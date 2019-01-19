Афиша выходного дня
г.Кандалакша
Центральная библиотека
(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)
Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+
МБУ «Музей истории города Кандалакша»
(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)
Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+
Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+
г.Ковдор
Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.
г.Полярные Зори
19 января - 12.00
«Новый год в гостях у снежного человека». 0+
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
19 января -28 февраля
В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
Кировский историко-краеведческий музей
(г.Кировск, Советская ул., 9)
до 20 января
В музее работает выставка фарфоровых кукол из частной коллекции «Малыши для души».
до 30 января
Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
22-28 января
В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.
г.Апатиты
19 января - 15.00
Школа диабета. Тема: «Сахарный диабет: причины, клиническая характеристика».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
19 января - 17.00
Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Сказка в коляске по Белому морю плывёт». Читаем сказки Степана Писахова. Музыкальное сопровождение – Ольга Тимкина, гусли, балалайка.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».
19 января - 18.00
Концерт классической музыки. На сцене Апатитского ДК - Диана Галахова (стипендиат компании «Фосагро», выпускница Королевского колледжа (г.Лондон, Великобритания), выпускница университета музыки и искусства (Австрия); Геннадий Ишкулов (г. Москва, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского); Григ Кучук (г.Лондон, Лауреат многочисленных национальных и международных конкурсов, стипендиат Королевской академии музыки (Великобритания), выпускник Королевского колледжа музыки). В программе: произведения Ф. Шуберта, Ф Шопена, М. Равеля, Л. В. Бетховена.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.
20 января - 11.00
Третий тур IX синхронного чемпионата «Южный ветер» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.
20 января - 13.00
Фантастический семейный выходной «Тайны книжной планеты».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
20 января - 13.00
Клуб «Модное рукоделие». «Украшение из галстука».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
20 января - 13.30
Семейный выходной «Зимняя сказка».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
20 января - 14.00
Воробьиная дискотека. Театрализованная танцевальная программа для детей до 7 лет.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.
20 января - 15.00
Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Левушка» (картон, макароны). По книге Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
20 января - 15.00
Встреча-путешествие «Путешествуем по миру с книгой: Финляндия».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
20 января - 15.00
Лекторий «Край, в котором я живу!»
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».
20 января - 18.00
Вечер фокусов и магии. «Магическое шоу» Выступает иллюзионист Jason.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».
г.Полярный
20 января - 15.00
XX Гала-концерт творческих коллективов городов Снежногорск, Гаджиево, Полярный. 6+
г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».
г.Мурманск
19 января - 11.30 и 14.00
Маленькие зрители областного театра кукол встретятся с любимыми героями Эдуарда Успенского! Только человек, не потерявший связи с миром детства, может писать книги для детей. Человек взрослый и остроумный делает эти книги интересными для читателей любого возраста.
Почитатели таланта чудесного детского писателя будут приятно удивлены, если придут чуть-чуть пораньше на спектакль «Зима в Простоквашино»! В этот день, в фойе театра, их встретят: старуха Шапокляк, почтальон Печкин, кот Матроскин и пес Шарик.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.
19 января – 15.00
Состоится презентация книги Вадимира Трусова «В судьбу сплетаются слова...»
Вадимир Трусов – поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, лауреат областных фестивалей авторской песни. Владимир - автор четырех поэтических сборников, романа-антиэссе «Эха-на!»
Сборник стихов «В судьбу сплетаются слова…» вышел в свет в 2018 году. Книгу представит автор. Своим мнением о творчестве писателя поделятся мурманские литераторы.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.
19 января – 17.00
Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании «CANON». В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы.
Семейная программа «Отцы и дети» представит 5 фильмов:
«Девочка и дерево желаний», реж. Александра Лупашко - сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.
День рождения, реж. Юлия Сапонова. Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у Веры все будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для себя настоящей?
«Новенький», реж. Мария Сопова. Сказочно-абсурдная новогодняя комедия о многодетной семье.
«Тупик», реж. Антон Сазонов. История о кризисе в семейных отношениях.
«Парад планет», реж. Вера Смолина. Анна – уже не молодая одинокая женщина проводит очередные выходные в компании своей матери в одном из подмосковных пансионатов.
Продолжительность программы 88 мин, 14+
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.
19 января - 17.00
Пройдёт концерт «В крови горит огонь желанья!» солистов ансамбля «Орфей».
Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников.
На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.
20 января – 11.00-14.00
Будет проходить акция «Зимние праздники России».
Закончились каникулы, уже отпраздновали Новый год и Рождество, однако русские зимние праздники на этом не заканчиваются. Есть еще множество дат, которые берут начало еще со стародавних времён. Многие из них остались только лишь на слуху и не отмечаются как раньше. Но забывать их нельзя, так как они связаны с традициями предков. Акция будет посвящена именно этим праздникам.
Посетители послушают беседу о том, как предки отмечали начало зимы, как праздновали Екатерину-Санницу, кому посвящён праздник Никола Зимний. Все желающие смогут принять участие в подвижных и интеллектуальных фольклорных играх. Совместное создание арт-объекта «Рисунки на морозных стёклах» поможет детям и взрослым проявить творчество и фантазию. Им будет предложено при помощи карандашей и фломастеров, а также аппликаций создать на бумаге сказочные зимние узоры.
Все участники мероприятия получат сладкие угощения.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центральный холл.
20 января – 13.00
Состоится семейный познавательно-игровой праздник, посвященный Всемирному дню снега.
Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима - это и Новый год, и Рождество, и День Защитников Отечества. А поклонникам зимнего отдыха будет интересно узнать, что два года назад практически в середине зимы появился повод повеселиться в еще один замечательный день – Всемирный день снега, который проводится в предпоследнее воскресенье января.
Сотрудники отдела познакомят читателей и их родителей с историей праздника, расскажут, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомят детей с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Кроме этого, ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в зимних играх, эстафетах и конкурсах.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.
20 января – 13.30
Пройдёт мастер-класс «Саамская рукавичка».
Участники творческой мастерской изготовят варежку из красного картона и украсят орнаментом в виде ромба, круга и треугольника. Для оформления рукавички будут использоваться красный, желтый, голубой и белый цвета, так как именно эта цветовая гамма применялась саамскими рукодельницами в традиционных видах изделий.
Юные краеведы познакомятся с саамскими сказками и легендами, узнают о жилищах, занятиях и традициях коренного народа Кольского полуострова, а также как еще называли саами.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.
20 января - 14.00
Состоится областной конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».
Исполнительское мастерство, музыкальность, артистизм - такими критериями оценивается мастерство участников областного конкурса «Зимние узоры». Пары и солисты из городов: Мурманск, Полярный, Североморск, Заполярный и Мончегорск будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программе, а самые маленькие участники представят на суд жюри и зрителей детские танцы.
Бальные танцы – самый красивый вид спорта, в котором сочетаются искусство, музыкальность, утонченность и физическая сила танцоров. Убедиться в этом может любой желающий на традиционном конкурсе по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
20 декабря - 15.00
Состоится концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи».
Ансамбль «Сполохи» - яркий, интересный коллектив со своими традициями, своим репертуаром. Каждый танец - это полет фантазии, результат творческого поиска руководителя и плодотворной работы всех участников коллектива. Репертуар ансамбля разнообразен, в нем народные, сюжетные танцы, тематические постановки.
Каждый год, в конце января, «Сполохи» собирают у себя в гостях, на сцене гостеприимной «Кировки», своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца. В уютной и домашней атмосфере Дворца культуры свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Северок» из Мурманска, хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска и хореографический ансамбль «Мастерок» из Североморска.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.
20 января – 17.00
В Мурманской областной филармонии с сольной программой «Ещё не вечер!» выступит известный мурманский шоумен Александр Лельков. В программе - монологи, фельетоны, стихи, невыдуманные байки. Музыкальное сопровождение - Анатолий Берченко.
Шоумена, режиссера и мастера импровизаций Александра Лелькова знают многие северяне. Любой городской праздник, будь то «День рыбака» или «День рождение города» не обходится без его участия.
Впрочем, слово «шоумен» Александр Васильевич не жалует – мол, оно нерусское. Лельков возглавляет свою фирму по проведению праздников. Организует все – как шутит сам, «от сценария до выноса тела из зала». И уже много лет устраивает и ведет главные городские праздники.
Как сообщается в Биографическом справочнике, Александр Васильевич участвовал в организации первых фольклорных фестивалей в пос. Умба. С 1988 является бессменным режиссером церемоний открытия и закрытия традиционных Праздников Севера, театрализованных представлений в Мурманске в честь Дня рыбака и Дня строителя; режиссер и ведущий др. массовых мероприятий и торжеств городского и областного масштаба.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Зимняя сказка» (до 24 января); «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» (до 30 января); «Новогодние занималки» (до 30 января); «В снежном царстве, морозном государстве» (до 30 января); «Секретный кабанчик» (до 30 января); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).
19 января - 15.00
Презентация книги Вадимира Трусова «В судьбу сплетаются слова...». 12+
19 января - 15.00
«Что происходило, когда ушёл ледник, или Как на Кольском полуострове появилась современная растительность». Лекция из цикла «Край, в котором я живу». 12+
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть» (до 30 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля); «Произведения первобытного искусства». Выставка из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже» (до 27 января).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
19 января - 17.00
Пройдет концерт «В крови горит огонь желанья!» солистов ансамбля «Орфей».
Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников. На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни. 16+
19 января - 17.00
Концерт «В крови горит огонь желанья» ансамбля солистов «Орфей».
20 декабря - 15.00
Состоится концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи».
Ансамбль «Сполохи» - яркий, интересный коллектив со своими традициями, своим репертуаром. Каждый танец - это полет фантазии, результат творческого поиска руководителя и плодотворной работы всех участников коллектива. Репертуар ансамбля разнообразен, в нем народные, сюжетные танцы, тематические постановки. Каждый год, в конце января, «Сполохи» собирают у себя в гостях, на сцене гостеприимной «Кировки», своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца. В уютной и домашней атмосфере Дворца культуры свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Северок» из Мурманска, хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска и хореографический ансамбль «Мастерок» из Североморска. 0+
23 января - 18.00
Состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого. 18+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Новогодняя кукольная сказка» (до 20 января); «Merry Christmas!» («С Рождеством!», до 31 января).
20 января - 11.00
Акция «Зимние праздники России». Гости библиотеки познакомятся со старинными народными традициями, примут участие в тематических играх и совместном создании арт-объекта. 6+
20 января - 13.00
В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов пройдет семейный познавательно-игровой праздник, посвященный Всемирному дню снега. 6+
20 января - 13.30
В отделе краеведческой литературы пройдет мастер-класс «Саамская рукавичка». 6+
22-27 января
В рамках областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ», пройдет региональная литературная акция «Время читать А. Гайдара». 6+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
19 января - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?»
19 января - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
20 января - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
20 января - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
25 января - 16.30
По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».
26 января - 10.00
По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».
26 января - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 января - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 января - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
19 января - 12.00 и 14.30
Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».
20 января - 12.00 и 14.30
Д. Биссет. «Все кувырком».
26 января - 12.00 и 14.30
К. Чуковский «Бармалей».
27 января - 12.00 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января); фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
20 января - 17.00
Сольная программа Александра Лелькова «Ещё не вечер!». В программе - монологи, фельетоны, стихи, невыдуманные байки (12+).
Музыкальное сопровождение – Анатолий Берченко. Александр Лельков участвовал в организации первых фольклорных фестивалей в пос. Умба. С 1988 является бессменным режиссером церемоний открытия и закрытия традиционных Праздников Севера, театрализованных представлений в Мурманске в честь Дня рыбака и Дня строителя; режиссер и ведущий других массовых мероприятий и торжеств городского и областного масштаба.
26 января - 17.00
«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.
27 января - 17.00
«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
19 января – 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
19 января – 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
20 января – 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
20 января – 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+
23 января – 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+
24 января – 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
25 января – 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+
26 января – 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
26 января – 19.00
п.Мурмаши
«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+
26 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
27 января – 12.00
«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
27 января – 19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+
30 января – 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+
31 января – 19.00
«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+
1 февраля – 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
2 февраля – 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
2 февраля – 19.00
«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+
3 февраля – 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
3 февраля – 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
19 января - 18.00
«Кто-то должен уйти...». 12+
20 января - 11.00
«Кошкин дом». 0+
20 января - 18.00
«Фантазии Фарятьева». 12+
26 января - 18.00
«Гроза». 18+
27 января - 11.00
«Аленький цветочек». 6+
27 января - 18.00
«Домовой». 16+
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).
19 января - 13.00
Мастер-класс по традиционной тряпичной кукле «Тульская кукла на удвоение». 6+
19 января - 13.00
Мастер-класс по обрядовому печенью «Поморская козуля». 6+
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Союз театральных деятелей
(г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 19, офис 5)
19 января - 18.00
Последнее в этом сезоне импровизационное шоу «Выкрутасы» в исполнении актеров Арктического театра (16+).