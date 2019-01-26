Афиша выходного дня

г.Кандалакша

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Выставка продлится до 28 февраля.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 14 февраля

Открывается уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Уникальную экспозицию можно будет посетить до 14 февраля. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 января – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 января - 13.30

Пройдут IV областные Рубцовские чтения. В программе: выступления мурманских писателей и литературоведов, презентация новой книги заместителя председателя вологодского Союза писателей-краеведов Л.Н. Вересова «Творчество Н. М. Рубцова в свете статистики». О хибинской странице книги жизни поэта расскажут его однокурсники по техникуму. Приглашаем всех любителей поэзии на встречу с удивительным миром Н.М. Рубцова. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 января – 15.00

Фестиваль восточного танца «Шелковый путь». По традиции в конце января Кировский Дворец культуры объединит танцовщиц из разных городов Мурманской области, чтобы показать зрителю свое мастерство владения телом и прекрасные мгновения завораживающего восточного танца.

В танцевальном шоу примут участие 120 исполнительниц от совсем юных любителей до опытных профессионалов. Среди них самодеятельные коллективы и признанные мастера из Кировска, Апатитов, а также Мурманска, Мончегорска, Североморска, Оленегорска. В программе фестиваля более 30 номеров в разных направлениях и стилях восточных танцев: классический и осовремененный танец, арабский, индийский и даже цыганский фольклор, трайбл, беллидэнс и др.

Зрителей ждет полтора часа яркой и потрясающей воображение восточной сказки, рассказанной языком тела, жестов, переданной неописуемой красотой костюмов, света и музыки. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, большой зал.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

26-28 января

В школах города Кировска проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленные сотрудниками музея для учащихся старших классов.

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

с 5 февраля

В музее будет работать выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Открылась третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. Познакомиться с творчеством необычайно талантливой художницы можно до конца февраля.

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Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. Познакомиться с выставкой можно до 24 февраля. 12+.

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

г.Апатиты

26 января - 13.00–16.00

Мастер-класс для населения. Изготовление текстильной куколки «Ангел».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

26 января - 14.00-16.00

«Путь в профессию» - День профориентации в библиотеке. Специалисты Кольского медицинского колледжа, Апатитского политехнического колледжа и филиала МАГУ в г. Кировск (Хибинского технического колледжа) подробно расскажут всё, что необходимо знать абитуриенту: краткую историю учебного заведения, предлагаемые профессии и специальности, правила приёма.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января - 15.00

Состоится первая встреча арт-студии «Манга». Диана Волненко любит рисовать, увлечена «манга» и предлагает всем любителям этого искусства встречаться в библиотеке. На первой встрече Диана расскажет об этом удивительном и интересном виде искусства, покажет свои работы, научит создавать комиксы.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января- 17.00

В Кировске продолжается Международный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголёд». В течение недели на глазах у посетителей экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» скульпторы из разных уголков России и зарубежья – Норвегии, Финляндии, Латвии, Казахстана – создают снежно-ледовые фигуры и композиции. В этом году фестиваль вошёл в Национальный календарь событий.

Кульминацией фестиваля станет шоу-конкурс «Бешеная пила». Он состоится в эту субботу в Апатитах. За 90 минут с помощью специальных инструментов пяти командам скульпторов предстоит превратить обычный кусок льда в шедевр. Фестиваль «Снеголед» завершится 27 января.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет».

26 января - 18.00

Фестиваль короткометражных фильмов «Звёзды в кино».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

26 января - 18.00

Татьянин день или День российского студента. Приглашаются и старшеклассники, чтобы оценить перспективу предстоящего студенчества. В фойе и рядом находящихся кабинетах будут работать интерактивные площадки и мастер-классы на самые разнообразные темы: реклама образовательных организаций, здоровый образ жизни, физкультура и спорт, туризм, творчество и искусство, краеведение, организация развлечений. Традиционно пройдет конкурс на звание «Супер-студент». Учебные заведения покажут свои «визитные карточки», а молодёжные творческие коллективы подготовят концерт. Закончится вечер зажигательной дискотекой. Цена билета 50 руб. Татьянам – вход свободный (по предъявлению документа, удостоверяющего личность).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

26 января - 19.00

Интерактивная молодёжная программа «Татьянин день».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

27 января - 12.00

«Цветоводы Хибин». «В преддверии весны…» - готовим комнатные растения к весне.

Клуб «Цветоводы Хибин» центральной городской библиотеки приглашает на встречу «В преддверии весны…». Специалист Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН расскажет об основных правилах и нюансах ухода за комнатными растениями после зимнего периода и подготовки их к теплому сезону; подскажет, как создать оптимальные условия для выхода цветов из состояния покоя и запуска периода активного роста.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

27 января - 13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 января - 13.00

Конкурс танцев «Хибинский вальс» - традиционное ежегодное мероприятие, собирающее в Апатитском Дворце культуры танцевальные дуэты со всей Мурманской области. На паркете танцевального зала пройдут соревнования в стандартной и латино-американской программах. Цена билета 150 руб.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

27 января - 15.00

Университет «Активное долголетие». «Антистрессовое рисование».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 января - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Такие разные кошки» - картон, нитки (по книге Натальи Преображенской «Мы-кошки»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

28 января - 16.00

Новый проект «12 месяцев для чтения». Январь - месяц фантастики. В центральной библиотеке состоится встреча с писателем-фантастом Николаем Чепуриным. Николай пишет книги в жанре научной фантастики. Его любимые писатели - Джон Рональд Руэл Толкин, Джоан Роулинг, братья Стругацкие, Анджей Сапковский, Мария Семенова, Виктор Пелевин, Михаил Булгаков. Для читателей 28 января автор представит свою новую книгу.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

31 января - 16.00

«Из первых рук»: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Состоится встреча с представителями социальных служб города на тему: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Специалисты Апатитского межрайонного Центра социальной поддержки населения, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда расскажут о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 году и проведут индивидуальное консультирование.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

пгт.Мурмаши

26 января - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Мурмашах. Зрители увидят спектакль «Rock-n-roll на закате». Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева. Музыкальное оформление – Андрей Савельев. Балетмейстер – Рэшит Залялутдинов. В спектакле заняты заслуженные артисты России Елена Царева и Александр Водопьянов.

пгт.Мурмаши ул. Энергетиков, 1. Дом культуры «Мурмаши».

г.Мурманск

26 января - 11.00

Состоится очередное занятие творческого объединения «Экзерсис» для руководителей хореографических коллективов города Мурманска и Мурманской области. Занятие на тему: «Драматургия сюжетного танца. Влияние жанровых особенностей танца на выбор выразительных средств» проведут специалисты областной Кировки: ведущий методист по хореографии отдела народного творчества, отличник просвещения РФ – Выдрин Виктор Борисович и балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость», лауреат конкурса «Годенко Данс - 2018» - Смирнов Дмитрий Сергеевич.

Для участников встречи проведут лекционно-практические занятия на темы: «Музыка и танец. Драматургия номера, как проявление авторской концепции жанра», «Значение музыкального материала в композиции танца» на примерах постановок участников «Годенко Данс - 2018». А также видео просмотр лучших номеров победителей Открытого конкурса хореографических работ «Годенко Данс - 2018» в городе Красноярск.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

26 января - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Бармалей» для маленьких зрителей Мурманского областного театра кукол педагог студии развития и рисования песком «Солнечный дом» проведет мастер-класс по рисованию на песке. Также в этот день юные северяне увидят сказку, нарисованную с помощью песка.

Чтобы окунуться в мир струящегося золотого песка теперь не обязательно лететь на теплое море. Для северян в самом центре Мурманска есть уникальная возможность не просто прикоснуться к кристально чистому песочку, но и научиться им рисовать.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

26 января – 12.00, 13.00, 13.30 и 14.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоятся мероприятия в рамках акции «Всей семьей в музей». В этот день состоятся экскурсии, интерактивная игра и демонстрации учебных программ.

Дети и их родители посетят выставку «Мамонтенок Дима» (1 этаж, маленький выставочный зал) и увидят уникальный музейный экспонат – мамонтенка и его сердце. Гости мероприятия узнают, когда и при каких обстоятельствах было обнаружено тело ископаемого мамонта в устье ручья Киргилях на территории Магаданской области. А затем ребят ждет интерактивная игра «Путешествие к центру Земли», созданная по мотивам мультфильма «Мама для мамонтенка». Дети вместе с мамонтенком совершат путешествие в далёкую Африку, чтобы помочь ему найти свою маму. Маленькие посетители выполнят множество заданий и отгадают загадки, проявив логику и смекалку. В завершение занятия ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению календарика (2-й этаж, коридор).

Также все желающие смогут посетить Региональный детско-юношеский центр краеведения и увидеть учебные интерактивные программы, посвященные природе и истории Кольского края. Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова. Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

Программа мероприятий:

12.00 - демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность - 18 минут; 1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения). Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

13.00 – экскурсия по выставке «Мамонтенок Дима» и игра «Путешествие к центру Земли». Мероприятие рекомендовано для детей младшего школьного возраста (1 этаж, малый выставочный зал).

13.30 – мастер-класс по изготовлению календарика (2-й этаж, коридор).

14.00 – демонстрация учебной программы «История Мурманска» . Продолжительность - 21 минута (1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения). Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

26 января - 15.00

Состоится публичная лекция отделения Российского исторического общества в Мурманске «Сохраняя память о войне».

В Мурманской областной научной библиотеке открывается новый цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске. Главная тема лектория 2019 года связана с 75-летием наступательной Петсамо-Киркенесской операции Карельского фронта.

Первую лекцию прочтет кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин. Тема лекции «Сохраняя память о войне».

Лекция посвящена сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны в Заполярье средствами монументального искусства.

Исследователь расскажет об истории создания памятников на территории Мурманской области, нереализованных проектах монументов и музеев, проблемах охраны и реставрации памятников, особенностях государственной политики в области увековечивания памяти о Великой Отечественной войне и сохранения объектов культурного наследия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

26 января – 15.00

Состоится мероприятие «Симфония всепобеждающего мужества», посвященное 75-й годовщине снятия блокады города Ленинграда.

День воинской славы России напоминает о том, что 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 в Ленинграде был дан салют.

Мероприятие подготовлено совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

В мероприятии примут участие ветераны, в прошлом жители блокадного Ленинграда, а также школьники, кадеты и члены военно-патриотических клубов Мурманской области. Ветераны поделятся своими воспоминаниями, а ребята смогут задать им свои вопросы. Также будут продемонстрированы фильмы о блокаде города-героя Ленинграда.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

26 января – 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Джаз и опера». Исполнители: Кьяра Оселла (вокал) и Accordi Disaccordi – одна из самых ярких и известных джаз-банд не только в Италии, но и во всей Европе, трио настоящих виртуозов, чье владение акустическими гитарами и контрабасом попросту разрушает шаблоны и завораживает.

Итальянская опера и джаз. Еще недавно многие назвали бы такое сочетание сомнительным, но не после того, как за дело взялись титулованные итальянские музыканты — выдающаяся оперная дива и любимая ученица маэстро Пласидо Доминго Кьяра Оселла и известное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi.

Изящные краски и новые необычные формы, драма и театр встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импровизации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили в уникальную сценическую магию, которой уже насладились тысячи поклонников этого коллектива. Если вы без ума от настоящей итальянской оперы, а ваше сердце бьется в ритмах джаза, то вы нашли свое идеальное сочетание!

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

27 января - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Саамская сказка» педагог студии ручного творчества «ARTiшок» Александра Кряжевских проведет для зрителей театра мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

В этот день юные северяне научатся работать не с чем иным, как с настоящей декоративной цветной пенкой! Из нее ребятам будет предложено сделать цветочки, которых так не хватает сейчас в нашем заснеженном морозном городе.

Цветная пенка – она же пористая резина – просто замечательное решение для рукоделия! Спектр ее возможного применения безграничен. Популярность этого материала возросла из-за простоты и безопасности использования. Приходите в Мурманский областной театр кукол, чтобы попробовать этот необычный материал в работе.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

27 января - 13.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского телевизионного клуба. Организаторы клуба, телережиссёр Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают посмотреть фильм «Гиперборея - Когда Боги были людьми...» телекомпании «Блиц».

Аннотация: В предании разных народов мира встречаются упоминания о некой стране, что простирается далеко на севере. Счастливые люди населяют ее. Гиперборейцы, дословно «те, кто живет за Бореем – северным ветром», владеют уникальными знаниями, умеют передвигаться по воздуху, обладают сверхмощным оружием и секретом долголетия. Много веков назад им пришлось покинуть обжитые края за полярным кругом – глобальное похолодание и гигантские волны тогда еще не-Ледовитого океана заставили северный народ искать новую родину…

Обнаружить следы исчезнувшей цивилизации – мечта любого исследователя. Несколько лет подряд экспедиция с говорящим именем «Гиперборея» собирала единомышленников из многих уголков России. На Мурмане, почти на самом краю земли русской, исследователи искали следы пропавшей цивилизации.

Впервые съёмочная группа прошла по маршруту многолетних исследований под руководством доктора философских наук, профессора Валерия Демина. Вход свободный.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 января – 13.00 и 14.00

Пройдёт областном фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». «Праздник дружбы» - это многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области, который уже больше 10 лет проводят специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Фестиваль национальных культур - это настоящий праздник мира, добра и дружбы, один из значимых мероприятий в нашей области.

По традиции откроет фестиваль выставка творчества. На ней участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи. Открытие выставки состоится в 13.00.

В 14.00 в Зрительном зале областной «Кировки» начнется большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамская, молдавская, немецкая, японская, литовская, чувашская, украинская, еврейская, белорусская и многие другие.

Фестиваль «Праздник дружбы» - это свидетельство добрых отношений между представителями различных национальностей, проживающих в Мурманской области. Каждый год мероприятие проходит под девизом «Единство - через культуру», ведь именно культура является важным мостиком к пониманию друг друга.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

27 января – 17.00

Артисты Мурманской областной филармонии Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Ефремова (художественное слово) представят слушателям свою новую программу «Песня жаворонка». Прозвучат знаменитый фортепианный цикл П.И. Чайковского "Времена года" и отрывки из повести Л.Н. Толстого «Детство».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 января - 18.00

Творческая встреча воспитанников мурманского Дома детского творчества им. А. Бредова с писателем, участником боевых действий в Афганистане Юрием Гутяном. Мероприятие посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, просп. Ленина, 63а.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» (до 30 января); «Новогодние занималки» (до 30 января); «В снежном царстве, морозном государстве» (до 30 января); «Секретный кабанчик» (до 30 января); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).

26 января - 15.00

Публичная лекция отделения Российского исторического общества «Сохраняя память о войне». Лекцию прочтет кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин. Тема лекции «Сохраняя память о войне».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля); фотовыставка «Блокада и память о ней» (до 3 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть» (до 30 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля); «Произведения первобытного искусства». Выставка из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже» (до 27 января).

26 января - 12.00

Акция «Всей семьей в музей».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26 января – 11.00

Состоится областной семинар для звукорежиссёров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Тема семинара: «Особенности работы со звукоусиливающей аппаратурой. Вопросы звукорежиссуры». Участники встречи узнают, как подготовить студию для записи, как разнообразить запись фишками и трюками, а также изучат продвинутые техники редактирования музыкального материала, реставрирования, шумопонижения.

Занятия проходят в звукозаписывающей студии Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Проведет их Иванов Андрей Геннадьевич, звукорежиссёр бюджетного учреждения «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск). Он обучит звукорежиссеров современным технологиям звукозаписи и обработки звука.

26 января - 11.00

Творческая мастерская по хореографическому искусству «Экзерсис».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Merry Christmas!» (до 31 января).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

26 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

26 января - 11.30 и 13.30

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Мастер-класс перед спектаклем «Бармалей» для маленьких зрителей областного театра кукол проведет педагог студии развития и рисования песком «Солнечный дом». Также в этот день юные северяне увидят сказку, нарисованную с помощью песка.

26 января - 12.00 и 14.30

К. Чуковский «Бармалей».

27 января - 12.00 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта); выставка «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой.

25 января - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Неграфика - графика» в присутствии автора. Выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы. В экспозиции будет представлено более 30 работ автора. Выставка будет работать до 17 марта.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 января - 17.00

Концерт «Джаз и опера» в Мурманской областной филармонии. На сцене выступят выдающаяся оперная дива Кьяра Оселла (Chiara Osella) и известное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».