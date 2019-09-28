Афиша выходного дня

пгт.Никель

28 и 29 сентября

Пройходит Международный фестиваль экологического и социального кино «Северный характер: Green Screen». В программе: показы фильмов, встречи с режиссерами, концерты, выставки. 16+

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

29 сентября - 14.00

Состоится открытие нового творческого сезона в Кировском городском Дворце культуры. В программе: презентации новых направлений и видов художественного творчества, интерактивные площадки и пробные практические занятия, экскурсионный маршрут «Закулисье дворца», выступления творческих коллективов. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

29 сентября - 15.00

Дворец культуры приглашает на День пожилого человека «Здравствуй, осень!». В программе: концерт и танцевальная программа. 18+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

28 сентября - 16.30

День открытых дверей в Городском центре культуры в честь открытия нового сезона. Гостей ждут: кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса», спектакль «Остров детства», мастер-классы, игровая программа, а также большой праздничный концерт. 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

гп.Умба

29 сентября - 12.00

Выездной спектакль «Гонза и волшебные яблоки». Спектакль «Гонза и волшебные яблоки» поставлен по пьесе Майи Береговой, написанной по мотивам «Озорных сказок» чешского писателя, графика, живописца Йозефа Лады.

гп.Умба, ул. Беломорская, 1а. Дом культуры.

ЗАТО г. Островной

28 сентября - 17.20

Конкурсная программа для молодёжи «Ты в танцах».

ЗАТО г. Островной, ул. Североморская, 1б.

г.Кола

28 сентября - 18.00

Фестиваль современного танца беллиданс «Magic Dance Show» в Кольском районном Центре культуры. Двухдневный фестиваль пройдёт в рамках нового проекта комитета по культуре и искусству Мурманской области «Жизнь в ритме танца» при информационной поддержке Ресурсного центра развития добровольчества Мурманской области. Концертная программа фестиваля разработана школой танца «Магия». Это объединение двух танцевальных коллективов: студии «АRABICA Dance Company», созданной в 2005 году Натальей Божковой, и студии «Эльнаир», созданной в 2011 году Наидой Фортес. Творческий коллектив «Магия» занимается современным направлением беллиданса. Коллектив школы танца «Магия» - обладатель кубка международного фестиваля «CAIRO MIRAGE» (Москва), кубка «Лиги профессионалов восточного танца» (Санкт-Петербург), победители чемпионатов в Курске, Смоленске, Новосибирске, Воронеже, Архангельске, Анапе, Симферополе, Стокгольме, Афинах и других городах.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры. 16+

29 сентября - 15.00

Региональный комитет по культуре и искусству представляет новый проект «Жизнь в ритме танца» при информационной поддержке Ресурсного центра развития добровольчества Мурманской области. В Кольском районном центре культуры состоится мастер-класс. 16+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

28 сентября - 10.00

Областной семинар «Музыка и танец. Постановка вокально-хореографических композиций».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная, фестивальный зал.

28 сентября - 14.00

Творческая мастерская для детей «Я поздравляю бабушку и дедушку». Накануне Международного дня пожилых людей сотрудники областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут для детей творческую мастерскую. Ребята оформят поздравительную открытку и напишут слова любви и признательности своим бабушкам и дедушкам.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

28 сентября - 15.00

Занятие проекта «Школа критики». В рамках проекта участники обсудят вопросы литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

28 сентября - 16.00

Концерт классической инструментальной музыки в исполнении мурманских музыкантов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

28 сентября - 16.00

Концерт «Желаем вам…». Исполнители: Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис Федоренко (бас-баритон), город Москва.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

29 сентября – 14.00

Футуристического дизайна электровиолончель японской компании «Yamaha» пополнила коллекцию музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии. Электровиолончель - эстрадный инструмент, который не используется в академических оркестрах. Область её применения – поп-, рок-музыка, джаз, авангард, фолк и другие жанры. Если электронное пианино или электрогитара воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, то электровиолончель до сих пор остаётся экзотикой.

Самые распространённые брендовые электровиолончели, как и та, что приобрела филармония, практически не имеют корпуса - он им не нужен, так как не выполняет свою главную акустическую функцию резонатора. Вместо этого такая виолончель имеет звукосниматели, которые улавливают вибрации металлических струн и конвертируют их в электрический сигнал, который усиливается с помощью усилителя и транслируется через динамики.

Играть на изящном инструменте будет солистка филармонии Екатерина Охраминская на концерте для детей «Когда некогда» группы «Лёгкие люди».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

29 сентября - 16.00-17.00

В Доме дружбы научат одевать японское кимоно – юката. В рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области осуществляют свою деятельность 12 общественных объединений. Одной из самых удивительных является Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске». Руководитель организации Руми Фукусима объединила любителей японского языка и культуры и с удовольствием рассказывает о Стране Восходящего Солнца, её традициях, особенностях национальной кухни и костюма.

29 сентября Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске» приглашает прекрасных дам на мастер-класс по надеванию «Юката(кимоно)».

Юка́та (яп. 浴衣, «одежда для ванны») - традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Несмотря на значение слова, использование юкаты не ограничивается только ношением после ванны и являются обычным явлением в Японии в течение жарких летних месяцев.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж. Необходима предварительная запись по телефону +7911-340-53-57.

30 сентября - 12.40

2 октября - 12.45

Познавательная игра «Я просто люблю этот город». В преддверии Дня города Мурманска в библиотеке состоится познавательная игра для первокурсников Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Мероприятие пройдёт в форме интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участники будут отвечать на вопросы, связанные с историей, географией, природой и достопримечательностями заполярного края.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, отдел электронных ресурсов.

30 сентября -13.00

День поэзии Заполярья. На торжественном открытии Дня поэзии Заполярья участники мероприятия прочитают стихотворения поэтов Кольского Севера. Встреча продолжится в музее С.А. Есенина, где организаторы расскажут о поэтах-земляках.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, Аллея писателей и Музей С.А. Есенина.

30 сентября - 14.00

День поэзии Заполярья. В музее «Мурман литературный» пройдёт стихосушка.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

30 сентября - 14.00

Абонемент «В гости к музыке с Катей Ефремовой». Концерт для детей «Когда некогда» ансамбля «Лёгкие люди».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

30 сентября - 18.00

Абонемент «На джазовой волне». Марк Гросс (альт-саксофон), Арк Овруцкий (бас), США, Владимир Нестеренко (рояль), Саша Машин (барабаны), город Москва.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Михаил Глотов. Живопись» (до 29 сентября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Графин» из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Живопись Анатолия Полищука» из цикла «С днем рождения, художник!» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября).

28 сентября - 12.00

Дошкольников ждёт увлекательное мероприятие - «Анри де Тулуз-Лотрек и собаки». 0+

29 сентября - 12.00

Первая встреча нового сезона в рамках клуба «Музейный калейдоскоп». На встрече - разговор о музее, чтение стихов, прослушивание музыки, а главное - создание своего осеннего пейзажа. 6+

29 сентября - 18.00

Мастер-класс по созданию неразлучников (свадебной куклы). 16+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Дом художника. Анастасия Платонова «Метафора жизни» (до 29 сентября); «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

28 сентября - 9.00

Начнётся автобусная экскурсия «Памятные места военной истории Мурманской области». 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г.Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г.Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г.Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Славное море - священный Байкал» (до 30 сентября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 сентября); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 сентября); «Узнавай! Удивляйся! Учись!»: выставка изданий из цикла «Книга. Время. Мы» (до 30 сентября); «Отважным романтикам посвящается»: выставка к юбилею Фенимора Купера (до 30 сентября); «Быть отличником просто!» (до 30 сентября); «О школе c улыбкой» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж. Андрей Платонов/ Уилки Коллинз» (до 30 сентября); «Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных» (до 30 сентября); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Жизнь прекрасна - не губите ее!» (до 30 сентября); «Они этот мир отстояли» (до 30 сентября).

28 сентября - 15.00

Пройдёт занятие проекта «Школа критики». 12+

28 сентября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Бессмертный Павка Корчагин». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Если только захочу, языки все изучу» (до 30 сентября); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

28 сентября - 12.00

Встреча с мурманским писателем Дмитрием Ищенко (6+).

29 сентября - 14.00

встреча клуба любителей комиксов (6+).

30 сентября - 13.00

В Аллее писателей перед зданием библиотеки состоится открытие Дня поэзии Заполярья.

30 сентября - 14.00-15.00

В Аллее писателей перед зданием библиотеки пройдёт стихосушка. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мы раскрасили жизнь лоскутами» (до 29 сентября); «Баланс Белого» - графика Марии Михайленко (до 6 октября); «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); выставка Александра Говорова «Меломан» - фотографии, которые автор использует для создания нового дизайна конвертов грампластинок известных певцов, групп и композиторов (до 10 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

29 сентября - 13.00

Мурманчан ждёт семейный клуб выходного дня «Вместе в музей». Состоится тематическое занятие «Лоскутная мозаика». По окончании - мастер-класс «Почтовые марки» в технике текстильная аппликация. 6+

29 сентября - 15.00

В рамках видеоабонемента «Знакомство с Петербургом» состоится показ документального фильма «Зодчие Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, Андрей Белобородов. Юсуповский дворец. Зодчие Фонтанки». 12+

29 сентября - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» посетители увидят фильмы «Личное дело Василия Пушкарева» и «Бесценный дар». Коллекция братьев Ржевских». 12+

Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

28 сентября - 10.00

В. Сутеев, «Кто сказал «Мяу!»?».

28 сентября - 17.00

Н. Гернет, «Полянка».

29 сентября - 10.00

Н. Гернет, «Полянка».

29 сентября - 17.00

Т. Волынкина, «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

28 сентября - 12.00 и 14.30

С. Озерская, «Дюймовочка».

29 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов, «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября – 16.00

Концерт классической инструментальной музыки (музыкальная гостиная).

28 сентября – 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис Федоренко (бас-баритон), Москва.

29 сентября – 14.00

Группа «Лёгкие люди». Концерт для детей «Когда некогда». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

29 сентября – 18.00

Квартет Марка Гросса. Абонемент «На джазовой волне» (концертный зал).

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск.

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная).

7 октября – 19.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Моноспектакль (концертный зал).

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 сентября - 19.00

п.Умба

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

28 сентября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

29 сентября - 12.00

п.Умба

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

29 сентября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» из Мультимедиа Арт Музея, Москва (до 1 декабря); «Такая разная Россия» - в экспозиции представлены работы участников клуба любителей живописи «Колорит» (до 29 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Троллейбус шинами шуршит» (до 1 октября); «Люди, на которых все держится» (до 1 октября); «Таинственная Лапландия» (до 7 октября); «Полевая рапсодия» (до 7 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».