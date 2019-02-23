Афиша выходного дня

г.Кандалакша

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

23-25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 февраля - 16.00

Лекция Григория Ильина «Скрытая красота». 6+

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

23 февраля – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

24 февраля - 12.00

Приглашают кировчан принять участие в марафоне чтения басен Ивана Андреевича Крылова, посвящённом 250-летию со дня рождения баснописца. В программе: знакомство с интересными фактами из биографии Крылова, крылатыми фразами из его басен, чтение любимых произведений Ивана Андреевича. Состоится просмотр мультфильмов, снятых на сюжеты самых известных басен. 6+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

2 марта – 16.00

На большой сцене Кировского Дворца культуры состоится ежегодный отчетный концерт шоу-балета «Альянс» и ансамбля современной хореографии «Альянс+» под руководством Чумаковой Ольги Михайловны. В программе Альянс Шоу принимают участие солисты Дворца культуры. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Титан

23 февраля – 21.00-1.00

В гостиной Сельского дома культуры состоится вечер отдыха «Самоволочка». Для гостей - караоке, композиции прошлых лет и современные хиты. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

23 февраля – 20.00-1.00

В Доме культуры нп.Титан состоится праздничная дискотека «Вам, мужчины!». В программе: зажигательные танцы и конкурсы. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

23 февраля -13.00

«Нескучный лекторий: Медицина и искусство». О медицине и искусстве будут рассуждать: Алексей Паевский - главный редактор портала Neuronovosti.ru, научный редактор портала Indicator.ru; Анна Хоружая - врач Научного центра неврологии, научный журналист; Алексей Водовозов - врач-терапевт, научный журналист.

Организаторы лектория: Кольский центр охраны дикой природы и Мурманское отделение Русского ботанического общества

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 февраля - 14.00

Спектакль ростовых кукол «Приключение в Лего-сити».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

23 февраля - 14.00

Турнир по русским шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.

23 февраля - 16.00

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

24 февраля -13.00

Мастерская арт – терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

24 февраля - 15.00

Концертная программа для участников выставки «Иллюстрация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

24 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Озорной мышонок» (рисование восковой пастелью) по книге Лауры Нумерофф «Если дать мышонку печенье.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

24 февраля - 15.00

Школа активного долголетия. Мастер-класс «Пластилиновая живопись».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

24 февраля - 15.00-20.30

«Северный Арбат. Весна». День народной культуры.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

23 февраля – 12.00-21.00

Состоится театрализованное народное гулянье, посвященное Дню защитника Отечества. С 12.00 на улице Ленинградской начнет работу выставка военной техники. Для мурманчан и гостей города-героя будут представлены 15 единиц боевой техники разных поколений, от легендарных Т-34, Су-100 и тачанки до современных ракетных комплексов «Панцирь-С», «Бастион» и С-300.

Также, в 12.00 по проспекту Ленина строевым маршем пройдут военнослужащие 14-го армейского корпуса Северного флота в сопровождении военного оркестра. Все пришедшие смогу увидеть историческую и современную военную форму.

С 12.30 на площади Пять Углов начнут свою работу игровые площадки: «Лазертаг», «Родео» и традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город». В 13.30 в финальных поединках сойдутся лучшие фехтовальщики города Мурманска. Гостей праздника порадуют зажигательные музыкальные номера, показательные выступления мурманских спортсменов.

В финальной части концертной программы свое мастерство, силу и навыки рукопашного боя продемонстрируют военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады.

В 21.00 у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прозвучит тридцатизалповый пушечный салют.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

23 февраля – 12.00 и 15.00

24 февраля – 12.00

Состоятся Дни семейного отдыха, приуроченные ко Дню защитника Отечества (1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения).

Вниманию юных мурманчан мероприятия будет представлен традиционный атрибут повседневного быта советских солдат – вещмешок и его содержимое. Посетители увидят солдатскую фляжку, котелок, ложку-вилку и ряд других предметов. Также ребята прослушают увлекательный рассказ об оружии Победы - винтовке Мосина образца 1891/1930 как самого распространённого стрелкового вооружения Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В рамках мероприятия гости примут участие в викторине и разгадают многочисленные головоломки, логические задачи, ребусы и шарады на военную и историческую тематику. Самые активные участники получат призы.

В завершение мероприятия ребята попробуют свои силы в создании тематических сувениров.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

23 февраля – 13.00 и 16.00

Состоится концерт «Морские песни бардов» - новая программа проекта «Бард-Вагон» (г. Москва). Тяга к неизведанному, победа над стихией, романтика путешествий издавна привлекала к себе художников, поэтов, композиторов (и, конечно же, бардов) увлекая их в дальние странствия по морских просторам. Среди бардов есть и те, кто связан с морем по роду своей профессиональной деятельности, как профессор океанологии Александр Городницкий, кто-то ходил в навигации, как журналист Юрий Визбор, кто-то воспевал морскую стихию, находясь на Курильских островах, как Юлий Ким. Разумеется, после таких приключений не могли не родиться морские песни. В программе прозвучат: песни классиков (Ю. Визбор, А. Городницкий, Ю. Ким, С. Никитин, В. Берковский, В. Матвеева, Б. Вахнюк) и современных авторов (А. Киреев, О. Чикина.)

Участники проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, перкуссия), Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно, мелодион), Сергей Миронов (акустический бас, вокал), Александр Пикалев (саксофон).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

23 февраля – 14.00

В рамках театрализованного народного гулянья, посвященного Дню защитника Отечества в Ленинском округе состоится игровая программа «По следам русских богатырей». Праздничное настроение создадут творческие коллективы заполярной столицы.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев,9. Детский городок «Сказка».

24 февраля – 11.00-17.00

Состоится традиционный День открытых дверей. В этом году он пройдёт в формате семейного научного фестиваля под девизом «Читай! Познавай! Твори!». Мурманчане и гости города смогут посетить яркий праздник, демонстрирующий все многообразие ресурсов, услуг и возможностей современной библиотеки. В этот день будут предложены интересные программы для посетителей разных возрастов.

Читателям библиотеки будет предоставлена уникальная возможность посетить интерактивную научно-популярную выставку Морской Арктической Геологоразведочной Экспедиции (МАГЭ), выставку-презентацию моделей Детско-юношеского центра Кольского района Мурманской области, инженерные мастер-классы для всей семьи, научное шоу и музей «Наука в фокусе», ознакомиться с работами ребят Центра развития одаренных детей «Открытие» Мурманского политехнического лицея. Гостей праздника ждет яркая незабываемая программа, подготовленная с помощью многочисленных партнеров библиотеки. На каждом этаже, в каждом отделе библиотеки посетители смогут найти занятие по интересам!

День открытых дверей – это традиционно и «День прощённой книги» для читателей, имеющих задолженности. Штраф за просроченную литературу взиматься не будет.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

24 февраля - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Саамская сказка» библиотекари и читатели Центральной детской библиотеки (филиал № 15) Мурманска поиграют со зрителями областного театра кукол в «саамские» игры.

Традиционно саамские игры – это ежегодный международный фестиваль саамской культуры и промыслов, возродившийся в Мурманской области в 1985 году. В список соревнований обычно входят прыжки через нарты, метание аркана, перетягивание каната и другие подвижные игры.

В Мурманском театре кукол для детей и их родителей предложат свой вариант развлечений, который менее травмоопасен, заряжает позитивом, а также знакомит юных северян с бытом, обычаями и историей народа саами!

А ещё, ребята-читатели выступят в качестве героев произведений Мурманских авторов, а библиотекари расскажут подробнее о писателях Кольского края и их произведениях.

После мероприятия маленьких зрителей ждет не менее интересный и замечательный спектакль «Саамская сказка»!

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

24 февраля – 13.00

Состоится заседание Мурманского телевизионного клуба. Мурманский телевизионный клуб представит фильм «Люди Севера - Места силы Кольского полуострова», созданный Мурманской киностудией «Скальная 20» в 2018 году. Кинолента не является документальным фильмом в прямом смысле, ее жанр можно определить как роуд-муви (англ. road movie - «дорожное кино») - фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге.

Кинокартина покажет 1200 км по Кольскому полуострову за 16 дней пути - от мыса Кекурский до мыса Корабль по бездорожью и непроходимым местам. В фильме нет авторской оценки - только красота природы, эмоции участников. Организатор экспедиции - Константин Кушнир, известный профессиональным путешественникам как один из создателей уникального проекта «Арктик-Трофи». Вход свободный.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 февраля – 15.00

Состоится лекция Дмитрия Дулича «К истории немецкой канатной дороги на Мурмане 1942-1944 гг.».

В Областной научной библиотеке продолжается цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске.

Очередную лекцию прочтет Дмитрий Дулич. Тема встречи «К истории немецкой канатной дороги на Мурмане 1942-1944 гг.».

Дмитрий Владимирович Дулич – профессиональный военный. На протяжении многих лет ведет исследовательскую работу в области военной истории Мурманской области. Он - автор книги «Канатная дорога на Мурмане 1942-1944: мифы и реальность», рассказывающей об уникальной по своей протяженности военно-транспортной канатной дороге, построенной Вермахтом на Кольском полуострове. Большое количество выявленных отечественных и зарубежных архивных материалов, новые данные об истории строительства, обнаруженные фотодокументы позволили достаточно достоверно разобраться в устройстве этого сооружения, проследить ход строительства и ответить на многие вопросы.

В своей лекции Дмитрий Владимирович расскажет о конструкции дороги, проследит ход ее сооружения, осветит вопросы изучения канатной дороги отечественными военными специалистами в ходе боевых действий и после их окончания, результаты её послевоенного использования, а также поделится результатами полевых исследований и ответит на вопросы участников встречи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

24 февраля - 16.00

Пройдёт XXХI открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области: Мончегорска, Североморска, Мурманска, Полярных Зорь, Апатитов, Заполярного, Никеля, Гаджиево, а также Северо-Западного федерального округа Российской Федерации – г. Петрозаводска.

Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в номинациях «Вальс, вальс, вальс» (фигурный, венский вальс и др.), историко-бытовые танцы (полька, мазурка, полонез и др.), танцы европейской программы (формейшен, микс), танцы латиноамериканской программы (формейшен, микс) и шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя возрастным категориям участников коллектива.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса - коллективу, который набравшему наибольшее количество баллов.

г.Мурманск, мкр.Росляково, ул. Заводская, 1. Дворец культуры «Судоремонтник».

24 февраля – 17.00

Мурманская областная филармония приглашает послушать одну из самых ярких концертных программ популярного ансамбля «Легкие люди» - «Танго. Музыка пылающего сердца». Исполнители: Екатерина Ефремова — голос, Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель,

Петр Макаров - фортепиано, Василий Чистяков - контрабас, бас-гитара, Сергей Дудецкий - ударные. Встречайте наступающую весну под страстные, волнующие ритмы самого красивого и темпераментного танца.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Афган - наша память и боль»: к 30-летию вывода советских войск из Афганистана (до 28 февраля); «Юбилейный вернисаж. Евгений Замятин, Иван Крылов» (до 28 февраля); «Профессия такая - Родину защищать» (до 28 февраля); «На земле, в небесах и на море» (до 28 февраля); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда» (до 28 февраля); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Это было недавно, это было давно…» (до 2 марта); «Мы - оленный народ» (до 3 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 27» (до 24 марта); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

24 февраля - 14.00

Показ документальных фильмов из цикла «Дворцы взорвать и уходить…» в рамках фотовыставки «Блокада и память о ней»: «Битва тщеславий», «Кто заменит Растрелли?». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

23 февраля - 12.00 и 15.00

24 февраля - 12.00

День семейного отдыха в Мурманском областном краеведческом музее. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества. Гостям музея будет представлен традиционный атрибут повседневного быта советских солдат – вещмешок и его содержимое. Кроме того, посетители музея примут участие в викторине и создадут тематические сувениры.

24 февраля - 13.00

Мурманский телевизионный клуб представит фильм «Люди Севера - Места силы Кольского полуострова», созданный Мурманской киностудией «Скальная 20» в 2018 году. 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

24 февраля - 16.00

Музыкально-ностальгический проект «Мамина пластинка». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: тематическая выставка «Первый шаг в науку» (до конца года).

24 февраля - 11.00-17.00

Состоится традиционный День открытых дверей. В этом году он пройдет в формате семейного научного фестиваля под девизом «Читай! Познавай! Твори!». Яркий праздник продемонстрирует все многообразие ресурсов, услуг и возможностей современной библиотеки.

Гостям фестиваля предоставят уникальную возможность посетить интерактивную научно-популярную выставку Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ), выставку-презентацию моделей Детско-юношеского центра Кольского района и музей «Наука в фокусе», ознакомиться с работами ребят Центра развития одаренных детей «Открытие». Состоятся инженерные мастер-классы для всей семьи и научное шоу. На каждом этаже и в каждом отделе библиотеки посетители смогут найти занятие по интересам.

День открытых дверей – это традиционно и «День прощённой книги» для читателей, имеющих задолженности. Штраф за возвращенную литературу взиматься не будет.

24 февраля - 13.00

Литературно-страноведческий праздник «Планета собак: Сказочная Англия!» для юных читателей библиотеки, любителей собак, особенно английских пород, а также ценителей английской литературы. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

1 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

2 марта - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

3 марта - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Блокада и память о ней» (до 3 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

24 февраля - 16.00

Директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова проведёт экскурсию по выставке из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» «Город Солнца».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 февраля – 13.00 и 16.00

Концерт «Морские песни бардов». На сцене выступят участники московского проекта «Бард-вагон».

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

1 марта - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

2 марта - 18.00

г.Ковдор

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

2 марта - 19.00

Концерт Сергея Волчкова.

3 марта - 13.00

г.Ковдор

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

3 марта – 11.00

«Кот в сапогах».

3 марта – 18.00

«Шампанского».

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля); русско-норвежская выставка детского рисунка «Свет полярной ночи» (до 4 марта); фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада». Флористика Георгия Энгельке (до 3 марта).

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

24 февраля - 16.00

XXХI открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». 0+