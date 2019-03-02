Афиша выходного дня

г.Ковдор

3 марта – 14.00

Состоится торжественное открытие выставки «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

В церемонии открытия примут участие генеральный консул Королевства Норвегия в городе Мурманске господин Эрик Сведал, глава Ковдорского района Сергей Сомов, исполнительный директор АО «Ковдорский ГОК» Александр Горшков.

Выставка продлится до 23 марта.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

2 марта – 11.00

Муниципальный фестиваль для детей дошкольного возраста «Я познаю мир». Состоится городская научно-практическая конференция для младших школьников.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. СОШ № 5.

2 марта - 14.00

Приглашают на особенную лекцию «У варгана женское лицо?». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

2 марта – 16.00

Состоится концерт одних из лучших танцевальных коллективов Дворца культуры шоу-балета «Альянс» и ансамбля современного танца «Альянс+» по названием «Альян-шоу».

Зрителей ждет яркая, увлекательная и проникновенная программа – результат кропотливой работы и неустанного творческого поиска балетмейстеров – руководителей коллективов – Чумаковой Ольги Михайловны и Яковлевой Марии Алексеевны. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 марта - 16.00

Приглашают на мастер-класс по созданию оригинального подарка к 8 Марта. Участие только по предварительной записи. 6+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Северный национальный костюм: традиции Русского Севера».

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

2-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

3 марта - 15.00

Дом культуры приглашает жителей и гостей поселка на праздничную концертную программу, посвященную Международному женскому дню «Букет из песен и цветов».

В концерте примут участие творческие коллективы Дворца культуры г. Кировска, команда эстетической гимнастики «Лапландия» г. Апатиты, а также коллективы художественной самодеятельности Дома культуры н. п. Коашва. Вход свободный. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Апатиты

2 марта - 12.00-15.00

Выставка-ярмарка фиалок.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 марта - 13.30-18.30

«Северный Арбат. Весна». Мастер-классы по песочной анимации.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

2 марта - 14.00

Арт-студия «Манга».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 марта - 15.00

«Родному городу – с любовью» – отчётный концерт ансамбля песни и танца «Заполярье».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

2 марта - 15.00

Школа диабета. «Правильное питание при сахарном диабете».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 марта - 18.00

Концерт из цикла «Встречи в провинции». Выступает фольклорный ансамбль «Иван да Марья».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Концерт группы «Атма» с песочной анимацией.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

3 марта - 14.00

Воробьиная дискотека.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

3 марта - 15.00

Юмористический концерт Н. Коростелевой «Смехотерапия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

3 марта - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 марта - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Букет для мамы». Объёмная аппликация, по книге Одри Пенн «Поцелуй в ладошке» (свободные читатели).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

3 марта - 17.00-18.30

«Северный Арбат. Весна». II отборочный тур.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

г.Мончегорск

2 марта - 18.00

Благотворительный спектакль в рамках V форума социальных технологий «Город – это мы!». Состоится показ спектакля «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах «Норникеля», основанного на реальных историях волонтеров компании. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на поддержку общественного приюта Мончегорска «Дом с хвостом».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры.

п.Сафоново-1

2 марта - 15.00

Праздничный вечер «Милые, любимые, верные и мужественные», посвященный Дню защитника Отечества и Международному дню 8 марта. 6+

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

пгт.Молочный

3 марта - 13.00

Состоится областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». Конкурс проводится с целью расширения и обогащения репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов и исполнителей.

Конкурсанты в возрасте от 14 до 35 лет должны представить жюри произведения в одной из номинаций. «Женский вокал», «Мужской вокал», «Ретро-песня» и номинация «посвящённая 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье». Участникам необходимо подготовить в каждой номинации одно произведение на стихи российских поэтов-песенников или на музыку российских композиторов и стран СНГ.

Все участники награждаются дипломами. По результатам конкурсных выступлений участникам в каждой номинации и возрастной категории вручаются специальные дипломы, дипломы I, II, III степени. Диплом Лауреата конкурса присуждается лучшему участнику.

пгт.Молочный, ул.Торговая, 1а. Дом культуры «Гармония».

г.Мурманск

2 марта в 12.00

Мурманский колледж искусств проводит региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Рисунок мягкими материалами».

На мастер-классе будет представлен методический опыт работы с мягкими материалами (соус) на уроках рисунка в детских художественных школах, который позволяет по-новому раскрыть и показать возможности данной техники, а также сделать особенно выразительным рисунок с натуры.

Проведет мастер-класс Бачурина Наталья Валентиновна, преподаватель МБОУДО г. Мурманска ДХШ.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18. Детская художественная школа.

2 и 3 марта

Мурманском областном краеведческом музее состоятся мероприятия в рамках акции «Всей семьей в музей».

Дети и родители посетят выставку «Национальный костюм народа саами» (4 этаж, большой выставочный зал) и увидят сезонные национальные саамские костюмы - малицу, совик, юпу, сарафаны, а также обувь - липты, пимы, и другие элементы национального костюма. Мурманчане посетят экскурсию «Саамы – коренные жители Кольского края» и узнают об особенностях повседневной жизни, быта и культуры кольских саамов. Ребятам расскажут о традиционных промыслах саамов — домашнем оленеводстве, охоте и рыболовстве. Юные посетители узнают, как жили их ровесники, дети-саамы, более 100 лет назад, как одевались, какие у них были игрушки.

Программа.

2 марта - 13.00 - экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края» и мастер-класс «Саамский узор».

3 марта - 13.00 - экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края», интеллектуальная игра «Весеннее настроение» и мастер-класс «Подарок маме».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

2 марта - 13.30

Состоится открытая лекция Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве. Культура Древнего Китая». Лекцию о культуре Древнего Китая прочитает кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер.

В ходе встречи ученый познакомит слушателей с основами духовной культуры Китая, его религиозно-философскими учениями. Лектор коснется вопросов отражения особенностей миросозерцания в китайской художественной культуре, раскроет культурные традиции одной из древнейших цивилизаций.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал литературы по искусству, 4-й этаж.

2 марта - 15.00

Состоится областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

Тема конкурса - «Небо. Девушка. Самолёт». Каждой участнице нужно подготовить домашнее задание - визитную карточку «Вас приветствует…». Для конкурса «Стиль-шоу» необходимо изготовить костюм или атрибуты костюма стюардессы, а состязание «Счастливого полёта» позволит участницам продемонстрировать свои творческие таланты.

Главная цель конкурса - содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства молодежи с ОВЗ стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры. Именно участие в подобного рода мероприятиях помогает молодежи с ОВЗ преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

2 марта - 15.00

Состоится презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей». Восемнадцатый выпуск ежегодного альманаха Мурманской организации Союза писателей России «Площадь Первоучителей» вышел в год 40-летия регионального писательского союза и год Славянского хода «Мурман – Балканы». Большая часть опубликованных материалов посвящена этим знаковым событиям.

На страницах альманаха представлено творчество литераторов Мурмана. Марины Чистоноговой (Доценко), Дмитрия Коржова, Леонида Коновалова, Владимира Сорокажердьева, Юрия Гутяна, Дмитрия Ермолаева. Любители изящной словесности откроют для себя новые имена белорусских, сербских, болгарских писателей.

Представят издание публике мурманские писатели – авторы альманаха.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

2 марта - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние». Тема конкурса - «Небо. Девушка. Самолёт». Каждой участнице нужно подготовить домашнее задание - визитную карточку «Вас приветствует…». Для конкурса «Стиль-шоу» необходимо изготовить костюм или атрибуты костюма стюардессы, а состязание «Счастливого полёта» позволит участницам продемонстрировать свои творческие таланты.

Главная цель конкурса - содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства молодежи с ОВЗ стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры. Именно участие в подобного рода мероприятиях помогает молодежи с ОВЗ преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

2 марта - 17.00

Прозвучит «Песня жаворонка». В исполнении Евгения Попова (скрипка), Екатерины Охраминской (виолончель), Петра Макарова (фортепиано) и Екатерины Ефремовой (художественное слово) можно будет услышать знаменитый фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года» и отрывки из повести Л.Н. Толстого «Детство». Концерт рассчитан на самый широкий круг слушателей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

2 марта - 19.00

Состоится 3 конкурсный этап 2 сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». В нём примут участие 19 конкурсантов, которые прошли отборочный тур и успешно справились с первым и вторым конкурсным заданием. Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся все сложнее. Задание к 3 этапу: исполнить композицию на определенном языке, который определялся путем жеребьевки. Всего будет представлено 6 языков: французский, испанский, норвежский, немецкий, грузинский и белорусский.

г.Мурманск, просп. Кольский, 130. Караоке-холл «Слегка не замужем».

3 марта - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Маленькая дочь Солнца» ученики и педагоги Мурманской музыкальной школы № 5 снова порадуют юных северян концертом в областном театре кукол!

Перед юными зрителями выступят пианисты, скрипачи, вокалисты, флейтисты, гитаристы и балалаечники. В этот раз большинство участников будут юные музыканты, которые только начинают свой творческий путь!

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

3 марта - 14.00

Состоится концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек», посвященный Международному женскому дню.

В преддверии праздника детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.

Во время концерта мамы, бабушки, тети и сестры смогут насладиться творчеством юных артистов фольклорного ансамбля «Потешенки», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, зрительный зал.

3 марта - 14.00

Состоятся кинопоказы документального цикла «Дворцы взорвать и уходить…» в рамках видеоабонемента к фотовыставке «Блокада и память о ней»

Гостям музея будут предложены к просмотру серии. «Детский сад на потолке» и «Легенда Царского Села Иван Петрович Саутов».

Россия, 2017 год. Режиссер. Сергей Ермоленко. Продолжительность 52 минуты.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

3 марта - 17.00

В рамках абонемент «На джазовой волне» состоится концерт международного джаз-квинтета Алексея Подымкина. Коллектив выступит с программой «A TRIBUTE TO JAZZ GIANTS» («Посвящение гигантам джаза»).

Алексей Подымкин давно вынашивал идею создания программ - антологий, которые позволят ретроспективно познакомить широкую аудиторию с огромным пластом малоизвестной музыки, которая, тем не менее, определила основной вектор развития музыкального жанра под названием «джаз». И вот, в октябре 2017 года, во время продолжительного тура по России, сложилась команда единомышленников, которые не гонятся за «модными» тенденциями, а твёрдо хранят верность джазовым традициям.

Программа квинтета «A TRIBUTE TO JAZZ GIANTS» состоит из пьес, входящих в «золотой фонд» джазовой классики 40-50-х годов ХХ века. В основном, это пьесы, сыгранные знаменитыми квинтетами. Чарли Паркера - Диззи Гиллеспи, братьев Эддерли, Фила Вудса - Тома Харрела и Геннадия Гольштейна - Константина Носова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Это было недавно, это было давно…» (до 2 марта); «Мы - оленный народ» (до 3 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

2-5 марта - 12.30

Неделя Востока в областной универсальной научной библиотеке. В программе – лекции по культуре Древнего Китая и японской литературе; мастер-классы по китайской живописи, японской каллиграфии, оригами для украшения дома, иллюстрации «чиби»; игротека для молодёжи; видеолектории «Культовые анимационные фильмы» и «Японцы глазами русских»; занятие по китайской гимнастике «Цигун» и показательное выступление школы тайцзи и цигун «Снежный дракон» с веерами и мечами.

2 марта - 13.30

открытая лекция Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве. Культура Древнего Китая». Кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер познакомит слушателей с основами духовной культуры Китая, его религиозно-философскими учениями, раскроет культурные традиции одной из древнейших цивилизаций. 12+

2 марта - 15.00

Презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей». Восемнадцатый выпуск ежегодного альманаха Мурманской организации Союза писателей России «Площадь Первоучителей» вышел в год 40-летия регионального писательского союза и год Славянского хода «Мурман – Балканы». Большая часть опубликованных материалов посвящена этим знаковым событиям. На страницах альманаха представлено творчество литераторов Мурмана: Марины Чистоноговой (Доценко), Дмитрия Коржова, Леонида Коновалова, Владимира Сорокажердьева, Юрия Гутяна, Дмитрия Ермолаева. Читатели откроют для себя новые имена белорусских, сербских, болгарских писателей. 12+

3 марта - 13.00

«Рерихи в мировой культуре»: заседание мурманского Рериховского общества. 16+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

3 марта - 14.00

Показ документальных фильмов из цикла «Дворцы взорвать и уходить…» в рамках фотовыставки «Блокада и память о ней»: «Детский сад на потолке», «Легенда Царского Села Иван Петрович Саутов». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

2 марта -13.00

Акция «Всей семьей в музей» в Мурманском областном краеведческом музее. Для участников акции состоится экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края» и мастер-класс «Саамский узор». Гости музея посетят выставку «Национальный костюм народа саами» и познакомятся с особенностями повседневной жизни, быта и культуры кольских саамов.

3 марта - 13.00

В рамках акции «Всей семьей в музей» в Мурманском областном краеведческом музее состоится экскурсия «Саамы – коренные жители Кольского края», будут организованы интеллектуальная игра «Весеннее настроение» и мастер-класс «Подарок маме».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера» (до 5 марта).

2 марта - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние». 16+

3 марта - 13.00

Областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». 12+

3 марта - 14.00

«Подарочек для милых бабушек и мамочек». 0+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

3 марта - 12.00

Празднование Международного дня кошек. Прийти в библиотеку можно будет с любимыми домашними питомцами из породы кошачьих. 12+

5 марта - 13.00

Детский фольклорный праздник «Русская Масленица». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

2 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

2 марта - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

3 марта - 10.30

Концерт «Объединяем музыкой сердца» учеников и педагогов музыкальной школы № 5 Мурманска. Концерт для юных зрителей состоится перед спектаклем «Маленькая дочь Солнца».

3 марта - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Блокада и память о ней» (до 3 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 марта 17.00

«Песня жаворонка». В программе: П.И. Чайковский «Времена года», Л. Н. Толстой - «Детство» (отрывок из повести). 12+

3 марта 17.00

Джаз-квинтет Алексея Подымкина. Программа «A TRIBUTE TO JAZZ GIANTS». 12+

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 марта - 18.00

г.Ковдор

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

2 марта - 19.00

Концерт Сергея Волчкова.

3 марта - 13.00

г.Ковдор

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 марта – 11.00

«Кот в сапогах».

3 марта – 18.00

«Шампанского».

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: русско-норвежская выставка детского рисунка «Свет полярной ночи» (до 4 марта); фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

2 марта - 11.00

Мастер-класс для детей «Подарок для мамы». 6+

2 марта - 13.00

Мастер-класс для взрослых «Весна пришла». 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада». Флористика Георгия Энгельке (до 3 марта).

3 марта - 16.00

Директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова проведёт экскурсию по выставке из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» «Город Солнца». 12+

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

2 марта - 18.00

Концерт основателя и руководителя «Stand Up. Мурманск» Дмитрия Амелькина. 18+