Афиша выходного дня

г.Кандалакша

7 октября - 12.00

Открытие выставки «Фиалки на Мурмане».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Городская библиотека.

7 октября - 16.00

Концерт «Элегия замерзших цветов» во Дворце культуры «Металлург» (0+).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

6 октября - 14.00

Турнир «Что? Где? Когда?» в городском Дворце культуры.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

6 октября - 11.00 до 14.30

В районе поля Умецкого состоится городской экологический квест «Чистые игры».

Квест «Чистые игры» - это экологический и образовательный проект, позволяющий участникам внести свой вклад в очищение окружающей среды, а также освоить азы раздельного сбора мусора.

Целью мероприятия «Чистые игры. Тайна пропавшего артефакта» является экологическое воспитание школьников посредством игры, повышение уровня гражданской позиции по отношению к своей Родине.

К участию в экологическом квесте приглашаются учащиеся 7-9 классов образовательных организаций города Кировска. Количество членов в команде – 4 учащихся и руководитель.

Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются дипломами МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» и памятными призами.

Все участники награждаются сертификатами участника Чистых игр.

г.Кировск, поле Умецкого.

6 октября - 14.00-16.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее», в рамках которого проходит показ мультфильмов, игры и мастер-классы по разным тематикам.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

6 октября – 14.00

Фойе Кировского Дворца культуры станет площадкой для проведения Открытого межрегионального конкурса по брейк-дансу «Hibin Sky Battle».

Отборочные туры участников начнутся в 14.00. А в 17.00 зрители могут посетить основную часть конкурса – танцевальные батлы.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 октября – 12.00-14.00

В детско-юношеской библиотеке города Кировска состоится семейный праздник, посвященный Дню пожилого человека. Для маленьких участников с 12.00 до 14.00 часов пройдет мастер-класс по созданию поздравительных открыток. Всей семьей можно будет поучаствовать в конкурсе «Устами младенца». Читателей старшего поколения ждут сюрпризы.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Детско-юношеская библиотека города Кировска.

7 октября – 17.00

На сцене Кировского Дворца культуры для маленьких зрителей и их родителей состоится аудиоспектакль ростовых кукол по мотивам известного мультфильма «Щенячий патруль». Стоимость билетов 350 – 1000 руб.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

17 октября - 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, на центральной площади города.

г.Апатиты

6 октября - 11.00

XXV городская научно-практическая конференция молодёжи и школьников «Шаг в будущее».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. Школа № 15.

6 октября - 15.00

Осенний флешмоб.

г.Апатиты, площадь Геологов, Памятный знак.

6 октября - 15.00

Концерт ко Дню пожилого человека «В нашем сердце молодость поёт». Музыкальными номерами порадует гостей библиотеки школа эстрадного вокала «Краски» (руководитель С.А. Резвикова) и младшая группа студии «Модус» Дома детского творчества (руководитель Е.Г. Горюнова).

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

6 октября - 14.00, 15.00 и 16.00

Творческая мастерская «Мозаика».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

6 октября - 17.00

Ко Дню пожилого человека. Концерт молодёжного хора «Victoria» - «Нам рано жить воспоминаниями».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

7 октября - 13.00

Игровая развлекательная программа для жителей микрорайона «Осень с пользой».

г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Дом детского творчества, площадка ДДТ.

7 октября - 13.00

Театрализованный праздник, выставка рисунков «Наши любимые бабушки!»

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

7 октября - 13.00

Состоится праздник для детей и родителей «Осень с пользой».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Площадка ДДТ-2.

7 октября - 14.00

Воробьиная дискотека «День улыбки». Всемирный день улыбки ведет свою историю с 1999 года, это совсем юный праздник, отмечают его 5 октября. У истоков Дня улыбки стоит американский художник Харви Бэлли – автор знаменитого смайлика. Улыбка – эмоциональное оружие. Она заряжает позитивом и владельца, и окружающих, поднимая настроение и увеличивая продолжительность жизни. Мы пригласим всех желающих улыбаться вместе с нами! Мы постараемся создать много поводов для самых искренних, радостных и доброжелательных улыбок! В танцевальном зале Дворца культуры Вас встретят веселые маски и герои из сказки, юные артисты и удалые клоуны. В программе: представление цирка «Улыбка» и Воробьиная дискотека.

Цена билета 50 руб.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

7 октября - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

7 октября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Осень… Красивая осень!». Открытие ЛИТО сезона.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

7 октября - 15.00

День пожилого человека «Ваше здоровье в ваших руках».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

7 октября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

7 октября - 16.30

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

ЗАТО г. Островной

6 октября - 13.00

Концерт ко Дню музыки и Дню пожилого человека «Краски осени».

ЗАТО г. Островной, ул. Североморская, 1б.

пгт.Умба

7 октября - 15.00

В Доме культуры городского поселения Умба состоится показ музыкального спектакля «Из жизни Фигаро».

Музыкальный спектакль поставлен по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро», представит его ансамбль солистов «Орфей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Коллектив собрал в своем составе талантливых музыкальных исполнителей Заполярного края.

«Из жизни Фигаро» - это искрометная комедия, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных зрителей. Постановка пронизана эстетикой барокко: костюмы 18 века, страсти, кипящие в замке феодала, любовные интриги и, конечно, величественный созидающий счастливый финал.

Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

пгт.Умба, ул. Беломорская, 1а. Дом культуры.

г.Мурманск

6 октября

В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу выставка «Древние остроги Арктики». Выставка организована совместно Мурманским областным краеведческим музеем (г. Мурманск), Историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск» (г.Нарьян-Мар), Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского (г. Салехард).

На выставке посетители познакомятся с историей трех городов, расположенных за Полярным кругом – Пустозерска, Колы и Мангазеи. Города являлись центрами освоения северных территорий России в XV–XVII веках и именовались острогами, так как традиционно укреплялись частоколом из бревен, за которым располагались административные и церковные, жилые и хозяйственные постройки.

На выставке будут представлены бытовые предметы жителей Колы XIX–начала XX вв. Материалы археологических экспедиций, датированные XVI–началом XX вв., характеризуют различные стороны культуры жителей Пустозерска – занятия, одежду, религию, повседневную жизнь. Посетители смогут также увидеть представительную коллекцию археологических предметов XV–XVII вв., обнаруженных на месте древней Мангазеи. Это более трехсот предметов от обуви и орудий охоты до шахматных фигур и украшений.

Выставка работает до 4 декабря.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

6 октября - 11.30 и 14.30

Перед спектаклем артистов Академического театра драмы им. Савина «Трям! Здравствуйте!» педагог Детского развивающего центра «Игрумка» Татьяна Преловская проведёт для зрителей Мурманского областного театра кукол урок по развитию речи.

На мастер-классе маленькие зрители узнают новые слова русского языка и научатся правильно на нем разговаривать! Профессиональные педагоги подбирают индивидуальный подход к каждому ребенку при обучении и делают это максимально в комфортных для юных северян условиях с весельем и шутками!

Детский развивающий центр в «Игрумка» открыт для детей возрастной категории от 1,5 до 10 лет. Главная задача Центра – помочь ребёнку раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

6 октября - 13.00

Городской краеведческий квест «Мой Мурманск».

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

6 октября - 13.00

Мурманский областной краеведческий музей в рамках акции «Всей семьей в музей» проводит День семейного отдыха «Мурманск – город мой широкоплечий», посвященный любимому празднику мурмачан - Дню города.

4 октября (21 сентября) 1916 года Мурманск начал свою историю на рубеже эпох в годы Первой мировой войны с именем Романов-на-Мурмане, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского - покровителя России и защитника мореплавателей.

Гости мероприятия узнают главные события 102-летней истории столицы Заполярья. Дети и их родители посетят тематическую экскурсию «История города Мурманска», посмотрят одноименную учебную интерактивную программу и узнают о рождении города, о его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории Мурманска.

Для всех желающих состоится мастер-класс по созданию аппликации «Мой город», на которой каждый может нарисовать любимые места и достопримечательности Мурманска.

Музейное занятие «Мурманск – город мой широкоплечий» с проведением мастер-класса (занятие рекомендовано для учащихся начальной школы).

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

6 октября - 14.00

Мурманский областной краеведческий музей в рамках акции «Всей семьей в музей» проводит День семейного отдыха «Мурманск – город мой широкоплечий», посвященный любимому празднику мурмачан - Дню города.

4 октября (21 сентября) 1916 года Мурманск начал свою историю на рубеже эпох в годы Первой мировой войны с именем Романов-на-Мурмане, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского - покровителя России и защитника мореплавателей.

Гости мероприятия узнают главные события 102-летней истории столицы Заполярья. Дети и их родители посетят тематическую экскурсию «История города Мурманска», посмотрят одноименную учебную интерактивную программу и узнают о рождении города, о его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории Мурманска.

Для всех желающих состоится мастер-класс по созданию аппликации «Мой город», на которой каждый может нарисовать любимые места и достопримечательности Мурманска.

Демонстрация учебной программы «История Мурманска» (продолжительность – 21 минута, программа рекомендована для взрослой аудитории).

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

6 сентября - 16.00-17.00

На базе Торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл» в рамках работы детского клуба «Северята» пройдёт мероприятие Мурманского областного краеведческого музея «Мой город».

Гости мероприятия создадут тематический плакат «Мой город», на котором каждый может нарисовать любимые места Мурманска. Ребята узнают о главных достопримечательностях столицы Заполярья: Мемориале «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», первом в мире атомном ледоколе «Ленин», памятнике Герою Советского Союза Анатолию Федоровичу Бредову, Мурманском областном краеведческом музее и многих других значимых местах. Дети и их родители познакомятся с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

Вход свободный. Предварительная запись не требуется.

Программа мастер-классов будет интересна детям от 4 до 12 лет.

г.Мурманск, просп.Ленина, 32.Торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл».

6 октября - 17.00

Концерт «По струнам и клавишам».Исполнители: Юлия Рогачевская (орган), Алексей Соколов (гитара, Москва).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

7 октября - 11.30 и 14.30

В Мурманском областном театре кукол педагоги Школы развития и Рисования Песком «Солнечный Дом» покажут нашим зрителям настоящее чудо. Перед спектаклем артистов Академического театра драмы им. Савина (г.Сыктывкар) «Вождь краснокожих» гости театра увидят сказку, нарисованную с помощью песка.

Перед вторым спектаклем для зрителей проведут мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры.

Песок расслабляет, помогает бороться со стрессом, а также заряжает позитивом и хорошим настроением! Рисование песком – это творческий процесс. Во время рисования приходит вдохновение, что развивает внутреннюю свободу.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

7 октября – 12.00

В читальном зале «Сказка» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки для маленьких читателей и их родителей пройдет мероприятие для семейного досуга «В сказку яблочко катилось…»

Во многих странах мира в октябре проходят фестивали яблок.

Дети соберутся вместе отметить Праздник яблок, но Баба-яга, прослышав про это, всеми силами постарается помешать им. Отправит гусей-лебедей в волшебный сад украсть яблоки хорошего настроения. Смогут ли малыши, выполнив задания Бабы-яги вернуть яблоки в сад, посетители узнают на празднике.

А на абонементе отдела обслуживания дошкольниковвсе желающие согут ознакомиться с книжной выставкой «В сказку яблочко катилось…».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

7 октября – 13.00

В отделе краеведческой литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт мастер-класс, посвященный Дню города. Юные читатели смастерят книжку о Мурманске и поздравят его с днём рождения.

Обложку книги ребята сделают из плотного картона, украсят аппликацией в виде рябиновой веточки с ягодами, используя газеты, цветную бумагу и красные салфетки.

На страничках «Рябиновой книжки» юные мурманчане разместят поздравительные поэтические строчки для любимого города и оформят их своими рисунками. В ходе мероприятия дети познакомятся с книгами о Мурманске из Музея детской рукописной книги и прочитают стихи юных авторов Заполярья.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

мкр.Росляково

7 октября - 13.00

Народное гулянье, посвященное 122-й годовщине Рослякова (0+).

мкр.Росляково, главная площадь.

7 октября – 13.00

В отделе обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится семейный литературно-игровой праздник «Мы живём в России».

Юные читатели и их родители не только совершат виртуальное путешествие по городам России, познакомятся с их достопримечательностями, узнают удивительные факты, легенды и неожиданные подробности из их истории, но и примут участие в различных играх, эстафетах и конкурсах.

Также на празднике будут подведены итоги одноименной викторины, которая проходила в рамках летних чтений. В течение летних каникул ребята читали рекомендованные книги и отвечали на предложенные вопросы. Готовые работы сдали в библиотеку до 30 сентября. Все участники викторины будут награждены дипломами, грамотами, сертификатами.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

7 октября - 14.00

Областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова приглашает всех мальчишек и девчонок, мурманчан и гостей города на концерт «А у нас во Дворце».

В этот день на главной сцене столицы Заполярья выступят лучшие детские коллективы областной «Кировки»: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента», цирк «Комплимент» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», а также студия иллюзионного искусства. Участники коллективов подарят гостям праздника красочные номера, море положительных впечатлений и хорошее настроение!

После концерта продолжится запись в коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова, зрительный зал.

7 октября - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон».

Конкурс проходит в два этапа: творческий и познавательный поединок. Первый этап проходил с января по сентябрь 2018 года. В нем приняли участие дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области. Конкурсанты представили на суд жюри работы в номинациях «Литературное», «Музыкальное», «Театральное» и «Изобразительное» творчество на тему ««Александр Невский – Защитник земли русской!».

7 октября состоится познавательный поединок «Мужество остается в веках». Поединок проводится по правилам интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». К участию в поединке каждая команда должна знать подробности битвы на Неве 1240 года и битвы на Чудском озере 1242 год, а также конкурсантам необходимо изучить биографию Александра Невского.

Мероприятие направлено на развитие художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование интереса к познавательной деятельности и художественному творчеству, формирование экологической культуры через творческую деятельность.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

7 октября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Исполнители: Стив Вашингтон (вокал, США) и Трио Сергея Васильева (г.Москва).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

6 октября - 16.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: комедия «Великие умы» (6+).

7 октября - 16.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: драма «Полина» (18+).

9 октября - 18.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: драма «Карниз Кеннеди» (16+).

10 октября - 18.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: документальный фильм « Swagger » (16+).

11 октября - 18.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: драма-биография «Барбара» (16+).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

6 октября - 11.00

Начало работы выставки «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря).

6 октября - 13.00

В рамках акции «Всей семьей в музей» начнется день семейного отдыха «Мурманск - город мой широкоплечий».

6 октября - 13.00

День семейного отдыха «Мурманск, город мой широкоплечий». День семейного отдыха посвящен любимому празднику мурмачан – Дню города. Мероприятие проходит в рамках акции «Всей семьей в музей». Дети и их родители посетят тематическую экскурсию «История города Мурманска», посмотрят одноименную учебную интерактивную программу и узнают о рождении города, его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории Мурманска. Для всех желающих состоится мастер-класс по созданию аппликации «Мой город», на которой каждый может нарисовать любимые места и достопримечательности Мурманска.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

7 октября - 14.00

Концерт «А у нас во Дворце» 0+. В этот день на главной сцене столицы Заполярья выступят лучшие детские коллективы областной «Кировки».

7 октября - 15.00

Областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон». Творческий и познавательный поединки на тему «Александр Невский – защитник земли русской!». В творческом и познавательном поединках на тему «Александр Невский – защитник земли русской!» примут участие дети и молодёжь из Мурманской области с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет.

8 октября - 14.00

Концерт «А у нас во Дворце» (0+).

10 октября - 19.00

Концерт Евгения Дятлова (16+).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

7 октября - 12.00

Праздник «В сказку яблочко катилось…». В читальном зале «Сказка» пройдет семейный досуг для дошкольников и их родителей.

7 октября - 13.00

Занятие «Рябиновая книжка…». Юные читатели отдела краеведческой литературы смастерят книжку о Мурманске и поздравят родной город с днём рождения. Ребята изготовят книгу из картона, цветной бумаги, салфеток и природного материала. Детей ожидают интересные загадки о достопримечательностях заполярной столицы. Ребята подберут стихотворные рифмы и сочинят четверостишья о любимых местах родного города.

7 октября - 13.00

Семейный литературно-игровой праздник «Мы живем в России». Юные читатели и их родители не только совершат виртуальное путешествие по городам России, познакомятся с их достопримечательностями, узнают удивительные факты, легенды и неожиданные подробности из их истории, но и примут участие в различных играх, эстафетах и конкурсах. Также на празднике будут подведены итоги одноименной викторины, которая проходила в рамках летних чтений. В течение летних каникул ребята читали рекомендованные книги и отвечали на предложенные вопросы. Готовые работы сдали в библиотеку до 30 сентября. Все участники будут награждены дипломами, грамотами, сертификатами.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

6 октября - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

6 октября - 11.30 и 14.30

Педагог детского развивающего центра «Игрумка» проведёт мастер-класс перед спектаклем «Трям! Здравствуйте!»

6 октября - 12.00 и 15.00

Гастроли Академического театра драмы им. Савина (г.Сыктывкар) в Мурманске: спектакль «Трям! Здравствуйте!»

6 октября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 октября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 октября - 11.30 и 14.30

Педагоги студии рисования песком «Солнечный дом» проведут для зрителей театра перед спектаклем «Вождь краснокожих» мастер-класс по рисованию на песке!».

7 октября - 12.00 и 15.00

Гастроли Академического театра драмы им. Савина (г.Сыктывкар) в Мурманске: спектакль «Вождь краснокожих».

7 октября - 17.00

С. Харламов. «Золушка».

12 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Гастроли Академического театра драмы (г.Сыктывкар)

6 октября - 12.00 и 15.00

С. Козлов. «Трям! Здравствуйте!»

7 октября - 12.00 и 15.00

О. Генри. «Вождь краснокожих».

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Для самых маленьких (2-4 лет)

13 октября - 10.00

В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».

13 октября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

14 октября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

14 октября - 17.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

15 октября - 17.00

В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

13 октября - 12.00

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

13 октября - 15.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

14 октября - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

14 октября - 15.00

С. Дорожко. «Невезучая курица».

15 октября - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Для зрителей старше 12 лет

16 октября - 18.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6 октября - 17.00

«По струнам и клавишам». Абонемент «Магия органа». Алексей Соколов (гитара), Юлия Рогачевская (клавесин, орган, фортепиано). 12+

7 октября - 17.00

Стив Вашингтон (вокал, США) и трио Сергея Васильева. Абонемент «На джазовой волне». 12+

13 октября - 18.00

Дуэт Консоли и Мацца. Фабрицио Консоли - гитара, вокал (Италия) и

Якопо Маца - фортепиано. 12+

14 октября - 17.00

«Прогулка по Италии». «Мурманск-классик-квинтет»: солист — Алексей Балашов (гобой), г.Москва. 12+

17 октября - 19.00

Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 октября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

6 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

7 октября - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 октября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

10 октября - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

11 октября - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 октября - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

12 октября - 19.00

г.Оленегорск

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

13 октября - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега. Озорная комедия в двух действиях 12+

13 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 октября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 и 14 октября – 18.00

«Пигмалион». Роман-фантазия в 2-х частях. Открытие 84-го театрального сезона! ПРЕМЬЕРА. Б. Шоу. 16+

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

7 октября - 18.00

«Stand Up. Мурманск» (16+).