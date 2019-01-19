Афиша выходного дня

г.Кандалакша

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Полярные Зори

19 января - 12.00

«Новый год в гостях у снежного человека». 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

19 января -28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, Советская ул., 9)

до 20 января

В музее работает выставка фарфоровых кукол из частной коллекции «Малыши для души».

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

22-28 января

В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.

г.Апатиты

19 января - 15.00

Школа диабета. Тема: «Сахарный диабет: причины, клиническая характеристика».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

19 января - 17.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Сказка в коляске по Белому морю плывёт». Читаем сказки Степана Писахова. Музыкальное сопровождение – Ольга Тимкина, гусли, балалайка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 января - 18.00

Концерт классической музыки. На сцене Апатитского ДК - Диана Галахова (стипендиат компании «Фосагро», выпускница Королевского колледжа (г.Лондон, Великобритания), выпускница университета музыки и искусства (Австрия); Геннадий Ишкулов (г. Москва, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского); Григ Кучук (г.Лондон, Лауреат многочисленных национальных и международных конкурсов, стипендиат Королевской академии музыки (Великобритания), выпускник Королевского колледжа музыки). В программе: произведения Ф. Шуберта, Ф Шопена, М. Равеля, Л. В. Бетховена.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.

20 января - 11.00

Третий тур IX синхронного чемпионата «Южный ветер» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

20 января - 13.00

Фантастический семейный выходной «Тайны книжной планеты».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

20 января - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». «Украшение из галстука».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 января - 13.30

Семейный выходной «Зимняя сказка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

20 января - 14.00

Воробьиная дискотека. Театрализованная танцевальная программа для детей до 7 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.

20 января - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Левушка» (картон, макароны). По книге Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

20 января - 15.00

Встреча-путешествие «Путешествуем по миру с книгой: Финляндия».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 января - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 января - 18.00

Вечер фокусов и магии. «Магическое шоу» Выступает иллюзионист Jason.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Полярный

20 января - 15.00

XX Гала-концерт творческих коллективов городов Снежногорск, Гаджиево, Полярный. 6+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Мурманск

19 января - 11.30 и 14.00

Маленькие зрители областного театра кукол встретятся с любимыми героями Эдуарда Успенского! Только человек, не потерявший связи с миром детства, может писать книги для детей. Человек взрослый и остроумный делает эти книги интересными для читателей любого возраста.

Почитатели таланта чудесного детского писателя будут приятно удивлены, если придут чуть-чуть пораньше на спектакль «Зима в Простоквашино»! В этот день, в фойе театра, их встретят: старуха Шапокляк, почтальон Печкин, кот Матроскин и пес Шарик.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

19 января – 15.00

Состоится презентация книги Вадимира Трусова «В судьбу сплетаются слова...»

Вадимир Трусов – поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, лауреат областных фестивалей авторской песни. Владимир - автор четырех поэтических сборников, романа-антиэссе «Эха-на!»

Сборник стихов «В судьбу сплетаются слова…» вышел в свет в 2018 году. Книгу представит автор. Своим мнением о творчестве писателя поделятся мурманские литераторы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

19 января – 17.00

Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании «CANON». В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы.

Семейная программа «Отцы и дети» представит 5 фильмов:

«Девочка и дерево желаний», реж. Александра Лупашко - сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.

День рождения, реж. Юлия Сапонова. Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у Веры все будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для себя настоящей?

«Новенький», реж. Мария Сопова. Сказочно-абсурдная новогодняя комедия о многодетной семье.

«Тупик», реж. Антон Сазонов. История о кризисе в семейных отношениях.

«Парад планет», реж. Вера Смолина. Анна – уже не молодая одинокая женщина проводит очередные выходные в компании своей матери в одном из подмосковных пансионатов.

Продолжительность программы 88 мин, 14+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

19 января - 17.00

Пройдёт концерт «В крови горит огонь желанья!» солистов ансамбля «Орфей».

Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников.

На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

20 января – 11.00-14.00

Будет проходить акция «Зимние праздники России».

Закончились каникулы, уже отпраздновали Новый год и Рождество, однако русские зимние праздники на этом не заканчиваются. Есть еще множество дат, которые берут начало еще со стародавних времён. Многие из них остались только лишь на слуху и не отмечаются как раньше. Но забывать их нельзя, так как они связаны с традициями предков. Акция будет посвящена именно этим праздникам.

Посетители послушают беседу о том, как предки отмечали начало зимы, как праздновали Екатерину-Санницу, кому посвящён праздник Никола Зимний. Все желающие смогут принять участие в подвижных и интеллектуальных фольклорных играх. Совместное создание арт-объекта «Рисунки на морозных стёклах» поможет детям и взрослым проявить творчество и фантазию. Им будет предложено при помощи карандашей и фломастеров, а также аппликаций создать на бумаге сказочные зимние узоры.

Все участники мероприятия получат сладкие угощения.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центральный холл.

20 января – 13.00

Состоится семейный познавательно-игровой праздник, посвященный Всемирному дню снега.

Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима - это и Новый год, и Рождество, и День Защитников Отечества. А поклонникам зимнего отдыха будет интересно узнать, что два года назад практически в середине зимы появился повод повеселиться в еще один замечательный день – Всемирный день снега, который проводится в предпоследнее воскресенье января.

Сотрудники отдела познакомят читателей и их родителей с историей праздника, расскажут, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомят детей с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Кроме этого, ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в зимних играх, эстафетах и конкурсах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.

20 января – 13.30

Пройдёт мастер-класс «Саамская рукавичка».

Участники творческой мастерской изготовят варежку из красного картона и украсят орнаментом в виде ромба, круга и треугольника. Для оформления рукавички будут использоваться красный, желтый, голубой и белый цвета, так как именно эта цветовая гамма применялась саамскими рукодельницами в традиционных видах изделий.

Юные краеведы познакомятся с саамскими сказками и легендами, узнают о жилищах, занятиях и традициях коренного народа Кольского полуострова, а также как еще называли саами.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

20 января - 14.00

Состоится областной конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».

Исполнительское мастерство, музыкальность, артистизм - такими критериями оценивается мастерство участников областного конкурса «Зимние узоры». Пары и солисты из городов: Мурманск, Полярный, Североморск, Заполярный и Мончегорск будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программе, а самые маленькие участники представят на суд жюри и зрителей детские танцы.

Бальные танцы – самый красивый вид спорта, в котором сочетаются искусство, музыкальность, утонченность и физическая сила танцоров. Убедиться в этом может любой желающий на традиционном конкурсе по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

20 декабря - 15.00

Состоится концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи».

Ансамбль «Сполохи» - яркий, интересный коллектив со своими традициями, своим репертуаром. Каждый танец - это полет фантазии, результат творческого поиска руководителя и плодотворной работы всех участников коллектива. Репертуар ансамбля разнообразен, в нем народные, сюжетные танцы, тематические постановки.

Каждый год, в конце января, «Сполохи» собирают у себя в гостях, на сцене гостеприимной «Кировки», своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца. В уютной и домашней атмосфере Дворца культуры свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Северок» из Мурманска, хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска и хореографический ансамбль «Мастерок» из Североморска.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

20 января – 17.00

В Мурманской областной филармонии с сольной программой «Ещё не вечер!» выступит известный мурманский шоумен Александр Лельков. В программе - монологи, фельетоны, стихи, невыдуманные байки. Музыкальное сопровождение - Анатолий Берченко.

Шоумена, режиссера и мастера импровизаций Александра Лелькова знают многие северяне. Любой городской праздник, будь то «День рыбака» или «День рождение города» не обходится без его участия.

Впрочем, слово «шоумен» Александр Васильевич не жалует – мол, оно нерусское. Лельков возглавляет свою фирму по проведению праздников. Организует все – как шутит сам, «от сценария до выноса тела из зала». И уже много лет устраивает и ведет главные городские праздники.

Как сообщается в Биографическом справочнике, Александр Васильевич участвовал в организации первых фольклорных фестивалей в пос. Умба. С 1988 является бессменным режиссером церемоний открытия и закрытия традиционных Праздников Севера, театрализованных представлений в Мурманске в честь Дня рыбака и Дня строителя; режиссер и ведущий др. массовых мероприятий и торжеств городского и областного масштаба.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Зимняя сказка» (до 24 января); «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» (до 30 января); «Новогодние занималки» (до 30 января); «В снежном царстве, морозном государстве» (до 30 января); «Секретный кабанчик» (до 30 января); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).

19 января - 15.00

Презентация книги Вадимира Трусова «В судьбу сплетаются слова...». 12+

19 января - 15.00

«Что происходило, когда ушёл ледник, или Как на Кольском полуострове появилась современная растительность». Лекция из цикла «Край, в котором я живу». 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть» (до 30 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля); «Произведения первобытного искусства». Выставка из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже» (до 27 января).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 января - 17.00

Пройдет концерт «В крови горит огонь желанья!» солистов ансамбля «Орфей».

Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников. На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни. 16+

19 января - 17.00

Концерт «В крови горит огонь желанья» ансамбля солистов «Орфей».

20 декабря - 15.00

Состоится концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи».

Ансамбль «Сполохи» - яркий, интересный коллектив со своими традициями, своим репертуаром. Каждый танец - это полет фантазии, результат творческого поиска руководителя и плодотворной работы всех участников коллектива. Репертуар ансамбля разнообразен, в нем народные, сюжетные танцы, тематические постановки. Каждый год, в конце января, «Сполохи» собирают у себя в гостях, на сцене гостеприимной «Кировки», своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца. В уютной и домашней атмосфере Дворца культуры свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Северок» из Мурманска, хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска и хореографический ансамбль «Мастерок» из Североморска. 0+

23 января - 18.00

Состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого. 18+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Новогодняя кукольная сказка» (до 20 января); «Merry Christmas!» («С Рождеством!», до 31 января).

20 января - 11.00

Акция «Зимние праздники России». Гости библиотеки познакомятся со старинными народными традициями, примут участие в тематических играх и совместном создании арт-объекта. 6+

20 января - 13.00

В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов пройдет семейный познавательно-игровой праздник, посвященный Всемирному дню снега. 6+

20 января - 13.30

В отделе краеведческой литературы пройдет мастер-класс «Саамская рукавичка». 6+

22-27 января

В рамках областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ», пройдет региональная литературная акция «Время читать А. Гайдара». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

19 января - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?»

19 января - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

25 января - 16.30

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

19 января - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

20 января - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Все кувырком».

26 января - 12.00 и 14.30

К. Чуковский «Бармалей».

27 января - 12.00 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января); фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 января - 17.00

Сольная программа Александра Лелькова «Ещё не вечер!». В программе - монологи, фельетоны, стихи, невыдуманные байки (12+).

Музыкальное сопровождение – Анатолий Берченко. Александр Лельков участвовал в организации первых фольклорных фестивалей в пос. Умба. С 1988 является бессменным режиссером церемоний открытия и закрытия традиционных Праздников Севера, театрализованных представлений в Мурманске в честь Дня рыбака и Дня строителя; режиссер и ведущий других массовых мероприятий и торжеств городского и областного масштаба.

26 января - 17.00

«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 января – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 января – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 января – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

23 января – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+

24 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 января - 18.00

«Кто-то должен уйти...». 12+

20 января - 11.00

«Кошкин дом». 0+

20 января - 18.00

«Фантазии Фарятьева». 12+

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

19 января - 13.00

Мастер-класс по традиционной тряпичной кукле «Тульская кукла на удвоение». 6+

19 января - 13.00

Мастер-класс по обрядовому печенью «Поморская козуля». 6+

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Союз театральных деятелей

(г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 19, офис 5)

19 января - 18.00

Последнее в этом сезоне импровизационное шоу «Выкрутасы» в исполнении актеров Арктического театра (16+).