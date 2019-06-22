Афиша выходного дня

с.Колвица

23 июня - 13.00

«Милый сердцу уголок», концертная программа посвященная 125-летию села. 0+

с.Колвица, площадка у поклонного креста.

г.Кировск

22 июня – 12.00

Состоится традиционный торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны и общественности города. Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых сражений за свободу и независимость Родины.

г.Кировск, у Памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 июня – 13.00, 14.00 и 15.00

В День памяти и скорби в Кировском историко-краеведческом музее пройдут бесплатные экскурсии по военному зал, а также состоится бесплатный показ фильма «Три года до осени».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Титан

22 июня – 4.00 часа

Сотрудники СДК нп.Титан совместно с библиотекой-филиалом № 3 .п.Титан, волонтерами поселка Титан присоединяются к международной акции «Свеча памяти» и приглашают всех неравнодушных жителей и гостей города принять участие в ночи памяти «Маленький город в большой войне».

В эту ночь в 4 часов утра участники акции возлагают цветы, зажигают свечи памяти на воинских захоронениях – 16 км . 16+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

22 июня - 4.00 и 12.00

День памяти и скорби. Памятная акция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны (шествие). Торжественный митинг.

г.Апатиты, ул. Ленина, Храм Новомучеников и Исповедников Российских - памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

22 июня - 11.00 и 12.00

Летние чтения. Спорт–час «Экстремальные виды спорта».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22 июня - 16.00

«Общение» - литературная викторина «Любимые герои детских книг».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

22 июня - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22-25 июня - 17.00

Цирк-шапито «Аншлаг». Вас ждёт увлекательное представление с участием артистов оригинального жанра, чудеса акробатического искусства и диковинные животные под куполом цирка. 0+

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

24 июня - 11.00

«Непредсказуемое великолепие». Путешествие по знаменитым местам мира. Оздоровительный лагерь МБОУ СОШ № 7.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

г.Мончегорск

23 июня - 12.00

День молодёжи. В этот день гостей праздника ждёт необычная программа: ярмарка, спортивные площадки от МГОО «Федерация пауэрлифтинга», молодежные акции «Фримаркет» и «За здоровый образ жизни!», интерактивная площадка от клуба исторической реконструкции «Асгард», «Фейс-арт» и «Рисунки на асфальте». На сцене парка в 14.00 начнётся праздничный концерт «Город - это мы!», на котором выступят группа «Частица N» и творческие коллективы города. В 16.00 приглашаем гостей праздника на дымовое шоу «Диско-холли», которое продлится до 18.00. На время проведения Дня молодёжи для детей будет организована работа аттракционов, батутов, «Паровозик», катание на пони и др. 0+

г.Мончегорск, парк имени С. Бровцева.

г.Мурманск

22 июня – 11.00

Пройдёт акция «Помним». Ежегодно, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех тех, кто ценою своей жизни защищал страну от врага, тех, кто подарил нам чистое небо над головой, тех, кто подарил нам жизнь...

В этот день во Дворце культуры соберутся школьники из детских оздоровительных лагерей при мурманских школах, чтобы почтить память и оказать знак уважения и почтения погибшим и выжившим в Великой Отечественной войне. Участникам акции расскажут о годах войны, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

23 июня - 15.00

В Мурманске начнётся общегородской праздник «Паруса надежды».На территории обновленной набережной Семёновского озера для мурманских выпускников будет организовано яркое водное шоу и концертная программа.

Помимо незабываемого представления молодёжь заполярной столицы ждет множество сюрпризов. Завершится летний праздник красочным фейерверком и дискотекой.

г.Мурманск, Семёновское озеро.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

22 июня - 12.00

Тематическое мероприятие «22 июня - День памяти и скорби». Посетители услышат речь - обращение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана к гражданам Советского Союза о нападении фашистских войск, узнают о том, когда этот день в России стал отмечаться как День памяти и скорби. Участники мероприятия посмотрят документальный фильм «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); выставка «На страже здоровья Красной Армии».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живём» (до 17 июня).

22 июня - 17.00

Акция «Помним», посвященная Дню памяти и скорби. Участникам акции расскажут о годах войны, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика». Фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян». Фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном». Фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

26 июня

Открывается выставка изданий к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков «На страже жизни» (до 21 июля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: ««Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живописи Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).