных наук. Родился в 1982 г . в г. Североморске. В 2004 г . окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт по специальности «гидрометеорологическое обеспечение ВМФ». Проходил службу в должностях начальника маневренной гидрометеорологической станции и дежурного офицера 402 Гидрометеорологического центра Северного флота, начальника группы краткосрочных прогнозов Главного гидрометеорологического центра Министерства обороны. С 2013 г . – заместитель начальника отдела Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Участник ряда дальних походов на кораблях и судах Северного и Балтийского флотов, антипиратской операции ВМФ РФ в Аденском заливе, научно-исследовательских экспедиций в Арктическом бассейне. Участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Автор более 80 трудов по истории гидрометеорологии.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Брось мышку - возьми книжку!» (до 30 сентября); «Сделай правильный выбор» (до 30 сентября); «Северный характер» (до 30 сентября); «Замечательные путешественники и мечтатели» (до 30 сентября); «Моя Вообразилия» (до 30 сентября).

29 сентября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова (12+).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

1 октября - 17.00

Презентация романа Владимира Прямицына «Слёзы богов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

30 сентября - 16.00

Концерт «А у нас во дворе» клуба авторской песни «Пять углов».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «На журнальной орбите» (до 30 сентября); «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября); семейная викторина-путешествие «Мы живём в России» (до 28 сентября).

30 сентября - 12.00

Встреча «Поэтами воспетый край».

30 сентября - 13.00

Встреча «День поэзии Заполярья. Посвящается Николаю Колычеву».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

28 сентября - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 сентября - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 сентября - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

5 октября - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

6 октября - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

6 октября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 октября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 октября - 17.00

С. Харламов. «Золушка».

12 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

29 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Гастроли Академического театра драмы (г.Сыктывкар)

6 октября - 12.00 и 15.00

С. Козлов. «Трям! Здравствуйте!»

7 октября - 12.00 и 15.00

О. Генри. «Вождь краснокожих».

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Для самых маленьких (2-4 лет)

13 октября - 10.00

В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».

13 октября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

14 октября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

14 октября - 17.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

15 октября - 17.00

В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

13 октября - 12.00

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

13 октября - 15.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

14 октября - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

14 октября - 15.00

С. Дорожко. «Невезучая курица».

15 октября - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Для зрителей старше 12 лет

16 октября - 18.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная. 12+

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал. 12+

1 октября - 19.00

Концерт камерного хора «Amadeus». 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Стадион «Строитель»

(г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Телефон 60-02-01)

30 сентября - 20.00

Мурманский фаер-фестиваль-2018 «Free Flame» (0+).

Арктический театр Мурманска

(г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 19)

29 сентября - 17.00

Кастинг на участие в музыкальном спектакле.