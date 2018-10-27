Афиша выходного дня

с.Ловозеро

1-2 декабря

В Ловозерском районном национальном культурном центре состоится Фестиваль детского саамского творчества «Чуввесь тастэнч» / «Яркая звёздочка». Фестиваль проводится с целью сохранения культурных традиций коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов, воспитания у молодого поколения национальной идентичности и уважительного отношения к культуре и искусству саамского народа.

В рамках мероприятия запланированы фестиваль детского художественного творчества «Самь еллем – налль вигк» («Сила саамских традиций»), выставка рисунков «Мунн самь нарэд» («Мой народ – саами»), конкурс сочинений «Мэнн мунн теда самь нарэд баяс» («Что я знаю о саами»), выставка работ учащихся Детской школы искусств села Ловозеро.

К участию приглашаются: в фестивале детского художественного творчества - дети в возрасте от 8 до 18 лет; в конкурсе сочинений - учащиеся 1-11 классов; в гала-концерте фестиваля - творческие коллективы, солисты в возрасте от 3 до 18 лет (исполнители саамского фольклора, литературных и музыкальных произведений саамских авторов или исполнители других жанров, использующие элементы саамской культуры).

с.Ловозеро, ул. Советская, 8.

г.Ковдор

27 октября - 17.00

Праздничная программа, посвященная 100-летию ВЛКСМ.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

г.Апатиты

27 октября

Открывается городская выставка «Природа. Фантазия. Творчество». Будет открыта до 10 ноября.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

27 октября - 15.00

К 80-летию Мурманской области. Краеведческий урок по книге Ирины Ядринцевой для детей, отдыхающих в профилактории «Изовела».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 октября - 15.00

Встреча-путешествие «С книгой по миру: Япония».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

27 октября - 17.00

Программа для ветеранов комсомола.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ «АГДК».

27 октября - 18.00

Музыкальный спектакль «Призрак оперы» (Санкт-Петербургская оперетта).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ «АГДК».

27 октября - 18.00

Концерт музыкального Клуба «ДИВА» «Вспомните ребята…» (к 100-летию ВЛКСМ).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 октября - 12.00-16.00

«Осенний арт – базар». Крафтовая ярмарка мастеров нашего города, на которой вы можете прибрести сувенирную продукцию, изделия ручной работы, посетить мастер-классы.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 октября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу «Ягода малина: сорта, особенности выращивания и ухода»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

28 октября - 13.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ «АГДК».

28 октября - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Лесное озеро»,поделка из природных материалов по книге Элены Быстрицкой «Волшебная лестница», рассказ «Хандра, или Почему водоросли зелёные».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

28 октября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Давайте споем!», посвященный Булату Окуджаве.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

28 октября - 16.00

Праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «АГДК».

ЗАТО г.Североморск

28 октября - 12.00

Областной молодёжный историко-краеведческий квест, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

ЗАТО г.Североморск, 18-й км автодороги Мурманск-Североморск. Загородный парк «Ангел».

28 октября - 14.30

Участники областного молодёжного историко-краеведческого квеста, посвященного 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье возложат цветы к памятнику героям-североморцам, защитникам Заполярья.

ЗАТО г.Североморск, памятник героям-североморцам, защитникам Заполярья.

28 октября – 15.00

Подведение итогов областного молодёжного историко-краеведческого квеста, посвященного 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

27 октября - 12.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Кольского края».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 октября - 13.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 октября - 13.00

Познавательный час в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26.

27 октября - 15.00

Мастер-класс «Совята». Ребята узнают о хищных обитателях северных лесов и создадут объемную открытку в технике аппликации.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРК «Мурманск Молл», IV этаж.

27 октября - 16.00

Встреча с Анатолием Сергиенко в рамках выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север». Анатолий Сергиенко – заслуженный художник России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников России, живописец, график.

Мероприятие продолжает цикл творческих встреч с мурманскими художниками «С любовью к Северу».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

27 октября - 16.00

Концерт «Капля мёда» автора-исполнителя Юрия Хабарова (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

27 октября - 16.00

Творческий вечер клуба авторской песни «Пять углов».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, II этаж, танцевальный зал.

27 октября - 17.00

Концерт «Прекрасная пора». В концерте примут участие коллективы хора украинской песни «Джерела», фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора ветеранов «Встреча друзей».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

27 октября - 18.00

Концерт «Все о любви». На сцене выступят Людмила Лаврентьева (сопрано), Вячеслав Хавренок (баритон, скрипка) и ансамбль русских народных инструментов «Экспромт».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 октября - 11.00

Отборочный тур VII Международного фестиваля хореографического искусства «Полярный круг». На отборочном туре более 30 хореографических коллективов Мурманской области, которые покажут своё мастерство в народном и современном танце, а также классическом искусстве. Фестиваль «Полярный круг» пройдет 2-4 ноября и посвящен 200-летию со дня рождения балетмейстера М.И. Петипа.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 октября - 12.00 и 15.00

Концерт с песочной анимацией «Сказки про маму». Музыкально-литературной композиции по сказкам детского писателя Сергея Седова принимают участие мастер песочной анимации из Москвы Лилия Чистина и артисты филармонии Екатерина Ефремова (художественное слово и вокал), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 октября - 14.00

Мастер-класс по рисованию героев манги и комиксов. Мастер-класс проведут ученики Детской школы искусств № 1 Мурманска.

г.Мурманск ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, I этаж, отдел искусства и творчества.

28 октября - 14.00

Открытие выставки «Содружество цветов и цвета» Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной. Авторы работ: Наталья Ермакова – участник мурманского клуба «Солнцецвет Арктический», преподаватель школы ремесел областного художественного музея, и Татьяна Трыханкина – председатель клуба «Художественная роспись» мурманского Дома ремесел. Выставка продлится по 22 ноября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, зал литературы по искусству.

28 октября - 14.00

Литературно-музыкальный вечер «Комсомол – не просто возраст». Вечер посвящен 100-летию комсомола.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

28 октября - 14.00

Интеллектуальное шоу «Холодные игры». «Холодные игры» – командная игра, посвященная кинематографу. Автор и организатор – ди⁠ректор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко. На этот раз «Холодные игры» посвящены фильмам «Конек-Горбунок» (1975), «Ночь перед Рождеством» (1951), «Сказка о царе Салтане» (1984), «12 месяцев» (1956), «Золушка» (1950, США), «Пиноккио» (1940, США).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); «Слышать ветер, рисуя траву» (до 30 октября); «На вершине рейтинга» (до 30 октября); «Рыцари яростных атак» (до 31 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 31 октября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

27 октября – 14.30-16.15

Познавательная программа «Дни Японии»: «Школа Колумба: путешествие по Японии».

27 октября – 16.30-18.00

Познавательная программа «Дни Японии»: квиз, посвященный Японии (16+).

28 октября - 14.00

Литературно-музыкальный вечер «Комсомол - не просто возраст» (12+).

28 октября - 14.00

Откроется выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной. Выставка будет работать до 22 ноября.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

27 октября - 16.00

Встреча с Анатолием Сергиенко, заслуженным художником России, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза художников России, живописцем, графиком.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

27 октября – 12.00

Демонстрация учебных интерактивных программ (12+). Состоится показ учебной программы «История Кольского края»

27 октября – 13.00

Демонстрация учебных интерактивных программ (12+). Состоится показ учебной программы «История освоения и развития Арктики».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 октября - 16.00

Творческий вечер «Вот символы, которыми живу» (6+) клуба авторской песни «Пять углов».

27 октября - 17.00

Концерт «Прекрасная пора» (6+) с участием хора украинской песни «Джерела», фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора ветеранов «Встреча друзей».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря).

28 октября - 13.00

В зале новой художественной литературы пройдет встреча любителей зловещих историй «Хеллоуин с книгой» (16+).

28 октября - 14.00

Мастер-класс «Рисуем героев манги и комиксов» (12+).

30 октября

Открывается выставка «Северные узоры». Выставка будет работать до 30 ноября - с 10.00 до 18.00.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

27 октября в 16.00

Концерт «Капля меда» (12+). Автор-исполнитель Юрий Хабаров (С.-Петербург).

27 октября - 18.00

Концерт «Все о любви» (12+). Людмила Лаврентьева (г.Мурманск) сопрано, Вячеслав Хавренок (г.Петрозаводск) баритон, скрипка, и ансамбль русских народных инструментов «Экспромт» (г. Мурманск).

28 октября - 15.00

Композиция с песочной анимацией «Сказки про маму» (6+) в концертном зале. Исполнители: Лилия Чистина - мастер песочной анимации, Екатерина Ефремова - художественное слово и вокал, Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель, Петр Макаров - фортепиано.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».