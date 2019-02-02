Афиша выходного дня

г.Кандалакша

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

2 февраля – 14.00-14.30

Музей приглашает детей и их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее». Состоится показ мультфильмов.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

2 февраля – 14.30-16.00

Пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров. 7+

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

8 февраля – 19.00

На сцене Кировского Дворца культуры Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Эти свободные бабочки». Перед зрителями развернется история любви воспитанного, рассудительного и уравновешенного юноши из богатой семьи по имени Дональд и эксцентричной, взбалмошной и импульсивной Джил.

За иронией Дональда и беззаботностью Джил – зарождающееся серьезное чувство, которое и может дать им свободу, полноту, радость жизни. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 14 февраля

Работает уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

2-9 февраля

В преддверии Международного Дня саамов, который ежегодно отмечают 6 февраля, Кировский историко-краеведческий музей проводит для воспитанников детских садов и учеников школ города Кировска цикл мероприятий: «Коренной народ земли Кольской» и «Сказание нойды». На мероприятиях ребята узнают о том, кто такие саамы, познакомят их с обычаями, традициями, играми и особенностями жизненного уклада. 5+

с 5 февраля

В музее будет работать выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до кона февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Титан

2 февраля – 19.00

Состоится танцевальный вечер с игровой программой «Танцуй пока молодой». В программе вечера - зажигательные танцы, развлекательная программа. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

2 февраля - 21.00

Состоится вечер отдыха для взрослых «Танцы нашей молодости». Для гостей - композиции прошлых лет и современные хиты. 18+

нп. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Апатиты

2 февраля - 13.00–16.00

Мастер-класс для населения. Сухое валяние «Северный олень» (в рамках празднования Международного дня саамов).

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

2 февраля - 15.00

Цикл «Встречи в провинции». Презентация книги Ивана Чернышова (г. Мурманск) – «Работа над ошибками». Автограф – сессия.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 февраля - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 февраля - 18.00

Концерт Сурганова и оркестр.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

3 февраля - 18.00

Развлекательно - досуговое мероприятие «Избушник».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

3 февраля - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Наскальные рисунки» (акварель, карандаш) по книге Дональдсон Джулии, Граветт Эмили «Пещерный малыш».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

г.Мончегорск

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

ЗАТО г.Островной

2 февраля - 12.00

Праздничное мероприятие «Север многоликий», посвященное Международному дню саамов.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

ЗАТО г.Заозёрск

3 февраля - 14.00

Открытый городской конкурс самодеятельного творчества «Овация».

ЗАТО г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

2 февраля - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Мама для мамонтенка» мурманский художник Мария Важинская научит маленьких зрителей театра рисовать! В этот день ребятам будет предложено тематическое рисование! Уроки тематического рисования занимают особое, ведущее место в развитии ребенка. Это обосновывается спецификой детского изобразительного творчества. Дети любят рисовать свое видение, определение темы педагогом не сковывает композиционного разнообразия, как это происходит на уроках рисования с натуры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

2 февраля – 12.00 и 15.00

Состоится традиционный День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края», посвящённый Международному Дню саамов.

Международный день саамов — ежегодный национальный праздник, отмечаемый 6 февраля саамами Скандинавии, Финляндии и России. В странах Северной Европы во время официальных действий над мэрий или ратушей поднимается саамский флаг и звучит гимн «Sámi soga lávllaat». Для детей и подростков проводятся различные мероприятия, в школах и детских садах рассказывают о саамах, их истории, культуре.

В рамках мероприятия мурманчане посетят экскурсию «Саамы – коренные жители Кольского края» и узнают об особенностях повседневной жизни, быта и культуры кольских саамов. Ребятам расскажут о традиционных промыслах саамов — домашнем оленеводстве, охоте и рыболовстве. Также гости увидят уникальные предметы саамского быта: головные уборы – шамшуру и перевязку; верхнюю одежду – печок и малицу; жилища – вежу, куваксу, пырт.

Юные посетители узнают, как жили их ровесники, дети-саамы, более 100 лет назад: как одевались, как развлекались, какие у них были игрушки.

В завершение мероприятия дети создадут закладку для книг с саамским орнаментом в технике «аппликация» и раскроют тайну саамского узора: как изображались птицы, животные и растения, какое магическое значение имеет цвет и форма узора.

Программа: 12.00 - экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края» и мастер-класс; 15.00 - экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края» и мастер-класс.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, экспозиция «Хозяйство и быт саамов в XVIII-XIX веках».

2 февраля – 15.00

Состоится презентация нотного сборника Анны Гришко «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ».

Анна Гришко – молодой талантливый музыкант, педагог, лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Пример года» по версии интернет-журнала «Новая волна».

Сборник «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ» был издан на грант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, он не имеет аналогов в России. В пособие вошли в числе прочего собственные переложения и обработки автора для различных составов камерных ансамблей.

Презентация пройдет в формате концерта, в котором примут участие Анна Гришко, Надежда Ефремова (скрипка), Яков Вахренев (саксофон) и учащиеся Детской школы искусств города Гаджиево.

На мероприятии состоится передача обязательных экземпляров сборника в фонды Областной научной библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской , 21 а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

2 февраля - 16.00

Игра КВН среди медицинских организаций Мурманской области. В мероприятии примут участие пять команд из Мурманской городской поликлиники №1, Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба», Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Мурманской областной клинической больницы П.А. Баяндина.

По итогам игры победители и призеры будут награждены кубками.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия», большой зал.

2 февраля – 17.00

Состоится концерт «Вечер при свечах». Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Екатерина Ефремова (художественное слово).

«Вечер при свечах» - это второй концерт из серии концертов-встреч (первый – «Встречи в венском кафе»).

На эти концерты музыканты приглашают публику в святая святых - место, где рождается музыка, в филармоническое закулисье. Камерная обстановка репетиционного класса, отсутствие сцены создают неповторимую атмосферу сотворчества публики и музыкантов, особенного восприятия музыки.

Программа концерта посвящена людям и искусству эпохи барокко. Вместе с музыкантами слушатели совершат воображаемое путешествие по Риму - Вечному городу, полюбуются его архитектурой и шедеврами искусства и, конечно же, насладятся музыкой. Прозвучат сочинения Дж.Б. Витали, Б. Марчелло, П. Локателли, Т. Альбинони, Д. Скарлатти, А. Шнитке.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

3 февраля – 14.00

Состоится открытие выставки театральных фотопортретов Юрия Левина «Старые знакомые».

Юрий Михайлович Левин - известный мурманский фотограф, кинооператор, издатель, фотожурналист. Он работал кинооператором на Мурманской студии телевидения, участвовал во множестве телевизионных проектов.

Особая страница в творчестве мастера - работа фотографом Мурманского областного театра драмы. По его снимкам зрители вспоминают известных мурманских актёров и нашумевшие постановки.

На выставке «Старые знакомые» представлено свыше 40 фотографий Мурманского областного драматического театра 70-80-х годов. Автор подобрал и объединил эти работы для того, чтобы в Год театра вспомнить, каким был театр тех времен, какие спектакли ставились, какие артисты играли на сцене.

Юрий Михайлович пишет: «К сожалению, почти никого из тех, кто были нашими кумирами в то время, уже нет с нами, но я не сомневаюсь, что театралы того времени с удовольствием и благодарностью вспоминают эти прекрасные времена. Я для себя называю 70-80-ые годы «золотым веком театра»... И сегодня, как и во все времена, театр учит нас жить, любить, уважать ближних, радоваться и огорчаться, воспитывать достойных детей!».

Выставка будет работать в зале литературы по искусству с 3 февраля по 28 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал литературы по искусству, 4-й этаж.

3 февраля – 14.00 и 15.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. В 14.00 состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность - 18 минут), в 15.00 – «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута).

Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).

2 февраля - 15.00

Презентация нотного сборника Анны Гришко «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ».

Сборник «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ» был издан на грант министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. В пособие вошли в числе прочего собственные переложения и обработки автора для различных составов камерных ансамблей. Презентация пройдет в формате концерта, в котором примут участие Анна Гришко, Надежда Ефремова (скрипка), Яков Вахренев (саксофон) и учащиеся детской школы искусств города Гаджиево.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля); фотовыставка «Блокада и память о ней» (до 3 марта); фотовыставка Александра Говорова «Снег в городе» (до 3 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля).

2 февраля - 12.00 и 15.00

День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края» в Мурманском областном краеведческом музее. Гости музея узнают об особенностях повседневной жизни, быта и культуры Кольских саамов, об их традиционных промыслах: домашнем оленеводстве, охоте и рыболовстве. Также участники мероприятия увидят уникальные предметы саамского быта: головные уборы – шамшуру и перевязку; верхнюю одежду – печок и малицу; жилища – вежу, куваксу, пырт.

3 февраля - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области».

3 февраля - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее. Посетителям будет представлена учебная программа «История Мурманска».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9 февраля – 15.00

«Рыцарь нашего времени» - областной конкурс среди мужчин галантного возраста.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Merry Christmas!» (до 31 января).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

2 февраля - 10.00

ПРЕМЬЕРА. К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

2 февраля - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

3 февраля - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

3 февраля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

8 февраля - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки»

9 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

15 февраля - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

2 февраля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

3 февраля - 12.00 14.30

Т. Волынкина. «Тайна дочери короля».

9 февраля - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

10 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

16 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

17 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Умка».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта); выставка «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой; «Неграфика - графика» - выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы. В экспозиции будет представлено более 30 работ (до 17 марта); выставка «Город солнца».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 февраля - 17.00

Концерт «Вечер при свечах. На сцене выступят Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Екатерина Ефремова (художественное слово).

10 февраля - 14.00

«Ударные и безУдарные». Владимир Королевский (орган) и Михаил Жура (ударные инструменты), Волгоград. Абонемент «Большая музыка для детей».

10 февраля - 17.00

Орган и ударные: «На перекрестке звуковых орбит: musica ANTIQUA, MUSICA NOVA». Абонемент «Магия органа». Владимир Королевский (орган), Михаил Жура (ударные), г.Волгоград.

16 февраля – 17.00

Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение.

16 февраля – 18.00

«Время роз». Исполнители: М. Герасименко (вокал), Е. Усатенко (флейта), М. Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

17 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Йорн Фоссхейм (Норвегия), солист – Алексей Набиулин (фортепиано), г.Москва.

19 февраля – 18.00

Виртуальный концертный зал. Программа «И классика, и джаз».

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

6 февраля - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

7 февраля - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

8 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

8 февраля - 19.00

г.Кировск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

9 февраля - 17.00

г.Апатиты

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

9 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

10 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

13 февраля - 12.00

Мурманский ЦСПСиД

«Осторожно. Дети!»

А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

13 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 февраля - 19.00

«Муж в рассрочку». М. Задорнов, комедия (г.Москва). 12+

15 февраля - 19.00

г.Оленегорск

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

15 февраля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

16 февраля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

16 февраля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

17 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

20 февраля - 14.00

г.Полярный

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 февраля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

21 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 февраля – 11.00

«Кот в сапогах».

3 февраля – 18.00

«Шампанского».

9 февраля – 18.00

«Кто-то должен уйти...»

10 февраля – 11.00

«Волшебное зеркало».

10 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 февраля – 18.00

«Гроза».

17 февраля – 11.00

«Морозко».

17 февраля – 18.00

«Домово».

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».