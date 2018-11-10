Афиша выходного дня

г.Ковдор

10 ноября - 16.00

Старт городского молодёжного квеста «#BigCityКвест». Квест продолжает цикл мероприятий, посвященных 65-летию Ковдора. Подведение итогов состоится в 18.00.

г.Ковдоре, площадь Ленина, 1.

11 ноября - 10.00

В концертном зале Ковдорского городского Дворца культуры начнётся областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги звезду».

Представлять отечественную эстрадную вокальную культуру будут 17 ансамблей, 8 дуэтов, 4 трио и 74 солиста из городов Ковдор, Мурманск, Полярные Зори, Полярный, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Заозёрск и Североморск, поселков Молочный, Мурмаши, Зеленоборский, Ревда и села Ловозеро.

Каждый участник представит одну песню на стихи российских поэтов-песенников, на музыку российских композиторов-песенников. Уровень исполнения, использование высокохудожественных образцов российской эстрады будут оценивать приглашенные члены жюри.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Ковдорский городской Дворец культуры.

г.Кировск

10 ноября - 13.00

Начинает свою работу Клуб любителей комнатных растений «Flowers-клуб». Он объединит не только цветоводов-любителей, но и энтузиастов приусадебного хозяйства. Заседания планируется проводить ежемесячно - это будут различные по форме мероприятия: знакомство с фондом библиотеки по тематике, встречи со специалистами Полярно-альпийского ботанического сада, круглые столы, беседы, обзоры, обмен посадочным материалом и опытом по выращиванию цветов, мастер-классы. Членом Клуба может стать любой житель города, интересующийся цветоводством и садоводством.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

10 ноября – 11.00

Состоятся открытые межмуниципальные состязания по робототехнике и легоконструированию. Поединок пройдет в трёх категориях: «Легофантазии»; WeDo Сумо; «Робосумо».

Соревнования состоятся на базе муниципального координационного центра по научно-техническому творчеству МАОДО ЦДТ «Хибины».

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

10 ноября – 14.00-16.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает юных жителей города и их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее». В программе: сеанс мультфильмов и мастер-класс, посвящённые Дню сотрудников МВД.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

10 ноября – 15.00

В Центре детского творчества «Хибины» состоится ежегодный муниципальный конкурс песен из мультфильмов и кинофильмов «Звуковая дорожка-2018». Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных категориях: «Киноэстрада» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, России и иностранные песни); «Сольное пение» в трёх возрастных категориях 7-9, 10-13 и 14-18 лет; «Ансамбль» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, России и иностранные песни): 2 и более участников.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

11 ноября - 12.00

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького станет специальной площадкой проведения ежегодного Международного географического диктанта Русского географического общества. РГО проводит это мероприятие по инициативе Президента РФ Владимира Путина уже в четвертый раз, чтобы объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой России. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

23 ноября - 10.30

В актовом зале ЦДТ «Хибины» состоится Межмуниципального праздника танца «Первые шаги». Праздник состоится. В празднике принимают участие танцевальные коллективы, группы, дуэты, солисты дошкольных образовательных организаций. Номинации праздника: «Народный танец» (историко-бытовой, характерный, сюжетный); «Детский танец» (коммуникативный, игровой, классический по программе детского сада, спортивный, бальный); «Современный танец» (спортивно-танцевальная композиция).

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

г.Апатиты

10 ноября - 11.00

VIII Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 ноября - 14.00

Презентация книги Лерия Александровича Казакова «Северные древесные растения-целители».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

10 ноября - 16.00

Книжный клуб «На Пушкина» Центральной городской библиотеки приглашает на встречу «Что такое современная литература?».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

10 ноября - 16.00

Библиотечные посиделки «Бабушкины сказки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

10 ноября - 18.00

Новый проект «ЛитКвартет» в библиотеке. Это - мелодекламация «Звучит сказочная тундра». Библиотекари будут читать саамские сказки «Семилетний стрелок из лука» в обработке Евгении Пации. Музыкальное сопровождение – Валерий Садов. Чтецы – Елена Ходотова, Елена Левицкая, Ирина Иванова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 ноября - 12.00

Просветительская акция «Географический диктант».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11ноября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу с Е.И. Копеиной – младшим научным сотрудником ПАБСИ. Тема встречи – «Флора: местные виды. Растения распространенные на территории Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября - 13.00

Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К. приглашает в клуб любителей кино «Хорошие фильмы» на фильм «Угрюм-река» - экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова, 1968 год, Свердловская киностудия.

Режиссёр Ярополк Лапшин. В ролях: Афанасий Кочетков, Виктор Чекмарёв, Георгий Епифанцев, Людмила Чурсина и др. Действия разворачиваются в конце XIX - начале XX века вокруг семьи Громовых. Данила Громов занимался разбоем и на этом разбогател. Умирая, он передал деньги своему сыну, открыв их происхождение. Сын, Пётр Громов, вложил деньги в предпринимательство и воспитал в своём сыне Прохоре достойного наследника. Прохор Громов оказался человеком целеустремлённым с сильным характером, что привело его к вершине богатства и власти в сибирском крае. Однако зло, содеянное Данилой, казалось, преследует всю семью во всех поколениях.

Вход свободный. 12+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

11 ноября - 15.00

Открытие выставки «Кукольная свадьба». Автор выставки Коровашкова Н.А., руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 ноября - 15.00

Концерт В. Леонова, который состоится в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» под эгидой движения «Детям России образование, здоровье и духовность». Концерт - это подарок жителям Кольского края от ветеранов войны в Афганистане, ветеранов локальных войн, жителей нашего города с активной жизненной позицией, родительского комитета военно-патриотического клуба «Лидер», тех людей, кому не безразличны нравственное и гражданское воспитание подрастающего поколения.

Вход свободный. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

11 ноября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки «Кукольная свадьба». Автор выставки Надежда Александровна Коровашкова - руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября в 16.00

Состоится презентация книги стихов Вадимира Трусова (г.Мончегорск) «В судьбу сплетаются слова…». Вадимир Трусов, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, победитель и призер Международных конкурсов патриотической песни, представит вниманию читателей свой новый поэтический сборник и исполнит песни, на свои стихи.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 ноября – 12.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».

Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.

г.Оленегорск

11 ноября - 16.00

Во Дворце культуры «Горняк» состоится показ спектакля «Лелька».

Спектакль поставлен по пьесе Никиты Воронова, а представит его народный самодеятельный коллектив театр «Кураж» из города Кировска. Вы встретитесь с любимыми героями русских сказок, ненароком очутившимися в нашем времени. Остроумный Леший и глуповатая Баба Яга подарят зрителям отличное настроение. А для Лельки они откроют великие тайны вселенной и помогут ей взглянуть на себя со стороны.

Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры «Горняк».

ЗАТО г.Островной

11 ноября - 12.00

Обзорная выставка «Великий авиаконструктор» в Библиотечном объединении ЗАТО г. Островной. Выставка посвящена 130-летию со дня рождения русского авиаконструктора Андрея Туполева.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.

г.Мурманск

10 ноября - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Бармалей» мастер студии ручного творчества «ARTiшок» проведёт для наших зрителей мастер-класс по созданию украшения на елочку «Снежинка».

Скоро новый год и пора подготовиться к украшению самого главного атрибута праздника. Маленьким зрителям предложат сделать украшение из бумаги «Снежинка». Ребята на мастер-классе научатся делать бумажную неповторимую снежинку своими руками. На мастер-классе дети узнают, как вырезать детали снежинки, как их склеивать и научатся ее собирать! Чтобы праздничное настроение царило вокруг, белоснежные и цветные, большие и крошечные поделки из бумажных снежинок можно повесить на елку, украсить окна или стены.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

10 ноября - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подведут итоги образовательно-воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка», посвященной 80-летию со дня образования Мурманской области.

Акция включает в себя творческий конкурс литературных работ, художественных произведений и мультимедийных проектов на тему: «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд». В Оргкомитет акции поступили работы из городов Мурманск, Кола, Североморск, Кировск, Мончегорск, Кандалакша, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск (Снежногорск и Полярный), поселков Зеленоборский и Мурмаши. Всего более 300 работ.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса 1. Дом культуры Моряков.

10 ноября – 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Валерия Чарторийского «Упругость круга».

Имя члена Союза писателей России Валерия Чарторийского уже знакомо заполярному читателю: в 2014 году он представлял книгу стихов на русском и украинском языках «Я сердцем чую…», в 2015 – сборник «Украина в огне». Валерий Павлович родился на Украине, в Волынской области, публиковался в малотиражной газете Ленинградского института авиационного приборостроения, газете «Западная Лица», литературно-публицистическом журнале «ПИСАТЕЛЬ XXI век», тематических сборниках.

Новая книга Валерия Чарторийского «Упругость круга» посвящена 60-летию города Заозёрск, в котором он давно живет и работает. Это поэтическое путешествие по северной земле с её снегами, удивительными озерами и сопками, бархатными тучами и древними камнями. Сборник наполнен памятью и грустью по ушедшим друзьям и родным, по закрытым гарнизонам и опустевшим городам, по отголоскам военной поры. Однако любовь и надежда у автора превалируют над всеми другими чувствами: любовь к женщине, к матери, к «упругому полярному кругу»; надежда на лучшее в человеке и на возрождение утраченных ценностей.

С произведениями Валерия Чарторийского можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

10 ноября - 15.30

В преддверии Всемирного дня ребёнка Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мальчишек, девчонок, мам, пап, бабушек и дедушек на игровую развлекательную программу «Детство – это мир и радость».

Вместе с детскими творческими коллективами гости областной «Кировки» отправятся в увлекательное путешествие в край загадок и чудес, где их ждут веселые песни, зажигательные танцы и интересные игры.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 ноября - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Три медведя» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут для зрителей Мурманского областного театра кукол урок по развитию речи.

На мастер-классе маленькие зрители узнают новые слова русского языка и научатся правильно на нем разговаривать! Профессиональные педагоги подбирают индивидуальный подход к каждому ребенку при обучении и делают это максимально в комфортных для юных северян условиях с весельем и шутками!

Детский развивающий центр в «Игрумка» открыт для детей возрастной категории от 1,5 до 10 лет. Главная задача Центра – помочь ребёнку раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 ноября – 13.00

В зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится Всероссийский праздник полуночи.

Праздник целиком и полностью посвящён миру ночи Милы Нокс, который она так атмосферно описывает в своих книгах. Все это будет проходить в рамках сотрудничества с издательством «Росмэн» и серией подросткового фэнтези «Terra Incognita». Всех фанатов «Макабра» будут ждать увлекательные игры, квесты и викторины, стр-р-р-рашно интересная «Своя игра», а также конкурсы с традиционными призами от издательства «Росмэн» и настольные игры!

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

11 ноября - 15.00

На сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» представит концертную программу «Наше радостное лето».

Летние каникулы 2018 года для участников ансамбля были насыщенны событиями! Коллектив принял участие в трех Международных фестивалях, которые состоялись в Болгарии (г. Приморско), Китае (Макао) и на о.Тайвань (г. Илань), где юные танцоры достойно представили Россию и Мурманскую область.

Своими впечатлениями о зарубежных гастрольных поездках участники ансамбля поделятся в концертной программе, составленной из танцевальных номеров, которым аплодировали гости и участники международных фестивалей из разных уголков Земного шара: Португалии и Шри-Ланки, Словении и Турции, Румынии и Новой Зеландии, Израиля и Боснии, Мексики и Парагвая, Филиппин и Японии, Каталонии, Кале Верде, Индии и др.

Зрители увидят полюбившиеся им хореографические постановки «Заплетись плетень», «Гусельки», «Деревенская Матаня», «Кадрильная проходочка», «Девичья весна», «Карачанка» и еще много других номеров и видеосюжетов о фестивальном лете ансамбля танца «Радость».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 ноября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 ноября - 16.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

25 ноября

В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).

10 ноября - 15.00

Презентация книги Валерия Чарторийского «Упругость круга». Новая книга члена Союза писателей России Валерия Чарторийского «Упругость круга» посвящена 60-летию Заозёрска.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

11 ноября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области».

11 ноября - 16.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Мурманска».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 ноября – 12.00-18.00

Проходит VIII Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+.

В программе Фестиваля ожидаются интерактивные выставки, презентации научных достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких технологий, ориентированной прежде всего на детскую и молодёжную аудиторию с профориентационными целями.

В рамках фестиваля Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Археология Кольского Севера», рассказывающую об археологическом прошлом Мурманской области, о важнейших археологических памятниках Кольского Севера и археологах, исследовавших регион.

Гости мероприятия примут участие в музейном занятии «Древними тропами Кольского Севера», смогут почувствовать себя археологами и создать копии петроглифов, перенеся наскальные изображения на бумагу, используя традиционные полевые методики работы с наскальными изображениями.

10 ноября - 15.00

Финал образовательно-воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка» (г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1, Дом культуры моряков).

Традиционная акция проходила с 10 января и включала творческий конкурс литературных работ, художественных произведений и мультимедийных проектов на тему: «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд». Всего поступило более 300 работ из Мурманска, Колы, Североморска, Кировска, Мончегорска, Кандалакши, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск, Зеленоборского и Мурмашей.

В этом году акция посвящена 80-летию Мурманской области.

11 ноября - 15.00

Концерт «Наше радостное лето» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).

11 ноября - 13.00

Встреча любителей фантастики и фэнтези «Праздник полуночи». Мероприятие посвящено творчеству Милы Нокс. Любителей жанра фэнтези ждут увлекательные игры, квесты, викторины.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 ноября - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 17.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 10.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 ноября - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

23 ноября - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 ноября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс от студии ручного творчества «Артишок». Мастер-класс для юных зрителей областного театра кукол перед спектаклем «Бармалей» проведет педагог студии ручного творчества «Артишок» Александра Кряжевских.

10 ноября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

11 ноября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по развитию речи от детского развивающего центра «Игрумка». Мастер-класс по развитию речи перед спектаклем «Три медведя» проведёт педагог детского развивающего центра «Игрумка».

11 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

25 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 ноября - 19.00

«Осенние песни».

16 и 17 ноября - 19.00

«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.

Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

17 ноября - 14.00 и 16.30

Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.

Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.

17 ноября - 19.00

«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.

П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

18 ноября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.

В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.

24 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).

В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.

28 ноября - 19.00

Вацлав Голонка – орган (Польша).

Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).

Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.

Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

г.Апатиты

10 ноября - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 ноября - 12.00

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А.Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

11 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+

14 ноября - 13.30

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 ноября - 19.00

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена.18+

15 ноября - 19.00

«ДВОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ». Комедия (г.Москва). 16+

16 ноября - 19.00

«МИМОЛЁТОМ». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

17 ноября - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

17 ноября - 19.00

«...БУДЕМ ЖИТЬ КАК БОГИ?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 ноября - 12.00

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

18 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. 12+

21 ноября - 19.00

«ТУШЬ, ВАРЕНЬЕ, ПТЕРОДАКТИЛЬ». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. 18+

22 ноября - 19.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». П.И. Чайковский. Русский национальный классический балет. 0+

23 ноября - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 ноября - 19.00

«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 ноября - 12.00

«ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 ноября - 19.00

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ2. Л.Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М.Мишина.16+

27 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

28 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

29 ноября - 19.00

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

30 ноября - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. 16+

30 ноября - 19.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ». Г. Слуцки. Комедия. 16+

1 декабря - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

1 декабря - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

2 декабря - 12.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

2 декабря - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

4 декабря - 19.00

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (г.Москва). 18+

5 декабря - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

г.Полярные Зори

6 декабря - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

6 декабря - 19.00

«КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 ноября - 18.00

«Гроза».

17 ноября - 18.00

«Фантазии Фарятьева».

18 ноября - 11.00

«Морозко».

25 ноября - 11.00

«Аленький цветочек».

26 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

26 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 11.00.

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

30 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».