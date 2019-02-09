Афиша выходного дня

г.Кандалакша

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

п.Ёнский

16 февраля – 13.00

Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни.

Каждый сможет почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе и принять участие в лыжной гонке.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в теплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера.

п.Ёнский, Ковдорский район.

г.Полярные Зори

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

9 февраля - 12.00

Конкурс молодых исполнителей «Созвездие талантов». 6+.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

9 февраля - 16.00

Открытие выставки художественных работ Надежды Калистратовой «Мой круг» («Галерея Н»). Экспозиция объединяет портреты родных, созданные в разное время (в таком виде они предстают впервые), а также уже знакомые добрые игрушки Надежды Калистратовой. Выставка приурочена к 75-летию художницы. Посетить выставку можно до 28 февраля. 6+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Культурно-досуговый центр ЦГБ им. А.М. Горького.

9 февраля – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля – 13.00 и 14.00

Клуб национальных культур (руководитель Васенкова Валентина Николаевна) приглашает жителей и гостей города любого возраста на ставший уже традиционным Праздник дружбы «Саамы приглашают», посвящённый Дню саамского народа. На этот раз гостями праздника из п.Тулома станет ансамбль народной песни «Родник», а также представитель Верхнетуломского отделения Ассоциации Кольских саамов, исполнительница традиционного саамского пения Зоя Носова.

Присутствующие станут участниками удивительного праздника дружбы национальных культур, услышат настоящее саамское исполнение народных песен, продегустируют традиционное саамское блюдо.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, праздник состоится в демонстрационном залеДК.

10 февраля - 14.00

В фойе Дворца культуры пройдёт «Воробьиная дискотека». Малышей и их родителей ждет настоящее бумажное шоу. Каждый ребёнок сможет окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, потанцевать под бумажным дождем, принять участие в весёлых конкурсах. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12 февраля - 14.00

30 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. Этому событию будет посвящена встреча двух поколений: ветеранов-интернационалистов и школьников. Состоится беседа-диалог о той, уже далекой войне, будут звучать стихи победителей интернет-конкурса «Из пламени Афганистана». Вниманию участников будет представлена книжная выставка «Нас крестили в горах пулеметных огнём…», на которой представлена литература разных жанров: исторические документы, мемуары участников войны, проза и поэзия. Познакомиться с выставкой можно до 28 февраля. 12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

до 14 февраля

Открывается уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Уникальную экспозицию можно будет посетить до 14 февраля. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

9 февраля

В рамках Международного Дня саамов, который ежегодно отмечают 6 февраля, Кировский историко-краеведческий музей проводит для воспитанников детских садов и учеников школ города Кировска цикл мероприятий: «Коренной народ земли Кольской» и «Сказание нойды». На мероприятиях ребята узнают о том, кто такие саамы, познакомят их с обычаями, традициями, играми и особенностями жизненного уклада. 5+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Коашва

9 февраля - 17.00

В кабинете художественных ремёсел Дома культуры нп. Коашва состоится мастер – класс для взрослых по изготовлению валентинок «Ангел любви» к празднику Святого Валентина. 18+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва, гостиная.

г.Апатиты

9 февраля - 10.00

Соревнования среди школьных команд «Безопасное колесо».

г.Апатиты, ул.Ленина, 19а. Школа № 6.

9 февраля - 12.00

Региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов (в рамках Российского национального юниорского водного конкурса-2019).

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 14. Актовый зал Президиума КНЦ РАН.

9 февраля - 12.00

Просветительская акция «Открытая лабораторная».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 февраля - 13.00-16.00

Научная суббота в библиотеке.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 февраля - 13.00-16.00

Мастер-класс для населения. «Сердечко». Подвеска в стиле прованс.

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

9 февраля - 16.00

Клуб любителей чтения «На Пушкина».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 февраля - 17.00

Артисты Мурманской облдрамы привезут в Апатиты искрометную постановку режиссёра Евгения Зайда «Спининг».

Димон, сорокалетний мужчина, наконец устроился на работу. И свой первый заработок, с подачи приятеля Сереги, оставляет в футбольном тотализаторе, конечно, рассчитывая на выигрыш. Но уверенность в правильности содеянного улетучивается сразу, как он только осознает, что денег нет, а дома его с долгожданной получкой ждут жена и дочь. К тому же жена собиралась накрыть «поляну», чтобы поблагодарить Серегу, он помог с работой.

Дальнейшие события происходят уже в доме Димона, в теплой компании родных и друзей за накрытым столом. Он признается, что поставил на футбол, на то, что «Зенит» выиграет. Реакция жены на этот поступок мужа предсказуема. Здесь и угроза жизни нашему герою, и ужас потери семьи, дома. Но в этой истории все может обернуться совсем иначе, если «Зенит» выиграет.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

9 февраля - 18.00

Ток-шоу «Выбери жизнь» - акция против алкогольной и наркозависимостей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., каб. 19.

9 февраля - 18.00

Проект «Мамина пластинка». 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 февраля - 19.00

Фестиваль «Северный Арбат. Весна». Концерт группы «The Brexit».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

10 февраля - 12.00

Городской творческий праздник «Город мастеров».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 февраля - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». Тема: «Экологические особенности древесных и травянистых растений».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 февраля - 13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

10 февраля - 13.00

Областная геологическая олимпиада школьников.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

10 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Поздравительная открытка для Мурзилки» (цветная бумага, картон, карандаш).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 февраля - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

10 февраля - 18.30

Концерт «HOMIE».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

9 февраля - 13.00-16.00

XXIII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Посвящён 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».

9 февраля – 17.00

Концерт группы «Каскад» (г.Ярославль).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5.

10 февраля – 13.00

Митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте.

г.Оленегорск, Ленинградский просп..

10 февраля – 14.00

Гала-концерт лауреатов и призёров фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ст.Лопарская

9 февраля – 12.00

В рамках празднования Международного дня саамов и реализации проекта-победителя конкурса на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области в н.п. Лопарская Кольского района состоится Интерактивная культурно-познавательная программа «Кувакса».

Праздничные мероприятия начнутся в 12 часов на площадке Лопарского сельского Дома культуры. Участников праздника ждет насыщенная концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Мастера декоративно-прикладного творчества со всей Мурманской области представят на выставке-ярмарке предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в национальных видах спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета).

Представители саамских общин Кольского района оформят экспозицию предметов саамского быта и национального костюма, познакомят всех желающих с традиционным саамским жилищем – куваксой. За беседой у костра представители коренного народа поведают гостям истории из жизни, расскажут о саамских легендах, традициях и культуре.

Также участники праздничного мероприятия смогут прокатиться на оленьей упряжке, познакомится с дружелюбными хаски и отведать бульон из оленины.

ст.Лопарская, 16б. Площадка Лопарского сельского Дома культуры.

п.Высокий

11 февраля - 9.00

Выезд Передвижной детской библиотеки в посёлок Высокий. В рамках месячника Воинской славы сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для школьников мероприятия, посвященные Дням воинской славы и Дню защитника Отечества.

п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13. Школа № 13.

пгт.Молочный

9 февраля в 17.00

VI открытый фестиваль восточного танца «Магия шелка». 6+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

г.Кола

9 февраля - 15.00

Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией «Маленький принц». 0+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

9 февраля – 10.00

Состоится конференция в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия».

«Инверсия» - самый большой аудиовизуальный фестиваль в России, который проходит за Полярным Кругом и собирает российских и зарубежных артистов и арт-критиков. Команда фестиваля размышляет на тему географической и культурной удаленности северных территорий и стереотипного восприятия темноты и холода.

В ходе конференции будут обсуждаться вопросы поддержки культурных инициатив в регионах и фестивальный менеджмент в условиях севера. Состоится презентация аудиоинсталляции артистов из Нидерландов и аудиоперформанс Сергея Костырко.

Участникам конференции будут представлены проекты приглашенных артистов из Швейцарии, Нидерландов и России. Своим личным опытом поделятся гости из Швеции, России и Нидерландов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

9 февраля - 11.00

Начнёт работу выставка «Национальный костюм народа саами». Событие приурочено к Международному Дню саамов.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом – Ниной Елисеевной Афанасьевой.

Саамы – коренные жители Кольского Севера. На сегодняшний день в Мурманской области проживает более полутора тысяч человек из числа представителей этого народа. Саамская культура, история и традиции являются одним из главных символов и «визитных карточек» нашего региона.

Посетители увидят образцы национальной саамской одежды этнографической коллекции из фондов музея и частных коллекций. На выставке будут представлены зимняя верхняя одежда (малица, совик) и обувь (липты, пимы), летние варианты такой мужской и женской одежды, как юпа, комплекты повседневной женской одежды, включающей сарафан, кофту, передник, головной убор и платок.

Дополнят выставку картины художников Валентина Алексеевича Алексеева, Владимира Александровича Пашкина, Якова Алексеевича Камшилова, Николая Михайловича Морозова и фотографии Владимира Михайловича Кузнецова, Семёна Ароновича Майстермана, Сергея Петровича Ещенко, Бориса Александровича Соколова. Их работы запечатлели национальный колорит и суровую природу северного края.

Выставка работает до 13 марта.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90.Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, большой выставочный зал.

9 февраля – 12.00

Состоятся мероприятия в рамках акции «Всей семьей в музей».

В этот день состоятся дети и их родители посетят выставку «Мамонтенок Дима» (1 этаж, маленький выставочный зал) и увидят уникальный музейный экспонат – мамонтенка, возраст которого составляет более 39 тыс. лет. Гости мероприятия узнают, когда и при каких обстоятельствах было обнаружено тело ископаемого мамонта в устье ручья Киргилях на территории Магаданской области. А затем ребят ждет интерактивная игра «Путешествие к центру Земли», созданная по мотивам мультфильма «Мама для мамонтенка». Дети вместе с мамонтенком совершат путешествие в далёкую Африку, чтобы помочь ему найти свою маму. Маленькие посетители выполнят множество заданий и отгадают загадки, проявив логику и смекалку.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

9 февраля – 15.00

Состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

В конкурсе примут участие мужчины от 58 лет и старше. Во время этапа «Разрешите представиться» участники покажут визитные карточки в творческой форме. Конкурс «Любви все возрасты покорны» позволит конкурсантам посостязаться в красноречии, а во время этапа «Когда в душе поёт весна» «рыцари» исполнят творческие номера.

Все участники награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста как средство их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга пожилых людей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

9 февраля – 18.00

Представители национально-культурных общественных объединений, участники проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области примут участие в фестивале национальных культур «А у нас невеста».

Гости праздника смогут познакомиться с национальными свадебными обрядами, услышат свадебные песни и увидят зажигательные танцы. В фойе будет работать выставка декоративно-прикладного искусства.

г.Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 47. Дом культуры Ленинского округа.

10 февраля – 13.00

Состоится новая встреча литературного клуба «Высокие энергии». Она будет посвящена Дню детских изобретений, прошедшему 17 января по всему миру.

В этот раз ребята прочитают и обсудят книги, посвященные детям-ученым и детям-изобретателям. Тема заседания была выбрана неслучайно: ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают жизнь удобнее и интереснее.

Юные читатели библиотеки решили порадоваться изобретательности своих ровесников-гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений, поощрить разносторонние таланты и, возможно, поделиться своими задумками.

На встречу также приглашаются все посетители библиотеки, интересующиеся этой темой.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

10 февраля - 13.00

Состоится мероприятие в рамках акции «Всей семьей в музей», посвящённое Международному Дню саамов, который отмечается 6 февраля саамами Скандинавии, Финляндии и России.

Дети и родители посетят выставку «Национальный костюм народа саами» (4 этаж, большой выставочный зал), подготовленную совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом – Ниной Елисеевной Афанасьевой.

Посетители увидят сезонные национальные саамские костюмы - малицу, совик, юпу, сарафаны, а также обувь - липты, пимы, и другие элементы национального костюма.

В завершение занятия для ребят состоится демонстрация советских мультфильмов, созданных по мотивам саамских народных сказок.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

10 февраля – 14.00

В рамках абонемента «Большая музыка для детей» состоится концерт «Ударные и безУдарные».

Исполнители: органист, солист Волгоградской областной филармонии Владимир Королевский и солист группы ударных инструментов Волгоградского академического симфонического оркестра Михаил ЖУРА.

Для маленьких слушателей прозвучат сочинения композиторов-классиков прошедших веков, а также современных авторов, в т.ч. музыка из киноэпопеи «Звездные войны». Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.

Концерт сопровождается слайд-шоу.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

10 февраля – 15.00

Состоится вечер молодых литераторов «Полярный день» собирает друзей»

Неформальное творческое объединение молодежи Мурманска «Полярный день» включает литераторов и музыкантов, объединенных любовью к искусству и малой Родине, общими эстетическими ценностями. В него входят группа «Лосины маршала Потемкина» (солист Иван Чернышов), поэтическое трио «Северный голос» (Иван Чернышов, Павел Сурнов, Александр Швецов), певец и композитор Павел Рожков, авторы-исполнители Арнольд Ткаленко, Анастасия Сорокина, музыкант, поэт и художник Ольга Преснякова, поэт и прозаик Алексей Павлов и другие. Многие являются членами литературного объединения Мурманской организации «Союз писателей России», победителями и участниками федеральных и региональных литературных фестивалей.

«Полярный день» приглашает друзей и единомышленников к разговору о хорошей литературе. Планируются интерактивные игры, яркие выступления, чтение стихов и прозы, музыка и хорошее настроение.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

10 февраля – 17.00

Для взрослой аудитории с программой «Орган и ударные: «На перекрестке звуковых орбит: musica antiqua, musica nova».

Впервые этот оригинальный дуэт появился перед публикой в 2012 году. Опытный музыкант, исполнитель на ударных Михаил Жура и молодой органист Владимир Королевский произвели настоящую сенсацию, рискнув соединить, казалось бы, полные звуковые противоположности: величавый рокот органа и дерзкую фантазию ритмов ударных. Название родилось само собою. «Перекресток звуковых орбит» как место пересечения-дуэли-состязания двух миров, которые только на первый взгляд кажутся параллельными, но на самом деле способны к увлекательному диалогу.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

11-13 февраля – 12.00-19.00

Отмечается Международный день книгодарения. Главная идея праздника — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги.

Накануне Дня книгодарения в России проводится акция «Дарите книги с любовью». Инициатором акции стала Ассоциация «Растим читателя». В этом году акция пройдет в третий раз.

Областная научная библиотека ежегодно становится участником акции «Дарите книги с любовью». В рамках акции 11, 12 и 13 февраля библиотека организует сбор книг для ребят Мурманской коррекционной школы № 1 и Отделения дневного пребывания молодых инвалидов. В эти дни мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1 этажа библиотеки. Ребята будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями.

14 февраля в Международный день книгодарения все собранные издания будут доставлены адресатам.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

11 февраля – 18.00

Состоится концерт в рамках мастер-классов лауреата Международных конкурсов, преподавателя кафедры «Оркестровые духовые и ударные инструменты ФГБОУВО «Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова – Иванова» А.А. Скибы (саксофон).

В программе произведения для саксофона и фортепиано, сольные и ансамблевые произведения для саксофона-альта. В концерте принимает участие преподаватель колледжа Екатерина Луговых (саксофон).

Вход свободный, продолжительность концерта – 60 минут.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

16 февраля – 16.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих и и сотрудников силовых структур и ведомств.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: театральных фотопортретов Юрия Левина «Старые знакомые» (до 28 марта); могогранный Гранин» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда». Выставка изданий к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады (до 28 февраля); Айя - София - мудрость в веках» (до 20 февраля); «Весь мир - театр»: выставка изданий, посвященная Году театра в России (до конца года).

9 февраля - 10.00

Конференция в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия». 16+

10 февраля - 13.00

Заседание Мурманского Рериховского общества. 16+

10 февраля - 15.00

Вечер молодых литераторов «Полярный день» собирает друзей». 12+

13 февраля - 13.00

«Зелёные привычки»: экологический квиз. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фоторабот «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети». Живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко (до 17 марта); живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); «Клубу «Художественная роспись» - 20 лет» (до 17 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля);

«Растревоженная память. Блокада» Флористика. Выставка посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда (до 3 марта).

10 февраля - 14.00

Показ фильмов «Тапочки профессора Яковлева», «НКВД против мокриц» из авторского документального цикла Бэллы Курковой «Дворцы взорвать и уходить…». 6+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтёнок Дима» (до 20 февраля); выставка «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

9 февраля - 12.00

Экскурсия к экспонату «Мамонтенок Дима» в рамках акции «Всей семьей в музей». 6+

9 февраля - 11.00

Выставка «Национальный костюм народа саами» в Мурманском областном краеведческом музее. Выставка организована совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом и первым президентом Ассоциации Кольских саамов Ниной Афанасьевой.

Выставка продлится до 10 марта.

9 февраля - 12.00

Акция «Всей семьей в музей». Гости музея посетят выставку «Мамонтенок Дима» и примут участие в интерактивной игре «Путешествие к центру Земли».

10 февраля - 13.00

Мероприятие в рамках акции «Всей семьей в музей», посвященное Международному дню саамов. 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва

9 февраля – 15.00

«Рыцарь нашего времени» - областной конкурс среди мужчин галантного возраста.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Театр от А до Я», посвященная Году театра в России, и арт-встреча с актерами Драматического театра Северного флота.

10 февраля - 13.00

Новая встреча литературного клуба «Высокие энергии». Встреча посвящена Дню детских изобретений. Ребята обсудят книги, посвященные детям-ученым и детям-изобретателям. 12+

11-17 февраля

В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Областной детско-юношеской библиотеки будет проходить акция, посвященная 250-летнему юбилею выдающегося русского баснописца, драматурга и журналиста Ивана Андреевича Крылова. Библиотека присоединяется к Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова».

В течение недели посетители младшего школьного возраста будут знакомиться с творчеством баснописца. Желающие могут выбрать и прочитать из книги или продекламировать наизусть любую из его знаменитых басен. Это можно сделать в прямом эфире или записать выступление на видеокамеру. Видеозапись будет размещена на официальном сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте».

13 февраля - 10.30

Всероссийская видеоконференция «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие детей, и их партнеры». 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

9 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки»

9 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

15 февраля - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 февраля - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

10 февраля - 11.30

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству от педагога студии ручного творчества «ARTiшок». Мастер-класс перед спектаклем областного театра кукол «Чудеса в Дедморозовке» проведет педагог студии ручного творчества «ARTiшок» Александра Кряжевских.

10 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

16 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

17 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Умка».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Город солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика (до 17 марта); «Блокада и память о ней» - из собрания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей «Смольный» (до 3 марта); «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции А. И. Макаровой. (Мурманск, до конца года); выставка живописи Свена Локко (до 10 марта).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 февраля - 14.00

«Ударные и безУдарные». Владимир Королевский (орган) и Михаил Жура (ударные инструменты), Волгоград. Абонемент «Большая музыка для детей».

10 февраля - 17.00

Орган и ударные: «На перекрестке звуковых орбит: musica ANTIQUA, MUSICA NOVA». Абонемент «Магия органа». Владимир Королевский (орган), Михаил Жура (ударные), г.Волгоград.

16 февраля – 17.00

Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение.

16 февраля – 18.00

«Время роз». Исполнители: М. Герасименко (вокал), Е. Усатенко (флейта), М. Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

17 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Йорн Фоссхейм (Норвегия), солист – Алексей Набиулин (фортепиано), г.Москва.

19 февраля – 18.00

Виртуальный концертный зал. Программа «И классика, и джаз».

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

9 февраля - 17.00

г.Апатиты

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

9 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

10 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

13 февраля - 12.00

Мурманский ЦСПСиД

«Осторожно. Дети!»

А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

13 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 февраля - 19.00

«Муж в рассрочку». М. Задорнов, комедия (г.Москва). 12+

15 февраля - 19.00

г.Оленегорск

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

15 февраля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

16 февраля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

16 февраля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

17 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

20 февраля - 14.00

г.Полярный

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 февраля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

21 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 февраля – 18.00

«Кто-то должен уйти...»

10 февраля – 11.00

«Волшебное зеркало».

10 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 февраля – 18.00

«Гроза».

17 февраля – 11.00

«Морозко».

17 февраля – 18.00

«Домово».

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозёровой «Ассорти», подготовленной к 85-летию автора. В экспозицию вошли фотопейзажи разных лет (по 5 марта); выставка живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладное искусство (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада» - более 60 работ Георгия Энгельке и членов студии флористики «Волшебная соломка». Выставка посвящена 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны (до 3 марта).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

11 февраля – 18.00

В рамках мастер-классов в малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт Антона Скибы. В программе произведения для саксофона и фортепиано, сольные и ансамблевые произведения для саксофона-альта. В концерте принимает участие преподаватель колледжа Екатерина Луговых (саксофон).

11-15 февраля

В Мурманском колледже искусств состоится региональный этап (заочный) Всероссийского конкурса среди учащихся детских школ искусств в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Жюри в составе ведущих преподавателей колледжа искусств, прослушав видеозаписи победителей муниципального этапа конкурса, определят победителей от Мурманской области для участия в конкурсе Северо-Западного федерального округа.

К муниципальному этапу конкурса были подготовлены 64 учащихся в возрасте до 15 лет восемнадцати детских школ искусств городов и поселков: Мурманск, Североморск, Сафоново, Полярный, Гаджиево, Снежногорск, Заозерск, Ковдор, Кандалакша, Апатиты, Никель, Лиинахамари, Полярные Зори.

В региональном этапе будут прослушаны видеозаписи исполнительских программ 17 учащихся детских школ искусств в номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» и «Духовые инструменты».

Согласно положению конкурса на финальных прослушиваниях будут представлены от Мурманской области 5 лучших исполнителей – учащихся школ.