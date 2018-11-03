Афиша выходного дня

г.Кандалакша

6 ноября - 16.00

1/8 финала XI регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Участники – команды города Полярные Зори, Ловозерского, Терского, Кандалакшского и Ковдорского районов.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

6 ноября - 17.00

Час профориентации в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор». Специалисты познакомят ребят с профессией психолога.

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Ковдор

3 ноября - 17.00

Праздничный концерт «Виват, Россия!» в городском Дворце культуры Ковдора.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

г.Апатиты

3-8 ноября - 11.00

Кукольный театр «Библиоша» городской детско-юношеской библиотеки приглашает ребят и родителей на спектакль О.В. Емельяновой «Маша и Медведь» (0+). Олеся Владимировна – талантливый педагог, сценарист, автор сказок, песен и пьес для детей. В основе пьесы лежит русская народная сказка «Маша и Медведь», но в ней столько искрометного юмора, что ее с удовольствием посмотрят и дети и взрослые.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

3 ноября - 14.00

Молодёжная ролевая игра «Пиратский остров».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке (ул.Дзержинского, д. 53) ребят познакомят с замечательной книгой «Сказки доброты», а затем предложат нарисовать животное, которое существует на самом деле или только в воображении!

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

3 ноября - 17.00

Музыкальный вечер фортепианной и скрипичной музыки «Юрий Кругликов и друзья приглашают…».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 ноября - 18.00

Квартирник.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП МСЦ.

4 ноября - 15.00

На сцене Дворца культуры состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города, а также торжественные проводы в Российскую армию молодых апатитчан. На сцену поднимутся призывники, чтобы послушать напутственные слова старших товарищей, родителей. В концерте прозвучат русские, татарские, казачьи, абхазские песни, зрители увидят украинский, ирландский, испанский танцы. После концерта в танцевальном зале всех желающих пригласят на танцпол.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

4 ноября - 15.00

Праздничная программа «Пока мы едины – мы непобедимы», посвященная Дню народного единства (совместно с АНО «Культурные традиции»).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

5 ноября - 18.00

Концерт членов жюри IV Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука». На апатитской сцене: Дмитрий Онищенко - Лауреат международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов (фортепиано); Мария Смердова - Президент международного проекта «Великие имена искусства», лауреат международных конкурсов (фортепиано), Иосиф Пуриц - лауреат международных конкурсов (баян); Мария Теплякова - солистка оркестра МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов (альт); Иван Иванов - лауреат международных конкурсов (скрипка).

Цена билета 300 рублей.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

17 ноября – 12.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».

Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.

г.Мончегорск

4 ноября – 18.00

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Музее истории города Мончегорска.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

п.Ёнский

3 ноября - 16.00

Праздничная программа «Единством Россия сильна» для жителей посёлка Ёнский.

п.Ёнский, ул. Строителей, 4а. Дом культуры.

ЗАТО г.Островной

3 ноября - 13.30

Юбилейный концерт к 60-летию образования Дома культуры в ЗАТО г.Островной.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

г.Полярный

3 ноября – 14.00

VI открытый фестиваль национальных культур «Край морошковый» в Полярном. Состоится открытие выставки декоративно-прикладного творчества и дегустация национальных блюд.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. Городской Центр культуры «Север».

3 ноября – 15.00

Начнётся концертная программа VI открытого фестиваля национальных культур «Край морошковый».

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. Городской Центр культуры «Север».

ЗАТО г.Североморск

4 ноября – 13.00-17.00

Представители национально-культурных общественных объединений «Дома дружбы» выступят в ЗАТО г. Североморск на городском празднике, посвященном Дню народного единств.

В программе мероприятия будет организованы фотозона «народы России», торговая ярмарка, выставка-продажа работ декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, театрализованный концерт «Славься, Россия!».

Национально-культурные общественные объединения проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области подготовили интерактивный танцевальный марафон «танцы народов мира».

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова 10а. МБУК Центр досуга молодёжи.

г.Мурманск

3 ноября – 13.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Резьба по гипсу. Рельеф».

Мастер-класс будет проходить совместно «дети-преподаватели». Педагогам наравне с учащимися, будет предложено поучаствовать в практической деятельности, создать собственное изделие. По желанию, преподаватель может помогать своим ученикам или быть просто наблюдателем.

Проведут мастер-класс преподаватели МБОУДО «ДШИ № 1» г.Мурманска -Костелова Анна Витальевна и Тихомирова Оксана Юрьевна.

г.Мурманск, ул.Баумана,42. МБОУДО «ДШИ № 1» г.Мурманска.

3 ноября - 14.00

Концерт «В мире я происхожу». Музыканты подготовили для маленьких слушателей новую программу на основе стихов Маши Рупасовой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

3 ноября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Кольского края».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

3 ноября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

3 ноября - 17.00

Концерт фортепианного дуэта Екатерины Березань и Алины Шерняковой – выпускниц Российской академии музыки имени Гнесиных.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

4 ноября – 11.00

VIII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг». Показ спектакля «Однажды». На сцене выступят театр танца «Стелларис» (г.Хаммерфест, Норвегия) и Национальный ансамбль песни и танца Республики Карелия «Кантеле» (г.Петрозаводск, Россия).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 ноября - 11.30

Мастер-класс по рисованию песком. Перед спектаклем «Все кувырком» педагоги студии развития и рисования песком «Солнечный дом» проведут мастер-класс для маленьких зрителей и покажут песочную сказку.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21. Мурманский областной театр кукол.

4 ноября – 12.00

VIII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг». Танцевальный перформанс «Choice is». Танцевальные фантазии на тему сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» представят артисты театра «M'art Dance project» из Архангельска.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 ноября – 12.45

VIII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг». Хореографическая зарисовка «Посвящение М. Петипа»

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 ноября - 15.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 ноября – 16.30

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» первых гостей Мурманского областного художественного музея будут приветствовать коллектив ходулистов под руководством Галины Спириной «Выше крыши» и студия этнических барабанов «DrumTamTam».

г.Мурманск, Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 ноября – 16.00

VIII Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг». Гала-концерт фестиваля.

Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» посвящён 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа. В фестивале принимают участие 76 коллективов из городов России и зарубежных стран.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 ноября – 17.00

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Культурно-выставочном центре Русского музея. Северяне примут участие в познавательных играх, экскурсиях, мастер-классах, увидят выступления детских танцевальных коллективов. Для гостей весь вечер будет работать кафе-лавка «Cofeinn» (Фитобар «На здоровье») и фотоателье Николая Жолнина «Портрет семьи».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

4 ноября – 17.00

Всероссийская акция «Ночь искусств» в отделе народного искусства и ремёсел областного художественного музея. В рамках акции состоится «посвящение в студийцы» учащихся курсов «Маленький ремесленник» и «Юный художник» Школы ремёсел.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Дом ремёсел.

4 ноября – 17.00

Официальное открытие Всероссийской акции «Ночь искусств» в Мурманском областном художественном музее. В рамках акции в музее будут организованы творческие выступления, мастер-классы, экскурсии, викторины, световое шоу и многое другое.

г.Мурманск, Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 ноября - 17.00

Концерт «Сокровища кельтов». На сцене выступит коллектив «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. В концерте примет участие органистка Юлия Иконникова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

4 ноября – 18.00

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Мурманском областном краеведческом музее. Гостей ожидает более 30 мероприятий: детские, семейные, молодёжные программы, тематические занятия и экскурсии.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

4 ноября - 19.00

Спектакль областного драматического театра «Месяц в деревне».

Спектакль «Месяц в деревне» поставил режиссер Станислав Васильев к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Гронский; артисты Наталья Волкова, Алексей Воронин, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Лев Мальцев, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Галина Серегина, Елена Головина, Олеся Трум, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Оксана Шпеко, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

5 ноября - 11.00

Акция «От древней Руси до новой России!». Мероприятие посвящено Дню народного единства. Посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России и поговорят об истории праздника.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

5 ноября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.

5 ноября - 16.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.

5 ноября - 17.00

Концерт «Шубертиада» ансамбля «Серенада». Ансамбль «Серенада» – самый молодой коллектив филармонии, его первый концерт состоялся в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне в составе ансамбля с успехом дебютировал скрипач Артур Клочков – выпускник Мурманского колледжа искусств, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, музыкальная гостиная.

25 ноября

В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

3 и 4 ноября

Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг».

Что такое «Полярный круг»? Многим он представляется как далекая граница, за которой находятся вечно снежные суровые края. Для мурманчан же - это Международный фестиваль хореографического искусства - праздник, который кружит в танце талантливые коллективы из регионов России и стран Баренцева Евро-Арктического региона.

В этом году фестиваль посвящён 200-летию со дня рождения балетмейстера М.И. Петипа.

3 ноября - 11.00-19.00

Пройдут конкурсные просмотры участников фестиваля в категории «Class». Свою программу представят победители в категории «Evolution», а также 16 коллективов из Архангельска, Кирова, Москвы, Перми, Санкт – Петербурга, Твери, Мурманска, Владимирской области и Республики Коми. Все они имеют звания народных/образцовых самодеятельных коллективов, являются обладателями звания Гран-при, Лауреатов I, II, III степеней, завоеванных в течение 2017-2018 годов на различных конкурсах и проектах Всероссийского и Международного статуса.

4 ноября

В рамках фестиваля в категории «Professional» свою программу представят профессиональные коллективы: театр танца «Стелларис» (г. Хаммерфест, Королевство Норвегия), Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск, Республика Карелия).

4 ноября – 11.00

Мурманчан и гостей столицы Заполярья ждёт показ спектакля «Однажды» театра танца «Стелларис» и Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».

4 ноября – 12.00

Начнётся Dance-performance «Choice is» фантазии на тему сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» (коллектив «M'art Dance project», г. Архангельск, Россия).

4 ноября – 12.45

Хореографическая зарисовка «Посвящение М. Петипа», которую представит театр балета из города Киров.

4 ноября – 15.00

В рамках фестиваля пройдёт праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, а завершится все большим Гала-концертом и награждением победителей.

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

3 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

3 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

4 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

4 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 17.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 10.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 ноября - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

23 ноября - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех кто постарше (от 5 лет)

3 ноября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

4 ноября - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Все кувырком».

10 ноября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

11 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

25 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для любого возраста

4 ноября - 18.30

Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 ноября - 14.00

«В мире Я происхожу!» Абонемент «Большая музыка для детей». Ансамбль «Легкие люди».

4 ноября - 17.00

«Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева и Юлия Иконникова (орган). Программа «Сокровища кельтов». Олег Матвеев (саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл), Анна Левковцева (фортепиано), Роман Могучев (бас-гитара), Виталий Кондаков (ударные ин-ты, г.Мурманск), Юлия Иконникова — орган.

Блестящее мастерство и вдохновенные импровизации музыкантов группы Олега Матвеева «Classy Jazz», мощь и величие классического органа в исполнении Юлии Иконниковой (орган) в новой редакции программы «Сокровища кельтов».

5 ноября - 17.00

«Шубертиада». Музыкальная гостиная.

Исполнители. Артур Клочков — скрипка, Андрей Скороходов — гитара, Марина Письменская — альт, ведущий — Андрей Бобров.

7 ноября - 19.00

«Песни Белого моря» - российско-норвежский проект.

Проект, имеющий в своей основе песенный фольклорный материал северных областей России и Норвегии. Проект, отличающийся жанровым непостоянством и стилистическим разнообразием. Проект, стихийный и порывистый, как северный ветер, искренний и живой, как и люди, живущие на снежном краю земли. Проект, объединивший людей, независимо от страны проживания и языкового различия.

В рамках концертного тура музыканты приедут в Мурманск, Архангельск и Кировск. В программе звучат народные песни Русского Севера (Мурманская область, Терский берег Белого моря), а также песни Северной Норвегии и Швеции.

14 ноября - 19.00

«Осенние песни».

16 и 17 ноября - 19.00

«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.

Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

17 ноября - 14.00 и 16.30

Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.

Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.

17 ноября - 19.00

«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.

П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

18 ноября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.

В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.

24 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).

В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.

28 ноября - 19.00

Вацлав Голонка – орган (Польша).

Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).

Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.

Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 ноября - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 ноября – 19.00

«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

4 ноября - 12.00

«ГОНЗА И ВОЛШЕБНЫЕ ЯБЛОКИ». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

4 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+

7 ноября - 19.00

«ЦИЛИНДР». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

8 ноября - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

9 ноября - 18.00

«О ТОМ, КАК ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ ЖЕНИТЬСЯ СОБРАЛСЯ, А ИВАН-ПОЖАРНЫЙ ЕМУ ПОМЕШАЛ» А. Расев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

9 ноября - 19.00

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». А. Коровкин. Комедия в двух действиях 16+

10 ноября - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 ноября - 12.00

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А.Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

11 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+

14 ноября - 13.30

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 ноября - 19.00

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена.18+

15 ноября - 19.00

«ДВОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ». Комедия (г.Москва). 16+

16 ноября - 19.00

«МИМОЛЁТОМ». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

17 ноября - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

17 ноября - 19.00

«...БУДЕМ ЖИТЬ КАК БОГИ?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 ноября - 12.00

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

18 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. 12+

21 ноября - 19.00

«ТУШЬ, ВАРЕНЬЕ, ПТЕРОДАКТИЛЬ». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. 18+

22 ноября - 19.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». П.И. Чайковский. Русский национальный классический балет. 0+

23 ноября - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 ноября - 19.00

«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 ноября - 12.00

«ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 ноября - 19.00

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ2. Л.Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М.Мишина.16+

27 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

28 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

29 ноября - 19.00

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

30 ноября - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. 16+

30 ноября - 19.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ». Г. Слуцки. Комедия. 16+

1 декабря - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

1 декабря - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

2 декабря - 12.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

2 декабря - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

4 декабря - 19.00

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (г.Москва). 18+

5 декабря - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

г.Полярные Зори

6 декабря - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

6 декабря - 19.00

«КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 ноября - 18.00

«Домовой».

4 ноября - 18.00

«Такая долгая война».

10 ноября - 18.00

«Гроза».

17 ноября - 18.00

«Фантазии Фарятьева».

18 ноября - 11.00

«Морозко».

25 ноября - 11.00

«Аленький цветочек».

26 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

26 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 11.00.

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

30 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».